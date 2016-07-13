LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor

Ekran teknolojileri sektöründe, son dönemde önemli bir geçiş süreci yaşandığını görüyoruz. Televizyon pazarında çok hissedilmese de, monitör ve özellikle mobil cihaz pazarında OLED ekranlara rağbet fazla. Bu yıl akıllı telefon pazarında OLED ekran kullanımının yüzde 60 civarına varacağı tahmin ediliyor. Üreticiler de yavaş yavaş yatırımlarını bu tarafa kaydırıyor.

OLED ekran konusunda şüphesiz en büyük yatırımı yapan firma Samsung. Super AMOLED ekranları pek çok mobil cihaz modelinde kullanan firma, ayrıca rakip üreticilere de tedarik yapıyor. Yine kavisli OLED ekran konusunda firma oldukça ileride gidiyor. Ayrıca mevcut LCD üretim tesisleri de yavaş yavaş elden çıkarılıyor ve yeni nesil teknolojiler için yer açılıyor.

OLED konusunda yatırım yapan diğer bir firma LG ancak biraz geç kalmış durumda. Özellikle rakibi Samsung karşısında, mobil cihaz pazarında geride kalıyor. Hali hazırda yeni tanıtılmış veya satışa sunulmuş kavisli ekrana sahip bir modeli de bulunmuyor.

Akıllı telefon pazarının geçiş sürecine girdiği ve gelecek yıl iPhone serisinin OLED ekrana geçiş yapma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde, LCD ekranlara olan ilgi azaldı. Haliyle tedarik rakamları ve elde edilen gelirler de azalıyor. Bu bakımdan LG’nin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

Firmanın patronu Han Sang Beorn, küçük boyutlardaki OLED ekran trendine katılmakta geç kaldıklarını itiraf ediyor. Gelecek yıllarda OLED ekranların artık ana akım haline geleceği tahmin edildiğinden, firma da yatırımlarını artırma kararı aldı.

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Ne var ki rakibi Samsung gibi LCD üretim tesislerini şimdilik elden çıkarmayı düşünmüyor. OLED üretimi masraflı olduğu için halen LG’nin yüzde 10 civarındaki gelir bölümünü oluşturuyor. Bu bakımdan OLED ekranlardan elde edilen gelir artmaya başladıkça, LG de önceki teknolojilerde üretim yapan LCD tesislerini kapatmaya başlayacak.

Özellikle Samsung ve LG’nin OLED ekranlara yaptığı yatırım, gelecekteki rekabeti de doğrudan etkileyecek zira Apple’ın gelecek yıl itibariyle iPhone modellerinde OLED ekranlara geçiş yapacağı konuşuluyor. Hatta firma tedarikçilerden birisi olarak Samsung ile görüşmelere başlamış durumda.

Yılda 200-250 milyon arasında iPhone satışı yapan Apple’dan OLED ekran ihalesini kapabilmek üretim ve gelir anlamında büyük önem taşıyor. Bu ihalenin pazarda oluşturacağı olumlu imaj, kararsız üreticilerin de yönünü belirleyici olacak.