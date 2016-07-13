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LG yeni nesil ekranlara yatırım yapıyor, LCD tesislerini kapatıyor

Bu yıl akıllı telefon pazarında OLED ekran kullanımının yüzde 60 civarına varacağı tahmin ediliyor. Üreticiler de yavaş yavaş yatırımlarını bu tarafa kaydırıyor.
2 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ekran teknolojileri sektöründe, son dönemde önemli bir geçiş süreci yaşandığını görüyoruz. Televizyon pazarında çok hissedilmese de, monitör ve özellikle mobil cihaz pazarında OLED ekranlara rağbet fazla. Bu yıl akıllı telefon pazarında OLED ekran kullanımının yüzde 60 civarına varacağı tahmin ediliyor. Üreticiler de yavaş yavaş yatırımlarını bu tarafa kaydırıyor.

OLED ekran konusunda şüphesiz en büyük yatırımı yapan firma Samsung. Super AMOLED ekranları pek çok mobil cihaz modelinde kullanan firma, ayrıca rakip üreticilere de tedarik yapıyor. Yine kavisli OLED ekran konusunda firma oldukça ileride gidiyor. Ayrıca mevcut LCD üretim tesisleri de yavaş yavaş elden çıkarılıyor ve yeni nesil teknolojiler için yer açılıyor.

OLED konusunda yatırım yapan diğer bir firma LG ancak biraz geç kalmış durumda. Özellikle rakibi Samsung karşısında, mobil cihaz pazarında geride kalıyor. Hali hazırda yeni tanıtılmış veya satışa sunulmuş kavisli ekrana sahip bir modeli de bulunmuyor.

Akıllı telefon pazarının geçiş sürecine girdiği ve gelecek yıl iPhone serisinin OLED ekrana geçiş yapma ihtimalinin konuşulduğu bu dönemde, LCD ekranlara olan ilgi azaldı. Haliyle tedarik rakamları ve elde edilen gelirler de azalıyor. Bu bakımdan LG’nin biraz daha gayret göstermesi gerekiyor.

Firmanın patronu Han Sang Beorn, küçük boyutlardaki OLED ekran trendine katılmakta geç kaldıklarını itiraf ediyor. Gelecek yıllarda OLED ekranların artık ana akım haline geleceği tahmin edildiğinden, firma da yatırımlarını artırma kararı aldı.

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Ne var ki rakibi Samsung gibi LCD üretim tesislerini şimdilik elden çıkarmayı düşünmüyor. OLED üretimi masraflı olduğu için halen LG’nin yüzde 10 civarındaki gelir bölümünü oluşturuyor. Bu bakımdan OLED ekranlardan elde edilen gelir artmaya başladıkça, LG de önceki teknolojilerde üretim yapan LCD tesislerini kapatmaya başlayacak.

Özellikle Samsung ve LG’nin OLED ekranlara yaptığı yatırım, gelecekteki rekabeti de doğrudan etkileyecek zira Apple’ın gelecek yıl itibariyle iPhone modellerinde OLED ekranlara geçiş yapacağı konuşuluyor. Hatta firma tedarikçilerden birisi olarak Samsung ile görüşmelere başlamış durumda.

Yılda 200-250 milyon arasında iPhone satışı yapan Apple’dan OLED ekran ihalesini kapabilmek üretim ve gelir anlamında büyük önem taşıyor. Bu ihalenin pazarda oluşturacağı olumlu imaj, kararsız üreticilerin de yönünü belirleyici olacak. 

 

http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-07-13/lg-display-to-spend-more-on-next-gen-screens-as-apple-shifts Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl en beğenilen
dr20mouse
Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.

Aynen bende bunu yazacaktım. Ekleme de yapayım. LG g5'i modüler yapacaklar diye çerçeveleri de kalınlaştırdılar ve arka kameraların tasarımı hiç hoş olmadı. Lg G2'nin tasarımında oled ekranlı bir cep yapsalardı şu andaki hüsranı yaşamamış olurlardı. LG g5'in satışlarının düşük kaldığına dair haberler vardı. Yazık ettiler bence G serisine. HTC'yi anlarım da LG gibi oled teknolojilerine çok da yabancı olmayan bir firmanın lcd ekranda diretmesini anlayamadım ?? Önümüz sene Apple bile oled ekranlara geçmeyi planlıyor. Lg umarım hatasından döner LG G2 tasarımında oled ekranlı cepler çıkarırlar umarım 2017 yılında.
dr20mouseLg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.Aynen bende bunu yazacaktım. Ekleme de yapayım...
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parsp 2 yıl
çok gecikti
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shinji mikami 2 yıl
Oled ekrana yatırım yapıyormuş. İlk önce adam gibi oled yapsın. Arkadaş iki kez oled tv aldı ikisinde de patladı. Hiçbir zaman 2. sınıf bir marka olmaktan kurtulamayacak. Bir de servisleri var evlere şenlik. Ürünü değiştirmemek için her türlü şeytanlığa baş vuruyor. Gider Samsungun lcd ekranını alır lg nin oledine yine de para vermem.
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Hyperthymestic 2 yıl
Dünyada OLED TV satışlarında LG piyasanın neredeyse tamamına (%96) hakim olmasına rağmen mobilde anlamsız bir şekilde geç kaldı.
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rabbitweed 2 yıl
vamp

rabbitweed
dr20mouse Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.
yanlis dusunuyorsun OLED e yeni gecilmesinin nedeni maliyetlerin dusmesi . Ayriyetten LCD daha dogal ve kalite goruntu veriyor hemde ucuz ama daha fazla guc tuketimi var. Apple yillardan beri neden LCD kullaniyor ipad ve iphone larda saniyorsun? Acikcasi LCD benim favorimdir. OLED olan Note5 imden kurtulup HTC 10 a gectim. LCD display benim aradigim Bilincsiz tuketici asiri contrastli ekranlari daha iyiymis gibi saniyor ve renklerin canliligina aldaniyor ama kimse OLED lerdeki beyaz renklerin sararmis oldugu goremiyor :(
Kimsede LCD ekranların beyazlarının maviye kaçtığını göremiyor :) Sizinkisi sadece bilgisizlik başka birşey deil. Amoled ekran kullanan samsung telefonların ekranlarında istediğin moda göre renk gamutu seçenekleri var. Ben her zaman doğal renkleri veren temel modunda kullanıyorum(%99). Sen %130 luk renk seçeneğinde kullanıyorsan o senin problemindir. Telefonlar hakkında birşey paylaşmadan önce kullanmayıda bilmek gerekiyor haliyle. Aşağıda paylaşacağım örnekler phonearena sitesinden alıntıdır. Zaten gerçekler böyle olmasaydı Apple bile bu işin peşine düşmezdi. HTC10
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NOTE5
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HTC10
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NOTE5
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LCD ekranlar tarih olalı yaklaşık 2 yıl oluyor. 2016 yılında LCD ekranları savunmak OLED ekranlar hakkında hiçbirşey bilmediğiniz anlamına gelir.


bana bilgisiz diyorsunda beyazlarin maviye kacmasinin nedeni LCD degil White balance ayaridir tir ve HTC 10 da bu ayar yapilabiliyor. Beyaz dengesini Warm yaparak dogal beyaza donmektedir maviden.Iphone ve Ipad lerde mavidir cunku White balance cok soguk ayarlanmistir.
simdi kim bilgisizmis bu konuda?
ayriyetten Note 5 de 3-4 goruntu modu var. Dogal moda alinca beyazlar sarariyor renk canliligi gidiyor OLED ozelligini yitiriyor. Hicbir modu dogalliga yaklasamiyor. bunu bunlari anlayacak kafa yoktur eminim
OLED lerin su anda white balance sorunlari vardir ve ekranda yanma yapiyor.(plazmadan daha fazlalar) su anki OLED teknolojisinin tek artisi maliyeti ve siyah dengesi ve contrast fazlaligi ve pil tuketimi ve genis acidan izlenebilmesi. Profesyoneller kullanimda LCD hala ondedir.

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vamp 2 yıl rabbitweed
rabbitweed

vamp

rabbitweed
dr20mouse Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.
yanlis dusunuyorsun OLED e yeni gecilmesinin nedeni maliyetlerin dusmesi . Ayriyetten LCD daha dogal ve kalite goruntu veriyor hemde ucuz ama daha fazla guc tuketimi var. Apple yillardan beri neden LCD kullaniyor ipad ve iphone larda saniyorsun? Acikcasi LCD benim favorimdir. OLED olan Note5 imden kurtulup HTC 10 a gectim. LCD display benim aradigim Bilincsiz tuketici asiri contrastli ekranlari daha iyiymis gibi saniyor ve renklerin canliligina aldaniyor ama kimse OLED lerdeki beyaz renklerin sararmis oldugu goremiyor :(
Kimsede LCD ekranların beyazlarının maviye kaçtığını göremiyor :) Sizinkisi sadece bilgisizlik başka birşey deil. Amoled ekran kullanan samsung telefonların ekranlarında istediğin moda göre renk gamutu seçenekleri var. Ben her zaman doğal renkleri veren temel modunda kullanıyorum(%99). Sen %130 luk renk seçeneğinde kullanıyorsan o senin problemindir. Telefonlar hakkında birşey paylaşmadan önce kullanmayıda bilmek gerekiyor haliyle. Aşağıda paylaşacağım örnekler phonearena sitesinden alıntıdır. Zaten gerçekler böyle olmasaydı Apple bile bu işin peşine düşmezdi. HTC10
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NOTE5
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HTC10
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NOTE5
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LCD ekranlar tarih olalı yaklaşık 2 yıl oluyor. 2016 yılında LCD ekranları savunmak OLED ekranlar hakkında hiçbirşey bilmediğiniz anlamına gelir.


bana bilgisiz diyorsunda beyazlarin maviye kacmasinin nedeni LCD degil White balance ayaridir tir ve HTC 10 da bu ayar yapilabiliyor. Beyaz dengesini Warm yaparak dogal beyaza donmektedir maviden.Iphone ve Ipad lerde mavidir cunku White balance cok soguk ayarlanmistir.
simdi kim bilgisizmis bu konuda?
ayriyetten Note 5 de 3-4 goruntu modu var. Dogal moda alinca beyazlar sarariyor renk canliligi gidiyor OLED ozelligini yitiriyor. Hicbir modu dogalliga yaklasamiyor. bunu bunlari anlayacak kafa yoktur eminim
OLED lerin su anda white balance sorunlari vardir ve ekranda yanma yapiyor.(plazmadan daha fazlalar) su anki OLED teknolojisinin tek artisi maliyeti ve siyah dengesi ve contrast fazlaligi ve pil tuketimi ve genis acidan izlenebilmesi. Profesyoneller kullanimda LCD hala ondedir.



Yazdigin butun sacmaliklara cevap vermeyecegim. Bana oled bir monitor bulabilir misin? Hangi profesyoneller lcd kullaniyormus? Soyle bakalim? Siyahi gri gosteren bir paneli hangi gerizekali profesyonel tercih ediyormus bi bana soylede bende bileyim(mecburiyetten lcd kullaniliyor). Fotograftan renkten anlayan kisiler siyahi beyaza tercih eder. Bunuda bil. Piyasada oled monitor olsa millet bayram edecek, fotoshopta premierde iki fotograf editleyen cayci demirci profesyonel olmus basimiza. Bi akilli sizsiniz koskoca firmalar kör ve salak fabrikalarini elden cikartiyor. Hadi sana kolay gelsin. Profesyonel adamlar ne kullaniyor ya da neleri tercih ediyor asagidaki linkten bulabilirsin.

amazon.com/...
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Jacques Reverdi 2 yıl
umut_baris
OLED panellerin mavi renk sorunu aşılamadı ki. Doymuş pazara mı yatırım yapacak? Yatırım yapacağı tek şey üretim maliyetlerini düşürmek olacak ve hedefi yine size satmak olacak. Falsoları olan teknolojiyi iteleyen firmaların yeni ürünleriyle cebinize göz dikmesine sessiz kalıyorsanız diyecek birşeyim yok. Attığınız yeni televizyonlar, telefonlar kimin umurunda. Sözüm ona Android optimize bir sistem. Niyeyse donanım yetmiyor.

O nasıl pazarsa her sene doyuyor da daha bir doyduğunu göremedik. Yine çıkmış doyducular.
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umut_baris 2 yıl
OLED panellerin mavi renk sorunu aşılamadı ki.

Doymuş pazara mı yatırım yapacak?

Yatırım yapacağı tek şey üretim maliyetlerini düşürmek olacak ve hedefi yine size satmak olacak.

Falsoları olan teknolojiyi iteleyen firmaların yeni ürünleriyle cebinize göz dikmesine sessiz kalıyorsanız diyecek birşeyim yok.

Attığınız yeni televizyonlar, telefonlar kimin umurunda.

Sözüm ona Android optimize bir sistem. Niyeyse donanım yetmiyor.
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lawyer25 2 yıl
rabbitweed
dr20mouse Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.
yanlis dusunuyorsun OLED e yeni gecilmesinin nedeni maliyetlerin dusmesi . Ayriyetten LCD daha dogal ve kalite goruntu veriyor hemde ucuz ama daha fazla guc tuketimi var. Apple yillardan beri neden LCD kullaniyor ipad ve iphone larda saniyorsun? Acikcasi LCD benim favorimdir. OLED olan Note5 imden kurtulup HTC 10 a gectim. LCD display benim aradigim Bilincsiz tuketici asiri contrastli ekranlari daha iyiymis gibi saniyor ve renklerin canliligina aldaniyor ama kimse OLED lerdeki beyaz renklerin sararmis oldugu goremiyor :(

işletim sistemi ve yazılım konusunda tarafsız olamıyorsunuz eyvallah da bari lcd amoledden iyidir deyip de sıvamayın Allah aşkına ya! adam tutmuş amoled ekranların vermekte zorlandığı tek renk olan beyaz rengi örnek vermiş; az da siyahlardan bahsetsene arkadaşım! sonsuz kontrast oranından bahset, enerji tasarrufundan bahset....
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rabbitweed 2 yıl
dr20mouse

Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.


yanlis dusunuyorsun
OLED e yeni gecilmesinin nedeni maliyetlerin dusmesi . Ayriyetten LCD daha dogal ve kalite goruntu veriyor hemde ucuz ama daha fazla guc tuketimi var. Apple yillardan beri neden LCD kullaniyor ipad ve iphone larda saniyorsun?

Acikcasi LCD benim favorimdir. OLED olan Note5 imden kurtulup HTC 10 a gectim. LCD display benim aradigim

Bilincsiz tuketici asiri contrastli ekranlari daha iyiymis gibi saniyor ve renklerin canliligina aldaniyor ama kimse OLED lerdeki beyaz renklerin sararmis oldugu goremiyor :(
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vamp 2 yıl rabbitweed
rabbitweed

dr20mouse

Lg bu konuda geç kaldı. G5 oled olsaydı belki de şimdi S7 yerine G5 alacaktım.


yanlis dusunuyorsun
OLED e yeni gecilmesinin nedeni maliyetlerin dusmesi . Ayriyetten LCD daha dogal ve kalite goruntu veriyor hemde ucuz ama daha fazla guc tuketimi var. Apple yillardan beri neden LCD kullaniyor ipad ve iphone larda saniyorsun?

Acikcasi LCD benim favorimdir. OLED olan Note5 imden kurtulup HTC 10 a gectim. LCD display benim aradigim

Bilincsiz tuketici asiri contrastli ekranlari daha iyiymis gibi saniyor ve renklerin canliligina aldaniyor ama kimse OLED lerdeki beyaz renklerin sararmis oldugu goremiyor :(



Kimsede LCD ekranların beyazlarının maviye kaçtığını göremiyor :) Sizinkisi sadece bilgisizlik başka birşey deil. Amoled ekran kullanan samsung telefonların ekranlarında istediğin moda göre renk gamutu seçenekleri var. Ben her zaman doğal renkleri veren temel modunda kullanıyorum(%99). Sen %130 luk renk seçeneğinde kullanıyorsan o senin problemindir. Telefonlar hakkında birşey paylaşmadan önce kullanmayıda bilmek gerekiyor haliyle. Aşağıda paylaşacağım örnekler phonearena sitesinden alıntıdır. Zaten gerçekler böyle olmasaydı Apple bile bu işin peşine düşmezdi.

HTC10

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NOTE5

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HTC10

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NOTE5

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LCD ekranlar tarih olalı yaklaşık 2 yıl oluyor. 2016 yılında LCD ekranları savunmak OLED ekranlar hakkında hiçbirşey bilmediğiniz anlamına gelir.
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kartal172 2 yıl
Önce anakartları ramleri yakan güncellemeleri doğru düzgün versin, sonra ekrana baksın. G4 modellerinin bir çoğunda 6 güncellemesinde ram problemi yüzünden kaç kişi mağdur oldu.
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mladenbmv 2 yıl
daha önce bir kaç model lg telefonlar amoled ekran vardı ama neden se sonra amolerdli telefon çıkarmadı lg g4 yapsaydı ameled nasıl satardı bak.
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