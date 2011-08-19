HP PC bölümünü de satıyor

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP cephesinde dün çok önemli iki gelişme yaşandı.





Bunlardan ilki webOS cihazları için operasyonlarına son vermesi oldu. Tablet ve akıllı telefon pazarında kendisine iyi bir yer edinmek adına işe 1.2 milyar dolara Palm firmasını satın alıp adını webOS olarak değiştirerek başlayan HP, webOS yüklü tablet modeli TouchPad ve akıllı telefon modeli Pre serisi ile piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı. Bekleneni veremeyen satış rakamlarından sonra TouchPad modelinin fiyatında 100$ indirime gidilmiş, üst seviye Pre 3 akıllı telefon da ön siparişe sunulmuştu. Artık bundan sonra HP webOS'li cihaz üretmeyecek.





Diğer sürpriz bir gelişme ise HP’nin bilgisayar üretim departmanını ayırmaya karar vermesi. Hali hazırda İngiliz yazılım firması Autonomy’yi 10 milyar dolara satın alma sürecinde sona gelen HP’nin bu alışverişten sonra dünyanın en büyüğü olduğu bilgisayar üretimini de ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.





HP ‘nin bilgisayar ve mobil cihazların üretiminden sorumlu departmanının adı Kişisel Sistemler Grubu(PSG). HP'nin, yönetim kurulunu yetkilendirerek departman için stratejik alternatifler aranması konusunda talimat verdiği belirtiliyor.





HP’nin son çeyrekte bilgisayar departmanı 9 milyar dolara yakın gelir elde etmişti.





HP’nin bu önemli iki kararı şüphesiz teknoloji dünyasını uzun süre meşgul edecek. WebOS’nin muhtemel satışı veya lisanslanması ve PC departmanının muhtemel satışı teknoloji devlerinin birbiriyle mücadelesine sahne olacak. Bundan sonra PC üretiminde bir numarayı kimin elde edeceği en büyük merak konusu.





HP bu kararıyla 1990’lı yılların başında girdiği bilgisayar pazarından sürpriz bir şekilde ayrılmış oldu. Ancak HP yine de en büyük teknoloji firmalarından birisi olarak kalmaya devam edecek. Sunucu, ağ depolama ürünleri, yazıcı gibi çevre ekipmanlarının HP bünyesinde üretimi sürdürülecek.