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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP PC bölümünü de satıyor

7 yıl
5,4b
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28
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticisi olan HP cephesinde dün çok önemli iki gelişme yaşandı. 

Bunlardan ilki webOS cihazları için operasyonlarına son vermesi oldu. Tablet ve akıllı telefon pazarında kendisine iyi bir yer edinmek adına işe 1.2 milyar dolara Palm firmasını satın alıp adını webOS olarak değiştirerek başlayan HP, webOS yüklü tablet modeli TouchPad ve akıllı telefon modeli Pre serisi ile piyasaya hızlı bir giriş yapmıştı. Bekleneni veremeyen satış rakamlarından sonra TouchPad modelinin fiyatında 100$ indirime gidilmiş, üst seviye Pre 3 akıllı telefon da ön siparişe sunulmuştu. Artık bundan sonra HP webOS'li cihaz üretmeyecek.

Diğer sürpriz bir gelişme ise HP’nin bilgisayar üretim departmanını ayırmaya karar vermesi. Hali hazırda İngiliz yazılım firması Autonomy’yi 10 milyar dolara satın alma sürecinde sona gelen HP’nin bu alışverişten sonra dünyanın en büyüğü olduğu bilgisayar üretimini de ayırmayı düşündüğü belirtiliyor.

HP ‘nin bilgisayar ve mobil cihazların üretiminden sorumlu departmanının adı Kişisel Sistemler Grubu(PSG). HP'nin, yönetim kurulunu yetkilendirerek departman için stratejik alternatifler aranması konusunda talimat verdiği belirtiliyor.

HP’nin son çeyrekte bilgisayar departmanı 9 milyar dolara yakın gelir elde etmişti. 

HP’nin bu önemli iki kararı şüphesiz teknoloji dünyasını uzun süre meşgul edecek. WebOS’nin muhtemel satışı veya lisanslanması ve PC departmanının muhtemel satışı teknoloji devlerinin birbiriyle mücadelesine sahne olacak. Bundan sonra PC üretiminde bir numarayı kimin elde edeceği en büyük merak konusu.

HP bu kararıyla 1990’lı yılların başında girdiği bilgisayar pazarından sürpriz bir şekilde ayrılmış oldu. Ancak HP yine de en büyük teknoloji firmalarından birisi olarak kalmaya devam edecek. Sunucu, ağ depolama ürünleri, yazıcı gibi çevre ekipmanlarının HP bünyesinde üretimi sürdürülecek.

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siyau 7 yıl en beğenilen
PSG'nin açılımı "Personal Systems Group"; yani haber editörü arkadaşımızın yazdığı gibi "Personel Sistemleri" değil "Kişisel Sistemler". Yıl 2011, artık şu Personal-Personel ayrımını öğrenelim bir zahmet...
Ayrıca haber metninin son paragrafında yazıldığı gibi HP "bilgisayar pazarından" ayrılmadı; sadece geçmişte IBM'in yaptığı gibi kişisel bilgisayar üretimi/satışı operasyonunu devretme yolunda bir adım attı. HP sunucular, depolama birimleri network ürünleri ve yazıcılarıyla "bilgisayar pazarında" varolmaya devam edecek.
PSG'nin açılımı "Personal Systems Group"; yani haber editörü arkadaşımızın yazdığı gibi "Personel Sistemleri" değil "Kişisel Sistemler". Yıl 2011, artık şu Pers...
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sendemail 7 yıl

Hp 'nin geçen seneki Pc cirosu 48 milyar dolar! Lider konumda.Arkasından Dell gelmekte,Acer ,Asus ile devam etmekte.
Hp bilgisayar sektöründen ayrılmıyor,yani amiyane tabirle işi bırakıp turşu satmayacak,olan şu : Kişisel bilgisayar üretimini(montaj) bırakıp ,yazıcı,server,ağ,yazılım kanallarında devam edecek.Şirket gerekçe olarak demekte ki:"Kişisel bilgisayarlar mobil kullanıma doğru hızla yaygınlaşmakta ve pazar cep telefonu segmentinde gelişme eğilimi göstermekte olduğundan,şirketlere donanım ve yazılım tedarikçisi kanalında yogunlasmak istiyoruz."
Ibm'in lenovoyu satışı gibi.IBM sattı da ne oldu?
Ibm halen şirketler için mainframe ebatında sistemler yapagelmekte ,kuruluşlara özel sistem dizaynı,erp, laboratuvar hizmetleri ,ordu sanayinde faaliyet göstermekte.Yani nasa veya ordu gidip diyor ki bana saniyede 2 milyar işlem yapabilecek işlemci üret diyor Ibm de üretip faturayı kesiyor.Son gelişmelere bakıldıında IBM hologram diskler(verilerin ışık izleri depolanması ) üzerinde ,ve deneyimi izleyip benzer işlemlerde sentezleyebilen (yapay zekaya giriş) ,anlık simültane çeviri algoritmaları üzerinde arge faaliyetlerini yürütmekte.
IBM bu işin fakültesi konumunda yakında terminatör üretilecekse bu adamlar yapar
anlayacagımız...
E şimdi Hp , IBM olamaz lakin faaliyetlerini kurumsal müşteriler üzerinde yürütecek, asıl merak ettiğim ,
Hp diyelim ki Samsung veya Acer'a sattı ,e peki elde edeceği parayı nerede kullanacak?Bunu haber alan varsa söylesin lütfen,
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photo sir 7 yıl
HP pc yapmayınca ışıklarda mendilmi satacak acaba...
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LastNomad 7 yıl
agzı olan konuşmasın, girin WWW.HP.COM a bakın
1200 diskli disk array, 64 cpu lu Itanium, 8 CPU*10 CORE Proliant, onlarca kurumsal yazılım var

bu kadar cahil olmayin
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mr.respect 7 yıl photo sir
moondalina

HP pc yapmayınca ışıklarda mendilmi satacak acaba...



Su boğazımda kaldı
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LastNomad 7 yıl
saçma sapan yorumlara sinirden bir onceki yazdığım hatalı olmuş
sadece kurumsal pazara çalışan onlarca firma var, karlılık daha güzel
mehmet amcanın 900 USD lik pc si ile, onun 100 USD lik ram i ile ugrasmazsin, XYZ Inc. nin 9 milyon usd lik destek paketi ile uğraşırsın
dolayısı ile 1000 tane kutu satıp 1.000.000 USD ciro yapmak, onun lojistigi sacma destegi ile kasmak yerine buyuk musterilere odaklanır, daha az eleman ve kaynakla katma değerli iş yaparsın
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Boys of River 7 yıl
yapma Google :/
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aslanemre58 7 yıl
Anladığım kadarıyla IBM ile Lenovo'nun arasındaki ilişkinin bir benzerini göreceğiz
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cartographer 7 yıl
webOS'a üzülmedim desem yalan. En güzel sistemlerden biriydi. Yani şimdi HP markalı bilgisayar satılmayacak mı ben çok iyi anlamadım.
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mistifa 7 yıl
Tamamen kurumsal pazara odaklanan bir HP markası bence hata. HP'nin yeni CEO'su hakkaten de eski CEO'larının dediği kadar akılsız çıktı. "Tamamen kurumsal" diye bir pazar yok artık bilişimde.
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Stanislas Xavier 7 yıl
Acırım da en çok palm ve işletim sistemine acırım ...
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müntekim 7 yıl
Sene 1990 IBM rekor kar elde etti sene 1993 IBM'i iflastan zor kurtardılar.Hp için bir iki yıldır bekliyordum bu haberi agresif ve hormonlu büyürsen sonunda böyle olur.
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NDS 7 yıl
Eğer Google Motorola'yı patentleri için satın aldıysa bu onlar için süper bir haber şimdide HP'nin patentlerini alabilir ve belki webos'un en güzel yanlarını alarak (patentler yüzünden Androide ekleyemediği şeyler (?)) Android'i 1-2 basamak daha yukarıya taşıyabilir buda zaten Motorolayı almış Google'ı durdurmak için artık çok demek olabilir
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aceleciburak 7 yıl
Samsung Meego yada WebOS tan birini alsa mantıklı şekilde planlama yaptığı sürecek kazançlı çıkabilr ancak Android platformunu asla bırakmaması lazım.
Hp ye gelince Palm zaten ilk symbian ve windows mobile cihazların çıkmasıyla çok gerilemişti bide bunun üzerine blackberry cihazlar çıktı ve tamamiyle çöküşe geçti Hp belki yeniden diriltirim moduna girdi ama olmadı stratejisi yanlıştı.
Hp Palm'ı satın aldıktan sonra Google ile masaya otursaydı belki şuankinden çok farklı konumda olacaktı palm isminde cihazlar yada Hp tabletler görebilecektik ama dediğim gibi strateji yanlışlığına kurban gitti diye düşünüyorum.
Hp gerçekten bu sektörün dinamiklerinden olası bi PC departmanı satışında müşterilerin diğer firmalara kayması sorunu başgösterebilr.Geçmişte yaşadık IBM pc kısmını Lenovo ya sattıktan sonra kullanıcıların yeni bi markayı benimsemeleri kolay olmadı.
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