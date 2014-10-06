HP resmi olarak ikiye ayrılıyor





HP'nin PC ve kurumsal olarak iki farklı şirkete ayrılacağına dair dedikoduların internete düşmesinin hemen ardından firmadan resmi açıklama da gecikmedi. HP resmi olarak iki farklı şirkete ayrılıyor.





HP aslında 3 yıl önce PC bölümünü farklı bir şirket olarak ayırmak veya satmak konusunu masaya yatırmıştı. Ancak yeni CEO Meg Whitman şirketin bölünmeden yoluna devam etmesini istemişti. Finansal tablonun bir türlü düzelmemesi ve PC pazarında elden giden liderlik bölünme kararını da beraberinde getirdi.





Gelecek yıl itibariyle HP'nin PC ve yazıcı bölümleri bir şirkette, kurumsal donanım ve yazılım bölümleri de diğer şirkette toplanacak. PC ve yazıcı bölümlerini barındıran şirket HP Inc. adını alacak ve şimdiki başkan yardımcısı Dion Weisler CEO konumuna yükselecek.





Kurumsal donanım ve yazılım bölümlerini barındıran şirket ise Hewlett-Packard Enterprise olarak yoluna devam edecek şimdiki CEO Meg Whitman bu firmanın başına geçecek.





İkiye bölünmekle HP daha fazla bağımsızlık, odaklanma, mali kaynaklar ve esneklik kazanmayı ümit ederken, yatırımcıları için de uzun dönemli değerler üretebilmeyi amaçlıyor.

http://www.androidcentral.com/hp-confirms-plans-split-enterprise-and-pc-divisions-two-companies?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit