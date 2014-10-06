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HP resmi olarak ikiye ayrılıyor

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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HP resmi olarak ikiye ayrılıyor

HP'nin PC ve kurumsal olarak iki farklı şirkete ayrılacağına dair dedikoduların internete düşmesinin hemen ardından firmadan resmi açıklama da gecikmedi. HP resmi olarak iki farklı şirkete ayrılıyor. 

HP aslında 3 yıl önce PC bölümünü farklı bir şirket olarak ayırmak veya satmak konusunu masaya yatırmıştı. Ancak yeni CEO Meg Whitman şirketin bölünmeden yoluna devam etmesini istemişti. Finansal tablonun bir türlü düzelmemesi ve PC pazarında elden giden liderlik bölünme kararını da beraberinde getirdi. 

Gelecek yıl itibariyle HP'nin PC ve yazıcı bölümleri bir şirkette, kurumsal donanım ve yazılım bölümleri de diğer şirkette toplanacak. PC ve yazıcı bölümlerini barındıran şirket HP Inc. adını alacak ve şimdiki başkan yardımcısı Dion Weisler CEO konumuna yükselecek. 

Kurumsal donanım ve yazılım bölümlerini barındıran şirket ise Hewlett-Packard Enterprise olarak yoluna devam edecek şimdiki CEO Meg Whitman bu firmanın başına geçecek. 

İkiye bölünmekle HP daha fazla bağımsızlık, odaklanma, mali kaynaklar ve esneklik kazanmayı ümit ederken, yatırımcıları için de uzun dönemli değerler üretebilmeyi amaçlıyor.  

http://www.androidcentral.com/hp-confirms-plans-split-enterprise-and-pc-divisions-two-companies?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit Yorum Yaz
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Lightr 4 yıl
HveP
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mcrew 4 yıl
birileri batıyor birileri çıkıyor
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Amel-i Salih 4 yıl
Ben HP Pavillion kullanıyorum Teknosadan aldım ve gerçekten tüm marketteki her 30 laptobu filan 1 saat araştırdıktan sonra fiyat/hardware da en iyisi olduğuna karar verdim ve direk almadan eminm olmak için bi çalışana hangi laptobu onerirsiniz dedim oda gidip o pavillionu gösterdi
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morfintr 4 yıl
HP nin gidişi de gidiş değil :)
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albatroshaski 4 yıl
5 bin tl laptop alırsınız adaptör arızalı çıkar .Servis istanbul dadır ups kargo 2 beklersiniz mecburen 10 günde kargonuz ulaşır bilgi istersiniz 4447171 biri geldi biri gelmedi der şikayet edeyim dersiniz aynı kişiyi kendisine şikayet edersiniz.Kimse ilgilenmez 5 gün bekleyin servis size mesaj atacak derler başınızdan salar.
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khytr89 4 yıl
Yaprak dokumu basladiysa aci son kacinilmazdir
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Gece772 4 yıl
Hp battıyor
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stevejones 4 yıl
4 yildir hp laptopumla gayet memnundum,boslamasalar bari.
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Elefue 4 yıl
3 Boyutlu yazıcı işi de HP bu kötü durumlarından baya bi etkilenmiştir. Şirket ikiye bölündüğüne göre.
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