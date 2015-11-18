HP ve Movado yeni bir lüks akıllı saat hazırlığında

Akıllı saat segmentinde ilk yıllardaki ürünler ilgi çekici tasarımlara sahip olmaktan uzaktı ve kaba yapılar tüketicinin de uzak kalmasına neden olmuştu. Ancak son dönemde artık çok beğendiğimiz klasik kol saatlerinin tasarımları akıllı saatlere de gelmeye başladı.





100 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan İsviçreli Movado, ABD'li HP ile bir araya gelerek yeni bir akıllı saat geliştirdi. Movado Bold Motion akıllı saatinin dış tasarımı Movado'ya ait iken, teknik aksam ise HP imzasını taşıyor.





Movado Bold Motion aslında HP'nin Chronowing ile başlattığı HP Mühendisliği programının ikinci ürünü. Geçen yıl ünlü tasarımcı Michael Bastian ile ortaklık yapan HP, tasarımı karşı tarafa ait olan ve teknik tarafını kendisinin doldurduğu Chronowing akıllı saatini satışa sunmuştu.





Movado Bold Motion ilk ürünün aksine bir dijital ekran barındırmıyor. Bluetooth üzerinden iOS ve Android uygulamasına bağlanan saat, titreşim ile kullanıcısına bildirimler yolluyor. Ayrıca her saat çizgisinin yanında bir LED mevcut ve örneğin bir randevu hatırlatılması gerektiğinde ilgili saat çizgisinin yanındaki LED yanarak kullanıcısını uyarıyor. Yine bu LED'ler bir bütün halinde yanarak kullanıcının hedeflediği adım sayısına ne kadar yaklaştığını gösterebiliyor.





Bildirim özelliği dışında adım sayar özelliği de olan Movado Bold Motion akıllı saati sade bir tasarım çizgisi benimsemiş. 44mm çapa sahip olan saatin kasası paslanmaz çelik iken, ekran çerçevesi fiziksel buhar biriktirme - PVD olarak da bilinen bir kaplama barındırıyor. Ekran ise sağlam K1 mineral kristal ile korunuyor. Saat böylece aşınmalara ve çizilmelere karşı uzun süre dayanıklılık sunabiliyor. Lüks sınıfta olduğu için cihazın fiyatı 700$ olarak belirlenmiş. Satışa ise gelecek ay başlayacak.

http://www.theverge.com/2015/11/16/9743416/hp-movado-smartwatch-analog-screenless-watch