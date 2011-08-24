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HP, webOS 2.2 destekli ve QWERTY klavyeli Pre 3'ün fiyatını 75$'a çekebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Hewlett Packard, 2010 yılının nisan ayında PDA denildiğinde aklımıza gelen ilk firmalardan Palm'ı bünyesine katarak webOS platformunu kullanan ürünler geliştirmeye başlamıştı. Ancak günümüzdeki zorlu rekabet koşulları ve gerek TouchPad'in gerek Pre'nin yeteri kadar satış hacmine ulaşamamasından ötürü HP kısa bir süre önce webOS destekli tablet ve akıllı telefon projelerini sonlandırdığını açıklamıştı. Bu durum teknoloji dünyasında büyük yankı bulmuştu. Elbette HP'nin problemleri, projeleri rafa kaldırarak tamamen sona ermeyecekti. HP'nin elinde kalan TouchPad'lerin, firma için 103 milyon dolara yakın maliyet yükü oluşturduğu belirtiliyordu. Firma stoklarını en kısa sürede eritebilmek adına 16 GB TouchPad için 99.99$, 32 GB TouchPad için 149,99$ fiyat belirlemişti. Tahmin edebileceğiniz üzere yaşanan büyük fiyat düşüşü sayesinde satışlar hızla arttı. Görünüşe göre şimdi sıra HP Pre 3'te...
PC Mag cephesinden gelen bilgilere göre öncelikle Pre 3'ün Amerika'da satışının yapılmaması kararı alınmış. Avrupa'da satılan Pre 3'lerde ise tıpkı TouchPad'de olduğu gibi büyük bir indirim bekleniyor. Fransa'da 505$, İngiltere'de 490$ fiyat etiketiyle satılan Pre 3'ün fiyatı sim kilitsiz şekilde 75$'a kadar düşecek.
Peki HP'nin webOS platformu desteğini arkasına alan en üstün akıllı telefonu Pre 3, sadece 75$'a ne gibi özellikler sunacak?
  • Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve üç band HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 4-satır kızaklı QWERTY klavye
  • 1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci
  • 512 MB RAM
  • Adreno 205 grafik birimi
  • webOS 2.2 platformu
  • Touch to Share teknolojisi
  • 3.58-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif ekran
  • 8 GB / 16 GB dahili flash bellek
  • Wi-Fi 802.11 b/g/n
  • Bluetooth 2.1
  • GPS, aGPS
  • 5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş
  • 640 x 480 piksel ön kamera
  • 720p video kaydı
  • 1230 mAh batarya

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2391519,00.asp Yorum Yaz
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agrkan 8 yıl
şanssızız
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the_gunner 8 yıl
valla touchpad'i ben aldım ama yapacak hiç bişey yok
video bile açmıyor. samsung galaxy s2 var o da 1.2 ghz çift çekirdek. touchpad onun yanında sanki 300 mhz gibi çalısıor. market desen bomboş. verdiğim paraya acıdım.
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DH Misafiri 8 yıl
75 Dolar mı?Haydi hesaplama yapalım.75 dolar yüzde 18 kdv 13.5 yapıyor haydi biz yavarlayalım 15 olsun.90 dolar yaptı.Oda 160Tl yapıyor sanırım.Bence bu telefon 160 hatta 200 Tlye Türkiye'de kapış kapış gider.Ama Türkiye'de satılmayacak sanırım.
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DH Misafiri 8 yıl
bız yine böyle uzaktan bakarız herhalde :(
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merdempc 8 yıl
buna f/p dersem kotu mu konusmus olurum...
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Mobile Prof. 8 yıl
75 dolar'a Qualcomm MSM8255 alamazsın
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F13 8 yıl
almanya da satılır mı bu fiyata peki ?
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Capt. Awesome 8 yıl
Bedava resmen.
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faruk 8 yıl
Amerika kendi iç pazarında 1 günde stokları eritebilecek imkâna sahipken neden Türkiye'ye getirmeye uğraşsın ki?
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Amras 8 yıl
Touchpad 'i de alamadık. Cidden nasıl temin edebiliriz ki bu ürünleri ? Bestbuy Türkiye kapanmamış olsaydı belki getirirlerdi.
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mehmetgirgin 8 yıl
bedava
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F13 8 yıl
ben anlamadim. şimdi bu satılıyormu satılacak mı ? nerde satılcak ?
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tavernac1 8 yıl
keşke ülkemizdeki pcleri de 100 dolara satsa ne güzel olurdu
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