HP, webOS 2.2 destekli ve QWERTY klavyeli Pre 3'ün fiyatını 75$'a çekebilir

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Hewlett Packard, 2010 yılının nisan ayında PDA denildiğinde aklımıza gelen ilk firmalardan Palm'ı bünyesine katarak webOS platformunu kullanan ürünler geliştirmeye başlamıştı. Ancak günümüzdeki zorlu rekabet koşulları ve gerek TouchPad'in gerek Pre'nin yeteri kadar satış hacmine ulaşamamasından ötürü HP kısa bir süre önce webOS destekli tablet ve akıllı telefon projelerini sonlandırdığını açıklamıştı. Bu durum teknoloji dünyasında büyük yankı bulmuştu. Elbette HP'nin problemleri, projeleri rafa kaldırarak tamamen sona ermeyecekti. HP'nin elinde kalan TouchPad'lerin, firma için 103 milyon dolara yakın maliyet yükü oluşturduğu belirtiliyordu. Firma stoklarını en kısa sürede eritebilmek adına 16 GB TouchPad için 99.99$, 32 GB TouchPad için 149,99$ fiyat belirlemişti. Tahmin edebileceğiniz üzere yaşanan büyük fiyat düşüşü sayesinde satışlar hızla arttı. Görünüşe göre şimdi sıra HP Pre 3'te...

PC Mag cephesinden gelen bilgilere göre öncelikle Pre 3'ün Amerika'da satışının yapılmaması kararı alınmış. Avrupa'da satılan Pre 3'lerde ise tıpkı TouchPad'de olduğu gibi büyük bir indirim bekleniyor. Fransa'da 505$, İngiltere'de 490$ fiyat etiketiyle satılan Pre 3'ün fiyatı sim kilitsiz şekilde 75$'a kadar düşecek.



Peki HP'nin webOS platformu desteğini arkasına alan en üstün akıllı telefonu Pre 3, sadece 75$'a ne gibi özellikler sunacak?

Dört band GSM şebekesi (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve üç band HSPA (HSDPA: 7.2 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

3.5 mm kulaklık girişi



4-satır kızaklı QWERTY klavye

1.4 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8255 işlemci

512 MB RAM

Adreno 205 grafik birimi

webOS 2.2 platformu

Touch to Share teknolojisi



3.58-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif ekran

8 GB / 16 GB dahili flash bellek

Wi-Fi 802.11 b/g/n

Bluetooth 2.1

GPS, aGPS

5 megapiksel çözünürlüğünde kamera, otomatik odaklama, LED flaş

640 x 480 piksel ön kamera

720p video kaydı

1230 mAh batarya



http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2391519,00.asp