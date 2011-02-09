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HP'den ATM kartı ebatlarında webOS 2.2 destekli telefon: VEER

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
5,9b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HP'den ATM kartı ebatlarında webOS 2.2 destekli telefon: VEER
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Modern hayatın önemli parçası haline gelen cep telefonlarının son bir kaç yılda oldukça büyük aşamalar kaydettiğini söyleyebiliriz. Yaşanan bu gelişmelere farklı bir açıdan baktığımızda daha hızlı, çok çekirdekli mobil işlemciler, daha fazla RAM, daha gelişmiş grafik işlemcileri, daha fazla kapasite, Wi-Fi bağlantısı, GPS, dokunmatik ekran (Ekran boyutu artık 4.5 inç'e kadar çıkabiliyor) derken telefonlar büyümeye, pantolon ceplerimizi zorlamaya başladı. İşte HP firması bazı tüketicilerin bu konudaki şikayetlerini duymuş olacak ki bugünkü etkinlik kapsamında Pre 3'ün ardından kompakt boyutlu Veer'ı tanıttı.

Dokunmatik ekranlı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyip aynı zamanda taşınabilirlik faktörüne önem verenleri hedef alan Veer, QWERTY klavye kapalı durumdayken yaklaşık bir ATM kartı boyutlarında (84 x 54,5 x 15.1 mm) ve sadece 103 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Pre ailesiyle benzer tasarım çizgilerini taşıyan Veer, 800 MHz hızında Qualcom MSM7230 işlemci ile 512 MB RAM'den güç alıyor; Pre 3 ile aynı mobil işletim sistemini (web OS 2.2) paylaşıyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) alt yapılarına destek veren telefon, 2.6 inç boyutunda ve 400 x 320 piksel gibi alışılmışın dışında çözünürlükte dokunmatik ekranla geliyor. İvme, ışık, mesafe sensörlerine ve görüşme esnasında arka plandaki istenmeyen gürültülerin önüne geçen çift mikrofon teknolojisine sahip telefonda dahili flash bellek 8 GB. Pre 3 ile aynı şekilde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, çekilen fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyor.

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV, MPEG-4, H.263, H.264 gibi dosya formatlarını destekleyen telefon son olarak 3.5 mm kulaklık girişi ve 930 mAh bataryayla geliyor. Bataryanın 300 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma süresi sunduğu belirtirken telefonun ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatla alakalı bilgi ise verilmedi.

Daha fazla fotoğraf için buraya tıklayabilirsiniz.

HP'den ATM kartı ebatlarında webOS 2.2 destekli telefon: VEER
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HP Veer - Tanıtım videosu


http://www.palm.com/us/products/phones/veer/index.html Yorum Yaz
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s.kaskati 8 yıl
WebOS işletim sistemi, şu anda mevcutta bulunan işletim sistemlerinin içinde en güzeli diyebilirim. Programlar arasında hızlı geçiş yapabiliyorsun. 20 uygulamayı hazırda bekletebiliyorsun. Palm yaptıysa en güzelini yapmıştır. HP'ye de satmak kaldı sadece... :)
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UluMemo 8 yıl
Bu ayın 15inde çıkıyormuş telefon.
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Chaghatai 8 yıl
@PYLOGE: O APARATIN FİYATI NE KADAR ACABA? -.-
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Chaghatai 8 yıl
tekrar baktım telefonun tipine de...
eğer klavyesi mini pro gibi yandan açılsaydı(daha rahat kullanılır, büyüklük açısından vs..), şimdi satacağının yüzde 20-30 fazlası satardı:D ama zaten mini pronun varisi çıkıcak, onda hd video falan da var. bu aletin alınmasını sağlayabilecek tek özelliği webOS :(
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Tek suçu kopya çekmek 8 yıl
Fiyatı 1000tl altı olursa alınası bir telefon
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Farwynd 8 yıl
İyide o kablosuz şarj iPhone'dada var.Altına koyduğunuz bir aparat sayesinde şarj oluyor.
Oldukça gereksiz bir şey en az 1 metre sınırı olacakki düzgün teknoloji diyelim.
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cperinaz 8 yıl
ha kablo takmissin ha üstüne koymussun telefonu sarj icin ;) her kusu tuttun da bir leylek mi kaldi hp :D
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Chaghatai 8 yıl
@metinardicli: webOS bu cihazın işletim sisteminin adı.webOS harika bir işletim sistemi ancak palmın maddi sıkıntıları sebebiyle piyasada çok yaygınlaşamadı telefonları dolayısıyla işletim sistemi de öyle. ama şimdi, hpnin palmı satın almasıyla, cihazlar yayılmaya, işletim sistemi popülerleşmeye başlayacaktır. şu an bence webOS hem android, hem de iOStan daha iyi bir işletim sistemi, tek sorunu uygulama ve oyun miktarının az olması.
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met.nar 8 yıl

Chaghatai

@metinardicli: webOS bu cihazın işletim sisteminin adı.webOS harika bir işletim sistemi ancak palmın maddi sıkıntıları sebebiyle piyasada çok yaygınlaşamadı telefonları dolayısıyla işletim sistemi de öyle. ama şimdi, hpnin palmı satın almasıyla, cihazlar yayılmaya, işletim sistemi popülerleşmeye başlayacaktır. şu an bence webOS hem android, hem de iOStan daha iyi bir işletim sistemi, tek sorunu uygulama ve oyun miktarının az olması.



bu iyi haber işte teşekkürler...
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Fashionality 8 yıl
Chaghatai

@metinardicli: webOS bu cihazın işletim sisteminin adı.webOS harika bir işletim sistemi ancak palmın maddi sıkıntıları sebebiyle piyasada çok yaygınlaşamadı telefonları dolayısıyla işletim sistemi de öyle. ama şimdi, hpnin palmı satın almasıyla, cihazlar yayılmaya, işletim sistemi popülerleşmeye başlayacaktır. şu an bence webOS hem android, hem de iOStan daha iyi bir işletim sistemi, tek sorunu uygulama ve oyun miktarının az olması.



bi yerde okuduğum kadarıyla webos da eski palmos uygulamalarını çalıştırabileceği yazıyordu ama eski palmos uygulamalarını çalıştırırken sanırım çözünürlük sorun yaratabiliyormuş bazen.. yine de şimdilik en azından yeni programlar geliştirilene kadar ve kullanıcıları programdan yoksun bırakmamak için küçük bir alternatif olabilir webos un bu özelliği
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Kuseyr 8 yıl
telefon çok güzel hakkaten, arkadaşın dediğine katılıyorum, takoz gibi akıllı telefonlara bende ısınamadım bir türlü, telefonu yanında taşımak (özellikle yaz aylarında) bir işkence olmamalı, sırf telefon yüzünden yanımda el çantası taşımak zorunda kalmak istemiyorum.

videoyu şu anda izleyemiyorum, görüntülü görüşme var mı? resimlere baktım ama önde kamera göremedim. wifi şarj olayıyla cep telefonlarında devrim yarattığını düşünüyorum.

fiyata gelirsek, 1000 tl civarı olacaksa eğer, bana yine sadece hayalini kurup yorumunu yapmak düşer, hiç bir zaman sahip olamam :)
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met.nar 8 yıl
arkadaşlar cahilliğimi mazur görün ama bu telefonun işletim sistemi ile Android'i kıyaslayabilir miyiz?
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Nevfel 8 yıl
Güzel bir telefon olmuş. Taşımasının kolay oluşu herşeyden iyi bir özellik.
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Python 8 yıl
ULYSES
videoda 45. saniyeden sonra gösteriyor :)
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