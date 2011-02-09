HP'den ATM kartı ebatlarında webOS 2.2 destekli telefon: VEER

Modern hayatın önemli parçası haline gelen cep telefonlarının son bir kaç yılda oldukça büyük aşamalar kaydettiğini söyleyebiliriz. Yaşanan bu gelişmelere farklı bir açıdan baktığımızda daha hızlı, çok çekirdekli mobil işlemciler, daha fazla RAM, daha gelişmiş grafik işlemcileri, daha fazla kapasite, Wi-Fi bağlantısı, GPS, dokunmatik ekran (Ekran boyutu artık 4.5 inç'e kadar çıkabiliyor) derken telefonlar büyümeye, pantolon ceplerimizi zorlamaya başladı. İşte HP firması bazı tüketicilerin bu konudaki şikayetlerini duymuş olacak ki bugünkü etkinlik kapsamında Pre 3'ün ardından kompakt boyutlu Veer'ı tanıttı.

Dokunmatik ekranlı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyip aynı zamanda taşınabilirlik faktörüne önem verenleri hedef alan Veer, QWERTY klavye kapalı durumdayken yaklaşık bir ATM kartı boyutlarında (84 x 54,5 x 15.1 mm) ve sadece 103 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Pre ailesiyle benzer tasarım çizgilerini taşıyan Veer, 800 MHz hızında Qualcom MSM7230 işlemci ile 512 MB RAM'den güç alıyor; Pre 3 ile aynı mobil işletim sistemini (web OS 2.2) paylaşıyor.

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) alt yapılarına destek veren telefon, 2.6 inç boyutunda ve 400 x 320 piksel gibi alışılmışın dışında çözünürlükte dokunmatik ekranla geliyor. İvme, ışık, mesafe sensörlerine ve görüşme esnasında arka plandaki istenmeyen gürültülerin önüne geçen çift mikrofon teknolojisine sahip telefonda dahili flash bellek 8 GB. Pre 3 ile aynı şekilde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, çekilen fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyor.

MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV, MPEG-4, H.263, H.264 gibi dosya formatlarını destekleyen telefon son olarak 3.5 mm kulaklık girişi ve 930 mAh bataryayla geliyor. Bataryanın 300 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma süresi sunduğu belirtirken telefonun ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatla alakalı bilgi ise verilmedi.

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HP Veer - Tanıtım videosu

http://www.palm.com/us/products/phones/veer/index.html