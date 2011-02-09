HP'den ATM kartı ebatlarında webOS 2.2 destekli telefon: VEER

Modern hayatın önemli parçası haline gelen cep telefonlarının son bir kaç yılda oldukça büyük aşamalar kaydettiğini söyleyebiliriz. Yaşanan bu gelişmelere farklı bir açıdan baktığımızda daha hızlı, çok çekirdekli mobil işlemciler, daha fazla RAM, daha gelişmiş grafik işlemcileri, daha fazla kapasite, Wi-Fi bağlantısı, GPS, dokunmatik ekran (Ekran boyutu artık 4.5 inç'e kadar çıkabiliyor) derken telefonlar büyümeye, pantolon ceplerimizi zorlamaya başladı. İşte HP firması bazı tüketicilerin bu konudaki şikayetlerini duymuş olacak ki bugünkü etkinlik kapsamında Pre 3'ün ardından kompakt boyutlu Veer'ı tanıttı.
Dokunmatik ekranlı bir akıllı telefon sahibi olmak isteyip aynı zamanda taşınabilirlik faktörüne önem verenleri hedef alan Veer, QWERTY klavye kapalı durumdayken yaklaşık bir ATM kartı boyutlarında (84 x 54,5 x 15.1 mm) ve sadece 103 gram ağırlığında dizayn edilmiş. Pre ailesiyle benzer tasarım çizgilerini taşıyan Veer, 800 MHz hızında Qualcom MSM7230 işlemci ile 512 MB RAM'den güç alıyor; Pre 3 ile aynı mobil işletim sistemini (web OS 2.2) paylaşıyor.
Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ile kullanıcılara daha hızlı internet bağlantısı olanağı sağlayan HSDPA (7.2 Mbps), HSUPA (5.76 Mbps) alt yapılarına destek veren telefon, 2.6 inç boyutunda ve 400 x 320 piksel gibi alışılmışın dışında çözünürlükte dokunmatik ekranla geliyor. İvme, ışık, mesafe sensörlerine ve görüşme esnasında arka plandaki istenmeyen gürültülerin önüne geçen çift mikrofon teknolojisine sahip telefonda dahili flash bellek 8 GB. Pre 3 ile aynı şekilde Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 + EDR ve GPS bağlantılarını bünyesinde barındıran telefon, 5 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor, çekilen fotoğraflara coğrafi etiketleme (geo-tagging) yapabiliyor.
MP3, AAC, AAC+, eAAC+, AMR, QCELP, WAV, MPEG-4, H.263, H.264 gibi dosya formatlarını destekleyen telefon son olarak 3.5 mm kulaklık girişi ve 930 mAh bataryayla geliyor. Bataryanın 300 saate varan bekleme, 5 saate varan konuşma süresi sunduğu belirtirken telefonun ilkbahar aylarında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatla alakalı bilgi ise verilmedi.
Daha fazla fotoğraf için buraya tıklayabilirsiniz.
HP Veer - Tanıtım videosu
http://www.palm.com/us/products/phones/veer/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eğer klavyesi mini pro gibi yandan açılsaydı(daha rahat kullanılır, büyüklük açısından vs..), şimdi satacağının yüzde 20-30 fazlası satardı:D ama zaten mini pronun varisi çıkıcak, onda hd video falan da var. bu aletin alınmasını sağlayabilecek tek özelliği webOS :(
Oldukça gereksiz bir şey en az 1 metre sınırı olacakki düzgün teknoloji diyelim.
bu iyi haber işte teşekkürler...
bi yerde okuduğum kadarıyla webos da eski palmos uygulamalarını çalıştırabileceği yazıyordu ama eski palmos uygulamalarını çalıştırırken sanırım çözünürlük sorun yaratabiliyormuş bazen.. yine de şimdilik en azından yeni programlar geliştirilene kadar ve kullanıcıları programdan yoksun bırakmamak için küçük bir alternatif olabilir webos un bu özelliği
videoyu şu anda izleyemiyorum, görüntülü görüşme var mı? resimlere baktım ama önde kamera göremedim. wifi şarj olayıyla cep telefonlarında devrim yarattığını düşünüyorum.
fiyata gelirsek, 1000 tl civarı olacaksa eğer, bana yine sadece hayalini kurup yorumunu yapmak düşer, hiç bir zaman sahip olamam :)
videoda 45. saniyeden sonra gösteriyor :)