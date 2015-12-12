HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı





Microsoft'un mobil taraftaki Windows 10 işletim sistemi sadece 3 Lumia modeli ile piyasada boy gösteriyor ve henüz resmi olarak güncelleme de başlamış değil. Bu bakımdan Windows 10 mobil ile bizleri nelerin beklediğini bilemiyoruz ancak yaşanan hareketlilik sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor.





HP'nin GFXBench testlerinde ortaya çıkan akıllı telefon modeli, eski devin yeniden sahalara ineceğine işaret ediyor. WebOS platformu üzerinde çalışan Pre ve Veer serileri ile büyük hayal kırıklığı yaşayan HP, sonrasında akıllı telefon pazarında sessizce veda etmişti. Şimdi ise efsane bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.





HP Falcon adındaki akıllı telefon donanım özellikleri ile ekosistemin en güçlü modeli olmaya aday. 5.8 inçlik 2K ekrana sahip olan akıllı telefonda mobil dünyanın en güçlülerinden birisi olan Snapdragon 820 yonga seti bulunuyor. Hali hazırda Lumia 950 serisinde Snapdragon 808 ve 810 yonga setlerini görmüştük. Gelecek yıl ise Microsoft'un Snapdragon 820 yonga setine geçiş yapması bekleniyordu. Anlaşılan HP elini çabuk tutuyor.





20MP çözünürlüğünde bir arka kamera barındıran model 12MP çözünürlüğündeki ön kamera ile yine ekosistemde bir ilke imza atıyor. 64GB depolama kapasitesinin yer aldığı modelde 2GB RAM olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu bakımdan benchmark testine giren cihazın bir prototip olduğu tahmin ediliyor.





HP'nin akıllı telefon pazarına gireceğine dair henüz resmi bir bilgilendirme yok. Bu bakımdan firma kesinlikle akıllı telefon pazarına dönecek şeklinde bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bununla birlikte Windows 10 mobil işletim sisteminin pek çok dev üreticinin ilgisini çektiği anlaşılıyor. Bu bakımdan ekosisteme sürpriz isimlerin katılması ihtimal dahilinde.

http://wmpoweruser.com/hp-falcon-could-be-a-new-windows-10-mobile-device-powered-by-the-snapdragon-820/