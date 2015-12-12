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HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı

Uzun süredir akıllı telefon pazarından uzak kalan HP'nin yeniden dönüş yapmak istediğine dair işaretler var ancak firma bu kez Windows 10'dan yana tercihini kullanabilir.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı


Microsoft'un mobil taraftaki Windows 10 işletim sistemi sadece 3 Lumia modeli ile piyasada boy gösteriyor ve henüz resmi olarak güncelleme de başlamış değil. Bu bakımdan Windows 10 mobil ile bizleri nelerin beklediğini bilemiyoruz ancak yaşanan hareketlilik sürprizlere gebe olduğunu gösteriyor. 

HP'nin GFXBench testlerinde ortaya çıkan akıllı telefon modeli, eski devin yeniden sahalara ineceğine işaret ediyor. WebOS platformu üzerinde çalışan Pre ve Veer serileri ile büyük hayal kırıklığı yaşayan HP, sonrasında akıllı telefon pazarında sessizce veda etmişti. Şimdi ise efsane bir dönüş yapmaya hazırlanıyor. 

HP Falcon adındaki akıllı telefon donanım özellikleri ile ekosistemin en güçlü modeli olmaya aday.  5.8 inçlik 2K ekrana sahip olan akıllı telefonda mobil dünyanın en güçlülerinden birisi olan Snapdragon 820 yonga seti bulunuyor. Hali hazırda Lumia 950 serisinde Snapdragon 808 ve 810 yonga setlerini görmüştük. Gelecek yıl ise Microsoft'un Snapdragon 820 yonga setine geçiş yapması bekleniyordu. Anlaşılan HP elini çabuk tutuyor. 

20MP çözünürlüğünde bir arka kamera barındıran model 12MP çözünürlüğündeki ön kamera ile yine ekosistemde bir ilke imza atıyor. 64GB depolama kapasitesinin yer aldığı modelde 2GB RAM olduğu dikkatlerden kaçmıyor. Bu bakımdan benchmark testine giren cihazın bir prototip olduğu tahmin ediliyor. 

HP'nin akıllı telefon pazarına gireceğine dair henüz resmi bir bilgilendirme yok. Bu bakımdan firma kesinlikle akıllı telefon pazarına dönecek şeklinde bir değerlendirme yapmak doğru olmaz. Bununla birlikte Windows 10 mobil işletim sisteminin pek çok dev üreticinin ilgisini çektiği anlaşılıyor. Bu bakımdan ekosisteme sürpriz isimlerin katılması ihtimal dahilinde.  

http://wmpoweruser.com/hp-falcon-could-be-a-new-windows-10-mobile-device-powered-by-the-snapdragon-820/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CoreXXX 3 yıl
sanırım test sadece grafik kartını içeriyor. 2 gb sistem 1 gb ekran kartı ise 3 gb eder
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Patren 3 yıl
androidle çıksa güzel cihaz
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OlcaytoHun 3 yıl
E hani hp windows telefon üretmeyeceğini açıklamıştı. Yakın zamandaki haberinizde, bu aynı testte hp falcon adında windows telefon modelinin yazdığı ancak hp firmasının, windows telefon üretmeyeceği açıklaması nedeniyle bu telefonun hp marka olanayacağını belirtmiştiniz.
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lapatid 3 yıl
yalnis platform secmissin hp kardes,emegine yazik.
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Kevin Garnett 3 yıl
Bi özelliklere bakınca yeni bir dev geliyor dedim sonra windows phonea bakınca şunu android yapsaniza dedim. Hayır sorun telefonda ya da windows phoneda değil. Zira windows iphone şu an gayet iyi bir işletim sistemi continuum gibi güzel özellikleri var hatta rom desteği gelecek deniliyordu. Sorun uygulama desteğinde. Zaten şu ios android uygulamalarına destek geliyor. O zaman bu telefon bir HD2 olabilir.
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Windows10 3 yıl
bi kere bu haber gerçekse, bu cihaz en az 3 gb ram ile birlikte gelecek.
çünkü, windows 10 mobile'ın sistem gereksinimlerine göre, 2k ekran çözünürlüğüne sahip cihazlarda 3 gb istiyor minimum olarak.
msdn.microsoft.com/...
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adakaya1994 3 yıl
Memory kısmında 0.9 GB yazıyor görselde neyi ifade ediyor acaba konu üzerinde ram 2 gb olarak bahsedilmiş..
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