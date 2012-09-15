HP'nin Android işletim sistemli ilk akıllı telefonuna ait test sonucu ortaya çıktı

HP CEO'su Meg Whitman, Fox Business'a verdiği röportajda akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapacaklarını söylemişti. Pazarda son olarak webOS ile varlık göstermeye çalışan şirket, bu işletim sistemini Nisan 2010'da tamamlanan Palm alımının ardından kullanmaya başlamış, ancak bir buçuk yıl sonra Open webOS adı altında platformu açık kaynak kodlu hale getirerek mevcut stoklarını eritip webOS'a elveda demişti.

Bir bilgisayar firması olarak tüm bilgisayar formlarından avantaj sağlamaları gerektiğine dikkat çeken Meg, tüketicilere bir akıllı telefon seçeneği sunmaları gerektiğini savundu. Bu konuda çalışmalarının sürdüğü ve daha önce yaptıkları hataları tekrarlamamak için çaba gösterdiklerini ifade eden tecrübeli üreticinin başkanı, seköre tekrar dahil olduklarında bunun HP için bir başarı olacağını söyledi.

Röportajda daha fazla detay paylaşılmamış ve yakın zamanda herhangi bir iddia ortaya atılmamış olduğu için bizleri nasıl bir telefonun beklediğini kestirmek zordu. Microsoft ile iyi ilişkiler yürüten HP'nin Windows Phone ekosistemine yönelmesi mümkün görünüyordu. Fakat kimsenin üzerinde durmadığı bir platforma ait kuvvetli deliller gün yüzüne çıktı. GLBenchmark sitesinde kısa bir süre listelenen HP Bender adlı telefon, Android işletim sistemiyle Palo Alto merkezli teknoloji devinin yazılım tercihini ortaya çıkarmış oldu.

1.5GHz hızında çift Krait işlemcinin kullanıldığı Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8960 çipsetine sahip olan HP Bender, 1366 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü yapısında ihtiva ediyor. Diğer teknik özellikleri bilinmeyen Bender'e ait test sonucu bir süre sonra apar topar siteden kaldırıldı.

CEO'nun yeni akıllı telefonları için acele etmediklerini bildirmesi, HP Bender'in önümüzdeki günlerde resmiyet kazanma ihtimalini düşürdü. Ekim ya da Kasım aylarında bir efsane üretici daha ilk ürünüyle Android ekosistemine giriş yapmış olacak. Akıllı telefon pazarındaki yeni macerasında sağlam adımlar attığından emin olmak isteyen HP'nin istediğini alması halinde yatırımlarını sürdüreceği tahmin ediliyor.

http://www.slashgear.com/hp-bender-android-smartphone-appears-in-benchmark-details-14247675/