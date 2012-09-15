Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin Android işletim sistemli ilk akıllı telefonuna ait test sonucu ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3b
1
24
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HP CEO'su Meg Whitman, Fox Business'a verdiği röportajda akıllı telefon pazarına tekrar giriş yapacaklarını söylemişti. Pazarda son olarak webOS ile varlık göstermeye çalışan şirket, bu işletim sistemini Nisan 2010'da tamamlanan Palm alımının ardından kullanmaya başlamış, ancak bir buçuk yıl sonra Open webOS adı altında platformu açık kaynak kodlu hale getirerek mevcut stoklarını eritip webOS'a elveda demişti.
Bir bilgisayar firması olarak tüm bilgisayar formlarından avantaj sağlamaları gerektiğine dikkat çeken Meg, tüketicilere bir akıllı telefon seçeneği sunmaları gerektiğini savundu. Bu konuda çalışmalarının sürdüğü ve daha önce yaptıkları hataları tekrarlamamak için çaba gösterdiklerini ifade eden tecrübeli üreticinin başkanı, seköre tekrar dahil olduklarında bunun HP için bir başarı olacağını söyledi.
Röportajda daha fazla detay paylaşılmamış ve yakın zamanda herhangi bir iddia ortaya atılmamış olduğu için bizleri nasıl bir telefonun beklediğini kestirmek zordu. Microsoft ile iyi ilişkiler yürüten HP'nin Windows Phone ekosistemine yönelmesi mümkün görünüyordu. Fakat kimsenin üzerinde durmadığı bir platforma ait kuvvetli deliller gün yüzüne çıktı. GLBenchmark sitesinde kısa bir süre listelenen HP Bender adlı telefon, Android işletim sistemiyle Palo Alto merkezli teknoloji devinin yazılım tercihini ortaya çıkarmış oldu.
1.5GHz hızında çift Krait işlemcinin kullanıldığı Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8960 çipsetine sahip olan HP Bender, 1366 x 720 piksel çözünürlüğünde bir ekran ve Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü yapısında ihtiva ediyor. Diğer teknik özellikleri bilinmeyen Bender'e ait test sonucu bir süre sonra apar topar siteden kaldırıldı. 
CEO'nun yeni akıllı telefonları için acele etmediklerini bildirmesi, HP Bender'in önümüzdeki günlerde resmiyet kazanma ihtimalini düşürdü. Ekim ya da Kasım aylarında bir efsane üretici daha ilk ürünüyle Android ekosistemine giriş yapmış olacak. Akıllı telefon pazarındaki yeni macerasında sağlam adımlar attığından emin olmak isteyen HP'nin istediğini alması halinde yatırımlarını sürdüreceği tahmin ediliyor. 
HP'nin Android işletim sistemli ilk akıllı telefonuna ait test sonucu ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

http://www.slashgear.com/hp-bender-android-smartphone-appears-in-benchmark-details-14247675/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 4 yıl
herkese iyi günler 4 gün önce hp voısetab 6 g3n01ea diye bir model aldım hiç memnun değilim kamerası berbat karşı tarafın sesi çok derinden geliyor almayı düşünenler sakın almasın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
based_1984 7 yıl
yaklaşık 4yıl önce hp voice messenger almıştım bu cihazı 2yıldan fazla süre kullandım masallahı vardı işletim sistemi windows 6 idi,
cihazı düşürdüğüm için mikrofon 'da sorun olmuştu ve onu satıp lg optimus me aldim onu kullanıyorum şu anda,
eminim hp android ile iyi bir sıçrama yapacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
hp touchpad ve dv6 kullanicisiyim tablettenden bilgisayardanda cok memnunum helede servisinden Hp gibi bir dev firmayi bu duruma dusurenler hep sizin gibi dusunen insanlar oldu hep onyargili davrandiniz herkes apple alsin abi ben hpden memnunum hem hp gelde lc mi al diye dayatmihor istemiosaniz almayin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scorpion28 7 yıl
"Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich sürümünü yapısında ihtiva ediyor" bundan sonrasını okumadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nurettinaz 7 yıl
Hp ilk önce kullanılabilir notebook yapmayı başarsın sonra başka alanlara el atsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jacobıan 7 yıl
bi sen eksiktin hp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
baris_55 7 yıl
umutkop
madem yeni bişiler üretiyosun. piyasadakilerden farklı birşeyler üret de albenisi olsun . hiç anlamıyorum bu şirketleri ve politikalarını ..

para kazanmaya, apple gibi her şeyde ben olayım gibi bir dertleri yok.
hp nin ne kadar büyük bir kuruluş olduğunuz biliyorsunuzdur.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Miyamoto Musashi 7 yıl
yazacaktım yazamadım sonradan hatırladım hp değilde dellin androidli telefeonu olduğunu.Resme faciaydı buda öle değildir umarım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dark Shade 7 yıl
diğer markalar gibi 1280 720 kullansa daha iyi olurdu aslında...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cowinenge 7 yıl
Bilgi olarak vereyim arkadaşlar hp ısınma sorunu nedeniyle avrupa ve amerikada satısı yasaklanmıs bunun ardından hp laptop satısını durdurmus.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bluematrak 7 yıl
Androidden tiksinen arkadaslar sizi ucretsiz ve acik kaynak kodlu olmasimi tiksindiriyor
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cank1981 7 yıl
bu android iyice midemi bulandırmaya başladı yakında böceklerede android yükleyecekler :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JuelzII 7 yıl
Her şey android oluyor ne iş ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2995 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, android ve
2 etiket daha qualcomm hp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 22. Bölüm: "Mobil dünyanın vazgeçilmezlerini sizler için değerlendiriyoruz" 7 yıl 2si1:Yeni Haber ve Teknoloji Programı 1. Bölüm! 7 yıl Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını 7 yıl Apple, iPhone 5'i anlatıyor (Türkçe Altyazılı) Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim