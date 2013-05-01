HP'nin webOS işletim sistemi yüklü hiç piyasaya sürülmemiş bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı





HP'nin Palm'ı satın almasından sonra geliştirdiği ve hem tablet hem de akıllı telefon modelleriyle mobil pazarda iddialı olmayı istediği webOS mobil işletim sistemi, yayınlandıktan kısa süre sonra rafa kalkarak takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı ve sonrasında LG firmasına devredildi.





HP'nin ürettiği Palm Pre serisi akıllı telefon ve TouchPad tablet modeli webOS yüklü olarak tüketici karşısına çıkan ilk ürünler olmuştu. Ancak WebOSNation adlı bir site, HP'nin hiçbir zaman pazara sunulmamış bir akıllı telefon prototipini elde etti.





WindsorNot kod adlı model tamamen dokunmatik bir ekrana sahip ve fonksiyonel olarak çalışmasını sürdürüyor. Modelde webOS 3.0 yüklü olduğu için muhtemelen HP'nin yeni nesilde piyasaya sürmeyi istediği bir cihazdı. Ancak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.





WindsorNot modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte LCD ekran kullanıldığı göze çarpıyor. 1.4GHz saat hızında işlemci, 8GB depolama kapasitesi, Micron üretimi bir RAM modülü, LED flaşlı arka kamera şeklinde özellikleri mevcut.





Özelliklerine bakıldığında üst seviye bir model olduğu anlaşılan WindsorNot'ın Pre serisi ve TouchPad arasında bir yerde konumlandığı düşünülüyor.

http://www.webosnation.com/windsornot-webos-slate-smartphone-never-was