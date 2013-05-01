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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HP'nin webOS işletim sistemi yüklü hiç piyasaya sürülmemiş bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HP'nin webOS işletim sistemi yüklü hiç piyasaya sürülmemiş bir akıllı telefon modeli ortaya çıktı

HP'nin Palm'ı satın almasından sonra geliştirdiği ve hem tablet hem de akıllı telefon modelleriyle mobil pazarda iddialı olmayı istediği webOS mobil işletim sistemi, yayınlandıktan kısa süre sonra rafa kalkarak takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı ve sonrasında LG firmasına devredildi. 

HP'nin ürettiği Palm Pre serisi akıllı telefon ve TouchPad tablet modeli webOS yüklü olarak tüketici karşısına çıkan ilk ürünler olmuştu. Ancak WebOSNation adlı bir site, HP'nin hiçbir zaman pazara sunulmamış bir akıllı telefon prototipini elde etti.

WindsorNot kod adlı model tamamen dokunmatik bir ekrana sahip ve fonksiyonel olarak çalışmasını sürdürüyor. Modelde webOS 3.0 yüklü olduğu için muhtemelen HP'nin yeni nesilde piyasaya sürmeyi istediği bir cihazdı. Ancak kendisini bekleyen sondan kurtulamadı.

WindsorNot modelinde 4 inçlik 800 x 480 piksel çözünürlükte LCD ekran kullanıldığı göze çarpıyor. 1.4GHz saat hızında işlemci, 8GB depolama kapasitesi, Micron üretimi bir RAM modülü, LED flaşlı arka kamera şeklinde özellikleri mevcut.

Özelliklerine bakıldığında üst seviye bir model olduğu anlaşılan WindsorNot'ın Pre serisi ve TouchPad arasında bir yerde konumlandığı düşünülüyor. 

http://www.webosnation.com/windsornot-webos-slate-smartphone-never-was Yorum Yaz
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Nokia Specialist 5 yıl
Aklına esen OS çıkartıyor.
1 Yanıt Yanıtla
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danGerfuLL 5 yıl Nokia Specialist
TurboCore

Aklına esen OS çıkartıyor.

Aklına esen mesaj yazıyor.


tr.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
en.wikipedia.org/...
1 Yanıt Yanıtla +2
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DH Misafiri 5 yıl
suu sistem bnaaa gelse bii kunye ccenteper
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DH Misafiri 6 yıl
800x480 pixel ekran ve 1,4 Ghz'lik işlemcisi olan HP Pre3 var zaten. Touchpad ile arasında bir şey olacaksa daha geniş ekranlı bir cihaz olması lazım. Dolayısı ile inandırıcı bir haber değil. :) 'Şendoğan Kaskatı' (webOS User)
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V4LKyR 6 yıl
Galaxy S3 Mini'nin aynısı olmuş.
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danGerfuLL 6 yıl
Kullanmak kismet olmadi bir turlu su sistemi.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
S3 görüyorum orda
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T1 6 yıl
bir yerden tanıdık geldi
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bayozi 6 yıl
Klavye iOS ile aynı !
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regaibyigit. 6 yıl
e bu bizim s4ün aynısı
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