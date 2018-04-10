HQ Trivia, arkadaşlarınızla rekabet edeceğiniz yeni bir özellik ekledi

Teknoloji Editörü
HQ Trivia her gün belirlenen bir saatte, bazen ünlü isimlerin de sunuculuk yaptığı ödül dağıtan canlı bir yarışma uygulaması. Vine'ın geliştiricileri tarafından çıkarılan uygulama, yaygınlaşmak amacıyla yeni bir özellik ekledi. Yeni gelen güncellemeyle artık uygulama içerisinde arkadaşlarınızın katıldığı yarışmaları, başarılarını ve aldıkları en yüksek puanı görebileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "The Room: Old Sins Google Play Store'da yayında"
Yeni özellik yarışmacıları bir biri ile rekabet içerisine sokarak uygulamanın daha çok yarışmacıya ulaşmasını hedefliyor. Daha önce konuşulan grup yarışmalarının ekleneceği dedikodusundan sonra böyle bir özelliğin gelmesi grup yarışmalarının gerçeğe dönüşebileceği ihtimallerini yükseltti. Konuşulan grup yarışması özelliği, arkadaşlarınız arasında yarışabileceğiniz bir yarışma modülü.
Bu arada, HQ Trivia'nın yarın öğleden sonra "The Rock" olarak bilinen Dwayne Johnson'ın sunumuyla 300.000 dolar değerinde bir yarışma başlatacağını da okuyucularımıza hatırlatalım.
HQ Trivia iOS linki
https://techcrunch.com/2018/04/09/hq-trivia-finally-gets-social-with-friends-on-hq-update/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle