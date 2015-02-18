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HTC, 1 Mart tarihinde yeni One modelini tanıtacağını doğruladı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, 1 Mart tarihinde yeni One modelini tanıtacağını doğruladı

HTC, MWC 2015 fuarından hemen önce 1 Mart 2015 itibariyle bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamış ancak bu etkinlikte ne tanıtacağını tam olarak belirtmemişti. Artık herkes One M9 modelinin lanse edileceğini tahmin ediyor olsa da HTC bunu henüz doğruladı. 

Firmanın yayınladığı son davetiyelerden ve Şampiyonlar Ligi maçlarındaki tabela reklamlarından yeni HTC One modelinin 1 Mart itibariyle lanse edileceği resmiyet kazanmış oldu. 

Yeni HTC One ibaresi kullanılsa da cihazın asıl ismi farklı olacak. Zira firmanın kendi sitesinden elde edilen bilgilere göre One M9 adıyla ilgili sayfaların hazırlandığı görülmüştü. 

HTC One M9 modelinde ne tür bir donanım kullanılacak bilinmiyor ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde iddialar mevcut. Ayrıca sızan görsellerden BoomSound ızgaralarının alt ve üst kenarlar ile birleştirildiği ve daha kompakt bir yapı elde edildiği anlaşılmıştı.  

http://www.phonearena.com/news/Officially-confirmed-the-new-HTC-One-will-be-announced-on-March-1_id66127 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
En çok heyecanlandığım cihaz, iple çekiyorum desem yalan söylemiş olmam
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sercandk 4 yıl
Uçuk fiyatla çıkar yine.
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bestofMd 4 yıl

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darkdiva 4 yıl
Htc kralını yapsa fazla ilgi görmez.Ülkemizde de fiyattan kaybeder.
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Golden Gate 4 yıl
2200 civarı bir fiyatla , alttaki sanal tuşlardan kurtulup gelirse , kesinlikle alırım .


Htc kullanıpta yazılım ve malzeme kalitesinden memnun kalmayan hiçkimseyi göremezsin . Yazılım işini gerçekten çok iyi yapıyorlar . Android alacaksanız mutlaka Htc'ye göz gezdirin .
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Apple Specialist 4 yıl
Samsung yazılımdan kaybediyor maalesef yoksa hızlı cihaz

Htc yazılım + donanım koyuyor işi götürüyor=Fiyat baya artıyor haliyle.
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Masquerade89 4 yıl
Samsung iddaalı bakalım ne olacak
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Batumatu 4 yıl
Samsung piyasaya bomba gibi düşecek... Eğer yeni işlemciyi yeni tasarım anlayışıyla birleştirirlerse, Android pazarında devrim ve Teknolojik olarak piyasanın gördüğü en büyük yenilik olacak.
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javaprof 4 yıl
bu seneyte damgasını hiç sevmememe rağmen samsung vuracak bakın görün 14 nm lik işlemci yaptı adamlar kimse eski 20 nmlik işlemcili telefonların yüzüne bakmaz artık s6 yüzde 35 daha az güç tüketip yüzde 10 daha performanslı çalışacak.
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Mihrali Bey 4 yıl
Kenar boşlukları umarım azaltılır bu sefer.
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FthPlsss 4 yıl
Hmm HTC almayı düşünüyorum zaten şuan.Birde aklımda bi soru kaldı bu M9 su geçirmiyo mu ?
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