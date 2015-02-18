HTC, 1 Mart tarihinde yeni One modelini tanıtacağını doğruladı





HTC, MWC 2015 fuarından hemen önce 1 Mart 2015 itibariyle bir etkinlik düzenleyeceğini açıklamış ancak bu etkinlikte ne tanıtacağını tam olarak belirtmemişti. Artık herkes One M9 modelinin lanse edileceğini tahmin ediyor olsa da HTC bunu henüz doğruladı.





Firmanın yayınladığı son davetiyelerden ve Şampiyonlar Ligi maçlarındaki tabela reklamlarından yeni HTC One modelinin 1 Mart itibariyle lanse edileceği resmiyet kazanmış oldu.





Yeni HTC One ibaresi kullanılsa da cihazın asıl ismi farklı olacak. Zira firmanın kendi sitesinden elde edilen bilgilere göre One M9 adıyla ilgili sayfaların hazırlandığı görülmüştü.





HTC One M9 modelinde ne tür bir donanım kullanılacak bilinmiyor ancak 5 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 arayüzü şeklinde iddialar mevcut. Ayrıca sızan görsellerden BoomSound ızgaralarının alt ve üst kenarlar ile birleştirildiği ve daha kompakt bir yapı elde edildiği anlaşılmıştı.

http://www.phonearena.com/news/Officially-confirmed-the-new-HTC-One-will-be-announced-on-March-1_id66127