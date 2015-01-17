HTC 1 Martta yeni amiral gemisi modelini tanıtabilir

Mart ayının başında Barselona'da düzenlenecek mobil dünya kongresine daha bir aydan uzun süre varken HTC gerçekleştireceği etkinliğin davetiyelerini dağıtmaya başladı.

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CES 2015 fuarının HTC için çok hareketli geçmemesi de gözleri mobil dünya kongresine çevirdi. Davetiyelerin dağıtılmaya başlandığı etkinlikte yeni amiral gemisi modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. HTC M8 modelinin de geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılması iddiaları güçlendiriyor."Ütopya gelişiyor" ve "Sıradakini görmek için bize katılın" yazılarının yer aldığı davetiyede yıldızlı bir gökyüzüne yer verilirken diğerlerine göre daha parlak bir yıldız dikkat çekiyor. Etkinlik Mobil Dünya Kongresinden bir önceki gün olan 1 Martta gerçekleştirilecek.