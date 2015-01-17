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HTC 1 Martta yeni amiral gemisi modelini tanıtabilir

4 yıl
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63
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC 1 Martta yeni amiral gemisi modelini tanıtabilir

Mart ayının başında Barselona'da düzenlenecek mobil dünya kongresine daha bir aydan uzun süre varken HTC gerçekleştireceği etkinliğin davetiyelerini dağıtmaya başladı.

CES 2015 fuarının HTC için çok hareketli geçmemesi de gözleri mobil dünya kongresine çevirdi. Davetiyelerin dağıtılmaya başlandığı etkinlikte yeni amiral gemisi modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. HTC M8 modelinin de geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılması iddiaları güçlendiriyor.

"Ütopya gelişiyor" ve "Sıradakini görmek için bize katılın" yazılarının yer aldığı davetiyede yıldızlı bir gökyüzüne yer verilirken diğerlerine göre daha parlak bir yıldız dikkat çekiyor. Etkinlik Mobil Dünya Kongresinden bir önceki gün olan 1 Martta gerçekleştirilecek.
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Gwynbleidd. 4 yıl
nexus 6 gelmediği için htc m9 veya z4 alacağım. Artık hangisi beklentilerimi karşılarsa... =)
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Itachi 4 yıl
arkadaşlar m9 tr de ne zaman satışa çıkarılacak? kesin bilgi var mı?

Bir ay içinde telefon alacağım ona göre yolumu çizmek istiyorum.
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DH Misafiri 4 yıl
marttan sonra telefon fiyatları ne olur? yenilere gücüm yetmez yetecek olanı hemen gelmez e8 de olduğu gibi... gözüm e8 de sizce beklemelimiyim?
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zeMRez 4 yıl
Alttan üstten 10 cm çerçevesi var ve buna rağmen sanal tuşu var sabaha kadar böyle telefon yapsa ne olur

Adamın 5" telefonu rakiplerinin 6" telefonundan daha büyük
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Swonz 4 yıl
Htc'yi takdir etmek gerek. Samsung vb. Markalar gibi ay başı yeni telefon çıkarmadığı için

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inexo 4 yıl
umarım alt boşluk faciasından kurtulur
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Jeopol 4 yıl inexo
inexo
umarım alt boşluk faciasından kurtulur

Samsungvari bir tuslu model dolasiyordu ortalikta sizinti olarak
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DARBE 4 yıl
Fiyat konusunda artık eskisi kadar rahat olamazlar, zira birsürü yeni marka ardı ardına giriş yapıyor Türkiye piyasasına. Bu da inşallah biz kullanıcılara olumlu olarak yansır.
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cagty 4 yıl
huawei de piyasada sağlam cihazlar çıkardığından dolayı öyle eskisi gibi 2500 tl leri görmeyiz diye tahmin ediyorum
ama zaten bi kaç ay içinde de fiyatlar aşagıya iniyor
şu M9 gelse ne güzel olur şimdi
artık şu note dan kurtulmak istiyorum
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DH Misafiri 4 yıl
bu telin fiyatı 650-700 dolar olcaktır emin olun çünkü htc her zaman yüksekten atıp tutmayı sever.
tr fiyatını ise allah birilir. 3000i geçerse şarşırmayın tek nedenide firmaların daha fazla kazan elde etmek istemesi her yerde 650 dolar olan ıphone un trde 1600 dolar olmasının bana mantıklı tek bir açıklamasını gösterebilecek bir babayiğit arıyorum. vergilerle 145% vergi yi bana detaylı açıklayın çünkü sinir oluyorum. adamlar demiyor mudur düşünsenize biz herkese 5e sattığımız malı göstere göstere bu adamlara 9 a 10 a satıyoruz. onlarda alıyor. ne kerizler var şu dünyada diye yapmayın lütfen teknoloji adına çok güzel gelişmeler özellikler var ama ben bunları almak istediğimde firmaya net kar olarak normalin iki katı para vermek için zorlansam o firmanın ne samimiyetine güvenirim ne beni adam yerine koyup iş yapacağına
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akmac 4 yıl
HTC'nin en büyük hatası sanal tuşları ekrana kaydırması şahsi fikrim.
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Electi 4 yıl
uzun süre m7 kullandım
batarya konusunda zorlandım ama
kasası, yazılımı, sesi, tarzı herşeyiyle başka geliyor
şuan m8 kullanıyorum
anlatıcak birşeyim yok
ancak bu sefer 2 günü gördüğüm çok oldu bataryada
1 gün kesin yani
m9 nasıl olur bilmemde
androidde tek alınabilecek telefon htc derim
yada kavga çıkmasın ilk htc derim :)
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alemburda34 4 yıl Electi
Electi
uzun süre m7 kullandım
batarya konusunda zorlandım ama
kasası, yazılımı, sesi, tarzı herşeyiyle başka geliyor
şuan m8 kullanıyorum
anlatıcak birşeyim yok
ancak bu sefer 2 günü gördüğüm çok oldu bataryada
1 gün kesin yani
m9 nasıl olur bilmemde
androidde tek alınabilecek telefon htc derim
yada kavga çıkmasın ilk htc derim :)

Bende m7 kullanıyorum tek batarya sıkıntı diğer yazılım vs yağ gibi akıyor. Bence apple ios sistemindeki başarı neyse android tarafında da yazılım bakımından en performanslı telefon Htc.
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Esasiyun 4 yıl
Kasa olarak daha m7 Havası olsun
5,2 yi geçmesin
Kamerayı iyileştirsin direk alacağım telefon bu olur.
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uçan tekme 4 yıl
android tarafının iphone u htc dir.net
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ProsesMuhendisi 4 yıl
HTC cihazlarında şu ana kadar tek eksik kamera idi bence. Kamera da bu yıl halledilirse HTC tamamdır bana göre.
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paldov 4 yıl
sd810 koysada 2k ekran koymasın.

sanal tusları kaldırsın.

kamerayı çözsün.

birde batarya 3000 civari olursa, almak farz olur
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