HTC 1 Martta yeni amiral gemisi modelini tanıtabilir

Mart ayının başında Barselona'da düzenlenecek mobil dünya kongresine daha bir aydan uzun süre varken HTC gerçekleştireceği etkinliğin davetiyelerini dağıtmaya başladı.
CES 2015 fuarının HTC için çok hareketli geçmemesi de gözleri mobil dünya kongresine çevirdi. Davetiyelerin dağıtılmaya başlandığı etkinlikte yeni amiral gemisi modelinin tanıtılacağı düşünülüyor. HTC M8 modelinin de geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılması iddiaları güçlendiriyor.
"Ütopya gelişiyor" ve "Sıradakini görmek için bize katılın" yazılarının yer aldığı davetiyede yıldızlı bir gökyüzüne yer verilirken diğerlerine göre daha parlak bir yıldız dikkat çekiyor. Etkinlik Mobil Dünya Kongresinden bir önceki gün olan 1 Martta gerçekleştirilecek.
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Bir ay içinde telefon alacağım ona göre yolumu çizmek istiyorum.
Adamın 5" telefonu rakiplerinin 6" telefonundan daha büyük
Samsungvari bir tuslu model dolasiyordu ortalikta sizinti olarak
ama zaten bi kaç ay içinde de fiyatlar aşagıya iniyor
şu M9 gelse ne güzel olur şimdi
artık şu note dan kurtulmak istiyorum
tr fiyatını ise allah birilir. 3000i geçerse şarşırmayın tek nedenide firmaların daha fazla kazan elde etmek istemesi her yerde 650 dolar olan ıphone un trde 1600 dolar olmasının bana mantıklı tek bir açıklamasını gösterebilecek bir babayiğit arıyorum. vergilerle 145% vergi yi bana detaylı açıklayın çünkü sinir oluyorum. adamlar demiyor mudur düşünsenize biz herkese 5e sattığımız malı göstere göstere bu adamlara 9 a 10 a satıyoruz. onlarda alıyor. ne kerizler var şu dünyada diye yapmayın lütfen teknoloji adına çok güzel gelişmeler özellikler var ama ben bunları almak istediğimde firmaya net kar olarak normalin iki katı para vermek için zorlansam o firmanın ne samimiyetine güvenirim ne beni adam yerine koyup iş yapacağına
batarya konusunda zorlandım ama
kasası, yazılımı, sesi, tarzı herşeyiyle başka geliyor
şuan m8 kullanıyorum
anlatıcak birşeyim yok
ancak bu sefer 2 günü gördüğüm çok oldu bataryada
1 gün kesin yani
m9 nasıl olur bilmemde
androidde tek alınabilecek telefon htc derim
yada kavga çıkmasın ilk htc derim :)
Bende m7 kullanıyorum tek batarya sıkıntı diğer yazılım vs yağ gibi akıyor. Bence apple ios sistemindeki başarı neyse android tarafında da yazılım bakımından en performanslı telefon Htc.
5,2 yi geçmesin
Kamerayı iyileştirsin direk alacağım telefon bu olur.
sanal tusları kaldırsın.
kamerayı çözsün.
birde batarya 3000 civari olursa, almak farz olur