HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı

HTC’nin yeni amiral gemi modeli 10 ile ilgili teknoloji dünyasında yankılar devam ederken, Lifestyle versiyonu ile ilgili de resmi duyuru geldi. Daha güçsüz olan HTC 10 Lifestyle versiyonu, bölgeye göre orijinal modelin yerini alacak.

Hindistan’da tanıtılan HTC 10 Lifestyle modeli, yine HTC 10 isimlendirmesiyle yola devam ediyor ancak daha düşük bir yonga seti ve RAM bellek ile geliyor. Bu yeni versiyona güç veren Qualcomm’un Snapdragon 652 yonga seti. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde, Adreno 510 grafik birimi yer alıyor. 3GB RAM ile birlikte, cihaz biraz daha orta seviyeye yakın bir performans sergileyecek.

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Snapdragon 820 yonga seti, genelde AnTuTu üzerinde 138 000 seviyelerine kadar çıkıyordu. Cortex-A72 çekirdekli yonga setleri ise daha çok 90 bin sınırındaydı. Frekans değerleri biraz daha düşürülmüş olan Snapdragon 652, bu bakımdan skor anlamında da bu sınırın altına inecektir. Ayrıca yonga setinden kaynaklı, daha düşük indirme hızlarına sahip Cat. 6 LTE modeme yer verilmiş.

HTC 10 Lifestyle modelinde bunun haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 5.2 inçlik 2K Super LCD 5 ekran, 3000mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi, BoomSound Hi-Fi ses sistemi, 12MP Ultrapixel arka kamera, 5MP çözünürlükte OIS destekli ön kamera, yeni Sense arayüzü şeklinde özellikler ortak. Bu yeni versiyonun, orijinalden biraz daha düşük fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor.



