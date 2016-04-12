Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı

Zaman zaman maliyeti kurtarmak adına, amiral gemi modellerinin daha düşük versiyonlarının piyasaya çıktığını görüyoruz. HTC 10 modeli de ülkeye göre farklılık gösterecek.
3 yıl
3,6b
1
7
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC’nin yeni amiral gemi modeli 10 ile ilgili teknoloji dünyasında yankılar devam ederken, Lifestyle versiyonu ile ilgili de resmi duyuru geldi. Daha güçsüz olan HTC 10 Lifestyle versiyonu, bölgeye göre orijinal modelin yerini alacak.

Hindistan’da tanıtılan HTC 10 Lifestyle modeli, yine HTC 10 isimlendirmesiyle yola devam ediyor ancak daha düşük bir yonga seti ve RAM bellek ile geliyor. Bu yeni versiyona güç veren Qualcomm’un Snapdragon 652 yonga seti. 1.8GHz saat hızında çalışan 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran yonga setinde, Adreno 510 grafik birimi yer alıyor. 3GB RAM ile birlikte, cihaz biraz daha orta seviyeye yakın bir performans sergileyecek.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!"

Snapdragon 820 yonga seti, genelde AnTuTu üzerinde 138 000 seviyelerine kadar çıkıyordu. Cortex-A72 çekirdekli yonga setleri ise daha çok 90 bin sınırındaydı. Frekans değerleri biraz daha düşürülmüş olan Snapdragon 652, bu bakımdan skor anlamında da bu sınırın altına inecektir. Ayrıca yonga setinden kaynaklı, daha düşük indirme hızlarına sahip Cat. 6 LTE modeme yer verilmiş.

HTC 10 Lifestyle modelinde bunun haricinde herhangi bir farklılık bulunmuyor. 5.2 inçlik 2K Super LCD 5 ekran, 3000mAh kapasiteli batarya, QuickCharge 3.0 teknolojisi, BoomSound Hi-Fi ses sistemi, 12MP Ultrapixel arka kamera, 5MP çözünürlükte OIS destekli ön kamera, yeni Sense arayüzü şeklinde özellikler ortak. Bu yeni versiyonun, orijinalden biraz daha düşük fiyata sahip olacağı tahmin ediliyor. 


 

https://www.htc.com/in/smartphones/htc-10/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
davidoffvincent 3 yıl en beğenilen
teknoseyir akiyor su siralar inceleme konusunda Mesut bey, Erdi bey
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kraix 3 yıl
Sadece Snapdragon farkı var ram farkı var 2999 a pahalı diyenler bunu alablirler çunku HTC yazılım dan dolayı bu cihaz da hiç bir şekilde donma kasma yapmaksızın akıcı bir şekilde kullanabilecekler...
Kamera aynı ses aynı bir de kulaklık aynı çıkarsa bunu bile alırım o kadar para vermeden...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 3 yıl
Mesut abi ve erdi abiyi, htc 10 lansmanında gördüm lansman sonunda ayağa kalkıp gidiyorlardı kameranın önünden geçip, herhalde bu hafta video koyarlar siteye ama çok geç kalındı bence, rakipleri hepsi htc 10 on ınceleme vıdeosu yayınlamışlar.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mcrew 3 yıl
ön inceleme videolarını inceledim

param olsa almaya çalışırdım bu telefonu

umarım bu telefon ile beraber htc kötü gidişine dur diyebilir

ben tasarım olarak ve htc sense 8 arayüzünü başarılı buldum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
davidoffvincent 3 yıl en beğenilen
teknoseyir akiyor su siralar inceleme konusunda Mesut bey, Erdi bey
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emrince 3 yıl
aynen karakaya ya katılıyorum 3000 lıra olacak htc 10 bu daha dusuk olacak ver bu tercıh edılır keske gelse buraya da ayrıca donanım haber edıtorlerı uyuyolarmı bıye bı htc 10 tanıtımı on ınceleme yapılmadı merak edıyorum htc ye garezınız mı var...??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmedaltair 3 yıl
Bu model sadece hindistan'da satılacak bizi ilgilendirmiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karakaya_o 3 yıl
Gayet başarılı bir model. Normal versiyon çok pahalıya gelirse buda tercih edilebilir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl ASRock, tüm X99 anakartlarını Broadwell-E işlemciler için güncelliyor 3 yıl Android N sürümünün numarası Samsung tarafından sızdırıldı 3 yıl SpaceX'in tarih yazdığı anlardan muhteşem fotoğraflar 3 yıl Doctor Strange'ten ilk fragman ve posterler 3 yıl iPhone 6S'de kullanılan parçalar hangi ülkede kim tarafından üretiliyor? 3 yıl Türkiye, hızlı trenin en ucuz olduğu ülke konumunda 3 yıl Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak 3 yıl Amazon’dan yeni bir e-kitap okuyucu: Kindle Oasis 3 yıl Meizu Pro 6 resmileşti 3 yıl Facebook'un 10 yıllık yol haritası 3 yıl Kepler acil durum modundan çıktı, peki problem neydi? 3 yıl San Bernardino iPhone'u sıfır gün güvenlik açığı kullanılarak kırılmış 3 yıl HTC, Android cihazınızın performansını artıracak 3 yıl Ekran devleri, TADF OLED teknolojisine yatırım yapıyor 3 yıl HTC 10 mercek altında: "Yeni nesil süper telefonu kullandık..." 3 yıl Playstation 4'ün 3.50 güncellemesi bazı kullanıcılarda sorun yaratıyor 3 yıl Sony Xperia C6 yine sızdırıldı 3 yıl İşte HTC'nin yeni amiral gemi telefonu: HTC 10'nun fiyatı ve tüm detayları 3 yıl 12 Nisan 1961: İşte insanlığın uzay çağını başlatan isim ve çarpıcı detaylar 3 yıl LG G5 ülkemize giriş yaptı: İşte fiyatı ve diğer detayları 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC 10 Lifestyle ortaya çıktı Sonraki Audi'den Avrupalı müşterisine özel limuzin: A8L Extended 3 yıl Lian Li’den şimdi de güç kaynağı 3 yıl LG, yılın ilk çeyreğinde rekora koşuyor 3 yıl Resmi yol haritası Windows 10'un gelecek yeni özelliklerini ortaya çıkardı 3 yıl Galaxy Note 6 için Snapdragon 823 işlemci ve 8GB RAM iddiası 3 yıl Kişisel bilgisayar pazarı küçülürken Asus'un ve Apple’ın pazar payı büyüyor 3 yıl Giyilebilir cihazlarla panik atak kontrolü 3 yıl Yeni nesil güneş panelleri yağmur damlalarından enerji üretecek 3 yıl Hitachi yeni insansı robotu EMIEW3'ü tanıttı 3 yıl Nvidia Pascal GTX 1080 ekran kartı 8GB GDDR5X bellekle gelebilir 3 yıl HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar! 3 yıl Otonom Ford araçlar gece sürüşünde insanlardan daha iyi 3 yıl Samsung, bir milyondan fazla kavisli monitör sattı 3 yıl Sony, Playstation VR'ı koltukta oturarak kullanmamızı istiyor 3 yıl Windows 10'un ölümcül mavi ekranına QR kod eklendi 3 yıl Facebook Messenger'a Dropbox ve Chat Head desteği geliyor 3 yıl LG G5 ülkemizde satışa çıkıyor: İşte fiyatı 3 yıl Asus’tan yeni bir çubuk bilgisayar 3 yıl Game of Thrones'tan bir fragman daha geldi 3 yıl Green Goblin gerçek oldu, İşte kusursuz bir "hoverboard" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim