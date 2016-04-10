HTC 10, OIS destekli ön kamera ile birlikte gelecek

HTC, 12 Nisanda düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC 10'u resmiyete kavuşturacak. Şirket lansmandan önce ilgiyi arttırmak için yoğun bir şekilde çalışırken sızıntılar da önemli bilgilerin açığa çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar bir çok bilgi sızdırılsa da sunuma yaklaştıkça yeni özellikler de gün yüzüne çıkıyor.

Kamera

Bu kez sızıntının kaynağı uluslararası tanınan fotoğrafçı Kisha Bari oldu. Bari twitter hesabında HTC 10'dan "Özçekim kamerasında OIS desteği bulunan ilk akıllı telefon" şeklinde bahsetti. Bazı okuyucularımızın bileceği üzere OIS, kameralardaki titremeyi azaltmak için kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar elleri titrerken çektikleri video ve fotoğraflarda daha net sonuçlar elde edilebiliyor.

OIS'i ana kamerada ilk kullanan şirketlerden birisi yine One modeliyle birlikte HTC'ydi. Benzer dönemlerde Nokia'da kamera konusunda iddialıydı ve HTC'den önce OIS'i ana kamerada kulanmıştı. Üretici yeni modelin arka kamerası için oldukça iddialı paylaşımlarda bulunuyor, bakalım OIS teknolojisiyle beraber bu iddia ön kamera için de geçerli olabilecek mi?

Batarya

HTC'nin iddialı olduğu bir diğer konu ise batarya. Teaser serisine devam eden üretici bu kez pil performansını ön plana çıkarıyor. Şirket yeni teaser'da, diğer konularda olduğu gibi batarya konusuna da kafayı taktığını ve bu işi çözmek için çok uzun saatler çalıştıklarını belirtiyor. Uzun çalışma saatlerinin karşılığı ise uzun bir pil ömrü olmuş. Sızıntılar 3000 mAh'lık bir batarya kullanılacağını gösteriyor, bu durumda Galaxy S7 modelinde de aynı kapasitede batarya yer aldığı için iki cihaz arasında kıyas yapmak oldukça kolay olacaktır.

HTC 10 için diğer söylentiler arasında 5.1 inç QHD (1440x2560 piksel) çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor. HTC'nin yeni akıllı telefonu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.

http://www.gsmarena.com/htc_10_may_have_an_oisenabled_selfie_camera-news-17676.php