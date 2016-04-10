HTC 10, OIS destekli ön kamera ile birlikte gelecek

HTC, 12 Nisanda düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC 10'u resmiyete kavuşturacak. Şirket lansmandan önce ilgiyi arttırmak için yoğun bir şekilde çalışırken sızıntılar da önemli bilgilerin açığa çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar bir çok bilgi sızdırılsa da sunuma yaklaştıkça yeni özellikler de gün yüzüne çıkıyor.
Kamera
Bu kez sızıntının kaynağı uluslararası tanınan fotoğrafçı Kisha Bari oldu. Bari twitter hesabında HTC 10'dan "Özçekim kamerasında OIS desteği bulunan ilk akıllı telefon" şeklinde bahsetti. Bazı okuyucularımızın bileceği üzere OIS, kameralardaki titremeyi azaltmak için kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar elleri titrerken çektikleri video ve fotoğraflarda daha net sonuçlar elde edilebiliyor.
OIS'i ana kamerada ilk kullanan şirketlerden birisi yine One modeliyle birlikte HTC'ydi. Benzer dönemlerde Nokia'da kamera konusunda iddialıydı ve HTC'den önce OIS'i ana kamerada kulanmıştı. Üretici yeni modelin arka kamerası için oldukça iddialı paylaşımlarda bulunuyor, bakalım OIS teknolojisiyle beraber bu iddia ön kamera için de geçerli olabilecek mi?
Batarya
HTC'nin iddialı olduğu bir diğer konu ise batarya. Teaser serisine devam eden üretici bu kez pil performansını ön plana çıkarıyor. Şirket yeni teaser'da, diğer konularda olduğu gibi batarya konusuna da kafayı taktığını ve bu işi çözmek için çok uzun saatler çalıştıklarını belirtiyor. Uzun çalışma saatlerinin karşılığı ise uzun bir pil ömrü olmuş. Sızıntılar 3000 mAh'lık bir batarya kullanılacağını gösteriyor, bu durumda Galaxy S7 modelinde de aynı kapasitede batarya yer aldığı için iki cihaz arasında kıyas yapmak oldukça kolay olacaktır.
HTC 10 için diğer söylentiler arasında 5.1 inç QHD (1440x2560 piksel) çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor. HTC'nin yeni akıllı telefonu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.
http://www.gsmarena.com/htc_10_may_have_an_oisenabled_selfie_camera-news-17676.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle
şarj aleti type-c uçlu e nasıl olacak şimdi başka şarj aleti uymayacakmı htc 10 mu böyle yoksa tüm telefonlarmı böyle olacak.
OKU tr.wikipedia.org/...
HTC şuan ki akıllı telefon sektörüne yön veren gelişimci ve yenilikçi bir firmadır bunun aksini kimse iddaa edemez. Nokia da öyledir bilhassa...
HTC ye saygı duyulması bu sebebtendir...
HTC M7 ve M8 den sonra iyi bir iş başaramasada yinede her çıkaracağı ürün merakla heyecanla beklenmektedir. Bu da onun ne denli saygı duyulan ve beklentilerin hep yüksek olduğu bir firma olduğunu gösteriyor...
HTC Sense arayüzünü kullanmayanlar eline HTC almamışlar gelmiş burada sallıyor sıkıyorlar...
Samsung e250 yaptım diye sevinirken Apple batmaktan kurtulmaya çalışırken htc smartphone un kitabını yazıyordu ustalara saygı ??
Ios ki ios 4 e kadarki adi iPhone OS dir, iPhone OS 2 varken daha android yoktu ne smartphone undan bahsediyorsun sen ?
Kendime fan diyemem muhtemelen ama bugüne kadarki en iyi Android deneyimini htc telefonumda yaşadım. Servis yüzünden tekrar htc almam dedim ve almadım da. sense arayüzü bana kalırsa muazzam, yeni telefonlarını incelemedim, ne durumdadır bilmiyorum ama aklımdaki htc deneyimi aynı ise güzel telefon olur bu. Fiyat konusunda da insanlar şikayet ediyor haklı olarak ama Android tarafında fiyatı düşmeyen neredeyse tek marka bu. - müşteri bulabilirsen- ikinci elde de üzmez insanı. Bu olumlu özellikler telefon tutarsa kayda değer olacak tabii. M9 ve popülaritesi için aynı şeyleri söyleyemem mesela.
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