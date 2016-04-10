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HTC 10, OIS destekli ön kamera ile birlikte gelecek

HTC'nin yeni modeli 10 hakkında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Son bilgilere göre model ön kamerada OIS desteği sunarak bir ilke imza atacak. HTC 10 ayrıca batarya konusunda da iddialı.
3 yıl
4,2b
1
49
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC, 12 Nisanda düzenleyeceği etkinlikle birlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu HTC 10'u resmiyete kavuşturacak. Şirket lansmandan önce ilgiyi arttırmak için yoğun bir şekilde çalışırken sızıntılar da önemli bilgilerin açığa çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar bir çok bilgi sızdırılsa da sunuma yaklaştıkça yeni özellikler de gün yüzüne çıkıyor.

Kamera 

Bu kez sızıntının kaynağı uluslararası tanınan fotoğrafçı Kisha Bari oldu. Bari twitter hesabında HTC 10'dan  "Özçekim kamerasında OIS desteği bulunan ilk akıllı telefon" şeklinde bahsetti. Bazı okuyucularımızın bileceği üzere OIS, kameralardaki titremeyi azaltmak için kullanılan bir teknoloji. Bu teknoloji sayesinde kullanıcılar elleri titrerken çektikleri video ve fotoğraflarda daha net sonuçlar elde edilebiliyor.
OIS'i ana kamerada ilk kullanan şirketlerden birisi yine One modeliyle birlikte HTC'ydi. Benzer dönemlerde Nokia'da kamera konusunda iddialıydı ve HTC'den önce OIS'i ana kamerada kulanmıştı. Üretici yeni modelin arka kamerası için oldukça iddialı paylaşımlarda bulunuyor, bakalım OIS teknolojisiyle beraber bu iddia ön kamera için de geçerli olabilecek mi?

Batarya 

HTC'nin iddialı olduğu bir diğer konu ise batarya. Teaser serisine devam eden üretici bu kez pil performansını ön plana çıkarıyor. Şirket yeni teaser'da, diğer konularda olduğu gibi batarya konusuna da kafayı taktığını ve bu işi çözmek için çok uzun saatler çalıştıklarını belirtiyor. Uzun çalışma saatlerinin karşılığı ise uzun bir pil ömrü olmuş. Sızıntılar 3000 mAh'lık bir batarya kullanılacağını gösteriyor, bu durumda Galaxy S7 modelinde de aynı kapasitede batarya yer aldığı için iki cihaz arasında kıyas yapmak oldukça kolay olacaktır.
HTC 10 için diğer söylentiler arasında 5.1 inç QHD (1440x2560 piksel) çözünürlüklü ekran, dört çekirdekli Qualcomm Snapdragon 820 işlemci, 4GB RAM ve 32GB dahili depolama alanı yer alıyor. HTC'nin yeni akıllı telefonu 12 Nisan tarihinde tanıtarak 15 Nisan'da piyasaya sürmesi bekleniyor.  

http://www.gsmarena.com/htc_10_may_have_an_oisenabled_selfie_camera-news-17676.php Yorum Yaz
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NinovaAir 3 yıl en beğenilen
Kim ne derse desin telefon harika olacak fiyat konusundada samsung galaxy s7 edge ortada onu alan bu telefonun fiyatina laf edemez
1 Yanıt Yanıtla +23
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Roark 3 yıl
efsane geliyor gibi duruyor. bu kadar özelliğin tek telefonda toplandığını ilk kez görüyorum
Yanıtla +19
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constantin87 3 yıl
İnsanın biri HTC keko telefonu demiş :D hey Allhım ya ne güldürdün inavasyon nedir desem sana? smartphone da inavasyon=HTC dir. Google amcadan öğren biraz
2 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 3 yıl
bu telefonun adı "to late" olsun.
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oguzhanaras00 3 yıl
htc.web.tr/...

şarj aleti type-c uçlu e nasıl olacak şimdi başka şarj aleti uymayacakmı htc 10 mu böyle yoksa tüm telefonlarmı böyle olacak.
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DH Misafiri 3 yıl
LastShip
constantin87İnsanın biri HTC keko telefonu demiş :D hey Allhım ya ne güldürdün inavasyon nedir desem sana? smartphone da inavasyon=HTC dir. Google amcadan öğren biraz
Inavasyon? O inovasyon olmasin? Htc de ne inovasyon varmis? Boomsound haporlorleri tam keko isi iste. Sen cihazi haporloru icin mi aliyorsun? Cihazda ortalama bi haporlor cok rahat is goruyor. Kekolara yaranicam diye iki tane kocaman haporloru koyup kurek gibi telefon cikardi yillarca. Pili soylemiyorum bile 8 9mm kasa cikarip seleflerindan dusuk pillerle geldi her zaman htc. Simdi 3k mah bataryayida 9mm kasaya koycaksa istemem yan cebime koy.. Cinliler o kasaya 4000 mah sigdiriyor. Inovasyon dedigin nedir htc de soylesene merak ettim? Bi zamanlar cikardigi ultra teneke kamerasi mi? Yada senelerdir vazgecmedigi on cercevedeki htc logosu mu? Birak allah askina htc nere inovasyon nere...

OKU tr.wikipedia.org/...
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coolsten 3 yıl
Arkadaş 2005 doğumlu herhalde ilk akıllı telefonu iphone sanıyor
Yanıtla +2
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kraix 3 yıl
Her büyüğün tökezlediği dönemler olur nema problema...
HTC şuan ki akıllı telefon sektörüne yön veren gelişimci ve yenilikçi bir firmadır bunun aksini kimse iddaa edemez. Nokia da öyledir bilhassa...
HTC ye saygı duyulması bu sebebtendir...
HTC M7 ve M8 den sonra iyi bir iş başaramasada yinede her çıkaracağı ürün merakla heyecanla beklenmektedir. Bu da onun ne denli saygı duyulan ve beklentilerin hep yüksek olduğu bir firma olduğunu gösteriyor...
HTC Sense arayüzünü kullanmayanlar eline HTC almamışlar gelmiş burada sallıyor sıkıyorlar...
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canmania 3 yıl
mail_er
Orijinalden alıntı: LastShip
Orijinalden alıntı: constantin87İnsanın biri HTC keko telefonu demiş :D hey Allhım ya ne güldürdün inavasyon nedir desem sana? smartphone da inavasyon=HTC dir. Google amcadan öğren biraz
Inavasyon? O inovasyon olmasin? Htc de ne inovasyon varmis? Boomsound haporlorleri tam keko isi iste. Sen cihazi haporloru icin mi aliyorsun? Cihazda ortalama bi haporlor cok rahat is goruyor. Kekolara yaranicam diye iki tane kocaman haporloru koyup kurek gibi telefon cikardi yillarca. Pili soylemiyorum bile 8 9mm kasa cikarip seleflerindan dusuk pillerle geldi her zaman htc. Simdi 3k mah bataryayida 9mm kasaya koycaksa istemem yan cebime koy.. Cinliler o kasaya 4000 mah sigdiriyor. Inovasyon dedigin nedir htc de soylesene merak ettim? Bi zamanlar cikardigi ultra teneke kamerasi mi? Yada senelerdir vazgecmedigi on cercevedeki htc logosu mu? Birak allah askina htc nere inovasyon nere...
Haporlor? O hoparlör olmasın? Ayrıca ne demek keko? Niye onu bunu aşağılıyorsun?

Samsung e250 yaptım diye sevinirken Apple batmaktan kurtulmaya çalışırken htc smartphone un kitabını yazıyordu ustalara saygı ??
1 Yanıt Yanıtla +4
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LastShip 3 yıl canmania
Pardon? Smartphone dedigin cihazlar android yada ios ile geldiler.

Ios ki ios 4 e kadarki adi iPhone OS dir, iPhone OS 2 varken daha android yoktu ne smartphone undan bahsediyorsun sen ?
2 Yanıt Yanıtla +1
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0MG90 3 yıl
Ya şu HTC'ye keko diyene cevap vermeyin kendince takılsın. Eksi vermenin yokluğunu yaşıyoruz resmen.
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Denis Cheryshev 3 yıl
Kusura bakmayında şu sektörde inovasyon yapan 2 firma kaldı LG ve Samsung. HTC nin inovasyon dediğiniz olayı sadece boomsound hoparlörler. Apple da zaten artık geriden geliyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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lansker 3 yıl Denis Cheryshev
Htc bir süredir istediği işleri yapamadı. ultrapiksel iyi.bir innivasyondu, ancak 4mp oluşu bozdu işi... ikinci kamera olayı da innivasyondu, boomsoundda... bunlar azımsanacak şeyler değil. samsung farklı ne yaptı son zamanlarda ? teknolojinin normal ivmesi ile devam etti samsung bir de ekran teknolojisi...
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darkdiva 3 yıl
Suskun HTC fanları baharda ortaya çıkan mantarlar gibi ortaya çıkmışlar. Umarım beklediğiniz gibi bir telefon olur ne diyim.
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simbolmina 3 yıl darkdiva
darkdiva
Suskun HTC fanları baharda ortaya çıkan mantarlar gibi ortaya çıkmışlar. Umarım beklediğiniz gibi bir telefon olur ne diyim.

Kendime fan diyemem muhtemelen ama bugüne kadarki en iyi Android deneyimini htc telefonumda yaşadım. Servis yüzünden tekrar htc almam dedim ve almadım da. sense arayüzü bana kalırsa muazzam, yeni telefonlarını incelemedim, ne durumdadır bilmiyorum ama aklımdaki htc deneyimi aynı ise güzel telefon olur bu. Fiyat konusunda da insanlar şikayet ediyor haklı olarak ama Android tarafında fiyatı düşmeyen neredeyse tek marka bu. - müşteri bulabilirsen- ikinci elde de üzmez insanı. Bu olumlu özellikler telefon tutarsa kayda değer olacak tabii. M9 ve popülaritesi için aynı şeyleri söyleyemem mesela.
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lansker 3 yıl
Bu özelliklerde gelirse bir şekilde alırım o telefonu... En son amiral gemisi olarak HTC One X kullanmış biriyim. ondan sonra hiç sıfır ve amiral gemisi telefon almadım. z5 premium alacaktım o da fıss çıktı... z5 için o tasarım rezalet bence...
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wolf silver 3 yıl
Hahaha HTC ye keko telefonu diyeni ilk defa burada gördüm. BİDE ŞU SÖZE BAK. Samsung 2 yıldır düzgün tasarımlı model ortaya koyuyor diye diğer tüm modeller keko oldu. Samsung 2 yıldır bunları geçmedi. Yeni yeni onları yakaladı.(tasarım olarak)
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