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HTC Sense 8 yeni bir tasarım konsepti ile geliyor

Bu yılın en çok merak edilen amiral gemi modellerinden birisi olan HTC 10, yazılım tarafında da önemli farklılıklara imza atacak. Sense 8 arayüzü ile Freestyle adında yeni bir konsept geliyor.
3 yıl
8,5b
1
28
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Gelecek hafta itibariyle resmiyete kavuşacak olan HTC 10 amiral gemi modeli ile ilgili pek çok donanım bilgisi internete sızdırıldı. Kullanıcıya bakan tarafı olan arayüz ile ilgili ise önemli bilgiler gelmeye başladı. HTC Sense 8, farklı bir konsept ile geliyor.

Sızdırılan Sense 8 test görsellerine göre, kullanıcılar widget veya kısayol yerine artık çeşitli arka plan etiketleri ile uygulamalara erişebilecek. Örneğin arka plana bir manzara resmi yerleştirdiniz. Resme ekleyeceğiniz ağaç etiketi ile mesajlaşma uygulamasını, piknik yapan insanlar etiketi ile sosyal ağları açabileceksiniz. Böylece ikonlarla dolu bir ana ekran yerine, hoşunuza giden resimler kullanabileceksiniz.

Aslında bu konsepti üçüncü taraf geliştiricilerde bulabilmek mümkün ancak üretici cephesinde ilk kez böyle bir yaklaşıma rast geliyoruz. Ayrıca ana ekrandaki yerleşim ızgarası da kaldırılmış yani masaüstü konseptinden hatırlayacağımız üzere, ikon veya widget’lar ekranda istediğiniz noktaya konumlandırılabilecek. HTC buna, Freestyle adını vermiş.

Ayrıca Bkz. "iPhone SE, abilerinden daha dayanıksız"

5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, daha uzun kullanım süreleri, 12MP çözünürlükte Ultrapixel arka kamera, 6MP çözünürlükte Ultrapixel ön kamera gibi özelliklere sahip olacak cihazın tasarım anlamında ise biraz daha One A9 çizgilerine yaklaşacağı ifade ediliyor. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/04/08/htc-sense-8-0-will-reportedly-include-freestyle-layouts-with-stickers/ Yorum Yaz
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koyunsavar 3 yıl en beğenilen teknokaptan
teknokaptan
Htc candir:)

Cikinca alinda cani cikmasin
1 Yanıt Yanıtla +32
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DH Misafiri 3 yıl
htc den başka telefon tanımam
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minur 3 yıl
Viper bunu adam eder ancak :)
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DH Misafiri 3 yıl
Samsungcular her yerde ön kameralarınızda aynı size benziyor
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DH Misafiri 3 yıl
htc den başka telefon tanımam
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ulerte 3 yıl
buna benzer bir şey hangi uygulamanın nerede olduğunu kafamıza yazmamız ve ona ulaşmamız açısından iyi olur (refleks olarak ) he tabi normal hafızamızda ise biraz karışabilir eğer hatırımızdan çıkarsa hem bir mana da o uygulamyaı şifrelemiş de oluyoruz yani yerini küçük kullanıcılar için gizlemiş olabiliriz ama klasörleme de buna dahil mi atıyorum uçak simgesine tkladığımızda bütün hava yolu şirketlerinin uygulamalarına tek bir dokunuşla ulaşabiliyormuyuz (tabi o uygulamaları indirmişsek eğer)

şöyle bir şeyler de yapılabilir tabi hangi formatla yapılabiliyorsa artık gif midir bilemem flash mıdır bilemem ama bir çekmece olucak onu açıcaz ve araçlarla ilgili atıyorum el feneri uygulamasına kavuşucaz, buzdolabı olucak ve yemeklerle ilgili uygulamalara ulaşıcaz bunu değiştirmek de yine kullanıcıya ait olucak buzdolabından isterse el feneri de çıkartabilecek

edit

ama simgelerin bazı telefon modellerinin simgeleri gibi çocukça olduğu yada silik bir görünüme sahip olduğu gerçek o yüzden hem eski modun hem büyük büyük yaşlılara hitap eden modun hem çocuk modunun hem de bu yeni modun korunması gerekli bendenizce bir de değiişik renkler temalar falan filan da gelirse aaa bu ne çocuk modumu gibi sözlere yer kalmaz. Ama normalde kullandığımız moddaki şuandaki yani böyle takviye modlarla desteklemek insanların hayaline girmek gerçekten iyi bir düşünce bunu televizyon kumandalarındaki 10 tane( 0 da dashil) numaranaın farklı şekilde insanlara yedirilmesi olarak da yorrumlayabiliriz ama akılda tutulabilinicek sayı artmışsa hele o zaman daha iyi olur düşünsene aynı hacimde 25 atıyorum kanalı (kumandadaki) akılda tutabiliyorsun ve bunları gezmen kolaylaşıyor sony de geçsin bu sisteme ve tv kumandalarına getirsin aslında :D ...

edit 2

ayrıca bu arayüzün herşeyi lapsaması gerekli yani google play store ve intteki veya başka bir yerden eklenebilecek herhangi bir kısayolun fotoğrafın widget in filan yerleştirebileceğimiz bir alan bulabilmeliyiz fotoğraf veya dediğim gibi bir çekmece de veya buzdolabında veya bir gardolap gibi bir şeyde alet kutusuda olabilir bak bu aklıma gelmemişti samsungun araçlar için yandan sağdan fırlayan ekranına da rakip olmuş olurlar böylece en azından araçlar konusunda
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FlyingUnderpants 3 yıl
M7 ve M8 tasarim dilini terk etmek yanlisti. Herke plastik uretirken sen metal cikardin, herkes basit tasarimlar pesinde kosarken sen HD2 ve M7 efsanelerine imza attin. Ama M10 ile herkes gibi olmayi sectin.
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kadirirdem 3 yıl
Uygulama menusunu sevmiyorum gerisi güzel yoksa...
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Bender B. Rodriquez 3 yıl
Gingerbread teki sense baska hic biseyde yok. O arayuz efsaneydi bence


Miui gb de oyle miui v4ten sonrasi cop
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BekirTemel 3 yıl
çok tatlı
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benhuraxu 3 yıl
Kolaylaştıran değil aksine zorlaştıran bir özellik.
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