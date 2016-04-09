HTC Sense 8 yeni bir tasarım konsepti ile geliyor

Gelecek hafta itibariyle resmiyete kavuşacak olan HTC 10 amiral gemi modeli ile ilgili pek çok donanım bilgisi internete sızdırıldı. Kullanıcıya bakan tarafı olan arayüz ile ilgili ise önemli bilgiler gelmeye başladı. HTC Sense 8, farklı bir konsept ile geliyor.

Sızdırılan Sense 8 test görsellerine göre, kullanıcılar widget veya kısayol yerine artık çeşitli arka plan etiketleri ile uygulamalara erişebilecek. Örneğin arka plana bir manzara resmi yerleştirdiniz. Resme ekleyeceğiniz ağaç etiketi ile mesajlaşma uygulamasını, piknik yapan insanlar etiketi ile sosyal ağları açabileceksiniz. Böylece ikonlarla dolu bir ana ekran yerine, hoşunuza giden resimler kullanabileceksiniz.

Aslında bu konsepti üçüncü taraf geliştiricilerde bulabilmek mümkün ancak üretici cephesinde ilk kez böyle bir yaklaşıma rast geliyoruz. Ayrıca ana ekrandaki yerleşim ızgarası da kaldırılmış yani masaüstü konseptinden hatırlayacağımız üzere, ikon veya widget’lar ekranda istediğiniz noktaya konumlandırılabilecek. HTC buna, Freestyle adını vermiş.

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5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, daha uzun kullanım süreleri, 12MP çözünürlükte Ultrapixel arka kamera, 6MP çözünürlükte Ultrapixel ön kamera gibi özelliklere sahip olacak cihazın tasarım anlamında ise biraz daha One A9 çizgilerine yaklaşacağı ifade ediliyor.