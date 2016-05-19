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HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak

HTC'den kullanıcılarına müjdeli haber geldi. Firmanın son modelleri HTC 10, One M9 ve One A9, resmi olarak Android N güncellemesini alacak. Detaylar haberimizde...
3 yıl
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11
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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Dün itibariyle başlayan Google'ın geliştiricilere yeni yazılımsal gelişmeleri tanıttığı I/O konferansı sizlere haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere önemli gelişmelere sahne oluyor. Bunlardan biri olarak ise yazılım devi firma bir süredir önizleme sürümlerini yayınladığı Android işletim sisteminin N sürümünün ilk beta versiyonunu resmi olarak duyurdu. Yaz sonunda Nexus cihazlarına dağıtılacağı belirtilen yeni sürümle ilgili gözler diğer akıllı telefon üreticilerine de çevrilmiş durumda.
Tayvan'lı üretici HTC resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Android N sürümüne güncellenecek telefon modellerini duyurdu. Tweette belirtilene göre HTC 10, One M9 ve One A9 cihazları resmi olarak Android'in en son sürümüne kavuşacak. Atılan tweette güncellemelerle ilgili herhangi bir tarih bilgisi yer almazken, yayınlanan görselde tarih bilgisinin Google'ın Android N sürümünü üreticilere göndermesinden sonra açıklanacağı bilgisi yer alıyor.
Bunun yanında daha fazla cihazın da listeye eklenebileceğini belirten firma şu an için sadece son 2 senenin tepe modelleri ve üst-orta seviye modeli One A9 için resmi olarak bildirmiş durumda.

https://twitter.com/htc/status/733000571808976896 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Bir zahmet alsinlar hatta m8 ve desire eye gibi modellerede versinler
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system electronıc 3 yıl
sonsuz0
Mr. Jingles10 alayım diyorum sonra bu haberlere bakınca vazgeçiyorum. M8 2014te çıktı ve iki yılda ölü bir cihaz oldu. Android alınacaksa Nexustan başkası yalan.
niye ölsün be kardeşim. Sizin düşüncenizi millete hep bu donanımhaber aşıladı. Güncelleme de güncelleme. GÜncelleme geliyorda ne geliyor sanki normal bir telefon aldığnızda son sürümle çıkar 2-3 ara 1 tane de ana güncelleme alır telefonun eksikleri giderilir ve kullanmaya devam edersiniz.

Aynen öyle, duyanda güncelleme alan cihazlar uçuşa geçiyor sanır... Telefonun akıcı çalışıyorsa ve batarya sürelerinden memnunsan güncelleme gelse dahi yapma, bekle insanlar yapsın, artı ve eksilerini gör ona göre davran... İnsanlar güncelleme delisi oldu çıktı arkadaş, anlamak mümkün değil gerçekten...
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naboo 3 yıl
Bi zahmet alsınlar, daha yeni çıktılar zaten.
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sonsuz0 3 yıl
Mr. Jingles
10 alayım diyorum sonra bu haberlere bakınca vazgeçiyorum. M8 2014te çıktı ve iki yılda ölü bir cihaz oldu. Android alınacaksa Nexustan başkası yalan.

niye ölsün be kardeşim. Sizin düşüncenizi millete hep bu donanımhaber aşıladı. Güncelleme de güncelleme. GÜncelleme geliyorda ne geliyor sanki normal bir telefon aldığnızda son sürümle çıkar 2-3 ara 1 tane de ana güncelleme alır telefonun eksikleri giderilir ve kullanmaya devam edersiniz.
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Mr. Jingles 3 yıl
10 alayım diyorum sonra bu haberlere bakınca vazgeçiyorum. M8 2014'te çıktı ve iki yılda ölü bir cihaz oldu. Android alınacaksa Nexus'tan başkası yalan.
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benhuraxu 3 yıl
M8 5.0.2 aldı 6.0 aldı bu güncellemeyi de alsaydı nexuslara yetişip tarihe geçerdi.
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AllahDiyenWifi 3 yıl benhuraxu
Gpe versiyonunun 7'yi alacagini dusunuyorum
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eulogy 3 yıl

Vay be :) inanılmaz :)
Bahsedilen telefonlar 25 yıldır piyasada oldukları için... :)
Helal olsun HTC'ye büyük kıyak yapmış :)
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12 Angry Men 3 yıl
shadowmexo
Bizim M8 ler yetim düştü vah halimize :) 2 senedir hiç bir kere donmadı yavaşlamadı telefon valla güncelleme almasa da olur ama psikolojik olarak insanı kötü etkiliyor bu durum. HTC 10 da tasarımını sevemedim s7 edge geçeceğim sanırım.

s7 edge alacağına 3 ay dişini sık note 6 alırsın, hepsinden iyi.
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shadowmexo 3 yıl
Bizim M8 ler yetim düştü vah halimize :) 2 senedir hiç bir kere donmadı yavaşlamadı telefon valla güncelleme almasa da olur ama psikolojik olarak insanı kötü etkiliyor bu durum. HTC 10 da tasarımını sevemedim s7 edge geçeceğim sanırım.
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mvn_ 3 yıl
Htc güncelleme konusu ile fark yaratmak istiyor anlaşılan. Ancak unutmamak gerekir ki her sene böyle şeyler olur ama güncellemeler bir sene sonra gelir. Htc inşallah beni ve benim gibi düşünenleri yanıltır
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