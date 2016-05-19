HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak

Dün itibariyle başlayan Google'ın geliştiricilere yeni yazılımsal gelişmeleri tanıttığı I/O konferansı sizlere haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere önemli gelişmelere sahne oluyor. Bunlardan biri olarak ise yazılım devi firma bir süredir önizleme sürümlerini yayınladığı Android işletim sisteminin N sürümünün ilk beta versiyonunu resmi olarak duyurdu. Yaz sonunda Nexus cihazlarına dağıtılacağı belirtilen yeni sürümle ilgili gözler diğer akıllı telefon üreticilerine de çevrilmiş durumda.

Tayvan'lı üretici HTC resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Android N sürümüne güncellenecek telefon modellerini duyurdu. Tweette belirtilene göre HTC 10, One M9 ve One A9 cihazları resmi olarak Android'in en son sürümüne kavuşacak. Atılan tweette güncellemelerle ilgili herhangi bir tarih bilgisi yer almazken, yayınlanan görselde tarih bilgisinin Google'ın Android N sürümünü üreticilere göndermesinden sonra açıklanacağı bilgisi yer alıyor.

Bunun yanında daha fazla cihazın da listeye eklenebileceğini belirten firma şu an için sadece son 2 senenin tepe modelleri ve üst-orta seviye modeli One A9 için resmi olarak bildirmiş durumda.

https://twitter.com/htc/status/733000571808976896