HTC 10, One M9, ve One A9 modelleri Android N güncellemesini alacak

Haber Editörü
Dün itibariyle başlayan Google'ın geliştiricilere yeni yazılımsal gelişmeleri tanıttığı I/O konferansı sizlere haberlerimizde de yer verdiğimiz üzere önemli gelişmelere sahne oluyor. Bunlardan biri olarak ise yazılım devi firma bir süredir önizleme sürümlerini yayınladığı Android işletim sisteminin N sürümünün ilk beta versiyonunu resmi olarak duyurdu. Yaz sonunda Nexus cihazlarına dağıtılacağı belirtilen yeni sürümle ilgili gözler diğer akıllı telefon üreticilerine de çevrilmiş durumda.
Tayvan'lı üretici HTC resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Android N sürümüne güncellenecek telefon modellerini duyurdu. Tweette belirtilene göre HTC 10, One M9 ve One A9 cihazları resmi olarak Android'in en son sürümüne kavuşacak. Atılan tweette güncellemelerle ilgili herhangi bir tarih bilgisi yer almazken, yayınlanan görselde tarih bilgisinin Google'ın Android N sürümünü üreticilere göndermesinden sonra açıklanacağı bilgisi yer alıyor.
Bunun yanında daha fazla cihazın da listeye eklenebileceğini belirten firma şu an için sadece son 2 senenin tepe modelleri ve üst-orta seviye modeli One A9 için resmi olarak bildirmiş durumda.
https://twitter.com/htc/status/733000571808976896 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Aynen öyle, duyanda güncelleme alan cihazlar uçuşa geçiyor sanır... Telefonun akıcı çalışıyorsa ve batarya sürelerinden memnunsan güncelleme gelse dahi yapma, bekle insanlar yapsın, artı ve eksilerini gör ona göre davran... İnsanlar güncelleme delisi oldu çıktı arkadaş, anlamak mümkün değil gerçekten...
niye ölsün be kardeşim. Sizin düşüncenizi millete hep bu donanımhaber aşıladı. Güncelleme de güncelleme. GÜncelleme geliyorda ne geliyor sanki normal bir telefon aldığnızda son sürümle çıkar 2-3 ara 1 tane de ana güncelleme alır telefonun eksikleri giderilir ve kullanmaya devam edersiniz.
Vay be :) inanılmaz :)
Bahsedilen telefonlar 25 yıldır piyasada oldukları için... :)
Helal olsun HTC'ye büyük kıyak yapmış :)
s7 edge alacağına 3 ay dişini sık note 6 alırsın, hepsinden iyi.