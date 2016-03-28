HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu

HTC’nin yeni amiral gemi modeli için 12 Nisan tarihinde, İstanbul’u da kapsayan bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek ve ürün görücüye çıkacak. HTC 10 adını alması beklenen modelin, duvar kağıtları şimdiden internete sızdırılmış durumda.

Duvar kağıtları 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ve HTC’nin yeni Sense 8.0 kullanıcı arayüzünden alınmış. Sade renklerin yanında, görsellerin köşegen tasarımlara yer vermesi de dikkat çekiyor. Köşegen tasarım, firmanın HTC 10 için yayınladığı ilk teaser görüntülere de referans oluyor. Bu yeni tasarım firma için ne anlama geliyor, onu 12 Nisan itibariyle öğrenebileceğiz.

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HTC 10 modelinde beklenen özellikler; 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP Ultrapixel arka kamera, 6MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, Sense 8.0 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.