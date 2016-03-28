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HTC 10 modelinin duvar kağıtları indirmeye sunuldu

HTC 10 amiral gemi modelinin kendisinden önce duvar kağıtlarını merak ediyorsanız, sızıntı kaynakları elini çabuk tutmuş ve modele ait 4 duvar kağıdını internette paylaşmış.
3 yıl
3b
1
14
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC’nin yeni amiral gemi modeli için 12 Nisan tarihinde, İstanbul’u da kapsayan bir dizi etkinlik gerçekleştirilecek ve ürün görücüye çıkacak. HTC 10 adını alması beklenen modelin, duvar kağıtları şimdiden internete sızdırılmış durumda.

Duvar kağıtları 2560x1440 piksel çözünürlüğünde ve HTC’nin yeni Sense 8.0 kullanıcı arayüzünden alınmış. Sade renklerin yanında, görsellerin köşegen tasarımlara yer vermesi de dikkat çekiyor. Köşegen tasarım, firmanın HTC 10 için yayınladığı ilk teaser görüntülere de referans oluyor. Bu yeni tasarım firma için ne anlama geliyor, onu 12 Nisan itibariyle öğrenebileceğiz.

Ayrıca Bkz. "Gücüne güvenenler, mobil telefon fırlatma şampiyonasına bekleniyor"

HTC 10 modelinde beklenen özellikler; 5.2 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP Ultrapixel arka kamera, 6MP Ultrapixel ön kamera, 3000mAh kapasiteli batarya, Android 6.0 işletim sistemi, Sense 8.0 kullanıcı arayüzü şeklinde sıralanıyor.

 

http://wccftech.com/download-htc-10-wallpapers/ Yorum Yaz
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Duvar kağıtları nerede Ekrem'cim? içimizden 3 kere duvar kağıdı diyince ortaya mı çıkacaklar?


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ekrem71 3 yıl
Resim sunucularında sıkıntı var birazdan düzelecek
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Pi 3 yıl
Eskiden sanki daha duzgun resimler olurdu. Bunlarin nesini indireyim ben? Yenilerin hepsi ayni. Uc bes cizgi ve renk tamamdir.
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kadirirdem 3 yıl
Hiçbiri de guzel değil...
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silversmith 3 yıl
Duvar kağıtları güzelmiş, kesin bu telefonu alıyorum!
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Master_Evil 3 yıl
sağol htc çok yararlı paylaşım
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forumlarabak 3 yıl
Ekrem in haberleri ile millet maytap geçmeye başladı iyice :))
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DARBE 3 yıl
Habere bak, müthiş!
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KoşanBalık 3 yıl
Abi nasil yapiyorsunuz bilmiyorum ama mini surume sigmiyor haberler

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Guest-5E274E432 3 yıl
Hepsini tek pakette topladım Buradan indirebilirsiniz.
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ekrem71 3 yıl
Resim sunucularında sıkıntı var birazdan düzelecek
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iboocum 3 yıl
Ekrem71'in haber yazarken (araklarken) yaşadığı kafayı yaşamak istiyorum
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PeYLeR. 3 yıl
SgtLittleNoob
Duvar kağıtları nerede Ekremcim? içimizden 3 kere duvar kağıdı diyince ortaya mı çıkacaklar?
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Kaynaktan ulaşabilirsiniz.
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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Duvar kağıtları nerede Ekrem'cim? içimizden 3 kere duvar kağıdı diyince ortaya mı çıkacaklar?


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