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HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak

Tayvanlı üretici HTC geçtiğimiz yıllarda tepe modelinin Windows Phone'lu versiyonunu piyasaya sürmüştü, son dedikodular ise HTC ve Windows logolarını artık yan yana göremeyeceğimizi söylüyor.
3 yıl
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Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC en parlak dönemlerini yaşadığı One M8'in farklı varyasyonlarını da piyasaya sürmüştü. Farklı seçeneklerden birisi de Windows Phone yüklü M8 modeliydi. Geçtiğimiz yıl duyurulan One M9'da benzer bir hamle göremesek de bu yılki amiral gemisi model için ilk iddialar gündeme gelmeye başladı.

Önemli sızıntı kaynaklarından Evan Blass'a (@evleaks olarak biliniyor) göre HTC yeni modelinde Windows 10 işletim sistemine yer vermeyecek. Android'e daha sıkı sarılmak isteyen üretici, iddiaya bakacak olursak daralan Windows Phone pazarını artık çekici bulmuyor gibi görünüyor. En son Windows Phone modelini MWC 2016 etkinliğinde HP'den görmüştük.
Bunun yanı sıra HTC 10'un fotoğrafları da sızdırılmaya devam ediliyor. Yeni fotoğrafta model canlı bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Tasarım ana hatlarıyla One serisine sadık gibi görünse de kullanıcıların en çok şikayet ettiği kalın çerçeveler inceltilmiş ve HTC logosu kaldırılmış. Fiziksel home butonunun yanında iki adet kapasitif butona da yer verilmiş. Teknik özellikler iddialarında ise 5.15" ekran, Snapdragon 820, 4 GB bellek, 12 MP ana kamera ve USB Tip C bağlantısı öne çıkıyor.
http://www.gsmarena.com/htc_10_reportedly_wont_have_a_version_running_windows_10_mobile-news-17072.php Yorum Yaz
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Puhahahahahahhahhah adamlar m7 yapiyor "bu olmasin su olmasin bu ne ya bu ne bicim tasarim" lar havada ucusutor. İstenilen her sey yapiliyor. "Bu ne ya m7 m8 yaninda resmen cop ". Artik telefonu kotuleyen her ifadenin rakip firma calisanlari tarafindan atildigini dusunmeye basladim
Puhahahahahahhahhah adamlar m7 yapiyor "bu olmasin su olmasin bu ne ya bu ne bicim tasarim" lar havada ucusutor. İstenilen her sey yapiliyor. "Bu ne ya m7 m8 ya...
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DH Misafiri 3 yıl
Umarım kapasitif tuş bir hayal olarak kalır. Yoksa HTC hayal olur.
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kadirirdem 3 yıl
Zaten zarara giriyorlar çıkmasın zaten...
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Nymphadora 3 yıl
Ne yalan söyleyeyim ben beğendim g4u kapasitif taşlardan dolayı sevmezdim buna geçmeye değer görünüyor
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dobrasam 3 yıl
ya arkadaş sadece fiyatları adam akıllı ayarlayın yeterli şu htc Türkiye yetkilileri ne yapıyor çok merak ediyorum bir türlü fiyat uyarlaması yapamadılar en güzel ve özgün cihaz htc gel gelelim fiyatları çok yüksek
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Hatsune Miku 3 yıl
Çokmu zordu böyle yapmak?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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soralalp 3 yıl
Windows 10 mobile yukleyecegim bir lumiayi bulundugum yerde cok arayarak ve isteyerek buldum ancak ben hayatimda bu kadar rezalet bir sistem kullanmadim. Hani windows phone forumunda arkadaslar tamam market kotu ama cok stabil, az ram yetiyor diyorlarya hepsi hikaye. Market yeterli mi whatsapp, youtube taklidi uygulama istiyorsaniz yeterli ama bugun note 5'e ti emulatoru ile dunyanin en gelismis hesap makinasini kurdum mesela. Yani wp marketi, daha iyisini gorene kadar yeterli. Pili su gibi iciyor ki aldığım cihaz 720p ve yuksek pil kapasiteli bir modeldi. Güncelleme geliyor her seferinde illa hard reset atacaksiniz ki telefon duzgun calissin, boyle bir rezillik olmaz. Bulabildiginiz uyduruk bir kac oyunu yukleyeyim diyorsunuz, elimle resim defterini hizlica cevirip animasyon yapmaya calisiyormuscasina takila takila oynatiyor. Dayanayim, biraz daha sans vereyim dedim. Gunde en az 3 kez donmasina ragmen kullanmaya devam ettim ve bir guncelleme daha geldi. Sevincle hemen yukledim ve ne goreyim kullanirken surekli donan telefon, artik ekran kilitliyken bile donmaya başladı. Yeter boyle is dedim sattım. Sonuc olarak HTC cok yerinde bir karar almış.
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bugatti1907 3 yıl
Arkadaş özgün tasarımı bozmuşlar samsunga benzemiş. Adamlara ya sanal tuşları kaldırıp şeride alın ya da şeridi kaldırın diyoruz adamlar coşarak hepsini kaldırmışlar hoparlörler dahil. m7 ve m8 deki ön tasarım çok güzel ve özgündü. M8 i alıp sanal tuşları htc şeridine alacaklardı hoparlörlerin olduğu yeri daraltacaklardı biraz. Çerçeveleride inceltip. Gelip bunun önüne yapıştıracaklardı mükemmel olacaktı. Şimdi htc logosu kalkmış ama o şerit hala duruyor. Bu nasıl bir kafa? Butonu dibe yapıştırmışlar üstü boş. Bari butonu yukarıya koyup boyunu kısaltaydınız.
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GenkaNuank 3 yıl en beğenilen
Puhahahahahahhahhah adamlar m7 yapiyor "bu olmasin su olmasin bu ne ya bu ne bicim tasarim" lar havada ucusutor. İstenilen her sey yapiliyor. "Bu ne ya m7 m8 yaninda resmen cop ". Artik telefonu kotuleyen her ifadenin rakip firma calisanlari tarafindan atildigini dusunmeye basladim
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TearsForFears 3 yıl GenkaNuank
GenkaNuank

Puhahahahahahhahhah adamlar m7 yapiyor "bu olmasin su olmasin bu ne ya bu ne bicim tasarim" lar havada ucusutor. İstenilen her sey yapiliyor. "Bu ne ya m7 m8 yaninda resmen cop ". Artik telefonu kotuleyen her ifadenin rakip firma calisanlari tarafindan atildigini dusunmeye basladim

Her telefon konusunda böyle berbat olmuş çöp diyenler var donanimhaberin kalitesiz ve yaş seviyesi düşük üye kitlesinden kaynaklanıyor.
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Like a Sir 3 yıl
olmuş gibi duruyor m7 den sonra buna geçebilirim sonunda
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viper17 3 yıl
iğrenç olmuş. m7 nerdeee bu m10 saçmalığı nerde.
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