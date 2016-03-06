HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak

HTC en parlak dönemlerini yaşadığı One M8'in farklı varyasyonlarını da piyasaya sürmüştü. Farklı seçeneklerden birisi de Windows Phone yüklü M8 modeliydi. Geçtiğimiz yıl duyurulan One M9'da benzer bir hamle göremesek de bu yılki amiral gemisi model için ilk iddialar gündeme gelmeye başladı.

Önemli sızıntı kaynaklarından Evan Blass'a (@evleaks olarak biliniyor) göre HTC yeni modelinde Windows 10 işletim sistemine yer vermeyecek. Android'e daha sıkı sarılmak isteyen üretici, iddiaya bakacak olursak daralan Windows Phone pazarını artık çekici bulmuyor gibi görünüyor. En son Windows Phone modelini MWC 2016 etkinliğinde HP'den görmüştük.

http://www.gsmarena.com/htc_10_reportedly_wont_have_a_version_running_windows_10_mobile-news-17072.php

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Bunun yanı sıra HTC 10'un fotoğrafları da sızdırılmaya devam ediliyor. Yeni fotoğrafta model canlı bir görüntüyle karşımıza çıkıyor. Tasarım ana hatlarıyla One serisine sadık gibi görünse de kullanıcıların en çok şikayet ettiği kalın çerçeveler inceltilmiş ve HTC logosu kaldırılmış. Fiziksel home butonunun yanında iki adet kapasitif butona da yer verilmiş. Teknik özellikler iddialarında ise 5.15" ekran, Snapdragon 820, 4 GB bellek, 12 MP ana kamera ve USB Tip C bağlantısı öne çıkıyor.