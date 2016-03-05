Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı

HTC'nin yeni bir tasarım anlayışıyla geliştirdiği One M10 amiral gemi modeli, henüz resmi olarak tanıtılmadı. İnternete sızan görsellerde ise, cihazın neye benzediğini az çok anlamış durumdayız.
3 yıl
8,2b
1
65
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin yeni amiral gemi modeli One M10 için, halen net bir lansman tarihi açıklanmış değil. En erken Nisan ayında tanıtılması beklenen One M10 ile ilgili sızıntılar da hız kazandı. Artık cihazın basın görselleri karşımıza çıkmaya başladı.

Evleaks tarafından sızdırılan yeni görsel, daha önceki sızıntılarla uyuşuyor. Bu yıl itibariyle biraz daha keskin hatlara sahip olacağı anlaşılan One M10 modelinin, ön kısmındaki ekran üzeri kapasitif tuşlardan kurtulduğu ve çerçeveyi de incelttiği görülüyor. Parmak izi entegreli bir Home tuşunun ön panele yerleştiği dikkatlerden kaçmazken, alt kısma da bir USB Type-C girişi yerleştirilmiş.

Ayrıca Bkz. "HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı"
Rakiplerine göre biraz geç kalan One M10 modelinde 5.15 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğünde Ultrapixel arka kamera, 4MP çözünürlüğünde Ultrapixel ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh civarında batarya gibi özellikler olacağı ifade ediliyor.

Görseldeki diğer bir ayrıntı, tarih kısmında 19 Nisan 2016 ibaresinin bulunması. Muhtemelen, bu tarihte veya bu tarihe çok yakın bir zaman diliminde New York şehrinde lansman yapılacak. Bazı kaynaklar, yeni modelin isminin HTC 10 şeklinde olacağını ifade ediyor.
 

http://www.cnet.com/news/htc-10-photos-leaked-rumors/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Milky Way 3 yıl en beğenilen
HTC, sanal tuşları kaldırırken hızını alamayıp BoomSound'u da kaldırmış
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alprkrkmz 3 yıl
Arkadan bakinca Mercedes, önden bakınca Renault Fluence.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fx3169 3 yıl
HTC sen oraya Samsung logosunu basmadıkça bizim forumdakilere yaranamazsın.
Siyah logo çerçevesi gitmiş,Sanal tuşlar gitmiş.Tasarımda gayet hoş?
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
VioLee 3 yıl
Htc yakin zamanda blackberry gibi olucak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Ya alltaki ve üstteki çerçeveleri inceltmek neden bu kadar zor? Bir yaptığı bir yaptığını tutmuyor htc nin. Valla çok seviyorum bu firmayı ama bu politikalarla çabuk batar. M9 çıkmadan m9 diye bir telefon görseli çıkmıştı ona parmak izi okuyucusu koyup piyasaya sürselerdi şuan paraya para demezlerdi. Yazık
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mu5tafa 3 yıl
Herkes m7 gibi olsa diye yazmış ama asıl butterfly serisi gibi olsa efsane olurdu. Tabi metal kasa ve inceltilmiş kenarlar ile birlikte.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
minur 3 yıl
inş htc değil de meizu modelidir bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hatsune Miku 3 yıl
Çokmu zordu böyle yapmak?


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BluePage 3 yıl
3000 mah batarya ve kalınt kasa hayır hayır kalın değil bildiğin kalınt kasa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 3 yıl
htc ayakları geri geri gitmenin gösterisini yapıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Arka tasarim M7 benzemis
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sylargray 3 yıl
M serisini M serisi yapan ön yüzdeki Boomsound hoparlörlerdir. HTC nasıl bir kafayla bundan vazgeçmiş gerçekten anlamıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MahalleAndroidi 3 yıl
yakında silinir böyle devam ederse htc
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ProsesMuhendisi 3 yıl
HTC'nin One ailesine bakıldığında bana göre en güzel tasarımlı ve gündelik kullanım için alınabilecek telefon One X9 olmuş. Umarım yüksek fiyattan gelmez de alıp da kullanabiliriz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
8245 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc one m10 ve
5 etiket daha htc 10 Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Meerkat, canlı yayın sektörüne havlu attı 3 yıl Samsung, çevrimiçi müzik sektöründen çekiliyor 3 yıl Amazon Echo Dot'u sadece sesinizle satın alabileceksiniz 3 yıl Samsung Galaxy Tab 3 Lite yenileniyor 3 yıl HTC 10'un Windows'lu versiyonu olmayacak 3 yıl En güçlü Windows 10 telefonu kullandık 3 yıl Resmi olarak açıklandı: İthal cep telefonlarına ek vergi gelmiyor! 3 yıl Netflix, TV alışkanlıklarını değiştiriyor 3 yıl Asus'tan güç bağlantısı gerektirmeyen GeForce GTX 950 ekran kartı 3 yıl Samsung Galaxy S7 Edge bileşenleri detaylanıyor 3 yıl Thief oyun serisi sinemaya uyarlanıyor 3 yıl General Mobile GM5 Plus hakkında her şey! Ayrıca Discovery ailesinde güncelleme çalışmaları 3 yıl 500 milyon Android cihazı yeni bir zararlı yazılım tehdidiyle karşı karşıya! 3 yıl Lunapark hız treninde sanal gerçeklik keyfi 3 yıl SpaceX Falcon 9'u nihayet beşinci denemesinde fırlattı 3 yıl UEFA, Şampiyonlar Ligi finalinde gol çizgisi teknolojisini kullanacak 3 yıl DARPA dikey kalkış ve iniş yapabilen hybrid uçak konseptini tanıttı 3 yıl Microsoft'un geçen yıl Slack'i satın almak istediği konuşuluyor 3 yıl Android kullanıcılarının uygulama sadakati düşük seviyede 3 yıl Foxconn: Nintendo NX 2016 yılında geliyor, üretim süreci hazır 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı Sonraki Baikal işlemcisini temel alan bilgisayarlar, Rusya'da boy göstermeye başladı 3 yıl İşte bilinen evrenin en uzak, en yaşlı galaksisi 3 yıl 2si1 "Tuzu kuru" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Sony'den değiştirilebilir lensli 4K güvenlik kamerası 3 yıl Instagram, kullanıcı profillerindeki Telegram ve Snapchat linklerini engelledi 3 yıl Windows 10 mobil güncellemesi yaygınlaşıyor 3 yıl Uygun fiyata dijital oyun satan Kinguin Türkiye'ye geldi 3 yıl Samsung Galaxy S7’de gizli bir sensör mu var? 3 yıl Uzayda bir yılın sonuçları: Scott Kelly, artık daha genç ve daha uzun 3 yıl Facebook Messenger’a Spotify entegrasyonu geldi 3 yıl Amazon, işletim sisteminin son sürümünden şifrelemeyi sessizce kaldırdı 3 yıl Samsung Galaxy S7 ön sipariş fiyatı ve sevkiyat tarihi 3 yıl Android N ile ilgili görseller artıyor 3 yıl Mac bilgisayarları için Oculus Rift çok uzakta 3 yıl MSI'dan oyunculara yönelik Z170A Krait Gaming 3X anakart 3 yıl Çinli üreticilerin, ikisi bir arada dizüstü segmentine yatırımları artıyor 3 yıl Chrome 49, akıcı kaydırma özelliğini varsayılan hale getiriyor 3 yıl 16 önemli şirket FBI karşısında Apple'a destek veren ortak metin yayınladı 3 yıl Bazukalı drone savunma sistemi: SkyWall100 [Video] 3 yıl Stanford'un geliştirdiği sürücüsüz otomobil saatte 190 kilometre hızı aşabiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim