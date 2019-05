HTC One M10 ile ilgili bir basın görseli internete sızdırıldı

Ayrıca Bkz.

"HTC One M10 ile çekilmiş bir fotoğraf internete sızdırıldı"

'nin yeni amiral gemi modeli One M10 için, halen net bir lansman tarihi açıklanmış değil. En erken Nisan ayında tanıtılması beklenen One M10 ile ilgili sızıntılar da hız kazandı. Artık cihazın basın görselleri karşımıza çıkmaya başladı.Evleaks tarafından sızdırılan yeni görsel, daha önceki sızıntılarla uyuşuyor. Bu yıl itibariyle biraz daha keskin hatlara sahip olacağı anlaşılanmodelinin, ön kısmındaki ekran üzeri kapasitif tuşlardan kurtulduğu ve çerçeveyi de incelttiği görülüyor. Parmak izi entegreli bir Home tuşunun ön panele yerleştiği dikkatlerden kaçmazken, alt kısma da bir USB Type-C girişi yerleştirilmiş.Rakiplerine göre biraz geç kalan One M10 modelinde 5.15 inçlik 2K ekran, Snapdragon 820 yonga seti, 4GB LPDDR4 RAM, 12MP çözünürlüğündearka kamera, 4MP çözünürlüğünde Ultrapixel ön kamera, 32GB/64GB artırılabilir kapasite, 3000mAh civarında batarya gibi özellikler olacağı ifade ediliyor.Görseldeki diğer bir ayrıntı, tarih kısmında 19 Nisan 2016 ibaresinin bulunması. Muhtemelen, bu tarihte veya bu tarihe çok yakın bir zaman diliminde New York şehrinde lansman yapılacak. Bazı kaynaklar, yeni modelin ismininşeklinde olacağını ifade ediyor.