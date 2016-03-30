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HTC 10'un fiyatı Romanya'da ortaya çıktı

Yaklaşık iki hafta sonra Tayvanlı üretici HTC yeni akıllı telefonu 10'u duyurmayı planlıyor. Sızıntılarla birlikte artık iyiden iyiye kendini gösteren modelin bu kez fiyat bilgisi ortaya çıktı.
3 yıl
5,7b
1
40
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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HTC yeni akıllı telefonunu tanıtmak için gün sayıyor. HTC 10 adıyla anılan yeni model son zamanlarda bir çok kez sızıntılara kurban gitti. Teknik özellik ve tasarım konusunda çok fazla soru işareti kalmasa da akıllı telefonun fiyatlandırması büyük merak konusuydu.
Akıllı telefon modeli bu kez Romanya'da bulunan bir internet mağazasında göründü. Ön sipariş sayfasını yanlışlıkla yayına alan mağaza böylece hem sızıntıları doğrulamış oldu hem de fiyat bilgisi konusunda ipuçları verdi. 32GB depolama alanına sahip modelin 3.299 RON fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Bu fiyat günümüz kuruyla $830/€740 (2360 Türk Lirası) seviyesine işaret ediyor. Ülkemizde vergiler sebebiyle fiyatın biraz daha yüksek olacağını öngörebiliriz, bu durumda HTC 10'un fiyatı Galaxy S7, LG G5 (Henüz net bir fiyat bilgisi yok) ve hatta iPhone 6S ile benzer seviyelerde olabilir.
Bunun yanı sıra HTC 10'un bir de uygun fiyatlı modele sahip olacağı da daha sık dile getirilmeye başlandı. İddialara göre aynı tasarımla birlikte gelecek akıllı telefon Snapdragon 652 çipsetini barındıracak. Bu modelin de 585$ (1670 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor. 
HTC 10'un beklenen diğer teknik özelliklerini kısaca; 5.15 inç Super AMOLED ekran, 1440 x 2560 QHD çözünürlük, Snapdragon 820 çipset, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 12 Ultrapiksel arka kamera ve 3000 mAh batarya şeklinde özetleyebiliriz.

http://www.gsmarena.com/htc_10_goes_on_preorder_in_romania_early_for_a_hefty__euro740-news-17491.php Yorum Yaz
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Keljx 3 yıl en beğenilen
Lg G5 2700 olmus
s7 2700 olmus
iphone 6s 3000 olmus

Eee htc 2000 bin mi olsun htc nin digerlerinden ne eksigi var bana gore fazlasi var neymis fiyat pahali he digerleri cok ucuz
Lg G5 2700 olmuss7 2700 olmusiphone 6s 3000 olmusEee htc 2000 bin mi olsun htc nin digerlerinden ne eksigi var bana gore fazlasi var neymis...
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hasan.sonus 3 yıl
Mesut abi HTC 10 için 2000 tl den girse anca iş yapar diyor da bu cihazın S7 den hiçbir eksiği yok aksine artısı var. Kasası metal ve yazılım olarak HTC çok daha önde. Kamera desen S7 de 1/2.5" sensörde 12 mp çözünürlük varken HTC 10 da 1/2.3" sensörde 12 mp çözünürlük var yani pixeller daha fazla ışık alıyor. Batarya 3000 mAh ikisin de ekran 1440p. Ayrıca grafik gücü olarak HTC S820 sayesinde daha önde olucak. Kasası da metal olduğu için daha az ısınma yapıcaktır. Zaten aynı Ram i kullanıcaklar ve HTC yazılımı sayesinde çok daha akıcı olucak. Kimse kusura bakmasın ama S7 2800 ediyorsa HTC 10 da en az 2800-3000 eder. Hele ki G5 2800 den giricekse ona o parayı verene kadar yazılımı için gider HTC alırım.
Mesut abi HTC 10 için 2000 tl den girse anca iş yapar diyor da bu cihazın S7 den hiçbir eksiği yok aksine artısı var. Kasası metal ve yazılım olarak HTC çok da...
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3 Yanıt Yanıtla +27
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mkyb 3 yıl
Bir firma zorla nasıl batırılır, diye HTC üniversitelerde ekonomi derslerinde işlenmeli.
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DH Misafiri 3 yıl
Ne oldu lg çok ucuz htc cok yüksek fiyattı g5 de metal kasaya gecince 2800 den itelediler htc yıllardır metal kasa yapiyo demekki adamların suçu yokmuş.. Kral geliyor
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DH Misafiri 3 yıl
Fiyatını filan geçtim de , tasarım olarak sansung bunu 3-4 sene önce yapmıştı.arkadaki HTC yazısını görmesem samsung s6-7 den biri derdim.Önden tamamen hiç sevmediğim sansung s serisi telefonlara benziyor.tasarım olarak m7-8 den sonra bence gayet gözle görülür bir gerileme var htc de.Arka köşeyi pahlamakla yeni bir amiral gemi modeli çıkaramazsın piyasaya, yada sonuçlarına katlanırsın.
M8 kullanıyorum telefon çok kalın ve gereksiz şekilde ekran büyük (htc yazısından dolayı) m10 da bu hatadan vazgeçilmiş ama buda telefonu tamamen sansunga benzetmiş.lg,sansung ve son olarakta htc 10 modeli ile artık piyasayı tamamen elmaya bıraktılar.
hadi sağlıcakla kalın.
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kadirirdem 3 yıl
bu tasarım ile zor htc...
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1BilimAdamı 3 yıl
Parası bol olan ve tasarıma bakmayan rahatlıkla alabilir
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mutercim 3 yıl
Komiksiniz arkadaşlar. Sanki HTC milletin Türkiye'de aldığı telefonlarla ayakta kalıyor batmaktan kurtuluyor da her yıl aynı "bu fiyatla batar" teranesini tekrarlıyorsunuz. Batarsa da çıkarsa da biz Türk kullanıcıları olarak zaten HTC'nin cirosunun kaçta kaçını oluşturuyoruz ki?
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clb12 3 yıl
BOOMSOUND neden yok!!!
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mcebi001 3 yıl
Nokta atışı yapmaktan başka şansı olmayan htc bu modelinde ses,ekran,kamera,kasa,batarya olarak çok iyi olacak......















mışşş
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acmtncy 3 yıl
MCR Killjoy
Yavaş batırın, iki senedir mikro makro ve temel ekonomi dersi alıyorum. Daha çok beklersiniz batmasını ben söyleyeyim de. Htcnin izlediği politika samsung gibi her kesime telefon değil. Amacı apple gibi kendi kemik müşteri kitlesini yaratmak. Kaynaklarını, hedeflerini buna göre ayarlıyordur merak etmeyin.

İşte sıkıntı da kendini apple sanması zaten. Apple'ın kendi işletim sistemi, marketi, ekosistemi var. İpod, mac vs diğer cihazları ile oluşturduğu bir marka algısı var. HTC'yi ise "kaliteli android telefon üreten şirket" olarak biliyorduk ama o zamanlar eskide kaldı. Koreliler bile çirkin olmayan ve metal kasalı telefon yapmayı öğrendi. Arayüz tasarlamayı da öğrenirlerse tam olacaklar. Hiçbir müşteri de gidip One A9 gibi telefonlara 2500 lira bayılmayacaktır. HTC'nin gidişatı kaç yıldır zarar açıklamasından belli zaten durumu görmek için ekonomi okumak gerekmez.
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Myxo 3 yıl acmtncy
acmtncy

MCR Killjoy

Yavaş batırın, iki senedir mikro makro ve temel ekonomi dersi alıyorum. Daha çok beklersiniz batmasını ben söyleyeyim de. Htcnin izlediği politika samsung gibi her kesime telefon değil. Amacı apple gibi kendi kemik müşteri kitlesini yaratmak. Kaynaklarını, hedeflerini buna göre ayarlıyordur merak etmeyin.


İşte sıkıntı da kendini apple sanması zaten. Apple'ın kendi işletim sistemi, marketi, ekosistemi var. İpod, mac vs diğer cihazları ile oluşturduğu bir marka algısı var. HTC'yi ise "kaliteli android telefon üreten şirket" olarak biliyorduk ama o zamanlar eskide kaldı. Koreliler bile çirkin olmayan ve metal kasalı telefon yapmayı öğrendi. Arayüz tasarlamayı da öğrenirlerse tam olacaklar. Hiçbir müşteri de gidip One A9 gibi telefonlara 2500 lira bayılmayacaktır. HTC'nin gidişatı kaç yıldır zarar açıklamasından belli zaten durumu görmek için ekonomi okumak gerekmez.

Dikkat edelim, firmaların açıkladığı zararlar sizin düşündüğünüz türden zararlar olmayabilir. Zarar denilen olgunun bir sürü çeşidi var. En basitinden faaliyet zararı. Htc geçen sene kar açıklamıştı aynı zamanda, daha önce de dediğim gibi bir firma bir kaç dönem art arda kar ya da zarar açıklayabilir bu o firmanın batması anlamına gelmez. Konudaki yorumlara baksanıza hemen şirketi iflas ettirdiler. Güle güle htc bilmem ne.

Ayrıca aylardır bi a9 örneğidir gidiyor. Tamam, fiyat fazla ancak ben amiral gemi tarafına bakacak olursak fiyatları gayet makul buluyorum. Suçu sürekli firmaya değil de yaşadığınız ülkedeki vergilendirmeye ve kura atın biraz da. Zira htc, akıcı arayüz+boomsound+kaliteli işçilik gibi extralar için yurt dışında maks 50-80 dolar daha fazla talep ediyor diğer amirallere göre. Buradaki habere bakınca da artık bunu bile istemediğini görüyoruz.
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javaprof 3 yıl
400 dolarlık iphone se 2000 liraysa bu 830 dolarlık htc 3100 den falan gelir heralde.m9 bile hala çook pahalı ucuz bişey beklemeyin htc den.
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fratmacit 3 yıl
hasan.sonus
Mesut abi HTC 10 için 2000 tl den girse anca iş yapar diyor da bu cihazın S7 den hiçbir eksiği yok aksine artısı var. Kasası metal ve yazılım olarak HTC çok daha önde. Kamera desen S7 de 1/2.5 sensörde 12 mp çözünürlük varken HTC 10 da 1/2.3 sensörde 12 mp çözünürlük var yani pixeller daha fazla ışık alıyor. Batarya 3000 mAh ikisin de ekran 1440p. Ayrıca grafik gücü olarak HTC S820 sayesinde daha önde olucak. Kasası da metal olduğu için daha az ısınma yapıcaktır. Zaten aynı Ram i kullanıcaklar ve HTC yazılımı sayesinde çok daha akıcı olucak. Kimse kusura bakmasın ama S7 2800 ediyorsa HTC 10 da en az 2800-3000 eder. Hele ki G5 2800 den giricekse ona o parayı verene kadar yazılımı için gider HTC alırım.

Kardeşim mobiliteden sonra benzer bir yazı yazdım beğenilerden de çoğunluğun benim gibi düşündüğü belliydi Samsung'u birden Apple markasına dönderdiler Samsung üretti diye önceliği ona vereceğimiz gibi bir algı arkadaş Samsung düne kadar dalga geçilen bir telefondu iki senedir tasarım güzelleşti diye kral yaptılar. Htc geçen sene aynı tasarımla birde snapdragon 810un rezilliği yüzünden az sattı Htc yi sevmeme rağmen ben bile almadım (şuanda note 5 kullanıyorum arayüz de hala donma yapıyor onun haricinde memnunum) ama bu sene neredeyse her açıdan üstün amiral gemisi 2000 tlden çıksınmış sanki bu özellikleri vestel yapmış gibi. Seste, arayüzde, sağlamlıkta rakibi yok s7 olmayan quick charge 3 de var usb type c de var camerayı düzeltmişler çıkıntıdan anlaşılacağı gibi optik imaj sabitleyicisi de var tuşlarda ekrandan kaldırılmış çok şükür. Öndeki fazla olan siyah band illa duracaksa keşke hoparlörü oraya koysalarmış tek eleştirebileceğim nokta bu. Diğerlerinin fiyatına göre bunun fiyat bandı doğru ama keşke hepsi daha uygun olsaydı orasıda ayrı birşey.
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