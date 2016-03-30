HTC 10'un fiyatı Romanya'da ortaya çıktı

HTC yeni akıllı telefonunu tanıtmak için gün sayıyor. HTC 10 adıyla anılan yeni model son zamanlarda bir çok kez sızıntılara kurban gitti. Teknik özellik ve tasarım konusunda çok fazla soru işareti kalmasa da akıllı telefonun fiyatlandırması büyük merak konusuydu.

Akıllı telefon modeli bu kez Romanya'da bulunan bir internet mağazasında göründü. Ön sipariş sayfasını yanlışlıkla yayına alan mağaza böylece hem sızıntıları doğrulamış oldu hem de fiyat bilgisi konusunda ipuçları verdi. 32GB depolama alanına sahip modelin 3.299 RON fiyat etiketine sahip olduğunu görüyoruz. Bu fiyat günümüz kuruyla $830/€740 (2360 Türk Lirası) seviyesine işaret ediyor. Ülkemizde vergiler sebebiyle fiyatın biraz daha yüksek olacağını öngörebiliriz, bu durumda HTC 10'un fiyatı Galaxy S7, LG G5 (Henüz net bir fiyat bilgisi yok) ve hatta iPhone 6S ile benzer seviyelerde olabilir.

Bunun yanı sıra HTC 10'un bir de uygun fiyatlı modele sahip olacağı da daha sık dile getirilmeye başlandı. İddialara göre aynı tasarımla birlikte gelecek akıllı telefon Snapdragon 652 çipsetini barındıracak. Bu modelin de 585$ (1670 TL) seviyesinde bir fiyata sahip olması bekleniyor.

HTC 10'un beklenen diğer teknik özelliklerini kısaca; 5.15 inç Super AMOLED ekran, 1440 x 2560 QHD çözünürlük, Snapdragon 820 çipset, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 12 Ultrapiksel arka kamera ve 3000 mAh batarya şeklinde özetleyebiliriz.

http://www.gsmarena.com/htc_10_goes_on_preorder_in_romania_early_for_a_hefty__euro740-news-17491.php