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HTC 10'un metal kasası net görüntülerle sızdırıldı

İddialı bir geri dönüş yapmaya hazırlanan HTC ile ilgili sızıntılar devam ediyor. Bu kez amiral gemisi HTC 10 modelinin iki farklı renk seçeneğine sahip metal kasası sızdırıldı.
3 yıl
6,9b
1
68
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Tayvanlı üretici HTC mali açıdan geçirdiği zor dönemlerin ardından çıkış yolu arıyor. Üretici yeni amiral gemisi modeli HTC 10 ile birlikte iddialı bir geri dönüş yapmayı planlarken, akıllı telefona ait sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun metal kasası çok net görüntülerle birlikte sızdırıldı.
Paylaşılan görüntülere baktığımızda tasarımın son dönemdeki diğer sızıntılarla uyuştuğunu görüyoruz. One M serisini yeni tasarım anlayışıyla harmanlayan üretici görsellerde gördüğümüz kadarıyla orta yolu bulmuş diyebiliriz. Akıllı telefonun yalnızca kasası sızdırıldığı için ön panel hakkında çok fazla bilgi yok, ancak bazı detaylar dikkat çekiyor.
Akıllı telefonun alt kısmında Type C Micro USB portu dikkat çekiyor, onun hemen yanında da hoparlörü görüyoruz. Hoparlör tasarımı HTC'nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı teaser görüntüsüyle de uyuşuyor. Ön panelin üst kısmında yer alacak ahizenin de ikinci bir hoparlör olarak görev yapacağını ve stereo deneyimini devam ettireceğini ön görebiliriz.
Ayrıca Bkz. "HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor"  
Kamera kısmında hafifçe bir çıkıntı göze çarpıyor. Sensörün hemen yanında ise çift ton LED flaş ve odaklamayı hızlandıracak lazer sensör bulunuyor. Sızıntılarda kasanın siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle görüldüğünü de belirtelim. Beklenen diğer teknik özellikleri kısaca; 5.15 inç Super AMOLED ekran, 1440 x 2560 QHD çözünürlük, Snapdragon 820 çipset, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 12 Ultrapiksel arka kamera ve 3000 mAh batarya şeklinde özetleyebiliriz.


HTC 10'un global lansmanı 12 Nisan tarihinde yapılacak. Ülkemizde de dünya ile eş zamanı olarak etkinlik düzenlenecek. Son bilgilere göre de akıllı telefonu 15 Nisandan itibaren raflarda görmeye başlayacağız. Fiyat konusunda ise henüz kayda değer bir bilgi bulunmuyor.


http://www.gsmarena.com/alleged_htc_10_listing_and_live_images_leave_little_to_the_imagination-news-17454.php Yorum Yaz
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dr20mouse 3 yıl en beğenilen dobrasam
dobrasam
şu bir gerçek ki hiç bir akıllı telefon htc kadar ince işçiliğe sahip değil şu fiyat olayını neden halen yüksek tutuyorlar anlamıyorum arkadaş

Sorunuzun cevabı yazdığınız yorumda
dobrasamşu bir gerçek ki hiç bir akıllı telefon htc kadar ince işçiliğe sahip değil şu fiyat olayını neden halen yüksek tutuyorlar anlamıyorum...
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zbilici 3 yıl benhuraxu
benhuraxu
Boşuna yorum yapmış herkez. HTC kullanıcı yorumlarını dikkate almıyor.

Sen "herkes" yazmasını öğrendiğinde o da senin yorumunu dikkate alacaktır merak etme...
benhuraxuBoşuna yorum yapmış herkez. HTC kullanıcı yorumlarını dikkate almıyor.Sen "herkes" yazmasını öğrendiğinde o da senin ...
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mu5tafa 3 yıl
Buna sızdırıldı denmez artık. Htc gündemde kalmak için her şeyi yapıyor. Antutu skorundan bile medet ummuşlardı. O değil de a9 u bile 2000 küsüre satan htc bunu minimum 3000 e satar.
Buna sızdırıldı denmez artık. Htc gündemde kalmak için her şeyi yapıyor. Antutu skorundan bile medet ummuşlardı. O değil de a9 u bile 2000 küsüre satan htc b...
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chevanton 3 yıl
Bu garip saçma sapan anlamsız tartışmalar,firmayı yerden yere vurmalar bizim ulkemize has sanırım. Ne çok seviyoruz elestirmeyi çamur atmayı.
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ottorehagel 3 yıl
Kendini Apple sanan saçma sapan bir firma. 3500 TL fiyat koyar şimdi bu telefona.
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constantin87 3 yıl
tahuhutu
HTC firma olarak samsungun altında. Evo 3D kullanıcısıyım, S2 yerine bu telefonu aldık htc düzgün firmadir malzemesi işçiliği olsun, güncelleme vermesi olsun iyidir diye. Lakin S2 ye gelen güncellemeler Evo 3D ye gelmedi. Üstelik S2 den daha pahalı bir fiyata satıştaydı Evo 3D. Bahaneleri de 3D kamera sıkıntı yaratıyor olmuştu. Kasa konusuna gelecek olursa S7 yi zaten herhangi bi htc telefonuyla kıyaslamak saçma olur. Ama Xiaomi bile seramik kasa yapıyorsa, bu htc yeni şeyler ortaya çıkarmadıkça batmaya mahkumdur. Teknoloji inovasyon demek, bak Samsung a adamlar bi edge cikardi patladı gitti.

İlk seramik kasa = HTC One S :/ Bilip bilmeden sallamayın ya
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Arda 88 3 yıl
Arka süper olmuş, ama ön taraf işi bozuyor. M8 işimi görüyor buna şimdilik geçilmez.
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Nevfel 3 yıl
Fiyatla ilgili şu görseli buldum. Doğruysa ekstrem fiyatlarla gelecek demektir.
[separator]
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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tahuhutu 3 yıl
HTC firma olarak samsungun altında. Evo 3D kullanıcısıyım, S2 yerine bu telefonu aldık htc düzgün firmadir malzemesi işçiliği olsun, güncelleme vermesi olsun iyidir diye. Lakin S2 ye gelen güncellemeler Evo 3D ye gelmedi. Üstelik S2 den daha pahalı bir fiyata satıştaydı Evo 3D. Bahaneleri de 3D kamera sıkıntı yaratıyor olmuştu.

Kasa konusuna gelecek olursa S7 yi zaten herhangi bi htc telefonuyla kıyaslamak saçma olur. Ama Xiaomi bile seramik kasa yapıyorsa, bu htc yeni şeyler ortaya çıkarmadıkça batmaya mahkumdur. Teknoloji inovasyon demek, bak Samsung a adamlar bi edge cikardi patladı gitti.
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80.S.5.5 3 yıl
Bi çıksında sonra konuşuruz ... Htc kullannıcıları farklı bakar olaya .
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WoXeD 3 yıl
her 10 haberine yazdığım gibi bunada yazıyorum. 2500den 32 si çıksın alalım.
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kadirirdem 3 yıl
Eskiye oranla güzel bakalım çıksinda bakalım
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0MG90 3 yıl
Şu an tek önemli şeyi fiyatı kaldı.
Ayrıca HTC'nin metalini LG ile kıyaslamayın. G5'e bak git M7-M8-M9'a bak. Resmen takoz.
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alemburda34 3 yıl
Arka taraf bildigin M7 olmus
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Myxo 3 yıl
"Şuan bi G5 bi S7 kasasını inceleyin sonra gelin bana diyin ki HTC 10 nun kasası daha kaliteli, işçilik daha ön planda. Bırak dostum at gözlükleriyle bakmayı."

Demiş yukarıda birisi. Çıkmamış telefonun nesini inceleyerek bu kanıya vardınız? İkincisi kişisel bir görüş nasıl bu kadar eziklenebilir? Kusura bakmayın ama fotolardan gördüğüm kadarı ile htc 10'un arka kasası g5 ucubesinden kat kat güzel duruyor. S7 ile de eşit derecede hoş buldum ben. Bir şeyi kötülemek için dört koldan saldırıyorsunuz, htc size zorla aldırmıyor telefon. Hür iradeniz yok mu sizin? Ben de htc alacaktım kamerası yüzünden başka telefon tercih ettim mesela, o kadar htc sevmeme rağmen.

600-700 abartısını da geçiniz. Ben telefon aldığımda m8'in rakipleri ile arasında 200 tl fark vardı hepsi de yeni çıkmıştı telefonların.
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ReiCheN 3 yıl Myxo
Bu yazdıklarınızı ben söyledim buyrun dinliyorum sizi? G3 ün fiyatı 1000 tl ye inerken m8 ısrarla 1.600 bandında kalmadı mı? Burada uydurarak mı bir şeyler yazıyoruz sanıyorsun? O kadar Htc sever biriymişsiniz siz dahi almadıysanız yeni telefon alacaklar neden macera arasın bir sebep söyleyebilir misiniz? HTC nin kamera ve fiyat politikalarında fiyaskoda 1 numara şirket olduğunu herkes kabul etmişken siz neyi inkar ediyorsunuz daha? Ben bu saydığınız hiç bir markayı kullanmıyorum. Bir üst mesajımda da yazdım hangi telefonu kullandığımı. Siz bir HTC sever olarak hangi telefonu kullanıyorsunuz acaba?

NOT : Yıllarca BeatsAudio muabbetinden yürümeye çalışan bir markadan bahsediyoruz. O yüzden bu muabbeti uzatmaya gerek yok daha fazla
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