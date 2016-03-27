HTC 10'un metal kasası net görüntülerle sızdırıldı

Tayvanlı üretici HTC mali açıdan geçirdiği zor dönemlerin ardından çıkış yolu arıyor. Üretici yeni amiral gemisi modeli HTC 10 ile birlikte iddialı bir geri dönüş yapmayı planlarken, akıllı telefona ait sızıntılar da gelmeye devam ediyor. Bu kez akıllı telefonun metal kasası çok net görüntülerle birlikte sızdırıldı.

Ayrıca Bkz.

"HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor"

http://www.gsmarena.com/alleged_htc_10_listing_and_live_images_leave_little_to_the_imagination-news-17454.php

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Paylaşılan görüntülere baktığımızda tasarımın son dönemdeki diğer sızıntılarla uyuştuğunu görüyoruz. One M serisini yeni tasarım anlayışıyla harmanlayan üretici görsellerde gördüğümüz kadarıyla orta yolu bulmuş diyebiliriz. Akıllı telefonun yalnızca kasası sızdırıldığı için ön panel hakkında çok fazla bilgi yok, ancak bazı detaylar dikkat çekiyor.Akıllı telefonun alt kısmında Type C Micro USB portu dikkat çekiyor, onun hemen yanında da hoparlörü görüyoruz. Hoparlör tasarımı HTC'nin geçtiğimiz günlerde paylaştığı teaser görüntüsüyle de uyuşuyor. Ön panelin üst kısmında yer alacak ahizenin de ikinci bir hoparlör olarak görev yapacağını ve stereo deneyimini devam ettireceğini ön görebiliriz.Kamera kısmında hafifçe bir çıkıntı göze çarpıyor. Sensörün hemen yanında ise çift ton LED flaş ve odaklamayı hızlandıracak lazer sensör bulunuyor. Sızıntılarda kasanın siyah ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle görüldüğünü de belirtelim. Beklenen diğer teknik özellikleri kısaca; 5.15 inç Super AMOLED ekran, 1440 x 2560 QHD çözünürlük, Snapdragon 820 çipset, 4 GB bellek, 32 GB depolama alanı, 12 Ultrapiksel arka kamera ve 3000 mAh batarya şeklinde özetleyebiliriz.HTC 10'un global lansmanı 12 Nisan tarihinde yapılacak. Ülkemizde de dünya ile eş zamanı olarak etkinlik düzenlenecek. Son bilgilere göre de akıllı telefonu 15 Nisandan itibaren raflarda görmeye başlayacağız. Fiyat konusunda ise henüz kayda değer bir bilgi bulunmuyor.