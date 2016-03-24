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HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor

HTC'nin 12 Nisan'da tanıtmaya hazırlandığı HTC 10 modelinin bilgileri şu ana kadar pek çok kez sızdırılmış durumda. Yeni internete düşen benchmark sonucunda ise telefonun rakiplerini geride bırakıyor.
3 yıl
7,7b
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49
Cep Telefonları
Caner Köksel
Haber Editörü
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HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor
 
Tanıtılmasına 3 haftadan az bir süre kala HTC'nin bu seneki tepe modeli HTC 10 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha öncesinde donanım detaylarıtasarımı ve renk seçeneklerine kadar pek çok detayı gün yüzüne çıkan modelin şimdi de AnTuTu Benchmark testi sonuçları internete düştü.
Ekran görüntüsü değil de telefonun canlı fotoğrafı olarak internete düşen görselde HTC 10'un AnTuTu Benchmark testinden 156091 puan aldığı görülüyor. Telefon bu puanla listenin en tepesine yerleşirken ezeli rakipleri Samsung Galaxy S7 Edge ve LG G5'i de geride bırakmış oluyor. Samsung Galaxy S7 Edge'in Snapdragon 820'li versiyonunun 132 bin civarında puan aldığı testlerde Exynos'lu versiyon 130 bin civarında bir skor elde ediyor. LG G5'in de yapılan testlerde Snapdragon 820'li Galaxy S7 Edge ile yakın sonuçlar aldığını söyleyebiliriz.
Telefonun final sürümüne yakın bir cihazın bu sonuçları ortaya koymasıyla HTC cephesinin bu modele iyi odaklandığını söyleyebiliriz. HTC 10'un şu ana kadar bilinen özelliklerini tekrar hatırlayacak olursak; 5.1 inç Super LCD 5 QHD çözünürlükte bir ekrana sahip olması beklenen telefon Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti ve 4GB bellek miktarına sahip olacak. 12MP'lik iddialı bir kamerayla gelmesi beklenen telefonda 3000mAh batarya ve arttırılabilir 32GB depolama gibi özellikler mevcut.
HTC'nin son dönemde yoğun şekilde kampanyasına başladığı modelin tanıtımı ise 12 Nisan'da.

http://www.gsmarena.com/htc_10_benchmarked_tops_competition-news-17418.php Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
Hala var mı benchmark skorlarına bakarak cihaz alan? s7'yi değil S10'u geçse ne olacak? Bu saatten sonra donanım değil fiyat konuşur. 1.500 Liranın üzerindeki hiç bir telefon performans anlamında kullanıcısını üzmez. 1.500'ü de fazla fazla söyledim. 999TL'ye şurada bir kaç hafta sonra Android One kapsamındaki cihaz alınabiliyor olacak mesela.
Hala var mı benchmark skorlarına bakarak cihaz alan? s7'yi değil S10'u geçse ne olacak? Bu saatten sonra donanım değil fiyat konuşur. 1.500 Liranın üzerindeki ...
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strathmorea 3 yıl
stophart
Bide sürpriz bi tasarımla gelse şaşırmam, yalnız aynı platformu kullanarak nasıl bu kadar fark atabiliyor, orasını da merak ettim.

Sense arayüzünün çok büyük bir etkisi var bunda. Android tarafında en akıcı ve donanımla dost çalışan arayüz Htc nin Sense arayüzü. Bu yüzden saşırmadım S7 yi aynı donanım taşımasına rağmen geçmesine.
stophartBide sürpriz bi tasarımla gelse şaşırmam, yalnız aynı platformu kullanarak nasıl bu kadar fark atabiliyor, orasını da merak ettim....
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Fenomenon 3 yıl
HTC fiyatı iyi ayarlamalı. Yoksa gerek malzeme kalitesi olsun gerek yazılım olsun çok iyi telefon üretiyorlar.
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salih deniz 3 yıl
orta sınıfın biraz üstü olan htc one A9 (16gb) 2200 TL'ye satılırken bu telefonun makul bir fiyatla gelmesini bekleyenler hayal aleminde yaşıyor. peki hayaller gerçek olur mu? bence zor.
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forumlarabak 3 yıl
Ekran Full HD olmasın..? Kedidir o kedi...
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bLind 3 yıl
3000 den aşağı getirmezler bunlar, türkiye pazarında yine iş yapamayacak s7 nin bu agrasif fiyat politikası ile baş edemez
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Master_Evil 3 yıl
geçmesi iyi olmuş, samsung'u ateşlesinler biraz
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Reanimate 3 yıl
Umarim boonsound u birakmazlar
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dobrasam 3 yıl
Apple ters köşe yapacak gibi mobil sektörü artık çok kaliteli cihazları 3000 tl ye satmak marifet değil önemli olan uygun fiyatlı olarak kaliteli ürün sunabilmek sen bu cihazı 3200 tl den getir isterse uzay teknolojisi barındırsın bir anlamı yok
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Nevfel 3 yıl
Dua edin de Apple 4 çekirdek işlemci yapmasın herhalde o zaman 250 bin puan alır daha sittin sene yakalayamazlar.
Android kullanıcısıyım ama apple işlemci konusunda iyi iş çıkarıyor bu bir gerçek.
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kilinchaci 3 yıl
Şık ve premium android kullanmak isteyenlerin aradığı cevap htc. One m7 ve m8 gerçekten güzeldi, m9 deniyorum çünkü bunların aynısıydı ama fiyatı çok fazlaydı. Htc fiyat konusunda katı, az satıyım ama öz satıyım. Son yıllarda htc alıp da pişman olan çok azdır (kamera dışında) tek yetersiz yönü kameraydı a9 ile bunu da çözmüşler gibi. yeni model alanların %70 si htc kullanıcısı. Benim müşterim bana yeter algısı var. Yani fiyatı pahalı olacak.
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moonquad 3 yıl
Htc her zaman bir çok telefon üreten firmalardan daha kaliteli ve çok daha sermayesi olan bir firmadır.Htc ben bilineyim derdinde olsaydı samsung ve iphone gibi reklam yapardı emin olun az reklam yapsın yok satar ve htc one a9 iyi bir telefon ve iphone benzer yapmış olması gayet normal çünkü o tasarımı çalan iphonedur .Çünkü o tasarım yapısı m7 de kullanılmıştır.Htc one a9 fiyatı yüksek olmasının sebebi iphone kafa atmasıdır.Eğer htc iphone benzer yaptığı için apple dava açmadığını düşünürsek tasarım benzeten htc değil appledır.Şimdi htc 10 yine aynı kalitelerle geliyor ve aşırı sağlam geliyor ve karşında benzeri yok bunlardan dolayı fiyat politikasını ona göre yapacaktır.S7 gibi telefon 3bin Tl piyasaya giriş yapıyorsa htc de 3100 tl girer işi bitirir.Htc her zaman telefonunda pahalı kaliteli parçalar kullandığı için fiyatı yüksek oluyor bu durumda gayet normaldir.Htc büyük ihtimalle dediğim gibi 3100 tl piyasaya girecektir.Htc kullanan biri zaten pek hız aramaz kalite arar çünkü zaten sense kadar seri bir arayüz yok onun için bizim için bir kaç eksik gidermesi yeterli gelecektir.Teşekkürler HTC bu telefonu 3 yıldır bekliyorum. :)
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Zxss 3 yıl
Bu fiyatlandırma stratejisi hiç de adil değil.Ben 2011 de S2 yi 1.650 Tl ye almıştım.2013'te s4'ümü ise 2.000 Tlye almıştım.1600 -1800 'den fazla satılmamalı.Bunu amerikada 3.000 dolardan satsa kimse yüzüne bakmaz.Ama bizim millet parasının hesabını bilmiyor kibarcası.3000 tl olur yok 2500den gelmeli gülünç.İsterse dünyanın en iyi donanımına sahip olsun kullandığınız Twitter,Facebook,Instagram vs aşağı yukarı orta ve üst sınıfta aynı performansı gösteriyor.
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mu5tafa 3 yıl
Çinli küçük firmalar gibi antutu üstünden reklamını yapmış htc. Batma işaretleri bunlar.
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