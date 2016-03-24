HTC 10 benchmark sonuçlarında Galaxy S7'yi geride bırakıyor

donanım detayları, tasarımı ve Tanıtılmasına 3 haftadan az bir süre kala HTC'nin bu seneki tepe modeli HTC 10 ile ilgili sızıntılar gelmeye devam ediyor. Daha öncesindeve renk seçeneklerine kadar pek çok detayı gün yüzüne çıkan modelin şimdi de AnTuTu Benchmark testi sonuçları internete düştü.

Ekran görüntüsü değil de telefonun canlı fotoğrafı olarak internete düşen görselde HTC 10'un AnTuTu Benchmark testinden 156091 puan aldığı görülüyor. Telefon bu puanla listenin en tepesine yerleşirken ezeli rakipleri Samsung Galaxy S7 Edge ve LG G5'i de geride bırakmış oluyor. Samsung Galaxy S7 Edge'in Snapdragon 820'li versiyonunun 132 bin civarında puan aldığı testlerde Exynos'lu versiyon 130 bin civarında bir skor elde ediyor. LG G5'in de yapılan testlerde Snapdragon 820'li Galaxy S7 Edge ile yakın sonuçlar aldığını söyleyebiliriz.

Telefonun final sürümüne yakın bir cihazın bu sonuçları ortaya koymasıyla HTC cephesinin bu modele iyi odaklandığını söyleyebiliriz. HTC 10'un şu ana kadar bilinen özelliklerini tekrar hatırlayacak olursak; 5.1 inç Super LCD 5 QHD çözünürlükte bir ekrana sahip olması beklenen telefon Qualcomm'un Snapdragon 820 yongaseti ve 4GB bellek miktarına sahip olacak. 12MP'lik iddialı bir kamerayla gelmesi beklenen telefonda 3000mAh batarya ve arttırılabilir 32GB depolama gibi özellikler mevcut.

HTC'nin son dönemde yoğun şekilde kampanyasına başladığı modelin tanıtımı ise 12 Nisan'da.

http://www.gsmarena.com/htc_10_benchmarked_tops_competition-news-17418.php