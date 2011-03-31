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HTC, 12 Nisan tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor

8 yıl
7,4b
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3
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının kilit oyuncularından HTC, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 4.3'' 540 x 960 piksel dokunmatik ekran ve 3D gibi özellikleriyle göz dolduran Evo 3D modelinin tanıtımının ardından yeni bir etkinliğe daha yelken açıyor.

12 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında ne tür sürprizlerle karşılaşacağımız şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. İnternette öne sürülen iddialara göre Evo 3D'nin GSM versiyonuyla veya uzun süredir üzerinde konuşulan Pyramid modeliyle karşılaşabiliriz. Yeni bir Android tabletin tanıtılma olasılığının da söz konusu olduğu söylenebilir. Bekleyelim ve görelim.


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excalibur21 8 yıl
Bence 1.2 güz.lik sense arayışın tablet tanıtacaklar.. 8.58 cm olacak bence.. 1gb ram.. 5 mp kamera onde de 1.3 mp kamera.. Öyle iste.. Çok umutluyum..
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TheFormul 8 yıl
HTC'de maşallah nokia samsung gibi oldu 2 ayda bir yeni telefon çıkartıyor hemde birbirinin aynısı telefonlar..
su phramid ve evo3D çıksın bari.
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ZZ RAT 8 yıl
Evo 3D ve Pyramidden çok ümitliyim,
Şubatta tanıttıkları benden biraz hayalkırıklığı yaratmıştı,
umarım bu defa hayalkırıklığı yaşamayız.
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