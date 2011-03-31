HTC, 12 Nisan tarihinde yeni bir etkinlik düzenlemeyi planlıyor

Akıllı telefon pazarının kilit oyuncularından HTC, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemci, 1 GB RAM, Android 2.3 işletim sistemi, 4.3'' 540 x 960 piksel dokunmatik ekran ve 3D gibi özellikleriyle göz dolduran Evo 3D modelinin tanıtımının ardından yeni bir etkinliğe daha yelken açıyor.

12 Nisan 2011 tarihinde düzenlenecek etkinlik kapsamında ne tür sürprizlerle karşılaşacağımız şimdiden büyük bir merak konusu olmuş durumda. İnternette öne sürülen iddialara göre Evo 3D'nin GSM versiyonuyla veya uzun süredir üzerinde konuşulan Pyramid modeliyle karşılaşabiliriz. Yeni bir Android tabletin tanıtılma olasılığının da söz konusu olduğu söylenebilir. Bekleyelim ve görelim.