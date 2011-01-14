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HTC, 2011'de 10 milyondan fazla 4G destekli telefon satmayı hedefliyor

8 yıl
6,8b
1
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Lansmanını gerçekleştirdiği Inspire 4G, Thunderbolt 4G ve EVO Shift 4G modelleriyle 2011 yılına hızlı bir giriş yapan, akıllı telefon denildiğinde akla gelen ilk üreticilerden HTC, DigiTimes tarafından yayınlanan habere göre bu yıl 10 milyondan fazla 4G desteği sunan akıllı telefon satmayı hedefliyor; 4G destekli modellerin yalnızca Kuzey Amerika'da değil Avrupa ve Japonya pazarlarında da kendisini göstereceği öne sürülüyor.

Belirtilenlere göre Tayvanlı üretici HTC, geride bıraktığımız 2010 yılında Amerika'da 3.5 milyon civarında 4G'li telefon sattı. Satışların 3.000.000'unu Evo 4G (Sprint), 500.000'ini myTouch 4G (T-Mobile) oluşturuyordu. Bakalım HTC, satış hedefine ulaşabilecek mi?


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