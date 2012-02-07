HTC 2012 ilk çeyrek için de gelir düşüşü bekliyor

2011 yılı ilk yarısında rakiplerini kıskandıracak derecede hızlı bir yükselişe giren HTC, yılın ikinci yarısında aynı başarıyı tutturamadı ve düşüş sürecine girdi. 2011 4. çeyrekte yüzde 30 gelir düşüşü yaşayan HTC, 2012 yılı ilk çeyreği için de düşüşün süreceği beklentisine sahip.





Geçen hafta bir açıklama yapan sevkiyat anlamında dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi HTC, ilk çeyrekte yüzde 36'lık düşüşle 2.20-2.37 milyar dolarlık gelir bekliyor. Bir önceki çeyrekte elde edilen gelir de 3 milyar dolar civarındaydı. Ancak HTC sıkıntıların kısa vadeli olacağına inanıyor.





Bu ay yapılacak MWC 2012 fuarında HTC'nin 4 farklı model tanıtması bekleniyor. Bunlardan birisi ince yapısıyla dikkat çeken HTC Ville ve diğeri ise 4 çekirdekli HTC Edge modeli.





Analistler HTC'nin en büyük sorununun farklılaşamama olduğunu belirtiyor. Birbirinin benzeri ürünler nedeniyle tüketici talebinde de bir azalma yaşanıyor. HTC'nin Samsung'un Galaxy serisi ve Apple'ın iPhone serisi gibi büyük başarı yakalayacak tasarımlara ihtiyacı var. 2010 yılı ve 2011 yılı başlarında hisse sebedi kazancı neredeyse 3 katına çıkan HTC, son çeyrekte akıllı telefon üreticileri arasında en kötü performansı sergileyen firma oldu.





Ayrıca firmanın Ocak ayı satışları da geçen aya göre yüzde 37 azalarak 600 milyon dolara geriledi.





HTC'nin şu an geleceğinin en çok sorgulanan firma olduğu ancak akıllı telefon pazarında halen rekabet için yeteri kadar yerin de olduğu belirtiliyor.