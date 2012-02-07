Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 2012 ilk çeyrek için de gelir düşüşü bekliyor

7 yıl
3,7b
1
24
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

2011 yılı ilk yarısında rakiplerini kıskandıracak derecede hızlı bir yükselişe giren HTC, yılın ikinci yarısında aynı başarıyı tutturamadı ve düşüş sürecine girdi. 2011 4. çeyrekte yüzde 30 gelir düşüşü yaşayan HTC, 2012 yılı ilk çeyreği için de düşüşün süreceği beklentisine sahip.

Geçen hafta bir açıklama yapan sevkiyat anlamında dünyanın 5. büyük akıllı telefon üreticisi HTC, ilk çeyrekte yüzde 36'lık düşüşle 2.20-2.37 milyar dolarlık gelir bekliyor. Bir önceki çeyrekte elde edilen gelir de 3 milyar dolar civarındaydı. Ancak HTC sıkıntıların kısa vadeli olacağına inanıyor.

Bu ay yapılacak MWC 2012 fuarında HTC'nin 4 farklı model tanıtması bekleniyor. Bunlardan birisi ince yapısıyla dikkat çeken HTC Ville ve diğeri ise 4 çekirdekli HTC Edge modeli. 

Analistler HTC'nin en büyük sorununun farklılaşamama olduğunu belirtiyor. Birbirinin benzeri ürünler nedeniyle tüketici talebinde de bir azalma yaşanıyor. HTC'nin Samsung'un Galaxy serisi ve Apple'ın iPhone serisi gibi büyük başarı yakalayacak tasarımlara ihtiyacı var. 2010 yılı ve 2011 yılı başlarında hisse sebedi kazancı neredeyse 3 katına çıkan HTC, son çeyrekte akıllı telefon üreticileri arasında en kötü performansı sergileyen firma oldu.

Ayrıca firmanın Ocak ayı satışları da geçen aya göre yüzde 37 azalarak 600 milyon dolara geriledi. 

HTC'nin şu an geleceğinin en çok sorgulanan firma olduğu ancak akıllı telefon pazarında halen rekabet için yeteri kadar yerin de olduğu belirtiliyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jumaru_444 7 yıl en beğenilen
böyle olması normal. mantıksız işler yapıyor htc. telefonlarının genelinde düşük dahili hafıza var. en az 8 gb olmalı bana göre. sony de aynısını yapıyor. ha bi de htc'nin daha kaliteli ekran kullanması lazım. lcd ile bir yere kadar. super amoledi, retinayı gören insanlar lcd'yi kolay kolay tercih etmez.
böyle olması normal. mantıksız işler yapıyor htc. telefonlarının genelinde düşük dahili hafıza var. en az 8 gb olmalı bana göre. sony de aynısını yapıyor. ha bi...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aziz77 7 yıl
Neden mi?
hep aynı telefonlar,aynı donanım,düşük ekran çözünürlüğü,Telefonları çok pahalı.wildfire s bile 750-800 civarı o fiyata sonyercsson xperia neo var beşe katlar wilfire s modelini.Nokia gibi pazar stratejisi izliyor..adamların bi defa 768 mb ram olayı klasik oldu.her telefonda aynı ram...
Neden mi?hep aynı telefonlar,aynı donanım,düşük ekran çözünürlüğü,Telefonları çok pahalı.wildfire s bile 750-800 civarı o fiyata sonyercsson xperia neo var b...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 7 yıl
Pazarda çok oyuncu var ve bu kadar çok oyuncu varken geçen yılki büyüme oranlarını beklemesinler. Ek olarak yukarıda arkadaşın söylediği gibi LCD ekran artık eskidi. SAMOLED+, Nova ekran varken insanlar bakmaz bile LCD'ye. Dahili hafıza yok, kamera kalitesi olarak zayıf vs. Sürekli birbirinin aynısı cihazları çıkarıp pazar payı artırmaya çalıştılar. Insanları bıktırdılar. Nerdeyse her hafta telefon çıkarmaya başlayacaklardı. Birinin kamerasını kısıp, diğerinin ön kamerasını ekliyorlardı ya da ekranını büyütüyorlardı. Bu tarz komik farklar yaparak güya farklı cihazmış gibi insanlara sattı. Desire HD'yi Incredible S adı altında 2011 versiyonu olarak tekrar sattı. Aynı cihazların sadece kasalarını ve isimlerini değiştirip sattı. Bir zamanlar aynısını Nokia da yapmamış mıydı?
Pazarda çok oyuncu var ve bu kadar çok oyuncu varken geçen yılki büyüme oranlarını beklemesinler. Ek olarak yukarıda arkadaşın söylediği gibi LCD ekran artık e...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
idris-tolar 7 yıl
varsa yoksa bir sense arayüzün var geri kalanlar da zaten sıfır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K_Spartakus 7 yıl
sugar_klavyeci
Pazarda çok oyuncu var ve bu kadar çok oyuncu varken geçen yılki büyüme oranlarını beklemesinler. Ek olarak yukarıda arkadaşın söylediği gibi LCD ekran artık eskidi. SAMOLED+, Nova ekran varken insanlar bakmaz bile LCDye. Dahili hafıza yok, kamera kalitesi olarak zayıf vs. Sürekli birbirinin aynısı cihazları çıkarıp pazar payı artırmaya çalıştılar. Insanları bıktırdılar. Nerdeyse her hafta telefon çıkarmaya başlayacaklardı. Birinin kamerasını kısıp, diğerinin ön kamerasını ekliyorlardı ya da ekranını büyütüyorlardı. Bu tarz komik farklar yaparak güya farklı cihazmış gibi insanlara sattı. Desire HDyi Incredible S adı altında 2011 versiyonu olarak tekrar sattı. Aynı cihazların sadece kasalarını ve isimlerini değiştirip sattı. Bir zamanlar aynısını Nokia da yapmamış mıydı?

söylediğin her söze katılıyorum ve buna ilave olarak kendi kullandığım htc desire'ı örnek gösterebiliriz . htc bir sene içinde o kadar telefon o kadar model çıkardı ve adı nokiayla anılmaya başladı ....yorumlar haksızda değildi .
htcnin bu konuda eleştirenlerin en başında htcnin ilk çıkardığı telefonlardan bu yana hala htc alan kullanıcıları ve bu kişilerin arasında bende varım ama htcyi hala seven ama bu hatalarından dolayı kopan ve samsunga geçen birçok kullanıcı var ....gerçi ben hala htc ( desire ve hd7 ) kullanıyorum .
umarım bu hatalardan dolayı yeni yapılanmadan başarıyla çıkarlar .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mami_24 7 yıl
pazarda çok iyi bir yükseliş yaşadılar çünkü diğer firmalar son kozlarını oynamamışlardı diğerleri oynayınca ve herkesin dediği gibi ekran teknolojisi ve kamera olayını biraz daha geliştirmeleri gerek bu düşüşün sebebi aşikar model fazlalığı kimse apple örnek almıyor tek modelle yakıp kavuruyolar mesela sensationu çıkardın eyivallah yanına bi kulaklık koyup xe diye sattın hadi onada eyivallah e ekranı büyütüp adındaki son harfi değiştirip neden satarsın enteresan bence bu aralar şu modelleri hiç ellemesin fiyatları geri çeksin özellikle orta sınıf kullanıcıların htc le tanışmaları gerek yanı bu htc satış politikasından gram anlamıyor:)))
evo kullanıcısı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-gg- 7 yıl
oldum olası ısınamışımdır zaten htc ye
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
free4200 7 yıl

Diğer eksiklerine bakmadan her ay daha da büyük ekranlı telefon çıkarmaya uğraştılar.. Doymadılar..
Hep daha yeni model sunalım deyip sadece ekranı büyüttüler teknolojide hiç ileri mesafe kaydedemediler. Halbuki en fazla iki-üç model çıkar. Biri 4.0" diğeri 4.3" olsun. Ama özellikleri tam olsun.
Beast Audio olayını bir kenara bırakıyorum geri kalan birçok şeyde doğru hamleleri uygulamadılar. Şimdi pazarda Samsung - Apple rekabetini izlemek zorundalar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xLmNt13 7 yıl
çok gereksiz modeller çıkardı. En tepeye oynamak lazım. Samsung bunu yapıyor en iyisini çıkarıyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fukasaku 7 yıl
jumaru_444
böyle olması normal. mantıksız işler yapıyor htc. telefonlarının genelinde düşük dahili hafıza var. en az 8 gb olmalı bana göre. sony de aynısını yapıyor. ha bi de htcnin daha kaliteli ekran kullanması lazım. lcd ile bir yere kadar. super amoledi, retinayı gören insanlar lcdyi kolay kolay tercih etmez.

tamamda htc s amoled kullanıyordu zaten ama samsung artık başka firmalara satmadığı için s-lcd kullanıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Markhov 7 yıl
Çok fazla model çıkardılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benv3kendim 7 yıl
Oh olsun :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bsliali 7 yıl
müşteri desteğinin az olmasıda etkili olabilir satışlarda...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Büyük düşüş ani atılım ve iyi yenilikler yapmazsan olacağı budu riyi olmuş hiç olmazsa daha iyilerin şansı artar.!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3690 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Corsair Force GT 60GB Sata3 SSD video inceleme 7 yıl PowerColor HD7950 PCS+ ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim