HTC, 29 Eylül'de iki en iyiyi biraraya getiriyor (Güncelleme)

Google'ın yeni Nexus cihazları için 29 Eylül tarihinde bir lansman beklenirken, HTC sürpriz bir şekilde kendi etkinliğini duyurdu. Firma 29 Eylül'de iki en iyiyi biraraya getirme vaadinde bulunuyor.





Davetiyedeki görsellere ve mottoya bakıldığında HTC'nin yeni kurtarıcı cihazını bu lansmanda tanıtacağına şüphe yok. Firma Japonya'nın en yüksek dağı Fuji ve dünyanın en yüksek dağı Himalayalar'ı bir araya getiriyor. Mottoda ise dünyanın iki en iyisinin biraraya getirildiği ifade ediliyor.





Görselde ayrıca Roma rakamı ile 2 öne çıkarılmış. Bu da etkinlikte iki ayrı amiral gemi modelinin tanıtılabileceğini gösteriyor. Ancak etkinlik Japonya'da olacağı için akla farklı alternatifler geliyor. Aero A9 veya One A9 şeklinde ismini duyduğumuz cihazın Japonya'ya özel bir versiyon ve global versiyon olarak iki versiyon şeklinde piyasaya çıkması muhtemel. Ya da One A9 ve Butterfly 3 şeklinde bir ihtimal de mevcut.





Modellerin donanımı ile ilgili bir bilgi yok ancak One A9 modelinde Full HD ekran, Helio X20 yongaseti, 3GB RAM, RAW formatı destekli arka kamera, Butterfly 3 için ise 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM şeklinde iddialar mevcut.

Güncelleme : Edindiğimiz bilgiye göre lansman bölgesel bir tarzda olacak. Yeni modellerden ziyade Japon operatörlere yönelik olarak Butterfly tarzında bir modelin duyurusunun olabileceği belirtiliyor. Yani Aero A9 için bir süre daha beklemek gerekecek.