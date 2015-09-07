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HTC, 29 Eylül'de iki en iyiyi biraraya getiriyor (Güncelleme)

3 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, 29 Eylül'de iki en iyiyi biraraya getiriyor (Güncelleme)

Google'ın yeni Nexus cihazları için 29 Eylül tarihinde bir lansman beklenirken, HTC sürpriz bir şekilde kendi etkinliğini duyurdu. Firma 29 Eylül'de iki en iyiyi biraraya getirme vaadinde bulunuyor. 

Davetiyedeki görsellere ve mottoya bakıldığında HTC'nin yeni kurtarıcı cihazını bu lansmanda tanıtacağına şüphe yok. Firma Japonya'nın en yüksek dağı Fuji ve dünyanın en yüksek dağı Himalayalar'ı bir araya getiriyor. Mottoda ise dünyanın iki en iyisinin biraraya getirildiği ifade ediliyor. 

Görselde ayrıca Roma rakamı ile 2 öne çıkarılmış. Bu da etkinlikte iki ayrı amiral gemi modelinin tanıtılabileceğini gösteriyor. Ancak etkinlik Japonya'da olacağı için akla farklı alternatifler geliyor. Aero A9 veya One A9 şeklinde ismini duyduğumuz cihazın Japonya'ya özel bir versiyon ve global versiyon olarak iki versiyon şeklinde piyasaya çıkması muhtemel. Ya da One A9 ve Butterfly 3 şeklinde bir ihtimal de mevcut. 

Modellerin donanımı ile ilgili bir bilgi yok ancak One A9 modelinde Full HD ekran, Helio X20 yongaseti, 3GB RAM, RAW formatı destekli arka kamera, Butterfly 3 için ise 2K ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM şeklinde iddialar mevcut.  
Güncelleme :  Edindiğimiz bilgiye göre lansman bölgesel bir tarzda olacak. Yeni modellerden ziyade Japon operatörlere yönelik olarak Butterfly tarzında bir modelin duyurusunun olabileceği belirtiliyor. Yani Aero A9 için bir süre daha beklemek gerekecek. 

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1BilimAdamı 3 yıl en beğenilen
M7nin güncellenmiş donanımlı hali aynı ekran boyutuyla çıksa direk alırım ama htc yıllardır daha kötü tasarımla, istenmeyeni yapıp duruyor.Aero iphone çakması tasarımla çıkmaz umarım.Özgün ve kaliteli tasarım yüksek donanımdan daha önemli
M7nin güncellenmiş donanımlı hali aynı ekran boyutuyla çıksa direk alırım ama htc yıllardır daha kötü tasarımla, istenmeyeni yapıp duruyor.Aero iphone çakması...
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DH Misafiri 3 yıl
Bu metin Lütfen okuyun !! Http://www.htc.com/tr/contact/email/ gidin lütfen Ve, şöyle yazın Htc Wildfire S ve Wildfire S A510e Android sürümü çok eski. Yeni bir Android sürümü (Örnek Kitkat veya Jelly Bean) verin lütfen.: Htc Wildfire S ve Wildfire S A510e için(isterseniz Htc'nin Canlı Destek bölümden de yazabilirsiniz.).

Teşekkürler ...
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BekirTemel 3 yıl
Bu da olmaz ise batar artık.
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General. 3 yıl
Japonyalı olmak vardı. Adamlar heryönüyle kalitenin dibine vuruyor.
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cherkesomer 3 yıl
sd 820 nin durumunu düşününce htc bu işlemci dışında bir işlemciyle amiral gemisi çıkarmak isteyeceğini sanmam.. çıkaracaktıysada son gelişmelerden sonra vazgeçmiştir. bölgesel oyalamalara ve desire modellerine yönelip sd820 yi bekler..
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savinelli 3 yıl
2 amiral gemisi tanıtacak ikisine de en iyi demiş :)
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zaomss 3 yıl
Koymayın mediatek arkadaş koy ma yın
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kadirirdem 3 yıl
yine mi s810 artık şu modellerde s820 görelim.....
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kraix 3 yıl
çıktığı ilk günden itibaren m7 kullanıyorum m7 tasarımında ki siyah bant olayını kaldırsalar işlemci vs güncelleseler hiç böyle çökme durumu olmayacaktı...
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wolf silver 3 yıl
Hem WİNDOWS PHONE hemde ANDROİDLİ işletim sistemlerini TEK BİR TELEFONDA sunabilir....
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addidas_85 3 yıl
Bence bir tane Android bir tane de Windows cihaz sunulacak. Hatta donanım da aynı olabilir
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