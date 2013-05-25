Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 5 inçlik bir One versiyonu hazırlıyor olabilir

5 yıl
1,1b
1
55
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC, 5 inçlik bir One versiyonu hazırlıyor olabilir

One adlı amiral gemi modeli ile 5 milyona yaklaşan bir satış rakamı elde eden HTC, Samsung gibi bu modelinin farklı versiyonlarından istifade etmek istiyor.

Daha önce HTC One Mini şeklinde bir modelin iddiaları gündeme gelirken, bu kez de büyük ekranlı bir One versiyonu hazırlandığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Kaynaklardan gelen bilgilere göre versiyonun kesin olarak ekran boyutu bilinmese de en az 5 inç olacağı düşünülüyor. Donanım olarak ise HTC One modelinden herhangi bir farkı olmayacak. 

HTC'nin özellikle Ultrapixel kamera teknolojisini sadece One modeline özgü olarak geliştirdiği bilindiği için büyük ekranlı versiyonun daha düşük bir Ultrapixel teknolojisi kullanabileceği sanılıyor.

Bilgiler henüz resmi olarak teyit edilemediği için ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinemiyor. Ancak HTC'nin One modelinin başarısını farklı versiyonlarla devam ettirmek istediği dile getiriliyor. HTC geçen yıl Butterfly ile 5 inçlik akıllı telefon pazarına adım atsa da One modelini bu segmente sokmamıştı. 


http://m.androidauthority.com/htc-one-5-inch-215892/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
No Way Out 5 yıl en beğenilen
HTC'nin yapacagı 5inclik yelefon NOTE 2'den büyük olursa şaşırmam.
Yanıtla +19
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halit1x1 5 yıl
Samsung yapınca oluyoda htc neden yapınca olmuyo
s3 mini s3 not 2
Küçük düşük fiyat s3 mibi çıkardılar
Üst düzey bi teelfon s3
Büyük ekranlı s3ün buyutulmus biraz daha iyi not 2
Htc yapınca noluyo farklı katagori eger buyuk ekranlı bi tel olursa not3le kapışır pazar payı buyur.Bence mantıklı bi iş yaparlar daha iyi bir one
Samsung yapınca oluyoda htc neden yapınca olmuyos3 mini s3 not 2Küçük düşük fiyat s3 mibi çıkardılarÜst düzey bi teelfon s3Büyük ekranlı s...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +16
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 5 yıl
Bence hi one lık olur :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
cherkesomer 5 yıl
kanatkanat
smart1978 HTC ONE 5 modeli çıksa üzülenleri göreceğiz... HTC birşeyler hazırlar kaçış yok. HTC her yıl bir tane amiral gemisi çıkarmıyor. Bu gerçek üzerine ve genelde HTC nasıl yaklaştığını çok iyi bildiğim için yazdım. Bazıları yok öyle birşey diyor... Sanki HTC kurul kararı almış yılda 1 tane amiral gemi çıkartacaklarını sanıyorlar. Yok öyle birşey. HTC Android 4.3 çıktığında elindeki modeli de tanıtır. Bu tip şeyler önceden bellidir. Ama tüketiciye pek yansıtılmaz. Amaç HTC ONE satışlarının baltalanmaması... Fan diyen aymazlara yazıyorum : Fanlığın altın kuralları nelerdir ? Kıyaslamaktan ve alıntılamaktan başka birşey yapmıyorum batıyor mu ne? HTC bir üst modelini gıdım birkaç iyileştirmeli olarak çıkartır. HTC kullananlar bu gerçeği çok iyi bilir. Sonrada neden bu kadar sık ürün çıkartıyor bir tane adam gibi yapsın 1 yıl kullanalım diye isyan ederler. İnanmayan HTC kullanıncılarına sorsun. Bir deyazılımsal desteği kendileri keserler. Ne idü belirsiz stabil olmayan güç tüketimi kalibre edilmemiş açık kaynak kodlu sitelere topu atarlar. Ama kendileri yapmazlar... Bana göre 5 modeli hazır sadece ilan etmek için Android 4.3 ü bekliyorlar yoksa şuana kadar yeni Amiral Gemisi Telefonunu sunarlardı...
Hak vermemek elde değil ama ben senin de bahsettiğin şu milletin birilerini fanlıkla suçlama konusuna değineceğim. Arkadaşlar bizler tüketici değil miyiz? neden bir ürünü eleştirdiğimizde hemencecik eleştirdiğimiz ürünün rakibinin fanı olmakla suçlanıyoruz. Daha önce falanca marka telefon aldım diye o markanın fanı olmak zorunda mıyım? İşime ne gelirse hangisi teknolojik hangisi ucuz hangisi tutulan malsa onu alırım. Bu ilkokul kafasını değiştirin artık fanlıkla suçlamak hiçbir yere getirmez bizi. Not: Hepimiz aynı taraftayız arkadaşlar büyük şirketlerin yaptığı arzın talep kısmını oluşturuyoruz. Lafın kısası birbirimizin düşmanı değiliz. Birbirimizi fanlıkla mallıkla suçlamaya gerek yok. Herkes istediğini alsın. Kimse kimseyi aldığı üründen dolayı eleştiremez. Sonuçta kullancak kişiler bizleriz. Ha şöyle bir konu var aldığı ürün yazılımsal ve donanımsal olarak sorun çıkardığı halde duygusal davranıp halen daha markayı savunan var ise fan değil maldır

hangi dünyada yaşıyorsunuz bilmiyorum ama samsung firması yurtdışında HTC nin ürünlerini kötülemeleri için üni öğrencilerine falan para verip forumlarda kötüleme kampanyası yaptı ve ortaya çıkınca özür diledi! bu smart denilen arkadaş ta her htc başlığı altında sürekli karalama yapıp konuyla alakasız paylaşımlar yapıyor. örneğin başka bi mevzu varken gidip drop test paylaşıyor htc one için. s4 çıkmadan önce paylaşıyordu tabi ama şimdi s4 drop testlerde hüsrana uğrayınca çenesine vurmuş eleştirme işi. note serisi çıktığında öven kişiler bunlar ama htc büyük ekranlı rakip çıkarınca sanırım tırstılar! htc marka değeri samsung kadar büyük olmasada 5milyon satış yatığı için bunlar tutuşan kişilerdir. bakmayın biliyormuş gibi konuştuklarına test sor gider rus sitelerinden link verir sana. mesut çeviğin youtube kanalına bakında kamera kaydı ses kalitesi hdr foto kalitesi neymiş görün htc one da. bunlar paralı askerler sürekli karalamadan başka bişey yapamazlar. sorsan s4 ü tasarım harikası telefon die tanıtırlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
joyberk 5 yıl
bence HaTiCe number one :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherkesomer 5 yıl
1.si 5inç değil 5inç ten büyük bir ekran olacağı tahmin ediliyor. 2. yeni amiral gemi olmayacak oyüzden samsung fanları sazanlık yapmasın note gibi farklı bir kategori olacak. adamlar hem samsung fanı hem note gibi büyük ekrana hayranlar bide gelmişler laf atıyorlar! gidin plastik oyuncaklarınızla oynayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eeevrim 5 yıl
Bence hi one lık olur :)
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CooL_ROMEO 5 yıl
Halit1x1
Samsung yapınca oluyoda htc neden yapınca olmuyos3 mini s3 not 2 Küçük düşük fiyat s3 mibi çıkardılarÜst düzey bi teelfon s3Büyük ekranlı s3ün buyutulmus biraz daha iyi not 2Htc yapınca noluyo farklı katagori eger buyuk ekranlı bi tel olursa not3le kapışır pazar payı buyur.Bence mantıklı bi iş yaparlar daha iyi bir one

okuyacam diye işkence çektim
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_HYPNOTIC_ 5 yıl CooL_ROMEO
Halit1x1

Samsung yapınca oluyoda htc neden yapınca olmuyos3 mini s3 not 2 Küçük düşük fiyat s3 mibi çıkardılarÜst düzey bi teelfon s3Büyük ekranlı s3ün buyutulmus biraz daha iyi not 2Htc yapınca noluyo farklı katagori eger buyuk ekranlı bi tel olursa not3le kapışır pazar payı buyur.Bence mantıklı bi iş yaparlar daha iyi bir one


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dokuzcanlicanavar 5 yıl
valla LG'ye bile güvenesim geliyorda HTC'ye güvenemiyorum..
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aeronautical Engineer 5 yıl
HTC One'ın 5 inç olmaması hata.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dexstz 5 yıl
Bekliyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muaz1 5 yıl
pil kapasiteside aynı oranda büyürse neden olmasın :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
anil_atar 5 yıl
HTC'nin tövbesi de bu kadar işte tutamadı yine kendini :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wolf_555 5 yıl
ah para olsa da alsak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 5 yıl
HTC ONE 5" modeli çıksa üzülenleri göreceğiz...

HTC birşeyler hazırlar kaçış yok. HTC her yıl bir tane amiral gemisi çıkarmıyor. Bu gerçek üzerine ve genelde HTC nasıl yaklaştığını çok iyi bildiğim için yazdım. Bazıları yok öyle birşey diyor...


Sanki HTC kurul kararı almış yılda 1 tane amiral gemi çıkartacaklarını sanıyorlar.

Yok öyle birşey.


HTC Android 4.3 çıktığında elindeki modeli de tanıtır. Bu tip şeyler önceden bellidir. Ama tüketiciye pek yansıtılmaz. Amaç HTC ONE satışlarının baltalanmaması...

Fan diyen aymazlara yazıyorum : Fanlığın altın kuralları nelerdir ?

Kıyaslamaktan ve alıntılamaktan başka birşey yapmıyorum batıyor mu ne?

HTC bir üst modelini gıdım birkaç iyileştirmeli olarak çıkartır. HTC kullananlar bu gerçeği çok iyi bilir. Sonrada neden bu kadar sık ürün çıkartıyor bir tane adam gibi yapsın 1 yıl kullanalım diye isyan ederler. İnanmayan HTC kullanıncılarına sorsun. Bir deyazılımsal desteği kendileri keserler. Ne idü belirsiz stabil olmayan güç tüketimi kalibre edilmemiş açık kaynak kodlu sitelere topu atarlar. Ama kendileri yapmazlar...


Bana göre 5" modeli hazır sadece ilan etmek için Android 4.3 ü bekliyorlar yoksa şuana kadar yeni Amiral Gemisi Telefonunu sunarlardı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.can.tas 5 yıl
Güzel olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1053 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc one ve htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl ASUS'tan Hız Tutkunlarına Özel Router "RT-AC66U 802.11AC" video inceleme 5 yıl 2si1: "Kendini sevdirmeyi bilen" Teknoloji ve Oyun programı 25 Mayıs 2013 Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim