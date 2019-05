HTC, 5 inçlik bir One versiyonu hazırlıyor olabilir

One adlı amiral gemi modeli ile 5 milyona yaklaşan bir satış rakamı elde eden HTC, Samsung gibi bu modelinin farklı versiyonlarından istifade etmek istiyor.





Daha önce HTC One Mini şeklinde bir modelin iddiaları gündeme gelirken, bu kez de büyük ekranlı bir One versiyonu hazırlandığı yönünde bilgiler ortaya çıktı. Kaynaklardan gelen bilgilere göre versiyonun kesin olarak ekran boyutu bilinmese de en az 5 inç olacağı düşünülüyor. Donanım olarak ise HTC One modelinden herhangi bir farkı olmayacak.





HTC'nin özellikle Ultrapixel kamera teknolojisini sadece One modeline özgü olarak geliştirdiği bilindiği için büyük ekranlı versiyonun daha düşük bir Ultrapixel teknolojisi kullanabileceği sanılıyor.





Bilgiler henüz resmi olarak teyit edilemediği için ne kadar gerçeğe yakın olduğu bilinemiyor. Ancak HTC'nin One modelinin başarısını farklı versiyonlarla devam ettirmek istediği dile getiriliyor. HTC geçen yıl Butterfly ile 5 inçlik akıllı telefon pazarına adım atsa da One modelini bu segmente sokmamıştı.





http://m.androidauthority.com/htc-one-5-inch-215892/