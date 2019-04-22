HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir

Son dönemde hemen hemen tüm akıllı telefon üreticisi 5G destekli cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de uzun bir dönemdir sıkıntılı bir süreç yaşayan Tayvanlı teknoloji şirketi HTC. Gelen duyumlara göre şirket Haziran ayında 5G akıllı telefonunu satışa sunacak.

HTC atağa hazırlanıyor

Bluetooth SIG web sitesinde yapılan bir incelemede, 2Q6U10000 model numarasına sahip bir HTC cep telefonu tespit edildi. Sektörün güvenlir duyumcularından Evan Blass, bir süre önce HTC'nin 2Q6U model numaralı 5G bir akıllı telefon modeli geliştirdiğini duyurmuştu. Yaşanan bu son gelişme de söylentileri doğrular nitelikte.

https://www.theandroidsoul.com/htcs-5g-phone-u13-clears-bluetooth-sig/

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Telefonun 5G destekli olmasının yanı sıra,olarak mı yoksa tamamen yeni bir serinin parçası olarak mı piyasaya sürüleceği belli değil.ayında tanıtılması beklenen cihazla ilgili detayların, önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.