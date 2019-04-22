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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, 5G akıllı telefonunu Haziran ayında piyasaya sürülebilir

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, son yıllarda rakiplerine oranla gerilerde kalmış olsa da, şirket 5G destekli telefon modelini Haziran ayında piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Son dönemde hemen hemen tüm akıllı telefon üreticisi 5G destekli cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bunlardan biri de uzun bir dönemdir sıkıntılı bir süreç yaşayan Tayvanlı teknoloji şirketi HTC. Gelen duyumlara göre şirket Haziran ayında 5G akıllı telefonunu satışa sunacak.

HTC atağa hazırlanıyor

Bluetooth SIG web sitesinde yapılan bir incelemede, 2Q6U10000 model numarasına sahip bir HTC cep telefonu tespit edildi. Sektörün güvenlir duyumcularından Evan Blass, bir süre önce HTC'nin 2Q6U model numaralı 5G bir akıllı telefon modeli geliştirdiğini duyurmuştu. Yaşanan bu son gelişme de söylentileri doğrular nitelikte.
Telefonun 5G destekli olmasının yanı sıra, HTC U13 olarak mı yoksa tamamen yeni bir serinin parçası olarak mı piyasaya sürüleceği belli değil. Haziran ayında tanıtılması beklenen cihazla ilgili detayların, önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

https://www.theandroidsoul.com/htcs-5g-phone-u13-clears-bluetooth-sig/ Yorum Yaz
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burenstyler34 3 hf.
Kim ne derse desin htc amiral gemisi kullanan bir insan başka telefonlara geçince arıyor htc kalitesini. Full paket olarak u serileri kadar rekabetçi bir cihaz halen yok. Kamera ve ses anlamında benı fazlasiyla tatmin ediyor u11
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ruzgar_ressam 3 hf.
inovasyon öncüsü bir markanın bu duruma düşmesi gerçekten düşündürücü.
Dünyadaki başarı oranı artan markaların tamamı iyi fiyat politikasını belirlemiş durumda.
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electro58 4 hf.
Fiyat performans ürünü çıkarması lazım. Samsung Huawei gibi markaların amiral ürünleri gibi fiyatları uçurursa bu sefer dibe girer
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turyunus 4 hf.
Uzun süredir amiral gemisi duyurmuyor. Tasarımı ve arayüzü devrim yaratacak bişi olmalı ya da fiyatını iyi olmalı yoksa bu son telefonları olur gibime geliyor.
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