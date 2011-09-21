HTC, 6 Ekim'de Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyecek

Bugün, New York'da düzenlenen etkinlik kapsamında zengin kutu içeriğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Rhyme'e resmiyet kazandıran HTC firmasının, 6 Ekim tarihinde Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyeceği açıklandı.

Tayvan merkezli üretici, basın konferansının içeriği hakkında en ufak sır vermiyor. Bununla beraber Londra'da Vigor veya Runnymede'in tanıtımının yapılabileceği düşünülüyor. Merak edenler için Runnymede ile Vigor'un öne sürülen teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirirsek;

HTC Vigor



1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci

Adreno 220 grafik birimi

1 GB RAM

Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi

HTC Sense 3.5 arayüzü

Beats Audio teknolojisi

4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran

16 GB dahili flash bellek

8 megapiksel kamera

2 megapiksel ön kamera

HTC Runnymede

Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği

Android Gingerbread işletim sistemi

1.5 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci

Adreno 205 grafik birimi

768 MB DDR2 RAM

16 GB eMMC bellek

4.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif, Super LCD ekran

Wi-Fi

GPS, aGPS

Bluetooth 3.0

Dijital pusula, jiroskop, mesafe sensörü, g-sensörü, ışık sensörü

FM radyo

8 megapiksel BSI CMOS sensörlü kamera, 28 mm f/2.2 objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş

1.3 megapiksel ön kamera

Stereo sesle 720p video kaydı

Çift mikrofon

micro-USB portu

3.5 mm kulaklık girişi

1600 mAh lityum iyon batarya göze çarpıyor. HTC cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

göze çarpıyor. HTC cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.