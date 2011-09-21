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HTC, 6 Ekim'de Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyecek

7 yıl
8,3b
1
8
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bugün, New York'da düzenlenen etkinlik kapsamında zengin kutu içeriğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Rhyme'e resmiyet kazandıran HTC firmasının, 6 Ekim tarihinde Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyeceği açıklandı.
Tayvan merkezli üretici, basın konferansının içeriği hakkında en ufak sır vermiyor. Bununla beraber Londra'da Vigor veya Runnymede'in tanıtımının yapılabileceği düşünülüyor. Merak edenler için Runnymede ile Vigor'un öne sürülen teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirirsek;
HTC Vigor
  • 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci
  • Adreno 220 grafik birimi
  • 1 GB RAM
  • Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
  • HTC Sense 3.5 arayüzü
  • Beats Audio teknolojisi
  • 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran
  • 16 GB dahili flash bellek
  • 8 megapiksel kamera
  • 2 megapiksel ön kamera
HTC Runnymede
  • Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
  • Android Gingerbread işletim sistemi
  • 1.5 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
  • Adreno 205 grafik birimi
  • 768 MB DDR2 RAM
  • 16 GB eMMC bellek
  • 4.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif, Super LCD ekran
  • Wi-Fi
  • GPS, aGPS
  • Bluetooth 3.0
  • Dijital pusula, jiroskop, mesafe sensörü, g-sensörü, ışık sensörü
  • FM radyo
  • 8 megapiksel BSI CMOS sensörlü kamera, 28 mm f/2.2 objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş
  • 1.3 megapiksel ön kamera
  • Stereo sesle 720p video kaydı
  • Çift mikrofon
  • micro-USB portu
  • 3.5 mm kulaklık girişi
  • 1600 mAh lityum iyon batarya
göze çarpıyor. HTC cephesinden gelecek gelişmeleri merakla bekliyoruz.

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esqhia 7 yıl
Bu htc yi anlamak ,imkansız.Aylardır vigor u bekliyoruz,sen git koskoca newyork da etkinlik düzenle,sonra da bir tane bayan telefonu tanıt,vigoru da londra ya sakla (o da kesin değil ). Telefon hazır değil de mi yetişmedi,yoksa mehmet ali birandın dediği gibi; ee sokaktaki insan gibi iphone5 i biraz daha mı bekleyelim dediler yoksa londra da daha çok mu vigor satarız düşüncesindeler :) bilinmez ama tek bildiğim her geçen gün olan, vigor almayı düşünenlere oluyor.Bu telefonun daha türkiyeye gelişi var :(
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Mellkor 7 yıl
Tuh partiyi kacirdik bari telefonlari gorebilsek
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suhaksk 7 yıl
Yuksek ekran cozunurlugu ve kuvvetli islemcisiyle acaba vigor pil bakimindan sikinti cikarirmi acba.Bu kadar para ver sabah sarjdan cikar aksami cikaramasin istemem dogrusu fakat severek bekliyoruz :)
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OvernightSensation 7 yıl
İşlemci yi umarım yine a8 tabanlı gibi birşey yapmazlar ondan korkuyorum onun haricinde korkulacak bir şey yok telefon mükemmel.
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Lepanto 7 yıl
Vigor geliyor :)
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Foo Fighters 7 yıl
ColDasHeLL
ohoww bide eger şekli şemalı guzel olursa telefonların s2 yerine tercih edebilirim. inşallah bu özelliklerle ve güzel bi tasarımla gelir.

Ben vigor alcam yani kesin s2 yi satcz artk.
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ZZ RAT 7 yıl
Vigor favorim ama bakalim bu ozelliklerin tamami yer alacak mi ?
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ColDasHeLL 7 yıl
ohoww bide eger şekli şemalı guzel olursa telefonların s2 yerine tercih edebilirim. inşallah bu özelliklerle ve güzel bi tasarımla gelir.
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