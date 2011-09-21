HTC, 6 Ekim'de Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyecek

Haber Editörü
Bugün, New York'da düzenlenen etkinlik kapsamında zengin kutu içeriğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Rhyme'e resmiyet kazandıran HTC firmasının, 6 Ekim tarihinde Londra'da basın konferansı ve parti düzenleyeceği açıklandı.
Tayvan merkezli üretici, basın konferansının içeriği hakkında en ufak sır vermiyor. Bununla beraber Londra'da Vigor veya Runnymede'in tanıtımının yapılabileceği düşünülüyor. Merak edenler için Runnymede ile Vigor'un öne sürülen teknik özelliklerini bir kez daha gündeme getirirsek;
HTC Vigor
- 1.5 GHz çift çekirdekli Qualcomm işlemci
- Adreno 220 grafik birimi
- 1 GB RAM
- Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi
- HTC Sense 3.5 arayüzü
- Beats Audio teknolojisi
- 4.3-inç, 720 x 1280 piksel, dokunmatik ekran
- 16 GB dahili flash bellek
- 8 megapiksel kamera
- 2 megapiksel ön kamera
HTC Runnymede
- Dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısı desteği
- Android Gingerbread işletim sistemi
- 1.5 GHz Qualcomm MSM8255 işlemci
- Adreno 205 grafik birimi
- 768 MB DDR2 RAM
- 16 GB eMMC bellek
- 4.7-inç, 480 x 800 piksel, dokunmatik kapasitif, Super LCD ekran
- Wi-Fi
- GPS, aGPS
- Bluetooth 3.0
- Dijital pusula, jiroskop, mesafe sensörü, g-sensörü, ışık sensörü
- FM radyo
- 8 megapiksel BSI CMOS sensörlü kamera, 28 mm f/2.2 objektif, otomatik odaklama, çift LED flaş
- 1.3 megapiksel ön kamera
- Stereo sesle 720p video kaydı
- Çift mikrofon
- micro-USB portu
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 1600 mAh lityum iyon batarya
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben vigor alcam yani kesin s2 yi satcz artk.