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HTC, 64GB hafızaya sahip kar beyazı renkli özel One S sürümünü duyurdu

6 yıl
3,1b
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23
Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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HTC'nin bu yılın ilk yarısında gün yüzüne çıkardığı yüksek performanslı akıllı telefonlarından biri olan One S, Snapdragon S4 çipsetlerde yaşanan tedarik sıkıntısı ve birçok yönüyle önceki yıldan izler taşıması sebebiyle üst düzey tasarımı ve dayanıklı kasasına rağmen One X ile diğer amiral gemi modellerinin gerisinde kalmıştı. Arttırılamayan 16GB hafızasıyla kulanıcısına yalnızca 10GB'lık bir depolama alanı sunan cihazın yenilenmiş bir sürümünü ülkesinde duyuran Tayvanlı üretici, One S SE (Special Edition) adını verdiği telefonuyla orta segmentteki satışlarını arttırmayı planlıyor.
Orijinal One S'ten farklı olarak Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünü beraberinde getiren One S SE, yeni buz beyazı rengiyle en üst düzey One X'i andırıyor. Bunun dışında One S'in standart donanıım özellikleri olan 4.3 inç qHD (960 x 540 piksel) Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift Krait işlemci ile Adreno 225 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A çipset, 1GB RAM, 8MP arka, VGA ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, MHL portu, Beats Audio teknolojisi  ve 1,650 mAh'lik pilin eşlik ettiği yenilenmiş aygıtın Tayvan'da satışı devam eden 1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 ve 16GB hafızaya sahip model ile aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Tüketiciyle ne zaman buluşacağı bilinmeyen HTC One S Special Edition, en yeni Android yazılımı ve orijinal aygıttan dört kat daha fazla olan depolamam kapasitesiyle orta segment için oldukça cazip bir teklif sunuyor. Tayvan dışındaki ülkelerde satılıp satılmayacağına dair bir açıklamada bulunulmayan yeni One S hakkında daha fazla detaya aşağıdaki resmi ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-one-s-se/ Yorum Yaz
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TeamAnimus 6 yıl en beğenilen
Ekranı 4.3" olmasına karşın boyutları One X'le kapışıyor, gidiyor içerisine 1650mAh batarya koyuyor ve One S ve One X'in Jelly Bean güncellemesine uğraşmak yerine One S SE ve One X+'a uğraşıyor. Bu HTC yemin ediyorum iflası hakediyor. Hani uzun süre ben de düşündüm hala geri dönüşü olabilir, batmasın yazıktır felan diye ama artık anladım yani bu HTC'den adam olmaz.
Ekranı 4.3" olmasına karşın boyutları One X'le kapışıyor, gidiyor içerisine 1650mAh batarya koyuyor ve One S ve One X'in Jelly Bean güncellemesine uğraşmak yeri...
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burhanbl 6 yıl
Sasirdik mi : hayir
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DH Misafiri 6 yıl
ne S2 - ne S3 :) deneyin göreceksiniz :)
yada karşılaştırma sitelerine bir girip bakın :D
hahahaaa :)
s3 müş daha ince daha hızlı daha ......... ;)
15 gündür elimden bırakamıyorum
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hamalyoziee 6 yıl
hakikaten htc akıl tutulması yaşıyor. madem yeni bir cihaz çıkarıyorsun. Koy arkadaşım şuna 2000mah bir pil . One x + da bunu yapmayı becerdin madem. one s de de yap. Yeni yapsa direkt alıcam telefonu. Telefon satmamaya mı çalışıyorlar nedir ?
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Mazzini 6 yıl
Artık Çok Geç HTC...
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byJuck 6 yıl
Normal One S ile fark ne GB ve renk hariç ?
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The Raider 6 yıl
Bu htc den olmaz arkadaş hangi birini yazayım hangi birini. bi de s3 den pahalı satıyorlar yaw arkadaş kafayı yememek elde değil
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hhdk 6 yıl
HAYIIIIRRRRRRRRRR Bir One S sahibi için olup olabilecek en kötü haber :(
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meczupca 6 yıl
bi arkadaşım doğu banktan almıştı bunun ilkini.. telefonu deneme şansım oldu alet çok hızlı, Ekran çözünürlüğünü pek takmıyorsanız ve malzeme kalitesi sizin için öncelikse kesinlikle tavsiye ederim.. tabii fiyatı kalın biraz siz yine kaçağını alın
:-)
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danGerfuLL 6 yıl
Bunu 2012 başında getisen de iki tane One S çıkarmaya uğraşmasan, biz de gönül rahatlığıyla gidip bir S4'lü One S almış olsaydık iyi olurdu HTC.
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xconnect 6 yıl
Demek HaTiCe nin bu haftadaki modeli buymuş... Yazık la batıyo adamlar!
Bu arada daha az modele odaklanıp tasarım, donamım ve yazılıma önem vereceğiz diyen mallama kim di hatırlayamadım bile var mı?!
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erdem3113 6 yıl
sgs3 ten daha pahalı bir orta seviye telefonla karşı karşıyayız :D
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mami_24 6 yıl
bu telin ekranı tamamen facia 480*800 bile demessiniz o derece
pentile olayı batırmıs
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HighonFire 6 yıl
Bu telefon alınır aga
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