HTC, 64GB hafızaya sahip kar beyazı renkli özel One S sürümünü duyurdu

HTC'nin bu yılın ilk yarısında gün yüzüne çıkardığı yüksek performanslı akıllı telefonlarından biri olan One S, Snapdragon S4 çipsetlerde yaşanan tedarik sıkıntısı ve birçok yönüyle önceki yıldan izler taşıması sebebiyle üst düzey tasarımı ve dayanıklı kasasına rağmen One X ile diğer amiral gemi modellerinin gerisinde kalmıştı. Arttırılamayan 16GB hafızasıyla kulanıcısına yalnızca 10GB'lık bir depolama alanı sunan cihazın yenilenmiş bir sürümünü ülkesinde duyuran Tayvanlı üretici, One S SE (Special Edition) adını verdiği telefonuyla orta segmentteki satışlarını arttırmayı planlıyor.

Orijinal One S'ten farklı olarak Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi versiyonu ve HTC Sense 4+ kullanıcı arayüzünü beraberinde getiren One S SE, yeni buz beyazı rengiyle en üst düzey One X'i andırıyor. Bunun dışında One S'in standart donanıım özellikleri olan 4.3 inç qHD (960 x 540 piksel) Super AMOLED ekran, 1.5GHz hızında çift Krait işlemci ile Adreno 225 GPU'nun mevcut olduğu Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A çipset, 1GB RAM, 8MP arka, VGA ön kamera, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, MHL portu, Beats Audio teknolojisi ve 1,650 mAh'lik pilin eşlik ettiği yenilenmiş aygıtın Tayvan'da satışı devam eden 1.7GHz hızında çift çekirdekli Snapdragon S3 ve 16GB hafızaya sahip model ile aynı fiyat seviyesinden piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Tüketiciyle ne zaman buluşacağı bilinmeyen HTC One S Special Edition, en yeni Android yazılımı ve orijinal aygıttan dört kat daha fazla olan depolamam kapasitesiyle orta segment için oldukça cazip bir teklif sunuyor. Tayvan dışındaki ülkelerde satılıp satılmayacağına dair bir açıklamada bulunulmayan yeni One S hakkında daha fazla detaya aşağıdaki resmi ürün sayfasından ulaşabilirsiniz.

http://www.htc.com/tw/smartphones/htc-one-s-se/