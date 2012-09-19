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HTC 8X ve HTC 8S modellerinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

6 yıl
7,3b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine gireceği iki yeni modeli HTC 8X ve HTC 8S, bugün yapılan bir etkinlikle basına tanıtıldı.

Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; HTC 8X modelinde 4.3 inç büyüklüğünde 720p Super LCD 2 Gorilla Glass 2 ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 ve Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera, LED flaş, WiFi, Bluetooth, NFC, 1800mAh batarya, Beats Audio gibi özellikleri saymak mümkün.

HTC 8S modelinde 4 inçlik WVGA Super LCD2 ekran, 1GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, microSD desteği gibi özellikler bulunuyor. 

WPArea sitesinin Avrupa bölgesi resmi fiyatlandırma olduğunu belirttiği rakamlar HTC 8X için 550 Avro iken, HTC 8S için 299 Avro. İki modelin arasında neredeyse iki kat fiyat farkı olduğu görülüyor.

Professeurthibault sitesi ise biraz farklı bir fiyatlandırma öne sürüyor. HTC 8X için belirlenen fiyat 499 Avro, HTC 8S için belirlenen fiyat 339 Avro. Burada fark biraz daha az.

Piyasaya çıkış tarihi belli olmadığı için HTC tarafından resmi bir fiyatlandırma açıklanmadı. Ancak HTC 8X için 500-550 Avro, HTC 8S için 299-339 Avro seviyelerinde bir konumlandırma olacağını söylemek yanlış olmaz. 
HTC 8X ve HTC 8S modellerinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı
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http://wmpoweruser.com/htc-8x-and-htc-8s-european-pricing-revealed/ Yorum Yaz
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JrMaster 6 yıl en beğenilen
512mb ramli telefonlar kesinlikle alınmamalı arkadaş sonra bir güncelleme gelince perti çıkıyor yada iki uygulamada yerlerde sürünüyor ...
1Gb'ram in standart olması lazım artık
512mb ramli telefonlar kesinlikle alınmamalı arkadaş sonra bir güncelleme gelince perti çıkıyor yada iki uygulamada yerlerde sürünüyor ...1Gb'ram in stand...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Hypnotica 6 yıl
Bildiğin lumia çakması olmuş.
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erdem3113 6 yıl
Vallaha telefonu nokia sandım ilk baktığımda :D
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DarthLuca 6 yıl
OverClocK1ng
SystemApps8s güzel cihazmış.Windows phone büyüyormu ne :D
Sana öyle geliyor. Hâlâ görmüyorsun değil mi? Pembe gözlükleri takmışsın, 2012 yılında 512 Ramli telefonların 350 Euro fiyatlarını beğenip,550 Euro ya yurtdışında satılmaya başlanan LG Optimus G nin tırnağı olamayacak ve aynı fiyata satılacak 8X modelini 6 iyi diyorsun ya. Hakikaten şu pembe gözlükleri at artık.Anladık. Nokiayı çok seviyorsun. Ama bana inan Microsoft tan bir cacık olmayacak.Sana esas sebebini söyleyeyim. İşletim sistemi satarak para kazanmaya çalışan bir firma. Bu bir.İkincisi ve en önemlisi ise Phone 8 işletim sisteminin gelişmesi ve Arm işlemcilerin bu platformda batırması Intel için resmen bir tehtid. Çünkü Microsoft artık Intelciliği bıraktı ve Windowsun ARM versiyonunu çıkarttı. Bunun yayılması demek, Intelin x86 pazarını domine edememesi demek ve hatta batmasına kadar gidebilecek bir sonuca imza atabilir.Bu yüzden de anasayfadaki incelemeleri görecek olursan Intel, Google ile iyi ve sıkı ilişkiler içerisinde olup Androidi desteklemeye çalışıyor.Eğer Androidi desteklemez ve millet Windows Phone 8 , Windows RT işletim sistemini ARM işlemcilerle kullanmaya alışır ve ARM da Windows RT için çok daha güçlü masaüstü işlemcileri üretmeye başlarsa o zaman kimse Intel işlemci almaz ve gider ARM işlemci alıp RT işletim sistemi kullanmaya başlar. İleride bu olabilir. Bu da Intel için çok büyük bir tehtid olduğundan dolayı Intel, Windows işletim sistemini x86 işlemcilerden koparmamak ve ARM ile Windowsun arasının yakınlaşmasını önlemek için Androidi desteklemek zorunda.Bu yüzden daha önce Microsofttan bir cacık olmamıştı. Bu yüzden bundan sonra da olmaz.Olursa Intel batar. Sence Intel buna müsaade eder mi? Pazarı domine eden şirket, tek gücü x86 mimarisinin Windows ile çalışan tek sistem olmamasını ve ARM ın da Windows RT ile Intele rakip olmasını ister mi?Sen olaya duygusal yaklaşıyorsun. Nokiayı seviyorsun, başarılı olsun istiyorsun. Ben de isterim Nokia başarılı olsun. Ama salak salak şeyler yapmadan. Milleti kazıklamadan. Ama işte işler öyle yürümüyor.Her şey siyası ve ticari. İnan bana...Bak Samsung ile Apple kedi köpek gibiler ama ticari şeyler ikisini birbirinden ayıramıyor...

Windows RT ile Intelin x86 piyasasi hakimiyetinin ne alakasi var? ARM ve x86 tamamen farkli platformlar. X86 ozellikle son kullaniciya satışı yapilan islemciler.
Vede sizin varsaydiginiz gibi kimse ARM tabanli islemci alip PC toplayip Windows RT yukleyemez. Zaten Windows RT sistem gereksinimlerinin enbasinda kilitli bootloader geliyor. Buda demek oluyorki baskalari parcalari tablet yada all in one pc icinde birlestirip Windows RT yukleyip satisa suncak.
Buyuzden en azindan basakalarini elestirirken dogru bilgi ve referanslar kullanin, yalan yanlis dusuncelerinizi gercekmis gibi yansitmayin
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Mr.Legend 6 yıl
Apple'dan büyük kazığı bunlar yapıyor. 512 MB RAM koyuyorsun sonra da 350 Avro fiyat.
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oktayakgoz 6 yıl
Tasarim olarak nokiadan daha cok htc one serisine benzemis bence
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nurettinaz 6 yıl
Nokia ya bir özenme olmuş tabi adamlarda haklı zamanında piyasanın lideriydi ve şu an da HTC nin de ihtiyaç duyduğu atlamayı bu renkler ve resmen htc nin taklit ettiği ama hala nokia nın daha iyi olduğu tasarımla sağladılar.
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Amedra 6 yıl
hTC'im 1800mAh bataryada direnmeye devam ediyor ya.
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genc34 6 yıl
abla telefonu
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alp0007 6 yıl
Tasarımlar, renkler yeni nokia'lara benzemiş, ben beğendim.
Windows Phone 8'li sistemler benzer özellikteki android'li sistemlerden pahalı olacak gibi duruyor. Bekliyoruz.
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JoeyBane 6 yıl
8s daha çok hoşuma gitti. Hem daha ucuz hem de şık:) Ama 512 ram ilerde sorunlar çıkartabilir..
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
512 olmamış
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mutercim 6 yıl
Sanki Intel istese ARM işlemci yapamayacakmış gibi konuşmaz mı adamlar. Ellerinde ARM lisansı var zaten, baktılar yürümüyor birkaç sene biraz daha az kar edip Apple gibi özelleştirdikleri bir ARM işlemci sürerler piyasaya 14nm üretim teknolojisiyle. Ondan sonra ARM pazarında Samsung dahil tek bir firma tutunamaz. Üç sene sonra Intel güç tüketimini yeterince düşürdüğünde bu sefer ARM dizaynları Intel'in performansına yaklaşamayacak.
Arm kıçlarını tutuşturmasaydı Intel güç tüketimine bu kadar hızlı böyle önem verir miydi bilmiyorum. Ama uyandılar bir kere. Intel'in başının belada olduğunu düşünenlere 2000'li yılları hatırlatırım. Intel Pentium 4 mimarisi ile uğraşırken Amd Athlon'u piyasaya sürmüştü. Bir süre performans açısından geriden geldi Intel. Sonra mimariyi bir değiştirdiler AMD'nin işi bitti, hala kendilerini toplayamadılar. İyi mi oldu? Olmadı tabi, rekabet her zaman gelişmeyi getirir. Ama Intel gibi bir teknoloji devinin öyle kolayca harcanacağını sanmak için de hayal dünyasında yaşıyor olmak lazım.
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Dark Shade 6 yıl
HTC WP 8X tasarım donanım süper olmuş... tek eksikleri bataryası daha fazla olabilirmiş... bide hafızası...
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The Raider 6 yıl
bu htc den hiç bi halt olmaz 512 mb ramlı cihaza verdiği fiyata bak ya. almayacaksın bunları var ya 1 liraya muhtaç edeceksin ondan sonra da batıyoıruz bilmem zarardayız da şöyle olmuş da böyle olmuş beter ol
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