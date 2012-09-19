HTC 8X ve HTC 8S modellerinin Avrupa fiyatı ortaya çıktı

HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine gireceği iki yeni modeli HTC 8X ve HTC 8S, bugün yapılan bir etkinlikle basına tanıtıldı.





Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; HTC 8X modelinde 4.3 inç büyüklüğünde 720p Super LCD 2 Gorilla Glass 2 ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 ve Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera, LED flaş, WiFi, Bluetooth, NFC, 1800mAh batarya, Beats Audio gibi özellikleri saymak mümkün.





HTC 8S modelinde 4 inçlik WVGA Super LCD2 ekran, 1GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, microSD desteği gibi özellikler bulunuyor.





WPArea sitesinin Avrupa bölgesi resmi fiyatlandırma olduğunu belirttiği rakamlar HTC 8X için 550 Avro iken, HTC 8S için 299 Avro. İki modelin arasında neredeyse iki kat fiyat farkı olduğu görülüyor.





Professeurthibault sitesi ise biraz farklı bir fiyatlandırma öne sürüyor. HTC 8X için belirlenen fiyat 499 Avro, HTC 8S için belirlenen fiyat 339 Avro. Burada fark biraz daha az.





Piyasaya çıkış tarihi belli olmadığı için HTC tarafından resmi bir fiyatlandırma açıklanmadı. Ancak HTC 8X için 500-550 Avro, HTC 8S için 299-339 Avro seviyelerinde bir konumlandırma olacağını söylemek yanlış olmaz.





http://wmpoweruser.com/htc-8x-and-htc-8s-european-pricing-revealed/