HTC 8x modeli 2 Kasım'da İngiltere'de piyasaya çıkıyor





HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine kattığı ve Erdi Özüağ'ın yerinde takip ettiği 8X ve 8S modellerinin İngiltere satış tarihi açıklandı.





Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; HTC 8X modelinde 4.3 inç büyüklüğünde 720p Super LCD 2 Gorilla Glass 2 ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 ve Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera, LED flaş, WiFi, Bluetooth, NFC, 1800mAh batarya, Beats Audio gibi özellikleri saymak mümkün.





HTC 8S modelinde 4 inçlik WVGA Super LCD2 ekran, 1GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, microSD desteği gibi özellikler bulunuyor.





İngiltere'nin büyük perakendecilerinden Clove tarafından satışa sunulacak olan HTC modellerinden 8X'in fiyatı 400 pound ~490 Avro, 8S'in fiyatı ise 225 pound ~275 Avro şeklinde. İngiltere'de modellerin biraz daha ucuz olduğu görülüyor. Avrupa'da ortalama olarak 8X modeli 500-550 Avro, 8S modeli 300-340 Avro şeklinde ön siparişe sunulmuştu.





Modellerin ön siparişleri bir süredir devam ediyordu. HTC 8X'in piyasaya sürülme tarihi 2 Kasım olarak belirlenirken, 8S ise 15 Kasım'da meraklıları ile buluşacak.





Windows Phone 8 ekosistemine dahil olacak modellerin Ekim ayında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Ancak Microsoft'un lansmanlarda cihazların detaylı incelenmesine izin vermemesi ve henüz bazı hatalar olduğunu belirtmesi, işletim sisteminin henüz hazır olmadığı kanısını uyandırmıştı. Bazı sıkıntılar olsa da Microsoft, 29 Ekim tarihine işletim sistemini yetiştirmiş görünüyor. Bununla birlikte Kasım ayının ilk yarısında global olarak WP8 cihazları da piyasaya çıkmış olacak.

http://blog.clove.co.uk/2012/10/22/htc-8x-launching-november-2nd-htc-8s-november-15th/