Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC 8x modeli 2 Kasım'da İngiltere'de piyasaya çıkıyor

6 yıl
3,7b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

HTC'nin Windows Phone 8 ekosistemine kattığı ve Erdi Özüağ'ın yerinde takip ettiği 8X ve 8S modellerinin İngiltere satış tarihi açıklandı.

Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; HTC 8X modelinde 4.3 inç büyüklüğünde 720p Super LCD 2 Gorilla Glass 2 ekran, 1.5GHz hızında çift çekirdekli Qualcomm Snapdragon S4 Plus MSM8960 ve Adreno 225 grafik birimi, 1GB RAM, 16GB dahili hafıza, 8MP kamera, LED flaş, WiFi, Bluetooth, NFC, 1800mAh batarya, Beats Audio gibi özellikleri saymak mümkün.

HTC 8S modelinde 4 inçlik WVGA Super LCD2 ekran, 1GHz hızında Qualcomm Snapdragon S4 Plus işlemci, Adreno 225 grafik birimi, 512MB RAM, 4GB dahili hafıza, 5MP kamera, microSD desteği gibi özellikler bulunuyor. 

İngiltere'nin büyük perakendecilerinden Clove tarafından satışa sunulacak olan HTC modellerinden 8X'in fiyatı 400 pound ~490 Avro, 8S'in fiyatı ise 225 pound ~275 Avro şeklinde. İngiltere'de modellerin biraz daha ucuz olduğu görülüyor. Avrupa'da ortalama olarak 8X modeli 500-550 Avro, 8S modeli 300-340 Avro şeklinde ön siparişe sunulmuştu. 

Modellerin ön siparişleri bir süredir devam ediyordu. HTC 8X'in piyasaya sürülme tarihi 2 Kasım olarak belirlenirken, 8S ise 15 Kasım'da meraklıları ile buluşacak. 

Windows Phone 8 ekosistemine dahil olacak modellerin Ekim ayında piyasaya sürüleceği iddia edilmişti. Ancak Microsoft'un lansmanlarda cihazların detaylı incelenmesine izin vermemesi ve henüz bazı hatalar olduğunu belirtmesi, işletim sisteminin henüz hazır olmadığı kanısını uyandırmıştı. Bazı sıkıntılar olsa da Microsoft, 29 Ekim tarihine işletim sistemini yetiştirmiş görünüyor. Bununla birlikte Kasım ayının ilk yarısında global olarak WP8 cihazları da piyasaya çıkmış olacak. 

http://blog.clove.co.uk/2012/10/22/htc-8x-launching-november-2nd-htc-8s-november-15th/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
HTC den hiç beklemezdim. Hep tasarımlarıyla harikalar yaatan htc bu modeli ile kendisine olan sevgimi ve saygımı alıp götürdü. Bunlar nedir böyle bildiğin lumiaların çinli sahtelerine benziyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CATBALCA 6 yıl
Ya arkadaşlar yorumları okuyorumda şaka gibisiniz yeminle .Sizler Türkiye sınırları içinde yaşamıyormusunuz ,ekonomi!! ,vergiler!! Yahu Türkiyede bu saat'den sonra herhangi bir üst seviye telefonun 2000 TL nin altında olmasını beklemek şakadır !!! Hatta telefonu geçin herhangi bir malın ucuza olmasını beklemek bile...
Ya ekonomiden haberiniz yok ya da hayalperest yaşamayı seviyosunuz dicem kusura bakmayın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoreXXX 6 yıl
windows phoneler beğenilecek gibi geliyor bana ve çok satacak .tabi bu benim tahminim çünkü uzun süredir dokunmatik telefonlara olan antipatim nedense bu telefonlarda yok markası farketmez hangisi iyi ve uygun yaparsa ondan alırım. kablosuz sarj dolayısı ilede şu an ibre nokia lumia 920 ye dönük. geçen ay iphone 4s mi 1550 liaraya sattım çok iyi para verdiler dayanamadım parayı bir köşeye attım e5 ile idare ediyorum ve her ay 250 üstüne koyuyorum para şu an 1800 lira çıkana kadarda 2050 lira olacak:) lumia 920 + sarj yastığına yeter sanırım ama kesinlikle türkiye garantili alıcam 200 300 fazla verrim kafam rahat eder.galaxy s3 alacakdım az daha hepsiburadadan 1460 liaray iyiki almamışım kürek gibi duruyor o ne öyle:) tabi herkes istediğini alır ben kendi düşüncelerimi paylaşdım
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl CoreXXX
CoreXXX
windows phoneler beğenilecek gibi geliyor bana ve çok satacak .tabi bu benim tahminim çünkü uzun süredir dokunmatik telefonlara olan antipatim nedense bu telefonlarda yok markası farketmez hangisi iyi ve uygun yaparsa ondan alırım. kablosuz sarj dolayısı ilede şu an ibre nokia lumia 920 ye dönük. geçen ay iphone 4s mi 1550 liaraya sattım çok iyi para verdiler dayanamadım parayı bir köşeye attım e5 ile idare ediyorum ve her ay 250 üstüne koyuyorum para şu an 1800 lira çıkana kadarda 2050 lira olacak:) lumia 920 + sarj yastığına yeter sanırım ama kesinlikle türkiye garantili alıcam 200 300 fazla verrim kafam rahat eder.galaxy s3 alacakdım az daha hepsiburadadan 1460 liaray iyiki almamışım kürek gibi duruyor o ne öyle:) tabi herkes istediğini alır ben kendi düşüncelerimi paylaşdım

hakikaten merak ediyorum bu kablosuz şarj olayının önemi nedir senin için zaten telefonu yastığa koymak zorundasın onu da prize takmak zorundasın onun yerine direkt prizden telefona takmak daha mantıklı değilmi :) tamam kablosuz şarj önemli bi buluş ama şu an yarım yamalak gelecekte telefonlar kendilerine yakın elektriksel manyetik alanları kullanarak şarj olacak bunun için atılmış ilk adım bu. ama bi telefon alırken tercih sebebi olacak ne fark sunuyor şu aşamada ben mi birşey kaçırdım yoksa.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Barbaroscakir 6 yıl
DH Misafiri
bir IOS6 değil

Çünki Windows Phone
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wustti 6 yıl
çıktıktan 1-2 yıl sonra fiyatı gayet güzel seviyelere iner. donanımsal özellikleri zaten gayet yeterli beats özelliği var zaten, internetteki işler için de fazlasıyla yeter. iki yıl sonra sayfaların daha zor açılacak hali yok nasılsa. fiyatı da 700-800 tl seviyelerine inerse tam alınmalık bi telefon olur. zaman içinde güncellemeler de gelir. şu anda bi telefona hayatta bu kadar para vermem:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahu1996 6 yıl
vıy benim amcam jameika amerika hollanda gibi ülkelere gidio ve bu htc den 2 tane var ezikler karısınında 2 tane tapledi var ezikler benim tebledim ve iphonem var



[:@]
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 6 yıl wustti
wustti

çıktıktan 1-2 yıl sonra fiyatı gayet güzel seviyelere iner. donanımsal özellikleri zaten gayet yeterli beats özelliği var zaten, internetteki işler için de fazlasıyla yeter. iki yıl sonra sayfaların daha zor açılacak hali yok nasılsa. fiyatı da 700-800 tl seviyelerine inerse tam alınmalık bi telefon olur. zaman içinde güncellemeler de gelir. şu anda bi telefona hayatta bu kadar para vermem:)

abi naptın ya 1-2 yılı kısa bir süre gibi anlatmışsın. o zamana kadar windows 10 çıkar. hem 2 sene önce çıkan teller indi mi ki 700 TL'ye?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
spaydix 6 yıl
sırf ses amfisi yüzünden denemek istiyorum hoşuma giderse alırım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
furky86 6 yıl
Gsm arena dün verdi haberi :) çok geç kalıyorsun ekooooo
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jackchilina 6 yıl
JellyBean gelecek mi


Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
haymatloshan 6 yıl
WoXeD
haymatloshanNokia şu telefonu çıkartsaydı iyi olacaktı,bekledikçe alternatifleri artıyor.HTCnin daha önceki windows işletim sistemli telefonunu kullandım ve hiç beğenmemiştim,bu özenti telefonuda beğenmedim.
olayın özentilikle alakası yok.microsoftun belirlediği bazı kurallar var tasarımda.seri şeklinde telefon üretilecekse benzer yapıda olmasını istediğini,winphone cihazların marka gözetmeksizin başka cihazlara benzememesini istediğini okumuştum.bu telefonlar 1 ayda üretilecek tasarlanacak şey değil sizin tahminlerinizin aksine.çok önceden bellidir ne olacağı.nokia önce tanıttı microsoft ile işbirliğine gittiği için,htc sonra.samsungda bir telefon yaptı ama o sadece deniyor.cihazımız yok dememek için yapılmış bir ürün.son olarak fiyat cazibesi olmadıkça insanların önyargılarını kırmak kolay olmayacaktır.heleki yeni çıkacak android cihazlar bunlardan çok çok daha üstün kalacak.işleri zor.

Cihazımız olsun diye çıkartmış olabilirler,sonuçta alternatif sistemler sunarak pay kapmayı düşünüyorlar lakin tasarım olarak benzerini sunmaları saçma.Samsung'da windowslu model tanıttı o neden benzemiyor,veya nokia neden sitem etti htc tasarımına.İsteseydi farklı bir şekilde çıkartırdı,telefon tasarımının sistemle bir alakasını kuramadım açıkcası.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan1903 6 yıl
Sarısı çok hoşmuş
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Fiyat çok abartılı geldi . w8 platformunun geleceği iyi bile olsa,şimdi 1.nesil olarak alınmaya hazır değil. Yeni Nexus alınır ve yıllarca yeni güncelleme alınır...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 6 yıl
haymatloshan
Nokia şu telefonu çıkartsaydı iyi olacaktı,bekledikçe alternatifleri artıyor.HTCnin daha önceki windows işletim sistemli telefonunu kullandım ve hiç beğenmemiştim,bu özenti telefonuda beğenmedim.

olayın özentilikle alakası yok.microsoftun belirlediği bazı kurallar var tasarımda.seri şeklinde telefon üretilecekse benzer yapıda olmasını istediğini,winphone cihazların marka gözetmeksizin başka cihazlara benzememesini istediğini okumuştum.bu telefonlar 1 ayda üretilecek tasarlanacak şey değil sizin tahminlerinizin aksine.çok önceden bellidir ne olacağı.nokia önce tanıttı microsoft ile işbirliğine gittiği için,htc sonra.samsungda bir telefon yaptı ama o sadece deniyor.cihazımız yok dememek için yapılmış bir ürün.son olarak fiyat cazibesi olmadıkça insanların önyargılarını kırmak kolay olmayacaktır.heleki yeni çıkacak android cihazlar bunlardan çok çok daha üstün kalacak.işleri zor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3708 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, htc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl iPad mini Lansmanı Canlı Yayın (Tekrarı) 6 yıl Corsair Vengeance C70 kasa video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim