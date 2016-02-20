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HTC A16 sızdırıldı

HTC'nin bu yıl ki giriş seviyesi akıllı telefonlarından birisi olması beklenen A16, birbirinden farklı renk seçenekleriyle ilk kez sızıntı dünyasına merhaba dedi.
3 yıl
4,1b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC A16 sızdırıldı


HTC'nin bu yıla One M10 amiral gemi akıllı telefonu ile başlamasını beklerken, firma MWC 2016 fuarında bir sürpriz yapabilir. Geçen yıl One A ve One X serilerini hayata geçiren HTC, bu yıl da serilerini genişleterek yoluna devam etmeyi planlıyor. Sahneye ilk çıkacak HTC A16 karşımızda.

Sızdırılan bilgilere göre, giriş seviyesine yakın bir çizgi izleyeceği belirtilen HTC A16, muhtemelen biraz daha Desire tasarımına yaklaşıyor. Modelin nihai sürümünde Desire ismi ile yola devam edeceği tahmin ediliyor. Ön kısımdaki Home tuşu ve arka plastik anten çizgileri kaybolmuş. Muhtemelen polikarbonat alaşım olan kasada ilginç bir arka hoparlör bulunuyor. Ayrıca ön kısımda da çift hoparlör gözlerden kaçmıyor. 
5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan model, Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alıyor. 1.5GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile güçlendirilen cihaz, arka kısımda 8MP çözünürlükte, ön kısımda da 5MP çözünürlükte bir kamera barındırıyor.  

Farklı renk seçenekleri olan cihazın, güç tuşu da renklendirilmiş. Kutudan Android 6.0 işletim sistemi ile çıkacağı tahmin edilen yeni cihaz için, bazı Tayvanlı perakendeciler 150$ fiyat etiketi belirlemiş durumda. Cihazın One M10 amiral gemi öncesinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.  
HTC A16 sızdırıldı
 

http://www.phonearena.com/news/Funky-HTC-A16-pictured-could-be-an-affordable-Desire_id78534 Yorum Yaz
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emre_fan_club 3 yıl
Hoparlörler tuzluktan esinlenilmiş...
2 Yanıt Yanıtla +10
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Okisht 3 yıl en beğenilen
Tasarımı elden geçirdim
Çerçeveler şöyle olsa harika olurmuş bence. Amiral gemisi diye çıkar sat

İstek üzerine htc bandı kaldırıldı
logo hoparlörlerin arasına koyulabilir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Tasarımı elden geçirdimÇerçeveler şöyle olsa harika olurmuş bence. Amiral gemisi diye çıkar satİstek üzerine htc bandı kaldırıldı ...
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kesbi 3 yıl
Okisht
Tasarımı elden geçirdim
Çerçeveler şöyle olsa harika olurmuş bence. Amiral gemisi diye çıkar sat
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ALttaki HTC yazan gereksiz siyah yeri de çıkartsaydınya.
OkishtTasarımı elden geçirdimÇerçeveler şöyle olsa harika olurmuş bence. Amiral gemisi diye çıkar sat
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1 Yanıt Yanıtla +5
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DH Misafiri 3 yıl
Türkiye'deki satış fiyatı sizce ne olur ve Türkiye'ye ne zaman gelir?
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Guest-058B8D3E6 3 yıl
o 150 dolar türkiye gelinceye kadar 300 dolar olur
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tabzana 3 yıl
Hayirdir windows phone icin s210 a otenler htc ye bisey dememis . Ilginc
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kraix 3 yıl
Okisht
Tasarımı elden geçirdim
Çerçeveler şöyle olsa harika olurmuş bence. Amiral gemisi diye çıkar sat
İstek üzerine htc bandı kaldırıldı
logo hoparlörlerin arasına koyulabilir
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böyle olsa yok satar abi sen bunu direkt mail gönder şunlara da hatadan dönsünler :D
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Public_Enemy 3 yıl
sevimli bir görünüşü var.
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inexo 3 yıl
sanal tuşu geçtik de bantları niye yapıyor anlamış değilim
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werty_tr 3 yıl
bu firma batmayı gerçekten hak ediyor.
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kadirirdem 3 yıl
tasarım bitik açıkcası daha iyi bir tasarım beklerdik senden Htc...
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mskblt 3 yıl
Her zamanki gibi renk uyumu güzel tasarım kötü.
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kule_genclik 3 yıl
M10 için konuşuyorum alt tarafi m8 ile birebeir aynı ama siyah bantsiz htc yazi siz cikartsa bile yeter. Böyle samsungga benzemeye gerek yok
Bu tuzlukta fena değil ama bu da aynı cerceve probleminden cekiyor

Htc 150$ telefon yapmış içinde işlemci olmayabilir
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Guest-5E274E432 3 yıl
HTC A16 Özellikleri:
Snapdragon 210
Display 5' 720p (HD)
Kamera:
8MP Arka
5MP Ön
8GB ROM/ 1.5GB RAM + MicroSDCard
2200 mAh
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casperfriendly 3 yıl
Birisi ne olur bunun şaka olduğunu söylesin. Şaka dimi bu !
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casperfriendly 3 yıl casperfriendly
barakli87
Birisi ne olur bunun şaka olduğunu söylesin. Şaka dimi bu !

150 dolar yazıyormuş o zaman işin rengi değişir. 😂
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0MG90 3 yıl
Yine kocaman siyah HTC bandı var
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