HTC A16 sızdırıldı

HTC'nin bu yıla One M10 amiral gemi akıllı telefonu ile başlamasını beklerken, firma MWC 2016 fuarında bir sürpriz yapabilir. Geçen yıl One A ve One X serilerini hayata geçiren HTC, bu yıl da serilerini genişleterek yoluna devam etmeyi planlıyor. Sahneye ilk çıkacak HTC A16 karşımızda.





Sızdırılan bilgilere göre, giriş seviyesine yakın bir çizgi izleyeceği belirtilen HTC A16, muhtemelen biraz daha Desire tasarımına yaklaşıyor. Modelin nihai sürümünde Desire ismi ile yola devam edeceği tahmin ediliyor. Ön kısımdaki Home tuşu ve arka plastik anten çizgileri kaybolmuş. Muhtemelen polikarbonat alaşım olan kasada ilginç bir arka hoparlör bulunuyor. Ayrıca ön kısımda da çift hoparlör gözlerden kaçmıyor.

5 inçlik 720p çözünürlükte ekrana sahip olan model, Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alıyor. 1.5GB RAM ve 8GB depolama kapasitesi ile güçlendirilen cihaz, arka kısımda 8MP çözünürlükte, ön kısımda da 5MP çözünürlükte bir kamera barındırıyor.





Farklı renk seçenekleri olan cihazın, güç tuşu da renklendirilmiş. Kutudan Android 6.0 işletim sistemi ile çıkacağı tahmin edilen yeni cihaz için, bazı Tayvanlı perakendeciler 150$ fiyat etiketi belirlemiş durumda. Cihazın One M10 amiral gemi öncesinde satışa çıkacağı tahmin ediliyor.

http://www.phonearena.com/news/Funky-HTC-A16-pictured-could-be-an-affordable-Desire_id78534