HTC Accord ile ilgili yeni bir görsel yayınlandı

HTC'nin Windows Phone 8 platformuna sunacağı orta seviye model olması beklenen Accord kod adlı akıllı telefon ile ilgili bir Xda üyesi tarafından yeni bir görsel paylaşıldı.





Görselde yeni modelin Windows Phone 8X şeklinde adlandırıldığı görülüyor. İşlemci tarafında 1.2GHz hızında çift çekirdekli bir model işaret edilmiş. Bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A olduğu sanılıyor. Ancak bazı kaynaklar Droid Incredible 4G LTE modelindeki Qualcomm MSM8960 işlemcinin kullanıldığını belirtiyor.





Ekran ise 4.3 inç. Yine önceki iddialara göre bu ekran Super LCD2 panel ve 720p çözünürlük sunuyor.





1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı arka kamera, geniş açılı ön kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı imkanı, microSIM, NFC, microUSB, Bluetooth, WiFi, GPS, Beats Audio teknolojisi şeklinde modelin özellikleri listelenmiş.





HTC'nin Windows Phone 8 modellerinde One serisindeki ImageChip yongalı kamera teknolojisine yer verip vermeyeceği belirsiz. Modelde her iki kamerada 1080p kayıt imkanı olması da dikkat çekici bir gelişme.





Windows Phone ekosisteminde ana ekrana müdahale mümkün olmadığı için HTC, Sense arayüzünden bazı esintileri de modele aktarmış. Örneğin saat ve hava durumu bilgisi HTC Hub adındaki bir canlı karo ile ana ekranda yerini alıyor.





Görsel ne kadar gerçek bilinmiyor ancak Windows Phone 8 işletim sistemi ile heyecan uyandırıcı modeller göreceğimiz bir gerçek.