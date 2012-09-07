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HTC Accord ile ilgili yeni bir görsel yayınlandı

6 yıl
4b
1
31
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Windows Phone 8 platformuna sunacağı orta seviye model olması beklenen Accord kod adlı akıllı telefon ile ilgili bir Xda üyesi tarafından yeni bir görsel paylaşıldı.

Görselde yeni modelin Windows Phone 8X şeklinde adlandırıldığı görülüyor. İşlemci tarafında 1.2GHz hızında çift çekirdekli bir model işaret edilmiş. Bu işlemcinin Qualcomm Snapdragon S4 MSM8260A olduğu sanılıyor. Ancak bazı kaynaklar  Droid Incredible 4G LTE modelindeki Qualcomm MSM8960 işlemcinin kullanıldığını belirtiyor. 

Ekran ise 4.3 inç. Yine önceki iddialara göre bu ekran Super LCD2 panel ve 720p çözünürlük sunuyor.

1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 8MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip LED flaşlı arka kamera, geniş açılı ön kamera, her iki kamerada 1080p video kaydı imkanı, microSIM, NFC, microUSB, Bluetooth, WiFi, GPS, Beats Audio teknolojisi şeklinde modelin özellikleri listelenmiş.

HTC'nin Windows Phone 8 modellerinde One serisindeki ImageChip yongalı kamera teknolojisine yer verip vermeyeceği belirsiz. Modelde her iki kamerada 1080p kayıt imkanı olması da dikkat çekici bir gelişme.

Windows Phone ekosisteminde ana ekrana müdahale mümkün olmadığı için HTC, Sense arayüzünden bazı esintileri de modele aktarmış. Örneğin saat ve hava durumu bilgisi HTC Hub adındaki bir canlı karo ile ana ekranda yerini alıyor. 

Görsel ne kadar gerçek bilinmiyor ancak Windows Phone 8 işletim sistemi ile heyecan uyandırıcı modeller göreceğimiz bir gerçek.

http://www.pocket-lint.com/news/47394/windows-phone-x8-htc-in-new-specs-leak Yorum Yaz
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THESTER 6 yıl
WP8 arayüz izni versin artık şu firmalara bu ne böyle hepsi aynı nane..Buraya yazıyorum, böyle giderse tutmaz bu işletim sistemi..
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LordMayros 6 yıl THESTER
THESTER

WP8 arayüz izni versin artık şu firmalara bu ne böyle hepsi aynı nane..Buraya yazıyorum, böyle giderse tutmaz bu işletim sistemi..

hayatta degiştirmezler ki kaldıkı ekim ayından itibaren windows 8 le tamamen hayatımıza girecek birdahada çıkarmaya niyetleri yok adamlar internet sitelerini bile bu arayüze aldılar
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RAN7843 6 yıl
Nokia cılar basmış ya sevebilirsin iyi işler yapabilir ama htc yide daha doğmamış bebeğine taş atmakta yakışmıyorrrrrr
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createemir 6 yıl
Lepanto
Başlıktaki HTC Accord ibaresini görünce aklına Honda Accord gelen sadece ben miyim

Hayır hocam bende varım
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Lepanto 6 yıl createemir
createemir

Lepanto

Başlıktaki HTC Accord ibaresini görünce aklına Honda Accord gelen sadece ben miyim


Hayır hocam bende varım
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Yeni fark ettim hocam iyi bari yalnız değilmişim
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Brky 6 yıl
Lepanto
Başlıktaki HTC Accord ibaresini görünce aklına Honda Accord gelen sadece ben miyim

Evet sensin
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SystemApps 6 yıl
wp8 platformunda umarım tüm markalar rekabetci olur.Htcden ümitliyim :)
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electROck35 6 yıl
Windows Phone'un arayüzü müthiş, çok farklı ve o animasyonlar geçişler sanat eseri. Ayrıca çok stabil sırf Windows Phone için bile alırım ama hele bi tanıtılsın Nokia Lumia 920'nin üzerinde bişey çıkması lazım.
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Kabasaakall 6 yıl
incelemelerin hepsıne bakın WP8 in sadece ana ekranında gezıyorlar daha WP8 in ana menusunu gosteren bır video goremedım butun resımlerde vıdeolarda retro arayuzle karsılasıyoruz
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oktayakgoz 6 yıl Kabasaakall
Biggqmerx

incelemelerin hepsıne bakın WP8 in sadece ana ekranında gezıyorlar daha WP8 in ana menusunu gosteren bır video goremedım butun resımlerde vıdeolarda retro arayuzle karsılasıyoruz

ana menü diye bişi yok desek yeridir. bütün uygulamaların olduğu bi liste var sadece gerisi bu işde. kutucuklar. oyunlar bi kutucuk altında listeleniyor. çok uygulama kurarsan baya uzun olur ana ekran. bakalım ilerde ona klasör yöntemi gibi bişi gelir herlde.
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musti198080 6 yıl
bugune kadar tanitilan (veya gorseli paylasilan) samsung ativ s- nokia 820/920 - htc accord ......3 u de ayni donanimi paylasiyor.tum firmalarin ilk seri telefonlari bu sekilde cikacak herhalde....

Qualcomm MSM8960 ciftcekirdek islemci - adreno 225 gpu standarta bindi...bakalim huawei nasil birsey tanitacak
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createemir 6 yıl
Honda'dan dava yolda beyler söylemedi demeyin
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Lepanto 6 yıl
Başlıktaki "HTC Accord" ibaresini görünce aklına "Honda Accord" gelen sadece ben miyim
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Amedra 6 yıl createemir
createemir

Honda'dan dava yolda beyler söylemedi demeyin


Güzel tespit.
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cank1981 6 yıl
WP7.5 kullanıcısı olarak yeni nesil WP8 leri heyecanla bekliyorum. Arkadaşlar Wp nin menüsü gayet sade merak etmeyin 3-4 günde alışıyorsunuz şu anda diğer işletim sistemleri bana zulum gibi geliyor. Wp8 de nokia dışında bişi almak mantıksız gibi geliyor banada çünkü HTC ve Samsung yazılım olara çok zayıf kalıyor. nokia maps tek başına nokia almak için bir neden, birde polikarbon tasarımı eklemek lazım
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DH Misafiri 6 yıl
Nokia'nın altında ezilir htc...
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