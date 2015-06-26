HTC Aero firmanın yeni kurtarıcı modeli olabilir

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Bu yıl One serisinden beklediği performansı alamayan ve satışlarda düşüş yaşayan Tayvanlı HTC, pazarda kendisine yeni bir strateji belirlediğini duyurmuş ve yıl bitmeden bir kurtarıcı cihaz için çalışmalara başlamıştı.
Amiral gemisinde ziyade satışları katlayacak ilgi çekici bir model planlayan HTC'nin ne gibi bir sürpriz yapacağı bilinmiyor ancak ilk sızan bilgiler bu yeni telefonun HTC Aero kod adını taşıyacağını gösteriyor.
Kaynaklar HTC Aero cihazının gerçekten harika bir cihaz olacağını belirtiyor. Ancak detay vermiyor. Bu bakımdan donanım tarafında HTC Aero neler sunacak tahmin etmek biraz zor.
Bununla birlikte firmanın yeni cihazlarını amiral gemi sınıfına sokmaması, Snapdragon 820, 4GB RAM, 2K ekran gibi ihtimalleri biraz zayıflatıyor. Daha ziyade ses veya kamera tarafında bir takım geliştirmeler barındıran veya kutu içeriğinde farklı aksesuarlar sunan bir cihaz karşımıza çıkabilir.
http://www.phonearena.com/news/Awesome-HTC-Aero-tipped-to-be-the-hero-phone-slated-for-October-release_id70837 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
medir arkadas bu cerceve hastaligi nedir?
hadi yaptin bari sadece altta tut siyah bandi, htc yazisini ana menu yap yanlari geri ve menu tusunu koyda ektandab kazan.
su lenside degistir arksdas. toshiba lens nedir ?
Aslında m7 tasarımında yeni cihaz çıkarsa yine bunlardan çok satardı.
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