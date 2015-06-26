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HTC Aero firmanın yeni kurtarıcı modeli olabilir

3 yıl
3,5b
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18
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Aero firmanın yeni kurtarıcı modeli olabilir

Bu yıl One serisinden beklediği performansı alamayan ve satışlarda düşüş yaşayan Tayvanlı HTC, pazarda kendisine yeni bir strateji belirlediğini duyurmuş ve yıl bitmeden bir kurtarıcı cihaz için çalışmalara başlamıştı. 

Amiral gemisinde ziyade satışları katlayacak ilgi çekici bir model planlayan HTC'nin ne gibi bir sürpriz yapacağı bilinmiyor ancak ilk sızan bilgiler bu yeni telefonun HTC Aero kod adını taşıyacağını gösteriyor. 

Kaynaklar HTC Aero cihazının gerçekten harika bir cihaz olacağını belirtiyor. Ancak detay vermiyor. Bu bakımdan donanım tarafında HTC Aero neler sunacak tahmin etmek biraz zor. 

Bununla birlikte firmanın yeni cihazlarını amiral gemi sınıfına sokmaması, Snapdragon 820, 4GB RAM, 2K ekran gibi ihtimalleri biraz zayıflatıyor. Daha ziyade ses veya kamera tarafında bir takım geliştirmeler barındıran veya kutu içeriğinde farklı aksesuarlar sunan bir cihaz karşımıza çıkabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Awesome-HTC-Aero-tipped-to-be-the-hero-phone-slated-for-October-release_id70837 Yorum Yaz
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Das Boot 3 yıl en beğenilen
O sanal butonlarının altındaki siyah bandı bi yok etmediler arkadaş. Ya sadece biz mi sikayetciyiz acaba. Dünyanın geri kalanı memnun belkide bu tasarımdan.
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DH Misafiri 3 yıl
HTC batar diyenler 98 yılında iPhone, Samsung, LG yokken HTC vardı ve demokratik renkli ekran telefon üretiyordu. Kasa güzel değil değişsin diyorsunuz da LG yıllardır aynı kasayı kullanıyor G4'te de gördük bunu. G4'ün ekstrası nedir? Sadece deri arka kapak yapmış hepsi bu. Keza Samsung ve iPhone de buna dahil kasa hep aynı ama kimse onlara bir şey demiyor nedense..
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einhander 3 yıl
her sene kurtarıcı bır model cıkartıyorlar
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paldov 3 yıl
siyah cercevenin mantikli aciklamasini bi once.

medir arkadas bu cerceve hastaligi nedir?

hadi yaptin bari sadece altta tut siyah bandi, htc yazisini ana menu yap yanlari geri ve menu tusunu koyda ektandab kazan.

su lenside degistir arksdas. toshiba lens nedir ?
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WarSaw 3 yıl
pek ümitlenmeyin derim htc den bir cacık olsaydı bu vakte kadar çoktan süper bir telefonu uygun fiyata yaparlardı piyasayı altüst ederlerdi. kediden aslan beklemeyin boş hayallere kapılmayın.
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Tr@mmler 3 yıl
Bu firmanın kullanıcı beklentilerine gram dahi önem vermediğine inanıyorum.
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zaomss 3 yıl
O çerçeveler ve o fiyatlar yok olmadıkca isterse aero1000 plus olsun yine kurtarmaz
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canguler917 3 yıl
aero diyince aklım ışıklandırmaya gitti.şöyle güzel biryere yerleştirilmiş neon,led ışıklar çok ilgi çekici olur
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selmand 3 yıl
2k ne arkadas koy şunlara 720 uçsun telefonlar
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köfteciŞakir 3 yıl
Yüksek donanım,düzenli güncelleme ve düşük fiyat.O zaman bir adama benzer.
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optimist0626 3 yıl
HTC için hala geç değil kendilerini kurtarabilirler. Fakat tasarım olarak yenileşmesi gerekiyor.

Aslında m7 tasarımında yeni cihaz çıkarsa yine bunlardan çok satardı.
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crazy585858 3 yıl
ayni b.kun laciverti bunlar batar bu gidişle :)
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