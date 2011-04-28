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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC, Android 2.2 işletim sistemli Incredible 2 modelini resmi olarak duyurdu

8 yıl
18,7b
1
15
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Android 2.2 işletim sistemli Incredible 2 modelini resmi olarak duyurdu
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Akıllı telefon denildiğinde aklımıza gelen ilk üreticilerinden HTC, uzun süredir internette üzerinde konuşulan Incredible 2 modelini resmi olarak tanıttı.

Verizon Wireless tarafından, 2 yıllık sözleşme karşılığında, 199$'dan satışa sunulması beklenen Incredible 2, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci ile 768 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor. Uzun vadede ise Android 2.3 güncellemesinin gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

HTC Sense arayüzünün eşlik ettiği CDMA destekli akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda dokunmatik kapasitif S-LCD ekrana ve çift kameraya yer verilmiş. Görüntülü konuşma için telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera 1.3 megapiksel, anı yakalamak için eklenen kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. 8 megapiksellik kamerada otomatik odaklama, led flaş ve 720p video kaydı gibi özellikler bulunuyor.

Bluetooth 2.1, Wi-Fi ve GPS gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan özellikleri bünyesinde barındıran telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, mesafe sensörü, g-sensörü, FM radyo, microUSB portu mevcut. Telefonun 1450 mAh'lık bataryası ise 361 saate varan bekleme, 390 dakikaya varan konuşma süresi vaad ediyor.

HTC, Android 2.2 işletim sistemli Incredible 2 modelini resmi olarak duyurdu
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http://www.htc.com/us/products/incredible2-verizon/#tech-specs Yorum Yaz
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syler23 8 yıl
Teknoloji çöplüğü dünyaaa... tüketim çılgını insanlar.. bizler
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
üzerinde Verizon ya da Turkcell, vodafone yazan bir telefonu insanlar nasıl kullanıyor anlamıyorum.Bana çok aşırı itici geliyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
umutarslan.com
üzerinde Verizon ya da Turkcell, vodafone yazan bir telefonu insanlar nasıl kullanıyor anlamıyorum.Bana çok aşırı itici geliyor.

Valla ben Vodafone sempatizanıyım. Çok seviyorum. kullandığım telefonun üzerinde Vodafone logosu olsun isterim yani..
Zevkler ve renkler tartışılmaz.
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minimalist 7 yıl
HTC den soğudum. 3 üz 4 üz çocuklara farklı isimler veriyor.
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Bukalemun 8 yıl
hayret çift kamera ..... android 2.2 ve bilinmeyen bir denklem 2.3 e yükselir mi?
android seninde bir ayağın TOPAL ..... !!!
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jibe 8 yıl
Yahu bu telefon CDMA destekli verizon için üretilmiş model sim kartsız kullanılıyor mesela ev veya işyeri sabit telefonlarını herhangi bir kablosuz bağlantı olmadan gsm şebekesi üzerinden kullandığınızı düşünün türkiyede böyle bir teknoloji yok zaten bu modelde bizi ilgilendirmiyor...
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Scott. 8 yıl
tam desire hd düşünürken
tamam ne alırsak alalım yenisi çıkacakta hele biraz kullanaydık lea
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salagil 8 yıl
snapdragon mu kaldı. koysana bir cortex A9...
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ogkasa 8 yıl
+1 sweatcan.incredible'dan ne farkı var ben onu anlamadımki. incredible 2 deyince ne bilim en azından dual core işlemci beklerdim
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sweatcan 8 yıl
e şimdi buna alternatifi zaten vardı neden birbirine çok yakın modeller çıkarıyorki şahşalı bir yenilik varda benmi göremedim.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
ULan! :) benim bilgisayarda bile
bu kadar RAM yok dermişim :D
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Xagdas 8 yıl
banada...
hiçbirinde yazmasın, sadece logoları olsun (önde)
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smhtnc 8 yıl
ne gereği var yaf bunun gibi 10 tane telefon var zaten
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umutarslan.com 8 yıl en beğenilen
üzerinde Verizon ya da Turkcell, vodafone yazan bir telefonu insanlar nasıl kullanıyor anlamıyorum.Bana çok aşırı itici geliyor.
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syler23 8 yıl
Teknoloji çöplüğü dünyaaa... tüketim çılgını insanlar.. bizler
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