HTC, Android 2.2 işletim sistemli Incredible 2 modelini resmi olarak duyurdu

Akıllı telefon denildiğinde aklımıza gelen ilk üreticilerinden HTC, uzun süredir internette üzerinde konuşulan Incredible 2 modelini resmi olarak tanıttı.

Verizon Wireless tarafından, 2 yıllık sözleşme karşılığında, 199$'dan satışa sunulması beklenen Incredible 2, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm MSM8655 Snapdragon işlemci ile 768 MB RAM'den güç alıyor; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.2 ''Froyo'' versiyonunu kullanıyor. Uzun vadede ise Android 2.3 güncellemesinin gelip gelmeyeceği şu an için belirsizliğini koruyor.

HTC Sense arayüzünün eşlik ettiği CDMA destekli akıllı telefonda, 4.0-inç boyutunda dokunmatik kapasitif S-LCD ekrana ve çift kameraya yer verilmiş. Görüntülü konuşma için telefonun ön yüzünde konumlandırılan kamera 1.3 megapiksel, anı yakalamak için eklenen kamera ise 8 megapiksel çözünürlüğe sahip. 8 megapiksellik kamerada otomatik odaklama, led flaş ve 720p video kaydı gibi özellikler bulunuyor.

Bluetooth 2.1, Wi-Fi ve GPS gibi günümüzde standart haline gelmeye başlayan özellikleri bünyesinde barındıran telefonda 3.5 mm kulaklık girişi, mesafe sensörü, g-sensörü, FM radyo, microUSB portu mevcut. Telefonun 1450 mAh'lık bataryası ise 361 saate varan bekleme, 390 dakikaya varan konuşma süresi vaad ediyor.

http://www.htc.com/us/products/incredible2-verizon/#tech-specs