HTC, Android 2.4 işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Desire S modelini duyurdu

HTC, uzun süredir üzerinde konuşulan Desire S'i nam-ı diğer Desire 2'yi Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttı.

Bugün tanıtılan Wildfire S, ChaCha ve Salsa'ya göre daha üst segmentte konumlandırılan Desire S, 115 x 59.8 x 11.63 mm boyutlarında ve batarya dahil 130 gram ağırlığında dizayn edilmiş. HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Desire S, 1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci ile 768 MB RAM'in gücünü arkasına alıyor; Android 2.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.

3.7 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 1.1 GB depolama kapasitesine yer verilen telefonun kapasitesi istendiği takdirde microSD kartlarla yükseltilebilmekte. Dört band GSM şebekesi ve HSPA (14.4 Mbps) alt yapısını destekleyen Desire S'de görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için iki farklı kamera bulunuyor. Telefonun arka yüzünde konumlandırılan kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde ve kameraya led flaş, otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor. Kameranın, 720p video kaydı yapabildiğini ekleyelim.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda g-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörü her zamanki gibi unutulmamış. Son olarak istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişine sahip telefon, 1450 mAh bataryayla geliyor. Batarya 430 saate kadar bekleme, 590 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor.

HTC Desire S'in diğer modellerle aynı şekilde 2011'in 2. çeyreğine satışa sunulması planlar arasında. HTC Desire S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın

http://www.slashgear.com/htc-desire-s-official-15132984/