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HTC, Android 2.4 işletim sistemli ve 1 GHz işlemcili Desire S modelini duyurdu

8 yıl
35b
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52
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, uzun süredir üzerinde konuşulan Desire S'i nam-ı diğer Desire 2'yi Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlediği etkinlik kapsamında tanıttı.

Bugün tanıtılan Wildfire S, ChaCha ve Salsa'ya göre daha üst segmentte konumlandırılan Desire S, 115 x 59.8 x 11.63 mm boyutlarında ve batarya dahil 130 gram ağırlığında dizayn edilmiş. HTC'nin klasik tasarım çizgilerini taşıyan Desire S, 1 GHz hızında çalışan Qualcomm Snapdragon MSM8255 işlemci ile 768 MB RAM'in gücünü arkasına alıyor; Android 2.4 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.

3.7 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekrana ve 1.1 GB depolama kapasitesine yer verilen telefonun kapasitesi istendiği takdirde microSD kartlarla yükseltilebilmekte. Dört band GSM şebekesi ve HSPA (14.4 Mbps) alt yapısını destekleyen Desire S'de görüntülü konuşma ve fotoğraf çekimi için iki farklı kamera bulunuyor. Telefonun arka yüzünde konumlandırılan kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde ve kameraya led flaş, otomatik odaklama özellikleri eşlik ediyor. Kameranın, 720p video kaydı yapabildiğini ekleyelim.

Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 2.1 ve GPS üçlüsünü bünyesinde barındıran telefonda g-sensörü, ışık sensörü ve mesafe sensörü her zamanki gibi unutulmamış. Son olarak istediğiniz kulaklığı kullanabilmeniz için 3.5 mm kulaklık girişine sahip telefon, 1450 mAh bataryayla geliyor. Batarya 430 saate kadar bekleme, 590 dakikaya kadar konuşma süresi sunuyor.

HTC Desire S'in diğer modellerle aynı şekilde 2011'in 2. çeyreğine satışa sunulması planlar arasında. HTC Desire S'i firmanın resmi sitesinde incelemek için tıklayın


http://www.slashgear.com/htc-desire-s-official-15132984/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
reys 8 yıl
Bana göre HTC apple'ın iphone 5 hamlesini bekliyor.Sadece piyayası güncel tutmak için böyle modeller çıkartmış diye düşünüyorum.İphone 5 çıksın ondan sonra HTC amiral gemilerini göreceğiz diye umuyorum.Bu arada Desire HD almayı düşünen arkadaşlar varsa bence almalılar Desire HD en az 1 yıl top modeller arasındaki yerini koruyacaktır.
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orhan azeri 8 yıl
Android 2.3 ve 2.4 ayni sey sadece android 2.4 de cift cekirdekli telefonlar icin olan uygulama oyunlar tek cekirdekliler icin optimize edilmis yani kisacasi biz kullanicilar icin vad edilen ekstra bir seyler yok
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Musketeer. 8 yıl
HTC Desire HDnin tasarımı kadar güzel değil neden alt bölüm yukarı doğru biliyorum çünkü biraz farklı olması gerek . Çok sayıda telefon yapmaya başladılar daha diğerleri eskimeden ...
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sinuhe.s 8 yıl
Şaşırdım dogrusu ön kamera dısında yeni bisey yok
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Python 8 yıl
htc iyice samsung'un galaxy olayına benzemeye başladı artık desire hd desire s falan
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cyberclops 8 yıl
HTC Apple'ın iPhone politikasını mı benimsiyor anlamadım. Öne bir kamera daha koy. Al sana yeni model. Bi de iPhone gibi S koymayı da unutmamışlar.

Not: HTC kullananlar laf atmasın ben de Desire Kullanıyorum.
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ShafakCool 8 yıl
2.4 mü? 2.3 olmasın o
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kirmizibulten 8 yıl
dag fare dogurdu.
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darkaura 8 yıl
bence eski ust segment modellerinin maliyetlerini dusurup orta segmente cekiyorlar. bu yuzden ust uste 1ghz tek cekirdek modeller cikiyor.
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Whisper911 8 yıl
ekran amoled herhalde?
2.4 diyor daha 2.4 görmedim bile herhangi bir videoda....
fiyatı güzel olursa tercih edilebilir bir cihaz....
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Volkanbaba 8 yıl
Htc nin telefonları güzel buda güzel olmuş
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