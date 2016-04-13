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HTC, Android cihazınızın performansını artıracak

Amiral gemisi akıllı telefonu haricinde, HTC’nin bize bir sürprizi daha var. Bu sürpriz, yazılım tarafında ve pek çok Android cihaz kullanıcısını ilgilendiriyor.
3 yıl
6,2b
1
26
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Android cihazınızın performansını artıracak

Yeni amiral gemi modeli ile teknoloji dünyasına bomba gibi düşen HTC’nin, daha başka sürprizleri de olacak. Android cihazlarının performansını artırmak için, firma yoğun bir çalışma yürütüyor.

Daha önce de bazı çekirdek uygulamalarını Play Store üzerinden yayınlayan firma, bunları sadece kendi cihazları ile sınırlı tutmuştu. Boost+ adındaki yeni performans uygulaması, Android 5.0 ve üzeri cihazlar ile uyumlu olacak.

Boost+ uygulaması, benzerleri gibi depolama alanı, RAM, batarya gibi alanlarda çeşitli optimizasyonlar yaparak cihazın daha performanslı hale gelmesini sağlıyor. Özellikle uzun süreli kullanımlar sonunda, depolama veya RAM üzerinde gereksiz verilerin yük oluşturduğu, bunun enerji tüketimine de olumsuz yansıdığı bilinir. Boost+ konuya bu açıdan yaklaşıyor.

Ayrıca Bkz. "HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!"

Uygulama örneğin Boost özelliği ile RAM kullanan gereksiz uygulamaları kapatıyor ve hızlanma sağlıyor. Veya Manage Apps ile isteğinize göre uygulamaların kaynak kullanımını yönetebiliyorsunuz. Clear Junk özelliği ise, gereksiz dosyaları silerek boş alan açıyor.

HTC 10 üzerinde ön yüklü gelecek uygulamanın özel bir tarafı ise, Game Battery Booster ile oyunlara göre ekran çözünürlüğünü ayarlayarak batarya tüketimini azaltması. Bu, sadece HTC cihazlarına özgü olacak. Boost+ uygulamasının yarın indirmeye sunulması bekleniyor. 

 

http://wccftech.com/htc-released-boost-app-for-all-devices-running-android-5-0-and-up/ Yorum Yaz
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assasin34 3 yıl en beğenilen
Htc sen yapma bunu bari..!!!
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kardinaluzman 3 yıl
Hep fasa fiso göz boyamaca, sistemin böyle bi şeye ihtiyacı olsa yaratıcısı olan google zaten bunu işletim sistemine gömülü ve otomatik çalışan bi hale getirir ki zaten kendine has bir algoritması var ve gerektiğinde rami boşaltıyor ve yer açıyor.
Hep fasa fiso göz boyamaca, sistemin böyle bi şeye ihtiyacı olsa yaratıcısı olan google zaten bunu işletim sistemine gömülü ve otomatik çalışan bi hale getirir ...
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Fenomenon 3 yıl
Üstüne Bi de clean master 360 sekürütü yükleyin 10 kat hızlansın.

HTC hadi müşteri avlamak için yapmış bunu da siz bari DH olarak bunun reklamını yapmayın. Çünkü tamamen kandırmaca bir olay bu ram temizleme zımbırtıları. Greenify + SD Maid harici yalan.
Üstüne Bi de clean master 360 sekürütü yükleyin 10 kat hızlansın.HTC hadi müşteri avlamak için yapmış bunu da siz bari DH olarak bunun reklamını yap...
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Jack Rabbit Slims 3 yıl
Uygulamaya uygulamaları şifreleme özelliği de geldi haberiniz olsun.
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XavierPedro 3 yıl
crazywinner3
MegaWolt38 3-4 gb ram yetmiyor nasıl bir işletim sistemiyse!
1 gb bile yetiyor. Ama cahil kullanıcı ayarlardan rami dolu görünce Çok ram kullanıyo bu yaa .s.s. diyor. Android de ramin herzaman dolu görünmesinin nedeni uygulamaları cache edip ramde saklaması, böylece uygulamalar daha hızlı açılıyor. Eğer çok ram kullanan bir uygulama olursa zaten otomatik olarak başka uygulamaları kapatıyor sistem. Yeri gelmişken söyleyeyim Bu uygulamalar ile rami temizlemek hiç bir işe yaramaz hatta kapatılan uygulamalar yeniden başlatılacağı için cihazınızı yormuş olursunuz. Android 5.0 sürümü hariç (bug var bu sürümde) rami gayet iyi yönetebiliyor. 1 gb ramli cihazımda her işimi yapabiliyorum. HTCnin yaptığı şu uygulama anca cahil kullanıcıyı kandırır başka bir işe yaramaz. Edit: Bak bakalım yetiyormuymuş kardeşim youtu.be/... youtube.com/...

Tek cümle ile söylüyorum "Babayı yetiyor".
Bunun yazılımla alakası yok, akıllı telefonda 1 gb ve aşağısı iş yapmaz bu kadar basit. Tecrübe etmesem yerdim ama 1 gb ram yetmiyor artık. Multitaskingte çuvallıyorsun bariz şekilde.
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RuthlessRiu 3 yıl
Clean Master'dan farkı ne şimdi bu uygulamanın?
Hemen hemen aynı gibi geldi bana.
Bir numarasını da göremedim açıkçası. Gereksiz bir uygulama olmuş.
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crazywinner3 3 yıl XavierPedro
Suppordle
crazywinner3
Orijinalden alıntı: MegaWolt38 3-4 gb ram yetmiyor nasıl bir işletim sistemiyse!
1 gb bile yetiyor. Ama cahil kullanıcı ayarlardan rami dolu görünce Çok ram kullanıyo bu yaa .s.s. diyor. Android de ramin herzaman dolu görünmesinin nedeni uygulamaları cache edip ramde saklaması, böylece uygulamalar daha hızlı açılıyor. Eğer çok ram kullanan bir uygulama olursa zaten otomatik olarak başka uygulamaları kapatıyor sistem. Yeri gelmişken söyleyeyim Bu uygulamalar ile rami temizlemek hiç bir işe yaramaz hatta kapatılan uygulamalar yeniden başlatılacağı için cihazınızı yormuş olursunuz. Android 5.0 sürümü hariç (bug var bu sürümde) rami gayet iyi yönetebiliyor. 1 gb ramli cihazımda her işimi yapabiliyorum. HTCnin yaptığı şu uygulama anca cahil kullanıcıyı kandırır başka bir işe yaramaz. Edit: Bak bakalım yetiyormuymuş kardeşim youtu.be/... youtube.com/...

Tek cümle ile söylüyorum "Babayı yetiyor".
Bunun yazılımla alakası yok, akıllı telefonda 1 gb ve aşağısı iş yapmaz bu kadar basit. Tecrübe etmesem yerdim ama 1 gb ram yetmiyor artık. Multitaskingte çuvallıyorsun bariz şekilde.

O aptal lg,samsung arayuzleriyle tabi yetmez aosp yüklü s3 te deneyin bakalım yetiyormu yetmiyormu ? Suan bu 5 uygulama arasinda gayet guzel gecis yapip hepsini kullanabiliyorum. Ve oyle hafif uygulamarda degil uc de 4 sekme açık
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crazywinner3 3 yıl
MegaWolt38

3-4 gb ram yetmiyor nasıl bir işletim sistemiyse!


1 gb bile yetiyor. Ama cahil kullanıcı ayarlardan ram'i dolu görünce "Çok ram kullanıyo bu yaa .s.s." diyor. Android de ram'in herzaman dolu görünmesinin nedeni uygulamaları cache edip ram'de saklaması, böylece uygulamalar daha hızlı açılıyor. Eğer çok ram kullanan bir uygulama olursa zaten otomatik olarak başka uygulamaları kapatıyor sistem.

Yeri gelmişken söyleyeyim Bu uygulamalar ile ram'i temizlemek hiç bir işe yaramaz hatta kapatılan uygulamalar yeniden başlatılacağı için cihazınızı yormuş olursunuz. Android 5.0 sürümü hariç (bug var bu sürümde) ram'i gayet iyi yönetebiliyor. 1 gb ram'li cihazımda her işimi yapabiliyorum. HTC'nin yaptığı şu uygulama anca cahil kullanıcıyı kandırır başka bir işe yaramaz.

Edit: Bak bakalım yetiyormuymuş kardeşim
youtu.be/...
youtube.com/...
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MahalleAndroidi 3 yıl
htc den beklemezdim
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kadirirdem 3 yıl
aşırı gereksiz bir şey insanları kandırmayın...
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Firaristt 3 yıl
Android OS'te uzun süre (mesela gece-8saat) hiç kullanım olmayacaksa çalışan uygulamalar kapatılabilir ama günlük kullanımda ram temizleme uygulamaları sistemi daha da beter yapıyor. Zaten sistem otomatik olarak ayarlıyor arka planda. 4GB ram ile sen ram temizleyeceksen kapat kepenkleri. Bilgisayar kadar ram var.
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Grkwnxs 3 yıl
Yıllardan beri bi bitmedi şu tip programlar
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khytr89 3 yıl
samsung dan özentilikler serisi vol 5
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orientem 3 yıl
Arkaplanda sürekli açık kalma özelliğini aktif etmeyen uygulamaları android kendisi ayarlıyor zaten ama arkaplanda açık kalanlar için greenify kullanmak şart.
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berkcombil 3 yıl
Miui'dan araklama bir özellik.Tabi Miui'yı bilmeyen çoğu dünya vatandaşına HTC'nin yeni bombası gibi lanse edilebilir.Önceki versiyonlarda durum nedir bilmem fakat Miui 5 ve sonrasında yazılıma gömülü güvenlik uygulamasını çalıştırdığınızda,uygulamaların gereksiz önbellek verilerini temizleyerek,cihaz performansında ve pil süresinde hissedilir farklar yaratan bir özellik var.HTC'de buna yeni ayıkmış yetmemiş marka tanınırlığını da kullanarak kendisi yeni icat etmiş gibi sunuyor.
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alemburda34 3 yıl
Htc bile yapıyorsa yandık. Zaten Htc'nin arayüzü ağır değilki neden böyle birşeye ihtiyaç duymuş.
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