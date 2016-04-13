HTC, Android cihazınızın performansını artıracak

Yeni amiral gemi modeli ile teknoloji dünyasına bomba gibi düşen HTC’nin, daha başka sürprizleri de olacak. Android cihazlarının performansını artırmak için, firma yoğun bir çalışma yürütüyor.

Daha önce de bazı çekirdek uygulamalarını Play Store üzerinden yayınlayan firma, bunları sadece kendi cihazları ile sınırlı tutmuştu. Boost+ adındaki yeni performans uygulaması, Android 5.0 ve üzeri cihazlar ile uyumlu olacak.

Boost+ uygulaması, benzerleri gibi depolama alanı, RAM, batarya gibi alanlarda çeşitli optimizasyonlar yaparak cihazın daha performanslı hale gelmesini sağlıyor. Özellikle uzun süreli kullanımlar sonunda, depolama veya RAM üzerinde gereksiz verilerin yük oluşturduğu, bunun enerji tüketimine de olumsuz yansıdığı bilinir. Boost+ konuya bu açıdan yaklaşıyor.

Ayrıca Bkz.

"HTC 10 resmen tanıtıldı: İşte cihaz hakkında tüm detaylar!"

Uygulama örneğin Boost özelliği ile RAM kullanan gereksiz uygulamaları kapatıyor ve hızlanma sağlıyor. Veya Manage Apps ile isteğinize göre uygulamaların kaynak kullanımını yönetebiliyorsunuz. Clear Junk özelliği ise, gereksiz dosyaları silerek boş alan açıyor.

HTC 10 üzerinde ön yüklü gelecek uygulamanın özel bir tarafı ise, Game Battery Booster ile oyunlara göre ekran çözünürlüğünü ayarlayarak batarya tüketimini azaltması. Bu, sadece HTC cihazlarına özgü olacak. Boost+ uygulamasının yarın indirmeye sunulması bekleniyor.