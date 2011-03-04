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HTC, Android işletim sistemli Incredible S'in tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı

8 yıl
12,5b
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7
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Android işletim sistemli Incredible S'in tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı
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Akıllı telefon denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu Incredible S'in geçtiğimiz hafta İngiltere'ye dağıtımına başlamıştı ve Carphone Warehouse sözleşmesiz fiyatı 499,95£ olarak belirlemişti. Incredible S'in dağıtımının başlamasıyla beraber HTC, yeni modelinin tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı. İnternette ortaya çıkan fotoğraflarda özellikle siyah rengin vurgulandığını söyleyebiliriz.

Mat siyah renge sahip HTC Incredible S'in teknik özelliklerini gündeme getirecek olursak, dört band GSM şebekesi ve HSDPA alt yapısı desteği, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci, 768 MB RAM, 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Sense 3.0 arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, microSD kart girişi, 8 megapiksel kamera, 720p video kaydı, otomatik odaklama, led flaş, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera, g-sensörü, ivme sensörü, mesafe sensörü, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS ve 1450 mAh batarya göze çarpıyor.

HTC, Android işletim sistemli Incredible S'in tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı
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HTC, Android işletim sistemli Incredible S'in tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı
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http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1362785/Sarah-Harding-puts-blonde-hair-days-femme-fatale-photo-shoot.html Yorum Yaz
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kaansen32 8 yıl
gereksiz bi model çıkartıyor htc ilk defa bu kadar gereksiz bi model görüyorum desire hd nin aynısı gerçekten de 8 mp camera koyulmuş yine video kaydı 1080p olamamış 720p de kalmışlar ram de az kalmış herkes desire hd almayıp bunu bekliyordu yine hayal kırıklığı
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asparuh 8 yıl

zyka

gereksiz bi model çıkartıyor htc ilk defa bu kadar gereksiz bi model görüyorum desire hd nin aynısı gerçekten de 8 mp camera koyulmuş yine video kaydı 1080p olamamış 720p de kalmışlar ram de az kalmış herkes desire hd almayıp bunu bekliyordu yine hayal kırıklığı


Aynen..
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N920C 8 yıl
önde kamerasi var di birde dhd ye gore boyut olarak daha kucuk 4.0 inc ekran
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mehmednaim 8 yıl
Yanlış hatırlamıyorsam RAM-ROM ve pilleri farklı.
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murdocklawless 8 yıl
desire hd ile bu aynı telefon yahu? ne farkları var ki?
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cagriekim 8 yıl
ikisi birlikte nekadar acaba :) dhd almayı düşünüyorum acaba bunun çıkmasını mı beklesem ?
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