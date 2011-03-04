HTC, Android işletim sistemli Incredible S'in tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı

Akıllı telefon denildiğinde aklımıza ilk gelen firmalardan HTC, Mobil Dünya Kongresi'nde teknoloji severlerle buluşturduğu Incredible S'in geçtiğimiz hafta İngiltere'ye dağıtımına başlamıştı ve Carphone Warehouse sözleşmesiz fiyatı 499,95£ olarak belirlemişti. Incredible S'in dağıtımının başlamasıyla beraber HTC, yeni modelinin tanıtımı için Sarah Harding ile anlaştı. İnternette ortaya çıkan fotoğraflarda özellikle siyah rengin vurgulandığını söyleyebiliriz.

Mat siyah renge sahip HTC Incredible S'in teknik özelliklerini gündeme getirecek olursak, dört band GSM şebekesi ve HSDPA alt yapısı desteği, Android 2.2 ''Froyo'' işletim sistemi, 1 GHz saat hızında çalışan Qualcomm Snapdragon işlemci, 768 MB RAM, 4.0 inç boyutunda 480 x 800 piksel (WVGA) çözünürlüğünde dokunmatik ekran, Sense 3.0 arayüzü, 3.5 mm kulaklık girişi, microUSB portu, microSD kart girişi, 8 megapiksel kamera, 720p video kaydı, otomatik odaklama, led flaş, görüntülü konuşma için 1.3 megapiksel kamera, g-sensörü, ivme sensörü, mesafe sensörü, Wi-Fi 802.11n, Bluetooth, GPS ve 1450 mAh batarya göze çarpıyor.

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1362785/Sarah-Harding-puts-blonde-hair-days-femme-fatale-photo-shoot.html