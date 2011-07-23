HTC, Apple davasında savunma için ellerinde yeteri kadar patent olduğunu belirtiyor

Haber Editörü
Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android işletim sistemli popüler modelleri ile son yılların en çok büyüyen ve rekor gelir elde eden firmalarından birisi. Ancak bu başarılara patent davaları gölge düşürdü.
Apple’ın 2010 ve 2011 yılında HTC’nin kendisine ait dokunmatik teknolojileriyle ilgili bazı patentleri ihlal ettiği iddiasıyla ABD Ulusal Ticaret Komisyonu ITC’ye başvuruda bulunmuş ve ITC iki patentin ihlal edildiğine hükmederek dava açılmasına karar vermişti.
Davanın konusu olan HTC Droid Incredible, Droid Incredible 2, Wildfire, T-Mobile mytouch 3G, T-Mobile myTouch 3G Slide, T-Mobile G1, T-Mobile G2, Evo 4G, Aria, Desire, Hero, Merge, Inspire 4G, Evo 4G, Thunderbolt, Thunderbolt 4G akıllı telefon ve HTC Flyer tabletinin ABD’de satışının yasaklanması isteniyor.
Eğer dava aleyhte sonuçlanırsa popüler HTC ürünleri ABD’de yasaklanacak veya HTC, ürünlerinden önemli fonksiyonlarını kaldırmak zorunda kalacak. Dava sadece HTC ile sınırlı değil. Sonuçta tüm Android cihazlarının yasaklanması için Apple’ın eline sağlam bir koz geçmiş olacak.
Bu haber sonrası HTC hisseleri borsada tepetaklak olmuştu. HTC CEO’su Pete Chou patent davaları ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.
BBC’nin verdiği habere göre Chou, Apple ile savaşmak için herşeyleriyle hazır olduklarını ve ellerinde yeteri kadar patentleri olduğunu belirtiyor. HTC yeni satın aldığı S3 Graphics firmasına ait patentlerle de Apple’ı sıkıştırmaya kararlı.
Peter Chou ayrıca ITC’nin kıdemli avukatının Apple’ın patentlerinin çiğnenmediği konusunda görüşü olduğunu iddia ediyor. Chou akıllı telefon pazarındaki rakipleriyle mahkemeler ile değil yenilikler ile mücadele ettiklerini vurguluyor.
HTC dava karara bağlanmadan önce söz konusu iki patente karşı mücadele etmek için ITC’ye son bir başvuru daha yapacak.
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insanların tercihlerine niye yafta yapıştırıyorsunuz hemen.. sevmiyorsanız eğer şirketi sevmeyin kullanıcının günahı nedir ?
iphone 4 kullanıcısıyım ve memnunum cihazımdan.. samsung GS2 ile neredeyse aynı fiyatlarda satılıyor bu telefonlar ancak ip4 ü seçmemin nedeni tecrübe ve stabilliğinden emin oluşumdu.. bundan sonraki cihazım muhtemelen android bir cihaz olacak çünkü biliyorum ki android daha özgür bir kullanım sağlıyor, ancak şu anki tecrüübesiyle daha gideceği biraz yolu var diye düşünüyorum.. tecrübesini artırdığında bir şeyler yerine iyice oturduğunda tercihim yeniliklere göre şekillenecektir.. eğer yeterli seviyeye gelmezse tekrardan ios cihaz almaktan çekinmem, bu beni salak değil ne istediğini bilen bir kullanıcı yapar.
yarısının 3310 dan farksız kullandıgını da biliyoruz ve kullanan 10 kişiden 7sininde ihtiyacı olmadıgı halde hava atmak için kullandıgını da biliyoruz ;)
ihtiyacı olmadıgı halde hava atmak için kullandıgını da biliyoruz
Aylık maaşı 1000 olupta insan neden ıphone alır ki...
Apple, iPhone ile ordan çok kazandı. Android insanlara karışık geliyor. Herkez bilgisayardan teknolojiden anlamıyor. Yanlış anlamasın kimse ben alanlara hakaret etmiyorum. Apple en temel seviyedeki insanı dusunerek yapılandırıyor ve buda insanların hoşuna gitmesini sağlıyor.
Metrobuste goruyorum. Adamın elinde iPhone 4 var sadece menüde sağa sola gidiyor. Dokunmatiği ne iyimiş gardaş diye konuşuyorlar. Eskiden kekolar tikiler nokia alırdı, şimdi türkiyede de iphone olayı başladı.
Bu konuda saygılıyım. Ama evimde asla kullanmam. Neden ?
Yahu ücretsiz program çok çok çok az. Resmen kullanırken tepemde Steve Jobs'un, cebimi gözetlediğimi görüyorum.
Mobil alana gelecek olduğumuzda ise ben iOS'un değiştirilip, geliştirilmesi taraftarıyım. Uygulama harici baktığınızda arayüzü bile olmayan ve sizi anormal kısıtlayan bir işletim sistemi.
Notification bar iOS 5 ile gelecekmiş. Ben olsam dava açardım ! Çünkü tüm android phone'larda yıllardır var. O zaman Apple'da patent hırsızı.
Diyeceğim odur ki, Apple para göz ve sizin ne yapabileceğinizden çok ne yapmamanızla ilgileniyor. Hep bir kısıtlama bir zorluk. Yahu ben telefonumun içine müzik atacağım. Neden iTunes adlı 130 mb'lık salak programı kurmak zorundayım ?
Kendilerinden daha çok nefret ettiriyorlar. Şahsen elimi Apple'a sürmem..