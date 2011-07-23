HTC, Apple davasında savunma için ellerinde yeteri kadar patent olduğunu belirtiyor

Tayvanlı akıllı telefon üreticisi HTC, Android işletim sistemli popüler modelleri ile son yılların en çok büyüyen ve rekor gelir elde eden firmalarından birisi. Ancak bu başarılara patent davaları gölge düşürdü.





Apple’ın 2010 ve 2011 yılında HTC’nin kendisine ait dokunmatik teknolojileriyle ilgili bazı patentleri ihlal ettiği iddiasıyla ABD Ulusal Ticaret Komisyonu ITC’ye başvuruda bulunmuş ve ITC iki patentin ihlal edildiğine hükmederek dava açılmasına karar vermişti.





Davanın konusu olan HTC Droid Incredible, Droid Incredible 2, Wildfire, T-Mobile mytouch 3G, T-Mobile myTouch 3G Slide, T-Mobile G1, T-Mobile G2, Evo 4G, Aria, Desire, Hero, Merge, Inspire 4G, Evo 4G, Thunderbolt, Thunderbolt 4G akıllı telefon ve HTC Flyer tabletinin ABD’de satışının yasaklanması isteniyor.





Eğer dava aleyhte sonuçlanırsa popüler HTC ürünleri ABD’de yasaklanacak veya HTC, ürünlerinden önemli fonksiyonlarını kaldırmak zorunda kalacak. Dava sadece HTC ile sınırlı değil. Sonuçta tüm Android cihazlarının yasaklanması için Apple’ın eline sağlam bir koz geçmiş olacak.





Bu haber sonrası HTC hisseleri borsada tepetaklak olmuştu. HTC CEO’su Pete Chou patent davaları ile ilgili iddialı açıklamalarda bulundu.





BBC’nin verdiği habere göre Chou, Apple ile savaşmak için herşeyleriyle hazır olduklarını ve ellerinde yeteri kadar patentleri olduğunu belirtiyor. HTC yeni satın aldığı S3 Graphics firmasına ait patentlerle de Apple’ı sıkıştırmaya kararlı.





Peter Chou ayrıca ITC’nin kıdemli avukatının Apple’ın patentlerinin çiğnenmediği konusunda görüşü olduğunu iddia ediyor. Chou akıllı telefon pazarındaki rakipleriyle mahkemeler ile değil yenilikler ile mücadele ettiklerini vurguluyor.





HTC dava karara bağlanmadan önce söz konusu iki patente karşı mücadele etmek için ITC’ye son bir başvuru daha yapacak.