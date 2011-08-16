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HTC, Apple'a patent davası açtı; Apple ürünlerinin ABD satışının durdurulması isteniyor

7 yıl
6,9b
1
71
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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HTC, Apple'a patent davası açtı; Apple ürünlerinin ABD satışının durdurulması isteniyor
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, son günlerde gündemden hiç düşmediğini söylememiz mümkün. En son temmuz ayında bir önceki yıla kıyasla %83.3 daha fazla gelir elde ederek (1.56 milyar dolar) kendi rekorunu tazelediğini duyuran HTC, yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım karşılığında Beats Audio firmasını bünyesine katarak Dr. Dre ile işbirliği masasına oturmuştu. Ayrıca HTC'nin üzerinde sıkı şekilde çalıştığı akıllı telefonlarla ilgili sürekli yeni spekülasyonlar internette yayınlanıyor. Elbette HTC, yalnızca bu konularla gündemde değil. Uzun süredir Apple ve HTC arasında yaşanan, gün geçtikçe şiddeti artan bir patent savaşı söz konusu. Reuters'ın paylaştığı yeni habere göre bir sonraki hamle HTC cephesinden geldi.
HTC, Delaware'daki federal mahkemede Apple'ın iPod, iPhone, iPad gibi ürünlerinin kendilerine ait üç farklı patenti ihlal ettiğini ileri sürerek dava açtı. Açılan yeni dava kapsamında Apple'ın HTC'ye tazminat ödemesi ve ABD'de HTC'nin sahip olduğu patentleri ihlal eden Apple ürünlerinin ithalatının, satışının durdurulması talep ediliyor. Son iki yıl içinde Apple'ın da aynı mahkemede HTC'nin patent ihlali yaptığını iddia ederek çeşitli davalar açtığını hatırlatalım. 
Google firmasının Motorola Mobility'i 12.5 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma masasına oturduktan bir gün sonra, HTC'nin Apple'a patent davası açtığı dile getiriliyor. Bu bilgilere ek olarak HTC'nin, bahsi geçen üç farklı patenti 2008 ve 2010 yıllarında üzerine aldığı belirtiliyor.
Firmalar arası sonu gelmek bilmeyen patent savaşlarının nereye kadar süreceği şimdiden merak konusu.

HTC, Apple'a patent davası açtı; Apple ürünlerinin ABD satışının durdurulması isteniyor
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http://www.reuters.com/article/2011/08/16/us-apple-htc-idUSTRE77F38E20110816 Yorum Yaz
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4Crumby 7 yıl en beğenilen
en sonunda herkes birbirine yasak koyucak biz yine 3310 lara geri dönücez :D
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sleepnir 7 yıl
Geldiğimiz hallere gülüyorum. Ama tek istediğim HTC'nin bu davayı kazanması ve Apple'a iyi bir ders vermesi.
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mghector22 7 yıl
htc samsung google elmayı soyup bi güzel yiyecekler:D
1 Yanıt Yanıtla +6
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furky86 7 yıl
Hort!!! Dava açıldıktan sonra Apple degerini 2ye katladı...
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küfrettin 7 yıl
Mahkeme ismine bayıldım. Daleware. Dalevere yapmayın gibi
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DH Misafiri 7 yıl
appleye kurt girdi
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Jlozde 7 yıl
Abi bu devirde Apple Htc Samsung gibi firmalarin cihazlarini komple yasaklamak zaten olabilir birsey degil. İllaki bu kararlar geri donecek bi yerlerden. Ayni sekilde Htcnin de Amerikada yasaklanamayacagi gibi. Ama haksiz bir karar olsa bunun ilk davada fark edilirdi. Sonucta ates olmayan yerden duman tutmez.
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engurlu 7 yıl
Galaxy 10.1 in satış yasağı kaldırıldı !!!

Apple in mahkemeyi yanıltıcı deliller sunduğu söyleniyor...

www.chip.com.tr/konu/korkunc-suphe-apple-uckagit-mi-yapti_28657.html
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Şahi_13 7 yıl engurlu
engurlu

Galaxy 10.1 in satış yasağı kaldırıldı !!!

Apple in mahkemeyi yanıltıcı deliller sunduğu söyleniyor...

www.chip.com.tr/konu/korkunc-suphe-apple-uckagit-mi-yapti_28657.html


vay kurtlu elma vay
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Jlozde 7 yıl
Apple ilk başta 20 patent ihlalinden dava açtı, bazıları federal mahkemelere bazıları farklı mahkemelere. Daha sonra 5 patent daha eklendi bu davalara. Benim bildiğim 3 davada Apple halı çıktı, diğerlerinin sonuçlarını bilmiyorum. Htc, Apple ile işbirliği yapmak zorunda kalacak ama Htc sonuca razı olmadan bir üst mahkemelere itirazda bulundu. Eğer bir üst mevkii Apple'ı haklı bulursa; Htc, Apple ile anlaşmadan Amerika'da ilgili ürünlerini satamayacak. İllaki anlaşacaklarını düşünüyorum.

Apple'ın açtığı 20 patent ile ilgili haber (İngilizce) pcworld.com/...
Apple'ın şikayet belgesi ve ihlali olduğunu söylediği patentler (İngilizce) docstoc.com/...
Htc'nin Apple açtığı dava ile ilgili haber sitesi Patentler vs. (Türkçe) teknoblog.com/...
Samsung davasında aradığımı bulamadım ama tüm Avrupa'da Galaxy 10.0'ın satışı durdurulmuş teknolojirehberim.com/...
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Jlozde 7 yıl
Suan mobil versiyondayim tam detayli aciklayamayacagim ama Apple kazandi. Samsung piyasaya yeni cihaz cikarmadan Apple dan onay almak zotunda artik.
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Şahi_13 7 yıl

Jlozde

Suan mobil versiyondayim tam detayli aciklayamayacagim ama Apple kazandi. Samsung piyasaya yeni cihaz cikarmadan Apple dan onay almak zotunda artik.


hocam samsung derken ? Htc'yimi kastettiniz ?
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Jlozde 7 yıl
Sadece dikdörtgenlik değil. Cihazın ana hatları söz konusuydu bildiğim kadarıyla. Eğer Samsung davasından bahsediyorsanız ki Samsung bu davada İngiltere de bile suçlu bulundu yanılmıyorsam. Htc davası ise tamamen farklı patentler söz konusuydu.
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Absyrtos 7 yıl
Beyler birşeyi merak ettim samsung apple davasına kım kazandı sonuclar ve dava sebebı neydı ?
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Jlozde 7 yıl
Patentlerin iki tanesi Htc'nin satın aldığı bir firmaya ait. Şunu söyleyebilirim önce kendi teknolojini geliştir sonra millete sataş. Bundan önceki davada 25 tane patent ihlali ile Apple haklı çıkmıştı. Ama Htc'nin satışını durdurmadılar. Samsung da açılan davada haksız bulunmuştu. Şunu kabullenmek lazım Apple ar-ge konusunda çok iyi çalışıyor. Aksini kimse inkar edemez.
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Silent Guardian 7 yıl

Jlozde

Patentlerin iki tanesi Htc'nin satın aldığı bir firmaya ait. Şunu söyleyebilirim önce kendi teknolojini geliştir sonra millete sataş. Bundan önceki davada 25 tane patent ihlali ile Apple haklı çıkmıştı. Ama Htc'nin satışını durdurmadılar. Samsung da açılan davada haksız bulunmuştu. Şunu kabullenmek lazım Apple ar-ge konusunda çok iyi çalışıyor. Aksini kimse inkar edemez.


Tabi şekli dikdörtgen tablet yapmak bi tek apple'ın aklına gelmişti
Ar-ge değil fakat patent konusunda iyiler.
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K_Spartakus 7 yıl Jlozde
Jlozde
Patentlerin iki tanesi Htc'nin satın aldığı bir firmaya ait. Şunu söyleyebilirim önce kendi teknolojini geliştir sonra millete sataş. Bundan önceki davada 25 tane patent ihlali ile Apple haklı çıkmıştı. Ama Htc'nin satışını durdurmadılar. Samsung da açılan davada haksız bulunmuştu. Şunu kabullenmek lazım Apple ar-ge konusunda çok iyi çalışıyor. Aksini kimse inkar edemez.

Apple tarafından Htcye açılan dava sayısı 30 küsüratti ve aynı anda açılan davalardan yalnızca üçünü kazandı ancak abd patent burosu şu an üç davayı detaylı olarak inceliyor .
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Şahi_13 7 yıl
Yok artık lebron dedim başlığı görünce :D elmayı soyup yiycekler gerçekten samsung htc google :D şaka bi yana bu savaş kötü bi savaş,argeye büyük külfet ve darbe vurur her üretici için,kimse sevinmesin herkese zarar bu davalar.
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Silent Guardian 7 yıl Şahi_13
Şahi_13

Yok artık lebron dedim başlığı görünce :D elmayı soyup yiycekler gerçekten samsung htc google :D şaka bi yana bu savaş kötü bi savaş,argeye büyük külfet ve darbe vurur her üretici için,kimse sevinmesin herkese zarar bu davalar.


Savaş iyidir,fiyatlar düşer tüketiciye yansır buda.Apple'da er yada geç fiyatını aşağı çekmek zorunda kalır bence.Hele Google motorolayı aldıktan sonra
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