HTC, Apple'a patent davası açtı; Apple ürünlerinin ABD satışının durdurulması isteniyor

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC'nin, son günlerde gündemden hiç düşmediğini söylememiz mümkün. En son temmuz ayında bir önceki yıla kıyasla %83.3 daha fazla gelir elde ederek (1.56 milyar dolar) kendi rekorunu tazelediğini duyuran HTC, yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım karşılığında Beats Audio firmasını bünyesine katarak Dr. Dre ile işbirliği masasına oturmuştu. Ayrıca HTC'nin üzerinde sıkı şekilde çalıştığı akıllı telefonlarla ilgili sürekli yeni spekülasyonlar internette yayınlanıyor. Elbette HTC, yalnızca bu konularla gündemde değil. Uzun süredir Apple ve HTC arasında yaşanan, gün geçtikçe şiddeti artan bir patent savaşı söz konusu. Reuters'ın paylaştığı yeni habere göre bir sonraki hamle HTC cephesinden geldi.



HTC, Delaware'daki federal mahkemede Apple'ın iPod, iPhone, iPad gibi ürünlerinin kendilerine ait üç farklı patenti ihlal ettiğini ileri sürerek dava açtı. Açılan yeni dava kapsamında Apple'ın HTC'ye tazminat ödemesi ve ABD'de HTC'nin sahip olduğu patentleri ihlal eden Apple ürünlerinin ithalatının, satışının durdurulması talep ediliyor. Son iki yıl içinde Apple'ın da aynı mahkemede HTC'nin patent ihlali yaptığını iddia ederek çeşitli davalar açtığını hatırlatalım.



Google firmasının Motorola Mobility'i 12.5 milyar dolar karşılığında satın almak için anlaşma masasına oturduktan bir gün sonra, HTC'nin Apple'a patent davası açtığı dile getiriliyor. Bu bilgilere ek olarak HTC'nin, bahsi geçen üç farklı patenti 2008 ve 2010 yıllarında üzerine aldığı belirtiliyor.

Firmalar arası sonu gelmek bilmeyen patent savaşlarının nereye kadar süreceği şimdiden merak konusu.





http://www.reuters.com/article/2011/08/16/us-apple-htc-idUSTRE77F38E20110816