HTC Bliss internette tekrar boy gösterdi

Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC cephesinde birbirinden yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan 300 milyon dolar yatırım karşılığında Beats Audio firmasının satın alınması, Apple ürünlerinin patent ihlali yaptığı öne sürülerek dava açılması, Vigor ve Ruby hakkında en son spekülasyonlar derken HTC'nin yeni akıllı telefonu Bliss internette boy gösterdi.

Kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan ve fotoğrafları Pocketnow tarafından sızdırılan Bliss ile özellikle kadınların hedef alındığı öne sürülüyor. Ayrıca Bliss'de 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi ve HTC Sense 3.5 arayüzü gibi teknik özelliklerin yer alacağı söyleniyor.



HTC Bliss'in ne zaman resmiyet kazanacağı üzerindeki sis perdesi ise hâlâ kaldırılmadı.

