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HTC Bliss internette tekrar boy gösterdi

7 yıl
9,4b
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6
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Tayvan merkezli akıllı telefon ve tablet üreticisi HTC cephesinde birbirinden yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yapılan 300 milyon dolar yatırım karşılığında Beats Audio firmasının satın alınması, Apple ürünlerinin patent ihlali yaptığı öne sürülerek dava açılması, Vigor ve Ruby hakkında en son spekülasyonlar derken HTC'nin yeni akıllı telefonu Bliss internette boy gösterdi.
Kısa bir süre önce Federal İletişim Komisyonu (FCC) tarafından onaylanan ve fotoğrafları Pocketnow tarafından sızdırılan Bliss ile özellikle kadınların hedef alındığı öne sürülüyor. Ayrıca Bliss'de 800 MHz saat hızında çalışan tek çekirdekli Qualcomm işlemci, Android 2.3.4 ''Gingerbread'' işletim sistemi ve HTC Sense 3.5 arayüzü gibi teknik özelliklerin yer alacağı söyleniyor.
HTC Bliss'in ne zaman resmiyet kazanacağı üzerindeki sis perdesi ise hâlâ kaldırılmadı.

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feroo773 7 yıl
yeni evo 3d de 4 gb rom varmış fakat 1 gb ı kullanılabiliyormuş gerisi sisteme ayitmiş güncellemer için ama yakındır bu custom rom yapanlar onu aşarlar ayrıca bazı kodları değiştirerek atılan romlarda hafıza kartı dahili gibi gösterilebiliyor bir abim hd2 ye öyle yapmıştı bende hd2 kullanıyorum ama romdan yana bi sıkıntım oldu bu güne kadar 2.3.4 nexus one'ın rom u yüklü bende canavar gibi çalışıyor.
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zeg392 7 yıl
pEgaTR
HTC alemicihan olsa 1-1.5GB dahili bellik yaptığı sürece almam hiçbir telefonunu ...

Adamlar mükemmel cihazlar tasarlıyorlar ama gel gelelim hafıza yoksunular elimdeki desire cihaza daha fazla uygulama yüklmek için bin türlü takla atıyorum birdaki cihaz seçimimde htc olmuycak.
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photo sir 7 yıl
hafıza az diyenlere 32 gb hafıza kartı öneriyorum
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drserk 7 yıl
bu da sense 3 arayuzunu htc nin her modeli kaldiriyor demek degil mi?
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pEgaTR 7 yıl
HTC alemicihan olsa 1-1.5GB dahili bellik yaptığı sürece almam hiçbir telefonunu ...
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DH Misafiri 7 yıl
Yuru be HTC kim tutar seni !! Helal olsun.
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