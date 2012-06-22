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HTC, Brezilya pazarından çekiliyor

6 yıl
3,4b
1
32
Mobil Uygulamalar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Bir dönem Amerika'da liderliğe yükselmeyi başaran HTC, 2011'in son çeyreğiyle başlayan ve yeni yılda da devam eden satış rakamlarındaki düşüşe dur diyebilmek için bazı önemli kararlar aldı. AndroidPIT sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, Latin Amerikalı tüketicilerini üzecek bir açıklamada bulundu.
"Satış rakamlarını analiz ettikten sonra, Brezilya pazarından çekilmeye karar verdik." diyen HTC Brezilya temsilcisi, Android işletim sistemli yeni akıllı telefon serisi HTC One'ın da bu ülkede satışa sunulmayacağını resmen bildirdi. Birçok çalışan işten çıkarılacak, ancak mevcut HTC ürünleri için hizmet verilmeye devam edilecek.
Dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip olan Brezilya'da, geçtiğimiz yıl 8.9 milyon akıllı telefon satılmıştı. İstatistiklere göre; 2016'da İngiltere'yi geride bırakarak mobil sektörün en büyük dördüncü pazarı haline gelecek. Ülkede, şuan 27 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.
HTC'nin hızla yükselmeye devam eden bu ülkedeki tüm satışlarını durdurması, şuan sahip olduğu %0.11'lik pazar payından kaynaklanıyor olabilir. Nokia, Samsung, Apple, Sony, LG, Motorola, RIM ve ZTE'nin gerisinde kalan Tayvanlı üreticinin bütçe dostu modeller satışa sunmadığı için başarısız olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada, bu segment için herhangi bir çalışma yapılmadığı ve yapılmayacağı kesin bir dille ifade edilmişti. 
Ucuz telefonların revaçta olduğu Brezilya'da insanlar, bütçe dostu işlevsel cihazları HTC'nin üst düzey kaliteye sahip ürünlerine tercih ediyor. Marka değerini korumak isteyen HTC ise; zaten tepe yöneticilerinden gelen bilgilendirmelerle böyle aygıtlar üretmeyeceğini duyurmuştu. İlerleyen dönemlerde alınan bu kararın düşüşe nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz. 

http://www.androidpit.com/exclusive-htc-quitting-brazilian-market-halting-sales-of-all-phones Yorum Yaz
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General. 6 yıl en beğenilen
her kez bizim gibimi 1000 liralık tele 2000 tl versin böyle tıpış tıpış devasa bir pazarı kaybedersin
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avanoss 6 yıl
Brezilyada yaşayan biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim , burada insanların alım gücü türkiyenin çok ama çok altında. vergiler türkiyenin yaklaşık 3 katı kadar. yüzde 5 lik bir dilim var çok zengin , ve geriye kalan yüzde 95 lik kesim fakirlikle boğuşuyor. orta kesimin olmadığı nadir ülkelerden. samsung Nokia vs kesinlikle revaçta değil , bir numaralı ürünler burada çakma çin malı ürünler. HTC nin adını dahi büyük kesim duymamıştır yada yakından dahi görmemiştir burada.
önde kapağı olan çamaşır makineleri dahi lüks olarak adlandırılıyor burada ve insanlar vaaayyyy diyor eve geldiği zaman. çünkü hala merdaneli çamaşır makinesi üretilip 1500 tl gibi bi fiyata satılıyor en ucuzu olarak.
bilgisayar konusunda bırakın i3 i5 i7 yi hala tek çekirdek Pentiumlar var vitrinde. yeni modeller de var ama o %95 lik kesimin alamayacağı kadar pahalı. örneğin şun türkiyeden getirdiğim ve 1600 tl ye aldığım Dell marka laptomun aynı modeli burada tl karşılı olarak yaklaşık 7.500 tl ye satılıyor... ve garanti 6 ay , hizmet sıfıra yakın , yedek parça yok...
yani kısaca brezilyada yok yok... davulun sesi uzaktan hoş geliyor Rio karnaval samba futbol vs ama hiçte öyle değil... dünyanın 5. büyük ekonomisi olsa ne yazar , yaşam kalitesinde en son 83. sırada bulunuyordu ama bence orayı bile haketmiyor. ha unutmadan birde siz bürokrasinin alasını gelinde burda görün , türkiye yanında 3 kere yıkanmış durulanmış masum çocuk kalır.. bir araba alabilmek için 8 ay uğraştım... paranla rezil olacağın bi yer varsa orası işte tam burasıdır... Neden ordasın o halde diyenler olacaktır , geçici bi süre buradayım iş gereği , türkiyeye döneceğim günü iple çekiyorum...
HTC nin politikası belki yanlış ama kesinlikle canlarına tak etmiştir bişeyler. Hem halkta para olmaması hem ürün satamama hem bürokrasi hemde acayip vergiler onları bu kararı almaya itmiştir diye düşünüyorum..
Birede adamların Multilaser isimli bir markaları var , a dan z ye herşeyi çakma olarak üreten bi firma. O varken diğer firmaların ismi geçmez burda... Resmen kendi markamız diye tapıyorlar ona , ama şunu da gördümki burda insanlar hakettikleri gibi yaşıyorlar... Günü birlik ve yarını düşünmeden , hiçbirşeye itiraz etmeden... kalite marka özellik güzellik bunlara tamamen uzak bi kavram... ve ilginçtir hallerinden çok memmunlar....
Brezilyada yaşayan biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim , burada insanların alım gücü türkiyenin çok ama çok altında. vergiler türkiyenin yaklaşık 3 katı kadar...
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VYC Majoris 6 yıl
Hem kısa hem de uzun vadede yanlış bir karar bence. Nasıl diğer markaların müşterilerini çalarım diye düşüneceğine böylesine büyük bir ülkeyi komple bırakmak garip. Brezilya'da istediği kadar satamamasının sebepleri ile avrupada yeterince satamamasının sebepleri birbirine yakın. Madem oradan çıktı, o zaman heryerden çekilsin. Samsung boşuna her ülkeye özgü cihazlar üretmiyor. Brezilya fakir bir ülke değil bir sürü cihaz satılıyor ama Htc'nin ürünleri bir fark yaratamadığı için diğer markaların gerisinde. Sonuçta diğerleri iyi satıyor. Henüz One serisinin başarısını tam olarak görmeden de verilmiş bu karar çok erken. One ile dünya genelinde istediği kadar satamadı ama firmaya büyü prestij getirdi ve gelecekteki ürünlere bakış açısını oldukça geliştirdi. DÜnyanın en büyük üreticilerinden olmak istiyorsanız hiçbir ülkeyi bırakamazsınız, her ülkeyi kazanmanız lazım. Zaten ABD'de Apple ile, Avrupada ise Samsung ile başa çıkamıyorsun. Bari diğer taraflardan durumu kurtarmaya bak. Her markanın satılabildiği kocaman bir ekonomiden çıkmakla düzeleceğini sanıyorlarsa yanılıyorlar. Htc'nin tüm telefonları pahalı. Alt seviye hiç mi telefon üretmez bir firma?. Orta ve üst seviyelerde zaten çok güçlü rakiplerin var asıl farkı alt seviyede yaratırsın. Sonuçta üst seviyede telefonlar toplam getiri bakımından büyük payı oluşturmuyor. Misal Samsung S2 ile 20 küsür milyon sattı ve inanılmaz gelir elde etti ama alt segmentte de fiyat/performans oranı başarılı modeller üretti ve toplamda 300 milyoncivarı telefon satarak asıl parayı onlarla kazandı. Şimdi alt seviyede kimse yarışamaz Samsung ile çünkü her kesime hitap ediyorlar. 100-2000 aralığında modelleri var. Htc'nin ise genelde 800-2000 oluyor.
Hem kısa hem de uzun vadede yanlış bir karar bence. Nasıl diğer markaların müşterilerini çalarım diye düşüneceğine böylesine büyük bir ülkeyi komple bırakmak g...
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1963bursa 6 yıl
C28_
Arkadaşım sana kötü niyetli bir şey söylemek istemem yada amacım aşağılamak değil ama senin çevrendeki insanlar biraz marka düşkünü yada araştırmadan telefon alıyor olabilirler. Daha türkiyede iphone yok iken samsung tv ile anılmaya başlar iken nokia harici telefon kimse bilmez iken android hayal iken HP, HTC gibi firmalar windows tabanlı akıllı tefon satıyordu tabi bizim milletimizin huyu birisinin elinde görünce hemen aynından alıcak iphone ipad en başta olmak üzere samsung S2 S3 de bu katagoriye girmeye başladı araştırma yok birşey yok direk sidik yarışı

Yanlış tespit ettin. Bu insalar işini gören cihazı ederine alıyorlar, olay bundan ibaret, günü birlik yeni model çıkmış diye telefon alan kimse yok çevremde.
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nightsoldier 6 yıl
Bizim Ülkemizde tüketiciler artık bilinçlenmeye başladı. Özellikle teknoloji konusunda ne kadar meraklı bir toplum olduğumuzu avrupada bulunan ve son zamanlarda ülkemize binbir koldan giriş yapan teknoloji zinciri yöneticileri de farkettiler. Öyle olmasaydı onlarca mediamarkt,darty mağazasının işi ne burada. Bu firmaların gelmesiyle yerli teknoloji tedarikçileri de kendilerine çeki düzen verdiler(biraz). En azında ortada rekabet var ve aynı cihazı farklı marketlerde daha ucuza bulmak mümkün.

Bu nedenle (ÖRn. İphone kullanan ama daha uygulama mağazası nedir bilmeyen kimseleri saymazsak) Türk toplumunun artık her gördüğünü alan değil, ihtiyacı olanı belirleyip, fiyat konusunda ince eleyip sık dokuyan bir hale dönüşmeye başladığını düşünüyorum. Gerçi ortalama yılda bir telefon değiştirmenin (http://www.mirhaber.com/haber.php?haber_id=42224)teknoloji aşkı değil, tüketim çılgınlığı olduğu gerçeğini bir kenara bırakırsak, donanımhaber gibi teknoloji sitelerinin sayısındaki artış neticesinde bilgiye ulaşma kolaylaşmış ve en iyiye en ucuz şekilde sahip olmanın yolu da bir nebze açılmıştır.

Tabi kredi kartlarının da 12 taksit yapabilmesi, bazılarının da taksit erteleyebilmesi cihaz alımını kolaylaştırıyor.
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avanoss 6 yıl
Brezilyada yaşayan biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim , burada insanların alım gücü türkiyenin çok ama çok altında. vergiler türkiyenin yaklaşık 3 katı kadar. yüzde 5 lik bir dilim var çok zengin , ve geriye kalan yüzde 95 lik kesim fakirlikle boğuşuyor. orta kesimin olmadığı nadir ülkelerden. samsung Nokia vs kesinlikle revaçta değil , bir numaralı ürünler burada çakma çin malı ürünler. HTC nin adını dahi büyük kesim duymamıştır yada yakından dahi görmemiştir burada.
önde kapağı olan çamaşır makineleri dahi lüks olarak adlandırılıyor burada ve insanlar vaaayyyy diyor eve geldiği zaman. çünkü hala merdaneli çamaşır makinesi üretilip 1500 tl gibi bi fiyata satılıyor en ucuzu olarak.
bilgisayar konusunda bırakın i3 i5 i7 yi hala tek çekirdek Pentiumlar var vitrinde. yeni modeller de var ama o %95 lik kesimin alamayacağı kadar pahalı. örneğin şun türkiyeden getirdiğim ve 1600 tl ye aldığım Dell marka laptomun aynı modeli burada tl karşılı olarak yaklaşık 7.500 tl ye satılıyor... ve garanti 6 ay , hizmet sıfıra yakın , yedek parça yok...
yani kısaca brezilyada yok yok... davulun sesi uzaktan hoş geliyor Rio karnaval samba futbol vs ama hiçte öyle değil... dünyanın 5. büyük ekonomisi olsa ne yazar , yaşam kalitesinde en son 83. sırada bulunuyordu ama bence orayı bile haketmiyor. ha unutmadan birde siz bürokrasinin alasını gelinde burda görün , türkiye yanında 3 kere yıkanmış durulanmış masum çocuk kalır.. bir araba alabilmek için 8 ay uğraştım... paranla rezil olacağın bi yer varsa orası işte tam burasıdır... Neden ordasın o halde diyenler olacaktır , geçici bi süre buradayım iş gereği , türkiyeye döneceğim günü iple çekiyorum...
HTC nin politikası belki yanlış ama kesinlikle canlarına tak etmiştir bişeyler. Hem halkta para olmaması hem ürün satamama hem bürokrasi hemde acayip vergiler onları bu kararı almaya itmiştir diye düşünüyorum..
Birede adamların Multilaser isimli bir markaları var , a dan z ye herşeyi çakma olarak üreten bi firma. O varken diğer firmaların ismi geçmez burda... Resmen kendi markamız diye tapıyorlar ona , ama şunu da gördümki burda insanlar hakettikleri gibi yaşıyorlar... Günü birlik ve yarını düşünmeden , hiçbirşeye itiraz etmeden... kalite marka özellik güzellik bunlara tamamen uzak bi kavram... ve ilginçtir hallerinden çok memmunlar....
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zurna 6 yıl avanoss
avanoss

Brezilyada yaşayan biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim , burada insanların alım gücü türkiyenin çok ama çok altında. vergiler türkiyenin yaklaşık 3 katı kadar. yüzde 5 lik bir dilim var çok zengin , ve geriye kalan yüzde 95 lik kesim fakirlikle boğuşuyor. orta kesimin olmadığı nadir ülkelerden. samsung Nokia vs kesinlikle revaçta değil , bir numaralı ürünler burada çakma çin malı ürünler. HTC nin adını dahi büyük kesim duymamıştır yada yakından dahi görmemiştir burada.

önde kapağı olan çamaşır makineleri dahi lüks olarak adlandırılıyor burada ve insanlar vaaayyyy diyor eve geldiği zaman. çünkü hala merdaneli çamaşır makinesi üretilip 1500 tl gibi bi fiyata satılıyor en ucuzu olarak.

bilgisayar konusunda bırakın i3 i5 i7 yi hala tek çekirdek Pentiumlar var vitrinde. yeni modeller de var ama o %95 lik kesimin alamayacağı kadar pahalı. örneğin şun türkiyeden getirdiğim ve 1600 tl ye aldığım Dell marka laptomun aynı modeli burada tl karşılı olarak yaklaşık 7.500 tl ye satılıyor... ve garanti 6 ay , hizmet sıfıra yakın , yedek parça yok...

yani kısaca brezilyada yok yok... davulun sesi uzaktan hoş geliyor Rio karnaval samba futbol vs ama hiçte öyle değil... dünyanın 5. büyük ekonomisi olsa ne yazar , yaşam kalitesinde en son 83. sırada bulunuyordu ama bence orayı bile haketmiyor. ha unutmadan birde siz bürokrasinin alasını gelinde burda görün , türkiye yanında 3 kere yıkanmış durulanmış masum çocuk kalır.. bir araba alabilmek için 8 ay uğraştım... paranla rezil olacağın bi yer varsa orası işte tam burasıdır... Neden ordasın o halde diyenler olacaktır , geçici bi süre buradayım iş gereği , türkiyeye döneceğim günü iple çekiyorum...

HTC nin politikası belki yanlış ama kesinlikle canlarına tak etmiştir bişeyler. Hem halkta para olmaması hem ürün satamama hem bürokrasi hemde acayip vergiler onları bu kararı almaya itmiştir diye düşünüyorum..

Birede adamların Multilaser isimli bir markaları var , a dan z ye herşeyi çakma olarak üreten bi firma. O varken diğer firmaların ismi geçmez burda... Resmen kendi markamız diye tapıyorlar ona , ama şunu da gördümki burda insanlar hakettikleri gibi yaşıyorlar... Günü birlik ve yarını düşünmeden , hiçbirşeye itiraz etmeden... kalite marka özellik güzellik bunlara tamamen uzak bi kavram... ve ilginçtir hallerinden çok memmunlar....

bilgiler için teşekkürler.
hocam benzinin litresi ne kadar acaba?
bizden ucuzmu pahalımı merak ettim?
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deneme_programı 6 yıl avanoss
avanoss
Brezilyada yaşayan biri olarak öncelikle şunu söyleyeyim , burada insanların alım gücü türkiyenin çok ama çok altında. vergiler türkiyenin yaklaşık 3 katı kadar. yüzde 5 lik bir dilim var çok zengin , ve geriye kalan yüzde 95 lik kesim fakirlikle boğuşuyor. orta kesimin olmadığı nadir ülkelerden. samsung Nokia vs kesinlikle revaçta değil , bir numaralı ürünler burada çakma çin malı ürünler. HTC nin adını dahi büyük kesim duymamıştır yada yakından dahi görmemiştir burada.
önde kapağı olan çamaşır makineleri dahi lüks olarak adlandırılıyor burada ve insanlar vaaayyyy diyor eve geldiği zaman. çünkü hala merdaneli çamaşır makinesi üretilip 1500 tl gibi bi fiyata satılıyor en ucuzu olarak.
bilgisayar konusunda bırakın i3 i5 i7 yi hala tek çekirdek Pentiumlar var vitrinde. yeni modeller de var ama o %95 lik kesimin alamayacağı kadar pahalı. örneğin şun türkiyeden getirdiğim ve 1600 tl ye aldığım Dell marka laptomun aynı modeli burada tl karşılı olarak yaklaşık 7.500 tl ye satılıyor... ve garanti 6 ay , hizmet sıfıra yakın , yedek parça yok...
yani kısaca brezilyada yok yok... davulun sesi uzaktan hoş geliyor Rio karnaval samba futbol vs ama hiçte öyle değil... dünyanın 5. büyük ekonomisi olsa ne yazar , yaşam kalitesinde en son 83. sırada bulunuyordu ama bence orayı bile haketmiyor. ha unutmadan birde siz bürokrasinin alasını gelinde burda görün , türkiye yanında 3 kere yıkanmış durulanmış masum çocuk kalır.. bir araba alabilmek için 8 ay uğraştım... paranla rezil olacağın bi yer varsa orası işte tam burasıdır... Neden ordasın o halde diyenler olacaktır , geçici bi süre buradayım iş gereği , türkiyeye döneceğim günü iple çekiyorum...
HTC nin politikası belki yanlış ama kesinlikle canlarına tak etmiştir bişeyler. Hem halkta para olmaması hem ürün satamama hem bürokrasi hemde acayip vergiler onları bu kararı almaya itmiştir diye düşünüyorum..
Birede adamların Multilaser isimli bir markaları var , a dan z ye herşeyi çakma olarak üreten bi firma. O varken diğer firmaların ismi geçmez burda... Resmen kendi markamız diye tapıyorlar ona , ama şunu da gördümki burda insanlar hakettikleri gibi yaşıyorlar... Günü birlik ve yarını düşünmeden , hiçbirşeye itiraz etmeden... kalite marka özellik güzellik bunlara tamamen uzak bi kavram... ve ilginçtir hallerinden çok memmunlar....

Hocam yorumunu hikaye gibi okudum gercekten ve sasırdım.
Demek ki bizim millet sükretmesini bilmiyor, ve bu anlattıgın seye göre htc nin bu kararına olumlu yorum yaparım kalitesini düsürecek hali yok sonucta htc'nin.
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eScapeeXc 6 yıl
Guzel ulkemin, analist halki iste :) Yahu arkadas firma bunyesinde calisan bir dunya analist var. Bu adamlar durmadan calisip, veri topluyorlar. Her isin bir yolu, yordami var. Orta da rakamlar var, hesaplar var. Cekilmesi yanlis diye birsey mi olur. Adam oraya yapacagi yatirimla zarar ediyor demekki. Zarar edecegine, AR-GE'sine yatirim yapar, daha iyi urunler ortaya koyar. Firma oradan cekilmis de hali hazirda satilmis telefonlardan destegini cekmis mi? Hayir. Ee? Uzulen kimse var mi? Yok. Turkiye sinirlarinda satilmayan telefonlari isteyen yurt disindan kolaylikla getirtebiliyor. O insanlar da yapabilir bunu. Kaldi ki zaten orada Htc'yi pek de arayan yokmus ki firma cekilme karari almis.
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darkaura 6 yıl eScapeeXc
eScapeeXc

Guzel ulkemin, analist halki iste :) Yahu arkadas firma bunyesinde calisan bir dunya analist var. Bu adamlar durmadan calisip, veri topluyorlar. Her isin bir yolu, yordami var. Orta da rakamlar var, hesaplar var. Cekilmesi yanlis diye birsey mi olur. Adam oraya yapacagi yatirimla zarar ediyor demekki. Zarar edecegine, AR-GE'sine yatirim yapar, daha iyi urunler ortaya koyar. Firma oradan cekilmis de hali hazirda satilmis telefonlardan destegini cekmis mi? Hayir. Ee? Uzulen kimse var mi? Yok. Turkiye sinirlarinda satilmayan telefonlari isteyen yurt disindan kolaylikla getirtebiliyor. O insanlar da yapabilir bunu. Kaldi ki zaten orada Htc'yi pek de arayan yokmus ki firma cekilme karari almis.

analist halki elestiren analiziniz gercekden buyuk bir ironi yaratmis.
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redoano 6 yıl
C28_
KaraKanaryaÇevrem teknolojiyi sonuna kadar kullanan insanlarla dolu, 70 yaşın üstü beraber çalıştığım insanlar var, hepsi bilgisayarı, androidi, tableti vs çatır çatır kullanıyorlar, şu anki telefonum LG optimus One P503, ilginç olan kısım ise hayatımda yakından Hatice marka bir telefon yada cihaz görmedim. Nasıl bir satış politikaları varsa benim çevremde kimsede yok. Telefon alırken bile elime hatice alıp incelememişim.
Arkadaşım sana kötü niyetli bir şey söylemek istemem yada amacım aşağılamak değil ama senin çevrendeki insanlar biraz marka düşkünü yada araştırmadan telefon alıyor olabilirler. Daha türkiyede iphone yok iken samsung tv ile anılmaya başlar iken nokia harici telefon kimse bilmez iken android hayal iken HP, HTC gibi firmalar windows tabanlı akıllı tefon satıyordu tabi bizim milletimizin huyu birisinin elinde görünce hemen aynından alıcak iphone ipad en başta olmak üzere samsung S2 S3 de bu katagoriye girmeye başladı araştırma yok birşey yok direk sidik yarışı

Kesinlikle katılıyorum..
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C28_ 6 yıl
KaraKanarya
Çevrem teknolojiyi sonuna kadar kullanan insanlarla dolu, 70 yaşın üstü beraber çalıştığım insanlar var, hepsi bilgisayarı, androidi, tableti vs çatır çatır kullanıyorlar, şu anki telefonum LG optimus One P503, ilginç olan kısım ise hayatımda yakından Hatice marka bir telefon yada cihaz görmedim. Nasıl bir satış politikaları varsa benim çevremde kimsede yok. Telefon alırken bile elime hatice alıp incelememişim.

Arkadaşım sana kötü niyetli bir şey söylemek istemem yada amacım aşağılamak değil ama senin çevrendeki insanlar biraz marka düşkünü yada araştırmadan telefon alıyor olabilirler. Daha türkiyede iphone yok iken samsung tv ile anılmaya başlar iken nokia harici telefon kimse bilmez iken android hayal iken HP, HTC gibi firmalar windows tabanlı akıllı tefon satıyordu tabi bizim milletimizin huyu birisinin elinde görünce hemen aynından alıcak iphone ipad en başta olmak üzere samsung S2 S3 de bu katagoriye girmeye başladı araştırma yok birşey yok direk sidik yarışı
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hayyam_karadenizli 6 yıl
KaraKanarya
yakından Hatice marka bir telefon yada cihaz görmedim.

Yanlış yere bakmışsın, inşaat işçilerine bak, ya Hatice ya Nokia kullanırlar, Bin liradan ucuz telefonlu inşaat işçisi görmen zordur.
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esqhia 6 yıl
Bu fiyatlandırma ve Evo 3d faciasından sonra,yakında Türkiyeden de çekilir..Hatta daha çooook yerden çekilir...
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1963bursa 6 yıl
Çevrem teknolojiyi sonuna kadar kullanan insanlarla dolu, 70 yaşın üstü beraber çalıştığım insanlar var, hepsi bilgisayarı, androidi, tableti vs çatır çatır kullanıyorlar, şu anki telefonum LG optimus One P503, ilginç olan kısım ise hayatımda yakından Hatice marka bir telefon yada cihaz görmedim. Nasıl bir satış politikaları varsa benim çevremde kimsede yok. Telefon alırken bile elime hatice alıp incelememişim.
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BurayaNeYazıyoruz 6 yıl
WP8 le HTCnin yükselişe geçeceğini düşünüyorum telefonlarının tasarımları çok hoş bide fiyatlandırmada kar payını düşük tutarsa tamamdır
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Pardus Linux 6 yıl
HTC yanlış yapmaya devam ediyor inşallah daha çok kaybetmez. Başta fiyat politikası yanlış özellikle de giriş seviyesinde fiyatlar çok uçuktu sonra satamıyorum dersin tabi keşke biraz cihaz başına kazandığı paradan kırıp sürümden kazanma yolunu da deneseydi, fiyatları biraz düşük tutsa kimsenin HTC istemeyeceğini düşünmüyorum. Neyse umarım ülkemizden de çekilmez...
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