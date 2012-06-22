HTC, Brezilya pazarından çekiliyor

Haber Editörü
Bir dönem Amerika'da liderliğe yükselmeyi başaran HTC, 2011'in son çeyreğiyle başlayan ve yeni yılda da devam eden satış rakamlarındaki düşüşe dur diyebilmek için bazı önemli kararlar aldı. AndroidPIT sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, Latin Amerikalı tüketicilerini üzecek bir açıklamada bulundu.
"Satış rakamlarını analiz ettikten sonra, Brezilya pazarından çekilmeye karar verdik." diyen HTC Brezilya temsilcisi, Android işletim sistemli yeni akıllı telefon serisi HTC One'ın da bu ülkede satışa sunulmayacağını resmen bildirdi. Birçok çalışan işten çıkarılacak, ancak mevcut HTC ürünleri için hizmet verilmeye devam edilecek.
Dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip olan Brezilya'da, geçtiğimiz yıl 8.9 milyon akıllı telefon satılmıştı. İstatistiklere göre; 2016'da İngiltere'yi geride bırakarak mobil sektörün en büyük dördüncü pazarı haline gelecek. Ülkede, şuan 27 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.
HTC'nin hızla yükselmeye devam eden bu ülkedeki tüm satışlarını durdurması, şuan sahip olduğu %0.11'lik pazar payından kaynaklanıyor olabilir. Nokia, Samsung, Apple, Sony, LG, Motorola, RIM ve ZTE'nin gerisinde kalan Tayvanlı üreticinin bütçe dostu modeller satışa sunmadığı için başarısız olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada, bu segment için herhangi bir çalışma yapılmadığı ve yapılmayacağı kesin bir dille ifade edilmişti.
Ucuz telefonların revaçta olduğu Brezilya'da insanlar, bütçe dostu işlevsel cihazları HTC'nin üst düzey kaliteye sahip ürünlerine tercih ediyor. Marka değerini korumak isteyen HTC ise; zaten tepe yöneticilerinden gelen bilgilendirmelerle böyle aygıtlar üretmeyeceğini duyurmuştu. İlerleyen dönemlerde alınan bu kararın düşüşe nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz.
http://www.androidpit.com/exclusive-htc-quitting-brazilian-market-halting-sales-of-all-phones Yorum Yaz Paylaş Tweetle
önde kapağı olan çamaşır makineleri dahi lüks olarak adlandırılıyor burada ve insanlar vaaayyyy diyor eve geldiği zaman. çünkü hala merdaneli çamaşır makinesi üretilip 1500 tl gibi bi fiyata satılıyor en ucuzu olarak.
bilgisayar konusunda bırakın i3 i5 i7 yi hala tek çekirdek Pentiumlar var vitrinde. yeni modeller de var ama o %95 lik kesimin alamayacağı kadar pahalı. örneğin şun türkiyeden getirdiğim ve 1600 tl ye aldığım Dell marka laptomun aynı modeli burada tl karşılı olarak yaklaşık 7.500 tl ye satılıyor... ve garanti 6 ay , hizmet sıfıra yakın , yedek parça yok...
yani kısaca brezilyada yok yok... davulun sesi uzaktan hoş geliyor Rio karnaval samba futbol vs ama hiçte öyle değil... dünyanın 5. büyük ekonomisi olsa ne yazar , yaşam kalitesinde en son 83. sırada bulunuyordu ama bence orayı bile haketmiyor. ha unutmadan birde siz bürokrasinin alasını gelinde burda görün , türkiye yanında 3 kere yıkanmış durulanmış masum çocuk kalır.. bir araba alabilmek için 8 ay uğraştım... paranla rezil olacağın bi yer varsa orası işte tam burasıdır... Neden ordasın o halde diyenler olacaktır , geçici bi süre buradayım iş gereği , türkiyeye döneceğim günü iple çekiyorum...
HTC nin politikası belki yanlış ama kesinlikle canlarına tak etmiştir bişeyler. Hem halkta para olmaması hem ürün satamama hem bürokrasi hemde acayip vergiler onları bu kararı almaya itmiştir diye düşünüyorum..
Birede adamların Multilaser isimli bir markaları var , a dan z ye herşeyi çakma olarak üreten bi firma. O varken diğer firmaların ismi geçmez burda... Resmen kendi markamız diye tapıyorlar ona , ama şunu da gördümki burda insanlar hakettikleri gibi yaşıyorlar... Günü birlik ve yarını düşünmeden , hiçbirşeye itiraz etmeden... kalite marka özellik güzellik bunlara tamamen uzak bi kavram... ve ilginçtir hallerinden çok memmunlar....