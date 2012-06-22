HTC, Brezilya pazarından çekiliyor





Bir dönem Amerika'da liderliğe yükselmeyi başaran HTC, 2011'in son çeyreğiyle başlayan ve yeni yılda da devam eden satış rakamlarındaki düşüşe dur diyebilmek için bazı önemli kararlar aldı. AndroidPIT sitesine konuşan bir HTC sözcüsü, Latin Amerikalı tüketicilerini üzecek bir açıklamada bulundu.

"Satış rakamlarını analiz ettikten sonra, Brezilya pazarından çekilmeye karar verdik." diyen HTC Brezilya temsilcisi, Android işletim sistemli yeni akıllı telefon serisi HTC One'ın da bu ülkede satışa sunulmayacağını resmen bildirdi. Birçok çalışan işten çıkarılacak, ancak mevcut HTC ürünleri için hizmet verilmeye devam edilecek.

Dünyanın en büyük altıncı ekonomisine sahip olan Brezilya'da, geçtiğimiz yıl 8.9 milyon akıllı telefon satılmıştı. İstatistiklere göre; 2016'da İngiltere'yi geride bırakarak mobil sektörün en büyük dördüncü pazarı haline gelecek. Ülkede, şuan 27 milyonun üzerinde akıllı telefon kullanıcısı bulunuyor.

HTC'nin hızla yükselmeye devam eden bu ülkedeki tüm satışlarını durdurması, şuan sahip olduğu %0.11'lik pazar payından kaynaklanıyor olabilir. Nokia, Samsung, Apple, Sony, LG, Motorola, RIM ve ZTE'nin gerisinde kalan Tayvanlı üreticinin bütçe dostu modeller satışa sunmadığı için başarısız olduğu düşünülüyor. Yakın zamanda şirketin CEO'su tarafından yapılan açıklamada, bu segment için herhangi bir çalışma yapılmadığı ve yapılmayacağı kesin bir dille ifade edilmişti.

Ucuz telefonların revaçta olduğu Brezilya'da insanlar, bütçe dostu işlevsel cihazları HTC'nin üst düzey kaliteye sahip ürünlerine tercih ediyor. Marka değerini korumak isteyen HTC ise; zaten tepe yöneticilerinden gelen bilgilendirmelerle böyle aygıtlar üretmeyeceğini duyurmuştu. İlerleyen dönemlerde alınan bu kararın düşüşe nasıl bir etkisi olacağını göreceğiz.

http://www.androidpit.com/exclusive-htc-quitting-brazilian-market-halting-sales-of-all-phones