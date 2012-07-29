HTC, Brezilya'nın ardından Güney Kore ofisini de kapatma kararı aldı





Geçen yıla oranla gelirleri çeyrek bazında %50 azalan HTC, Brezilya'nın ardından Güney Kore'deki ofisini de kapatmaya karar verdi. Yerel medyaya konuşan şirketin kadın sözcüsü, yapılan bu hamleyle birkaç yıldır devam eden agresif büyümenin ardından ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmaları hızlandırmayı ve verimi arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Daha önce Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki araştırma & geliştirme merkezini kapatan ve oldukça düşük bir pazar payına sahip olduğu Brezilya pazarından çekilen Tayvanlı mobil cihaz üreticisi, yenilikçiliğini sürdürebilmek ve kaliteli çözümler sunarak sıkı müşteri ilişkileri oluşturabilmek için bazı bölgesel kararlar almaya devam edecek gibi görünüyor.

Üretim, araştırma-geliştirme ve satış bölümlerinde 1,000'e yakın çalışanın işten çıkarıldığı tahmin ediliyor. HTC sözcüsü, bu konuda kesin bir bilgi vermezken, Güney Kore'deki ofisin kapatılmasından etkilenen çalışanların küçük bir grubu oluşturduğunu bildirdi.

One serisi akıllı telefonlarının beklenen ilgiyi görmemesi ve son dönemde açıklanan mali sonuçların önemli bir düşüş yaşandığını gözler önüne sermesi, yakında HTC cephesinde bazı önlemlerin alınacağına işaret ediyordu. Bundan sonraki dönemlerde daha yenilikçi modellerle Samsung ve Apple gibi firmalara karşı daha agresif bir politika uygulanacağı tahmin ediliyor.

http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1982041