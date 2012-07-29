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HTC, Brezilya'nın ardından Güney Kore ofisini de kapatma kararı aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Geçen yıla oranla gelirleri çeyrek bazında %50 azalan HTC, Brezilya'nın ardından Güney Kore'deki ofisini de kapatmaya karar verdi. Yerel medyaya konuşan şirketin kadın sözcüsü, yapılan bu hamleyle birkaç yıldır devam eden agresif büyümenin ardından ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilecek çalışmaları hızlandırmayı ve verimi arttırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
Daha önce Amerika'nın Kuzey Karolina eyaletindeki araştırma & geliştirme merkezini kapatan ve oldukça düşük bir pazar payına sahip olduğu Brezilya pazarından çekilen Tayvanlı mobil cihaz üreticisi, yenilikçiliğini sürdürebilmek ve kaliteli çözümler sunarak sıkı müşteri ilişkileri oluşturabilmek için bazı bölgesel kararlar almaya devam edecek gibi görünüyor. 
Üretim, araştırma-geliştirme ve satış bölümlerinde 1,000'e yakın çalışanın işten çıkarıldığı tahmin ediliyor. HTC sözcüsü, bu konuda kesin bir bilgi vermezken, Güney Kore'deki ofisin kapatılmasından etkilenen çalışanların küçük bir grubu oluşturduğunu bildirdi.
One serisi akıllı telefonlarının beklenen ilgiyi görmemesi ve son dönemde açıklanan mali sonuçların önemli bir düşüş yaşandığını gözler önüne sermesi, yakında HTC cephesinde bazı önlemlerin alınacağına işaret ediyordu. Bundan sonraki dönemlerde daha yenilikçi modellerle Samsung ve Apple gibi firmalara karşı daha agresif bir politika uygulanacağı tahmin ediliyor. 

http://www.taiwannews.com.tw/etn/news_content.php?id=1982041 Yorum Yaz
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berkcombil 6 yıl en beğenilen
Haketmediği fiyatta cihaz sat.Sonra bu cihaza adam gibi destek verme,önceki sattığın cihazdan daha düşük donanımdaki cihazları güncel Androidle çıkar,üstüne birde bootloder kilidi koymaya çalış.Sonucu işte ortada.Android dünyasının Nokia'sı.
Haketmediği fiyatta cihaz sat.Sonra bu cihaza adam gibi destek verme,önceki sattığın cihazdan daha düşük donanımdaki cihazları güncel Androidle çıkar,üstüne bir...
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DH Misafiri 6 yıl
Bu firmanın tasarımları berbat.Reklam yapmayı da bilmiyorlar.Samsung ve Apple karşısında hiç şansları yok.
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jovanovic 6 yıl
Brezilya tamam da G. Kore'yi kapatması alarm veriyor...
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DH Misafiri 6 yıl
Pil canavarı ONE X'i pili değişmeyecek şekilde yekpare kasa üretirseniz zarar edersiniz tabi...
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birolhan1 6 yıl
google işi biliyor aslında bu firmalar sayesinde köşeyi döndü zamanla hepsini piyasadan silecek (htc samsung sony) sonra sadece kendi cihazlarına androidi koyacak oda büyük ihtimal satın aldığı motorolaya :)
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myhotyro 6 yıl
Yakındır Türkiye ofiside kapanır. Yoksa hiç açmamışlar mıydı?
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Verticall 6 yıl
Wave aldım bada bitti.. One S aldım HTC bitiyor.. Bitmeyen tek şey ise benim çilem..
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dere.beyi 6 yıl
bizim burlarda bir laf vardır htc bildinmi ?
BU KAFAYLA GİDERSEN ASKERE NAHH ALIRSIN TEZKERE...!!!
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E_Aydin35 6 yıl
Düşünüyorum'da Samsung devreye girse HTC'yi daha fazla batmadan kendine katsa, satın alsa ? Patentlerini ve Sense 4 arayüzünü kendine katıp geliştirse falan ? :)
Hiç belli olmaz.
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umut_baris 6 yıl E_Aydin35
isyankar_emre

Düşünüyorum'da Samsung devreye girse HTC'yi daha fazla batmadan kendine katsa, satın alsa ? Patentlerini ve Sense 4 arayüzünü kendine katıp geliştirse falan ? :)
Hiç belli olmaz.

Samsung şu touchwiz arayüzünde bu kadar ısrar ettiği sürece pek olmaz gibi.
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|M|N|Ç| 6 yıl
okansyn23
htc Allah aşkına değiştir şu tasarımlarını s3 ün tasarımı one x den çok daha iyi tabi beklenen ilgiyi göremezsin

Bırak Alla sen ya
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invisible 6 yıl
beats kulaklık vermeye devam etse aksesuar olarak bir adım önde olacaklardı.
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okansyn23 6 yıl
htc Allah aşkına değiştir şu tasarımlarını s3 ün tasarımı one x den çok daha iyi tabi beklenen ilgiyi göremezsin
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iGroN 6 yıl okansyn23
okansyn23

htc Allah aşkına değiştir şu tasarımlarını s3 ün tasarımı one x den çok daha iyi tabi beklenen ilgiyi göremezsin

Tasarımı ?
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yc#1 6 yıl
Alma Desire HD kullanıcılarının ahını, çıkar aheste aheste.
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pijama61 6 yıl
ibret alsın, fiyatı düşürür belki.
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