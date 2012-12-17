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HTC Butterfly Avrupa'ya gelmiyor, önsiparişler iptal edildi

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC'nin Full HD çözünürlüğe sahip 5 inçlik J Butterfly / Droid DNA modelinin Avrupa'da kısa süre sonra satışa çıkması beklenirken Expansys perakendecisi önsiparişe başlamıştı.

Ancak HTC bekleyenleri üzecek bir hamle yaparak Butterfly modelini Avrupa'ya sunmaktan vazgeçti. Konu, Expansys tarafından önsipariş veren müşterilere gönderilen mail ile ortaya çıktı.

Mailde HTC'nin cihazı Avrupa pazarına sunmayacak olduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı ve üzülerek önsiparişleri iptal ettikleri bildiriliyor. Ayrıca firmanın sitesinden de sipariş sayfası kaldırıldı.

HTC'nin hangi nedenle iptal kararı aldığı bilinmiyor. Ancak bir dönem cihazın Avrupa pazarına sunulma planının olmadığı bir yönetici tarafından dile getirilmiş ancak bu sadece ismin değişecek olması şeklinde yorumlanmıştı.

Samsung, Sony, LG gibi firmaların gelecek yıl Full HD ekranlı modeller piyasaya sürmesi beklenirken, HTC'nin elindeki imkanı değerlendirmemesi kafaları karıştırdı.  

http://www.androidauthority.com/confirmed-htc-butterfly-not-head-europe-140766/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
slm millet ben htc butterfly aldım çok memnunum şuan kırgızistandayım isteyen olursa getiririmm :)
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SaatliBomba 6 yıl
ya hangi mantıkla avrupaya gelmiyor böyle güzelim telefon
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cengizhan1903 6 yıl
Eninde sonunda gelecektir
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alemburda34 6 yıl
10 numara donanım 10 numara tasarım ama gel gelelim sen Avrupa piyasasına satma hayda valla ben anlamıyorum bu HTC'yi sat bu telefonu Global piyasada bak bakalım müşteri geri dönüşleri nasıl olumlu olacak. Resmen adam kayırıyorlar. Onlara şapur şupur bize gelince One X aradan 1 ay geçer OneX+ !
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redoano 6 yıl
Ula adamlar telefon çıkarsa soversiniz cikarmada soversiniz. Çıkarmış olsaydı da öne x plus sahiplerine yazık falan deyip sovecektiniz. Bırakın her şeyde şer aramayı da biraz da olumlu tarafından bakın adamlar müşteriyi düşünmüş ışte.
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WoXeD 6 yıl
sd kart takılmasına olanak verdiler bu güzel hamleydi ama pil tarafındada güncellenmiş bir modelle globale açılacaklarını düşünüyorum.htc değişmeye başlamış aceleci tavrını bırakmaya başlamış.bu telefonu getirip ilk hd ekranlı telefon olarak pili yarım gün gider şeklindede satabilirlerdi.
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shadowtr 6 yıl
Böyle bir haber bir Kasım sonundan beri ortalarda dolaşıyordu zaten.

teknoblog.com/...
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besttrr 6 yıl
Reklam kokan hareketler. Tipik gündemde kalma hareketleri. HTC gibi büyük bir frima bu kadar kolay fikir değiştirmez. Reklam amaçlı bir kurgu kurmuşlar bence ;)
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vehbi 6 yıl
yc#1
vehbiÇinden satın alınan HTC Butterfly telefonu burada sorunsuz çalışır mı acaba?
Hayır, Çin GSM şebekesini kullanmıyor.

Şimdi ben tam anlayamadım!... Çin'den satın alınan Butterfly telefon Türkiye'deki operatörlerle çalışır mı? Hayır denilmiş, ama ardından sadece Çin operatörleri ile çalışmıyor, dünyadaki tüm operatörlerle uyumlu çalışır gibi bir cümle de eklenmiş.
Eğer yanıt hayır ise Çin'den hiçbir telefon getiremezmiyiz?
1 Yanıt Yanıtla
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Amedra 6 yıl
Droid DNA, Butterfly J ve Butterfly'dan sonra Avrupa'ya başka bir isimle gelecektir. One X+ satışları baltalanmasın diye yapıyor olabilirler, şahsen pek emin değilim ama içimden bir ses Butterfly gibi daha iyi özellikler ile Avrupa'ya jest yapacaklarına inanıyorum. Yani Butterfly'ı avrupa'ya beklerken aynı tasarım altında M7'yi sunabilirler.
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Zuko 6 yıl vehbi
vehbi
yc#1
Orijinalden alıntı: vehbiÇinden satın alınan HTC Butterfly telefonu burada sorunsuz çalışır mı acaba?
Hayır, Çin GSM şebekesini kullanmıyor.

Şimdi ben tam anlayamadım!... Çin'den satın alınan Butterfly telefon Türkiye'deki operatörlerle çalışır mı? Hayır denilmiş, ama ardından sadece Çin operatörleri ile çalışmıyor, dünyadaki tüm operatörlerle uyumlu çalışır gibi bir cümle de eklenmiş.
Eğer yanıt hayır ise Çin'den hiçbir telefon getiremezmiyiz?

O telefon GSM kullanmıyor. Yani sim kart girişi yok, dolayısıyla burada "o telefonu" kullanamazsınız. (Çin'deki versiyonunu tabi.)
1 Yanıt Yanıtla
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yc#1 6 yıl
vehbi
Çinden satın alınan HTC Butterfly telefonu burada sorunsuz çalışır mı acaba?

Hayır, Çin GSM şebekesini kullanmıyor.
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Fourtagraph 6 yıl
HTC yoneticileri kesin uyusturucu veya uyarici madde kullaniyorlar.. Ayik kafa ile yapilacak is degil bu..
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vehbi 6 yıl
Çinden satın alınan HTC Butterfly telefonu burada sorunsuz çalışır mı acaba?
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