HTC Butterfly Avrupa'ya gelmiyor, önsiparişler iptal edildi





HTC'nin Full HD çözünürlüğe sahip 5 inçlik J Butterfly / Droid DNA modelinin Avrupa'da kısa süre sonra satışa çıkması beklenirken Expansys perakendecisi önsiparişe başlamıştı.



Ancak HTC bekleyenleri üzecek bir hamle yaparak Butterfly modelini Avrupa'ya sunmaktan vazgeçti. Konu, Expansys tarafından önsipariş veren müşterilere gönderilen mail ile ortaya çıktı.



Mailde HTC'nin cihazı Avrupa pazarına sunmayacak olduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı ve üzülerek önsiparişleri iptal ettikleri bildiriliyor. Ayrıca firmanın sitesinden de sipariş sayfası kaldırıldı.



HTC'nin hangi nedenle iptal kararı aldığı bilinmiyor. Ancak bir dönem cihazın Avrupa pazarına sunulma planının olmadığı bir yönetici tarafından dile getirilmiş ancak bu sadece ismin değişecek olması şeklinde yorumlanmıştı.



Samsung, Sony, LG gibi firmaların gelecek yıl Full HD ekranlı modeller piyasaya sürmesi beklenirken, HTC'nin elindeki imkanı değerlendirmemesi kafaları karıştırdı.



http://www.androidauthority.com/confirmed-htc-butterfly-not-head-europe-140766/