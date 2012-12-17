HTC Butterfly Avrupa'ya gelmiyor, önsiparişler iptal edildi

Haber Editörü
HTC'nin Full HD çözünürlüğe sahip 5 inçlik J Butterfly / Droid DNA modelinin Avrupa'da kısa süre sonra satışa çıkması beklenirken Expansys perakendecisi önsiparişe başlamıştı.
Ancak HTC bekleyenleri üzecek bir hamle yaparak Butterfly modelini Avrupa'ya sunmaktan vazgeçti. Konu, Expansys tarafından önsipariş veren müşterilere gönderilen mail ile ortaya çıktı.
Mailde HTC'nin cihazı Avrupa pazarına sunmayacak olduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı ve üzülerek önsiparişleri iptal ettikleri bildiriliyor. Ayrıca firmanın sitesinden de sipariş sayfası kaldırıldı.
HTC'nin hangi nedenle iptal kararı aldığı bilinmiyor. Ancak bir dönem cihazın Avrupa pazarına sunulma planının olmadığı bir yönetici tarafından dile getirilmiş ancak bu sadece ismin değişecek olması şeklinde yorumlanmıştı.
Samsung, Sony, LG gibi firmaların gelecek yıl Full HD ekranlı modeller piyasaya sürmesi beklenirken, HTC'nin elindeki imkanı değerlendirmemesi kafaları karıştırdı.
Ancak HTC bekleyenleri üzecek bir hamle yaparak Butterfly modelini Avrupa'ya sunmaktan vazgeçti. Konu, Expansys tarafından önsipariş veren müşterilere gönderilen mail ile ortaya çıktı.
Mailde HTC'nin cihazı Avrupa pazarına sunmayacak olduğu bilgisinin taraflarına ulaştığı ve üzülerek önsiparişleri iptal ettikleri bildiriliyor. Ayrıca firmanın sitesinden de sipariş sayfası kaldırıldı.
HTC'nin hangi nedenle iptal kararı aldığı bilinmiyor. Ancak bir dönem cihazın Avrupa pazarına sunulma planının olmadığı bir yönetici tarafından dile getirilmiş ancak bu sadece ismin değişecek olması şeklinde yorumlanmıştı.
Samsung, Sony, LG gibi firmaların gelecek yıl Full HD ekranlı modeller piyasaya sürmesi beklenirken, HTC'nin elindeki imkanı değerlendirmemesi kafaları karıştırdı.
http://www.androidauthority.com/confirmed-htc-butterfly-not-head-europe-140766/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Şimdi ben tam anlayamadım!... Çin'den satın alınan Butterfly telefon Türkiye'deki operatörlerle çalışır mı? Hayır denilmiş, ama ardından sadece Çin operatörleri ile çalışmıyor, dünyadaki tüm operatörlerle uyumlu çalışır gibi bir cümle de eklenmiş.
Eğer yanıt hayır ise Çin'den hiçbir telefon getiremezmiyiz?
O telefon GSM kullanmıyor. Yani sim kart girişi yok, dolayısıyla burada "o telefonu" kullanamazsınız. (Çin'deki versiyonunu tabi.)
Hayır, Çin GSM şebekesini kullanmıyor.