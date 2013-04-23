HTC, Butterfly modelinin devamını hazırlıyor olabilir





HTC'nin Butterfly modeli tanıtıldığı dönemde ilk Full HD ekranlı akıllı telefon olsa da, yaygın satışa sunulamadığı için uluslararası olarak bu ünvanı koruyamadı.





Japonya, Tayvan gibi genelde uzak doğu pazarında ve Droid DNA olarak ABD'de satışa sunulsa da modele ilgi hep yüksek kaldı. Onun yerine HTC, One modelini yaygın satışa sundu ve gelecek ay bu modelin pek çok pazarda piyasada olması bekleniyor.





Ancak Butterfly modelinin kablosuz güncelleme dosyalarında devam niteliğinde sayılacak üç yeni modelin izlerine rastlandı. Bunlardan birisi 3G, diğeri LTE, sonuncusu ise CDMA destekli. Modeller DLXPLUS şeklinde isimlendiriliyor. Orijinal Butterfly modeli DLX şeklinde bir kod adına sahipti.





HTC One ile bu yılı bitirmeyi planlayan firmanın Butterfly 2 şeklinde yeni bir amiral gemi modeline yer vermesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Ancak yıl sonuna doğru tanıtılacak bir model olması veya yine uzakdoğu pazarlarına yönelik olarak hazırlanan bir model olması da beklentiler arasında. Modelin bu kez Snapdragon 600 çözümü ile geleceği düşünülüyor.





http://pocketnow.com/2013/04/23/htc-butterfly-two