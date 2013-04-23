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HTC, Butterfly modelinin devamını hazırlıyor olabilir

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC, Butterfly modelinin devamını hazırlıyor olabilir

 HTC'nin Butterfly modeli tanıtıldığı dönemde ilk Full HD ekranlı akıllı telefon olsa da, yaygın satışa sunulamadığı için uluslararası olarak bu ünvanı koruyamadı. 

Japonya, Tayvan gibi genelde uzak doğu pazarında ve Droid DNA olarak ABD'de satışa sunulsa da modele ilgi hep yüksek kaldı. Onun yerine HTC, One modelini yaygın satışa sundu ve gelecek ay bu modelin pek çok pazarda piyasada olması bekleniyor.

Ancak Butterfly modelinin kablosuz güncelleme dosyalarında devam niteliğinde sayılacak üç yeni modelin izlerine rastlandı. Bunlardan birisi 3G, diğeri LTE, sonuncusu ise CDMA destekli. Modeller DLXPLUS şeklinde isimlendiriliyor. Orijinal Butterfly modeli DLX şeklinde bir kod adına sahipti. 

HTC One ile bu yılı bitirmeyi planlayan firmanın Butterfly 2 şeklinde yeni bir amiral gemi modeline yer vermesi düşük ihtimal olarak görülüyor. Ancak yıl sonuna doğru tanıtılacak bir model olması veya yine uzakdoğu pazarlarına yönelik olarak hazırlanan bir model olması da beklentiler arasında. Modelin bu kez Snapdragon 600 çözümü ile geleceği düşünülüyor.


http://pocketnow.com/2013/04/23/htc-butterfly-two Yorum Yaz
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orhanyıldız 6 yıl en beğenilen
Snapdragon 600 le geleckse hic gelmesin
1 Yanıt Yanıtla +4
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redoano 6 yıl
Berat249
Hatice bu sene başka üst seviye cihaz çıkarmayacak sadece Onea yönelecek destek sadece buna olacak biki biki bik Bu Htc bildiğimiz Htc işte o kadar dedik hemen yenisini çıkarır fanboy diye dalga geçip hakaret bile edenler oldu. Al sana htc şimdi ONE numara markaymış gerçekten HLL SPR DVM

Takılma boşa kaptan, bu ürün sadece belirli ülkelerde olacak. One üst seviye kalacak yani..
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famouse 6 yıl
renk güzelmiş ama
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R.V.PERSİE 6 yıl
Hem mali sıkıntı yaşıyolar hemde yeni bir telefon çıkarma hazırlığındalar adam akıllı one a yönelseler daha iyi bence
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What a Goal 6 yıl
"Hatice bu sene başka üst seviye cihaz çıkarmayacak sadece One'a yönelecek destek sadece buna olacak biki biki bik"
Bu Htc bildiğimiz Htc işte o kadar dedik hemen yenisini çıkarır fanboy diye dalga geçip hakaret bile edenler oldu. Al sana htc şimdi "ONE" numara markaymış gerçekten HLL SPR DVM
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alp0007 6 yıl
Herkes HTC nin üst üste amiral gemisi çıkarttığından bahsediyor ama piyasada bir yıldır OneX dışında bir şey yok. Hayırlısı...
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.:asci:. 6 yıl
ya herşeyleri güzel sırf pazarlama stratejisi batırıyo bunları.gidiyo güzelim telefonlar.O tasarımlar kimde var başka
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sdefd 6 yıl
HTC'nin cihazları iyi güzel de yok ki piyasada. Mübareklerin yaptığı her cihaz fuarlardaki konsept otomobil kıvamında bi kendilerinde var.
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erdem3113 6 yıl
HTC pil özürlüsü bir firma kabul etmek lazım tasarım,performans,kalite,donanım her şey tamam pile gelince 0...
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orhanyıldız 6 yıl en beğenilen
Snapdragon 600 le geleckse hic gelmesin
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Lepanto 6 yıl
Çok güzel, HTC eskiden yılda bir amiral gemisi ve onun makyajlanmış halini çıkarırdı, yani yılda 2 üst düzey telefon çıkarırdı. Şimdi yılda 2 tane amiral gemisi çıkarıyor ve bunların makyajlanmış plus versiyonlarıyla yılda toplamda 4 tane üst seviye cihaz çıkarmış olacak. Neyin kafasını yaşıyorlar anlamıyorum ki.
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General. 6 yıl
One 'den daha şık bir cihaz Htc işi bilse lokmayı götürecekte ayakta uyuyor malesef
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