HTC Çin bir haftalık özel bir etkinlik düzenleyecek

HTC Amerika başkanı Jason McKenzie'nin bu ay içerisinde ikinci bir etkinlik daha düzenleyeceklerini açıklamasının ardından HTC Çin bir haftalık özel bir etkinlik için davetiye göndermeye başladı.

Davetiye kartından HTC'nin büyük bir cihaz tanıtacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Bu da daha önce iddiaları internete sızan 5.5 inçlik 2K ekranlı One E9 veya One M9 Plus modellerinden birisi olacak.

HTC amiral gemi modeli One M9'da boyut ve ekran çözünürlüğüne dokunmazken, bu hakkını Phablet segmentine sunacağı cihazlarda kullanacak. Hem One E9 hem de One M9 Plus modelleri donanım olarak birbirinin aynısı olacak.

Bir bakıma One E9 modeli için One M9 Plus modelinin plastik versiyonu tabirini kullanabiliriz. İki model arasında tek bir fark var o da One M9 Plus modelinde Snapdragon 810 yongaseti, One E9 modelinde ise 64-bitlik 8 çekirdekli MT6795 yongaseti ve PowerVR G6200 grafik biriminin kullanılacak olması. Bu da iki cihaz arasında epey bir performans farkı ortaya çıkarıyor.

Bazı kaynaklar cihazın yanında Sense 7 arayüzünün Çin yerel dillerine özel geliştirilmiş bir sürümünün de tanıtılacağını iddia ediyor. Etkinlik saatler içerisinde başlayacağı için konu ile ilgili hızlı bilgiler elde edebileceğiz.





