Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

HTC Desire 10 Lifestyle ve Pro sızdırıldı

Yılın ikinci çeyreğinde de mali olarak kayıp yaşamaya devam eden HTC, Eylül ayı itibariyle Desire 10 serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serinin görselleri internete sızdırıldı.
2 yıl
5,6b
1
21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bu yıl yeni amiral gemi modelinde M takısını atarak sadece 10 ismi ile devam eden HTC, Desire markasında da bu rakamı bol bol kullanacak gibi görünüyor. Firmanın Desire 10 Lifestyle ve Desire 10 Pro adındaki yeni akıllı telefonları internete sızdırıldı.

Desire 10 Lifestyle

Desire 10 Lifestyle, sınıfında ses tecrübesi olarak farklılaşmayı planlıyor. 24-bitlik ses teknolojisine sahip olan model, bu özelliğine Boomsound Hi-Fi Edition ismini vermiş. Hem hoparlör hem de kulaklık girişine entegre edilen teknolojiden en iyi şekilde faydalanabilmek adına, kutu içerisinde yüksek kaliteli kulaklıklar da yer alacak.

Ayrıca Bkz. "Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu"

İsmi henüz bilinmeyen bir Snapdragon işlemcisinden gücünü alan modelde, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak. 5.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük bulunurken, Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı ön kamera, Full HD video kaydı gibi diğer özellikler mevcut.

Desire 10 Pro

Desire 10 Pro ile ilgili bilinenler az. Görsellerden biraz daha küçük bir boyuta sahip olduğu anlaşılıyor. İsimlendirmeye bakarsak, Lifestyle modelindeki donanımın biraz daha iyileştirilmiş olacağı tahminini yapabiliriz. Her iki modelin tasarımı, firmanın daha modern çizgilere geçişini yansıtmaya devam ediyor.

Tasarımdaki saat widget’ından, Desire 10 Lifestyle ve Desire 10 Pro modellerinin 20 Eylül itibariyle Londra’da tanıtılacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Yeni modellerin satışa sunulması ise Ekim-Kasım döneminde gerçekleşecek. 

 

http://www.androidpolice.com/2016/08/13/htc-desire-10-lifestyle-pro-detailed-evleaks/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
OverClocK1ng 2 yıl en beğenilen
"İsmi henüz bilinmeyen bir Snapdragon işlemcisinden gücünü alan modelde"
5.5 inç ekranda 720p kullandıklarına göre, Snapdragon 410 falan koyarlar.
Telefonu da 2500 liraya satmaya kalkarlar.
Sene sonunda da "HTC zarar ediyor" diye haber çıkar, ağlarlar...
"İsmi henüz bilinmeyen bir Snapdragon işlemcisinden gücünü alan modelde"5.5 inç ekranda 720p kullandıklarına göre, Snapdragon 410 falan koyarlar.Telefo...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Delikli Nane 2 yıl
Sonunda akıl edip ekranın içindeki htc yazısını ve siyah çerçeveyi kaldırmışlar
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
sony sızan telefonu xr resmen
telefon degil çerçeve olmuş.
nihayet dual led flaşa geçecek sony. sene
2016 gunaydın sony ahahaha. 5 yıl önce
motorolada bu dual tone flaş vardi. iphone7
geliyo, 5s'te bile dual tone vardı. bu arada
sanal tuşlarda aynen devam. çünki tuşlar
ekranda gösterilince maliyeti sıfır. sony led
flaştan-kapasitif tuştan-malzemeden-
işçilikten-donanımdan çalmaya aynen devam
ediyo. sayfası sikayet dolu. bu takoz hangi
sorunlarla gelecek acaba :) ben böyle dandik
ve kalitesiz bir başka firma görmedim,
üretilen 9 telefonun 9 taneside sorunlu
olurmu arkadaş??? bu dandikliği başaran tek
firma sony. her marka tel kullandım. 4
tanede sony kullandım, 4 taneside
sorunluydu. elde tek parça olarak durabilen
dagılmayan telefon yap sony :) teli elde
dagılıyo ya!!!!! telefonları bükülüyo eğiliyo,
kendi kendine çatlıyo. malzeme kalitesi
berbat. kasa açıklığı var ve kamera sensorleri
ortalı bile durmuyo, işçilik berbat. ekran-kasa
oranı rakiplerden geride. "su geçirmez" der
ama geçirir. ekranda sarı leke oluşur, hep
sorun. sorun varsa kalitesizdir net. kaliten
rakiplerden geride, işçiligin rakiplerden
geride, donanımın
rakiplerden geride, teknolojin rakiplerden
geride. sen gitde dc motorlu kayışlı manyetik
kasetçalar üret sony. hi-tech ürünler senin
haddine degil. gücün ve teknolojin yetmez.
taşdevri firması sony ve fanları barnie
moloztaş :)))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nz9 2 yıl
HTC'nin tasarım departmanında çok ciddi derecede çerçeve fetişi olan tasarımcılar olduğu yönünde bir tahmin yürütüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
atilasat 2 yıl
lifestyle bu tasarımla lafta style olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MS4343 2 yıl
Bundan sonra "Anasayfa Haberleri" bolumunun adı "Sızdırılan Cihaz Haberleri" bölümü olsun bari...bolum sızma cihazdan gecilmiyor


Kimler sızdırıyorsa artik
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 2 yıl
işlemci belli değil o ekran ve çözünürlüğü en fazla s615 koyarlar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 2 yıl
htc yazisini kaldir dedik.sanal buton yapiyorsun altta pay birakiyosun birakma dedik.Bu sefer yaziyi da kaldirdi,boomsound hoparlorleride kaldirdi yerine hepsinin tuttugu yer kadar siyah serit koydu.Tek olumlu yani alta kapasitif tuslar konulmasi.
Neden böyle oldu htc biz seni sevmistik oysa ki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 2 yıl
Bu bildiğin yayınlanmış resim, sızdırılmış resimler genelde bulanık vs oluyordu. Reklam için çektikleri resimleri sızdırmışlar sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ApsinteX 2 yıl
Benim gibi müzik odaklı cihaz kullanmak isteyenler için olan modeli gayet hoş. F/P potansiyelini yakalarsa alacağım bir cihaz olur. Tasarımını da çok beğendim E9'u çağrıştırıyor ve sanal tuşlar yok, fazlasıyla cezbedici..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 2 yıl
htc de sürekli zarar yazıyor. bir batamadı gitti.
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosica 2 yıl murdocklawless
kimse veresiye istemesin diye öyle yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clb12 2 yıl murdocklawless
murdocklawless

htc de sürekli zarar yazıyor. bir batamadı gitti.

Batmasını çok istiyorsunuz herhalde...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
inexo 2 yıl
4-5 senedir logo ve sanal tuştan bahsediyorduk yeni yeni akılları başlarına geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Takeshi Kovacs 2 yıl
Fiyat 1200tl olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5568 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
htc, htc 10 ve
6 etiket daha htc desire 10 lifestyle htc desire 10 pro Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ekrem71 Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Dikkat: Kickass’in popüler kopya sitesinde kredi kartı tuzağı 2 yıl Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) resmen kapatıldı 2 yıl Huawei’nin süper hızlı şarj teknolojisi hayata geçiyor 2 yıl İthal ürünler için yeni dönem: enerji verimliliği denetlenecek 2 yıl Daha hızlı Snapdragon 652 yonga seti geliyor 2 yıl Instagram'da videolar artık kategoriler altında görüntülenecek 2 yıl LeEco’dan 8GB RAM’li akıllı telefon hamlesi 2 yıl Nintendo, hayran yapımı Pokemon Uranium oyununu yayından kaldırttı 2 yıl Infiniti'den değişken sıkıştırmalı geleceğin turbo motoru: VC-T 2 yıl USS Gerald R. Ford: Dünyanın en gelişmiş savaş gemisi 2 yıl Google Fuşya: Yeni işletim sistemi ile tanışın 2 yıl Mobilite: Telefonda kredi kartına taksit yeniden, LG V20, Sony Xperia XR ve dahası... 2 yıl Championship Manager 17 ile efsane olun 2 yıl Uzay madenciliği sadece 4 yıl içerisinde başlıyor 2 yıl Samsung Exynos 8895, 4GHz hızlarına çıkabiliyor 2 yıl Battlefield 1'in savaşa yön verecek araçları tanıtıldı 2 yıl Pokemon GO'da hile yapanlar artık kalıcı olarak banlanacak 2 yıl SpaceX'de normal bir gün: 6. roket de başarıyla iniş yaptı 2 yıl iPhone 7'nin teknik çizimleri sızdırıldı 2 yıl Windows Phone için Skype dönemi sona eriyor 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN HTC Desire 10 Lifestyle ve Pro sızdırıldı Sonraki Nvidia GeForce GTX 1080 mobil sızdırıldı, dizüstünde GDDR5X dönemi başlıyor 2 yıl Özel video: Yeni Xbox One S kutusundan çıkıyor 2 yıl Makyajlı BMW M4 testler esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi 2 yıl ZTE özel röportajı: Axon 7 ülkemize gelecek mi? 2 yıl Alibaba, e-ticaret dışındaki gelirlerini arttırıyor 2 yıl Nvidia, Volta mimarisi için Samsung’a göz kırpıyor 2 yıl Spotify’dan oyunseverleri gaza getirecek özel çalma listeleri 2 yıl The X-Files yeni sezonu ile ekranla geri dönebilir 2 yıl Samsung, Gear S3 davetiyelerini yollamaya başladı 2 yıl Instagram Hikayeler'i bilgisayarınızda görüntüleyin 2 yıl Western Digital, sonraki SSD ürünlerinde ReRAM modülleri kullanacak 2 yıl Exynos 8890 yonga setli bir Meizu akıllı telefonu testlerde ortaya çıktı 2 yıl Hyundai yeni nesil i30'un teaser görüntülerini yayınladı 2 yıl 2si1 "Zekası doğal" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Elon Musk'tan devrimsel 'güneş çatısı' fikri 2 yıl Microsoft, Beam’i satın alarak Xbox'ı daha interaktif hale getirmeyi hedefliyor 2 yıl Facebook ile Adblock Plus arasındaki gerginlik tırmanıyor 2 yıl Samsung, Galaxy Note 7'de yoğun talebe yetişemiyor 2 yıl Pokemon Go, powerbank satışlarını patlattı 2 yıl Rome: Total War mobil cihazlara geliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim