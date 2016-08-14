HTC Desire 10 Lifestyle ve Pro sızdırıldı

Bu yıl yeni amiral gemi modelinde M takısını atarak sadece 10 ismi ile devam eden HTC, Desire markasında da bu rakamı bol bol kullanacak gibi görünüyor. Firmanın Desire 10 Lifestyle ve Desire 10 Pro adındaki yeni akıllı telefonları internete sızdırıldı.

Desire 10 Lifestyle

Desire 10 Lifestyle, sınıfında ses tecrübesi olarak farklılaşmayı planlıyor. 24-bitlik ses teknolojisine sahip olan model, bu özelliğine Boomsound Hi-Fi Edition ismini vermiş. Hem hoparlör hem de kulaklık girişine entegre edilen teknolojiden en iyi şekilde faydalanabilmek adına, kutu içerisinde yüksek kaliteli kulaklıklar da yer alacak.

Ayrıca Bkz.

"Fan yapımı Pokémon Uranium oyunu, PC için indirmeye sunuldu"

İsmi henüz bilinmeyen bir Snapdragon işlemcisinden gücünü alan modelde, 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi ve 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi seçenekleri sunulacak. 5.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük bulunurken, Android 6.0 işletim sistemi, parmak izi okuyucu, 13MP çözünürlüğünde arka kamera, 5MP çözünürlüğünde arka aydınlatmalı ön kamera, Full HD video kaydı gibi diğer özellikler mevcut.

Desire 10 Pro

Desire 10 Pro ile ilgili bilinenler az. Görsellerden biraz daha küçük bir boyuta sahip olduğu anlaşılıyor. İsimlendirmeye bakarsak, Lifestyle modelindeki donanımın biraz daha iyileştirilmiş olacağı tahminini yapabiliriz. Her iki modelin tasarımı, firmanın daha modern çizgilere geçişini yansıtmaya devam ediyor.

Tasarımdaki saat widget’ından, Desire 10 Lifestyle ve Desire 10 Pro modellerinin 20 Eylül itibariyle Londra’da tanıtılacağı ihtimali ortaya çıkıyor. Yeni modellerin satışa sunulması ise Ekim-Kasım döneminde gerçekleşecek.