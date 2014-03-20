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HTC Desire 316 ve 516 Çin'de ortaya çıktı

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire 316 ve 516 Çin'de ortaya çıktı

HTC'nin bu yıl orta seviye pazardaki en önemli kozu olacak Desire serisi yeni üyelerle genişlemeye devam ediyor. Bu kez Desire 316 ve Desire 516 modeli karşımızda.

Firmanın geçen hafta Çin'deki bir etkinlikte tanıttığı Desire 316 ve Desire 516 modelleri donanım olarak birbirinin aynısı. Ancak Desire 316 tek SIM kartlı iken, Desire 516 çift SIM kart desteği sunuyor. 

Modellerde 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlük yer alırken, Qualcomm olduğu tahmin edilen 1.2GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, BlinkFeed arayüzü şeklinde diğer özellikleri belirtilmiş. 

Qualcomm işlemcili Desire 516 modelinin uluslararası pazara çıkacağı tahmin edilirken, 1.3GHZ saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek işlemciye ve 512MB RAM'e sahip diğer bir Desire 516 modelinin ise sadece Çin'de piyasaya çıkacağı konuşuluyor. 

HTC ilk olarak Desire 816 modelinin Çin lansmanını gerçekleştirecek ve cihazı satışa sunacak. Ardından Desire 316 ve 516 modelleri piyasaya çıkacak. Ancak tarihler şimdilik net değil. 

http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-516-seemingly-has-a-variant-called-Desire-316_id54107 Yorum Yaz
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
512 MB Ram'den sonrasını okumadım. Ciddiyim okumadım
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DH Misafiri 4 yıl
saf saf yorum yapmayın adam gibi bise söleyin
bende 516 var ve cok fazla kalibre sorunu yasıyorum
bazen dokundugumdada basmıyor bilgilerinize
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DH Misafiri 4 yıl
Desire 516 modelini satın aldım. 1 gb rem var 512 değil. Duos modeli bendeki ve çift hatlı. Tek sıkıntılı alan kamera birde 4gb dahili hafıza. Kamerayı çok takmıyorum çünkü fotoyla pek işim yok. Hafıza olayı arttıralabiliyor. Onun dışında hiç bir kötü yanını görmedim. 550 tl ye satın aldım ve bence harika bir fiyat. Bedavadan hallice
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BerkhanBalta 5 yıl
512 mb ram la dalga geçiyorsunuz da 1 gb yapmamalarının amacı diğer cihazların satışını baltalamamak.Ama gerçekten 4 çekirdeğe 1 gb ram garip.
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hunkar159 5 yıl
sigara markasi gibi 216, 316 816 vs vs
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okan_cehapelioglu 5 yıl
tasarım dışında hiçbişey yok
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kpln04 5 yıl
yahu benim tel 2011 in orta seviye telefonuydu 1ghz tek çekirdek 512 mb ram 400x800 çözünürlükte ekran 4 yıl geçti şu orta segment telefonları hiç mi gelişmedi hala 512 mb ram
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DH Misafiri 5 yıl
Yeni onedan güzel tasarımı
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walmon27 5 yıl
Siz buna şükredin. Nokia hala flaşsız telefon çıkarıyor ??
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HTC Specialist 5 yıl
"HTC ilk olarak Desire 816 modelinin Çin lansmanını gerçekleştirecek ve cihazı satışa sunacak."
Lansman gerçekleştirildi, önsiparişler alındı, ilk 50.000 ünitelik parti 10 dk. içinde satıldı..
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Marquis-de-Sade. 5 yıl HTC Specialist
HTC Specialist

"HTC ilk olarak Desire 816 modelinin Çin lansmanını gerçekleştirecek ve cihazı satışa sunacak."

Lansman gerçekleştirildi, önsiparişler alındı, ilk 50.000 ünitelik parti 10 dk. içinde satıldı..

Son kullanıcıya satılmadı , aracılara , marketlere satıldı.

Son kullanıcı Çin'de dünya kadar iyi , ucuza telefon varken hala 512MB ram ile gelen telefonlara talep olmayacaktır.
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Blood Money 5 yıl en beğenilen
512 MB Ram'den sonrasını okumadım. Ciddiyim okumadım
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The Tenth Doctor 5 yıl Blood Money
Blood Money
512 MB Ram'den sonrasını okumadım. Ciddiyim okumadım


zaten asil bilgi iceren yeri okumussun. Neyin kafasindasin?
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