HTC Desire 316 ve 516 Çin'de ortaya çıktı

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HTC'nin bu yıl orta seviye pazardaki en önemli kozu olacak Desire serisi yeni üyelerle genişlemeye devam ediyor. Bu kez Desire 316 ve Desire 516 modeli karşımızda.
Firmanın geçen hafta Çin'deki bir etkinlikte tanıttığı Desire 316 ve Desire 516 modelleri donanım olarak birbirinin aynısı. Ancak Desire 316 tek SIM kartlı iken, Desire 516 çift SIM kart desteği sunuyor.
Modellerde 5 inçlik 960x540 piksel çözünürlük yer alırken, Qualcomm olduğu tahmin edilen 1.2GHz saat hızında 4 çekirdekli bir işlemciden gücünü alıyor. 1GB RAM, 5MP çözünürlükte arka kamera, VGA ön kamera, BlinkFeed arayüzü şeklinde diğer özellikleri belirtilmiş.
Qualcomm işlemcili Desire 516 modelinin uluslararası pazara çıkacağı tahmin edilirken, 1.3GHZ saat hızında çalışan 4 çekirdekli MediaTek işlemciye ve 512MB RAM'e sahip diğer bir Desire 516 modelinin ise sadece Çin'de piyasaya çıkacağı konuşuluyor.
HTC ilk olarak Desire 816 modelinin Çin lansmanını gerçekleştirecek ve cihazı satışa sunacak. Ardından Desire 316 ve 516 modelleri piyasaya çıkacak. Ancak tarihler şimdilik net değil.
http://www.phonearena.com/news/HTC-Desire-516-seemingly-has-a-variant-called-Desire-316_id54107 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
bende 516 var ve cok fazla kalibre sorunu yasıyorum
bazen dokundugumdada basmıyor bilgilerinize
Lansman gerçekleştirildi, önsiparişler alındı, ilk 50.000 ünitelik parti 10 dk. içinde satıldı..
Son kullanıcıya satılmadı , aracılara , marketlere satıldı.
Son kullanıcı Çin'de dünya kadar iyi , ucuza telefon varken hala 512MB ram ile gelen telefonlara talep olmayacaktır.
zaten asil bilgi iceren yeri okumussun. Neyin kafasindasin?
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