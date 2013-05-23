HTC Desire 600 resmi olarak tanıtıldı





HTC'nin tek amiral gemi ve belirli sayıda orta seviye model stratejisinin yeni üyesi olan Desire 600 adlı model resmi olarak duyuruldu.





Modelin en dikkat çekici özelliği; Sense 5, güçlendirilmiş çift hoparlör taşıyan Boomsound teknolojisi ve Blinkfeed ana ekran uygulamasını HTC One modelinden miras alması olmuş. HTC Desire 600, One modelinin fiyatını yüksek bulanlar için bazı özelliklerini kullanma imkanı sunuyor.





Bu özellikler haricinde modelde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 çözümü yer alıyor. Bu işlemci ARM Cortex-A5 mimarisini temel alırken, Adreno 203 grafik birimini de beraberinde getiriyor.





Ekran 4.5 inç boyutunda iken Super LCD2 teknolojisi ile destekleniyor ve 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Beats Audio, 1860mAh batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, çift SIM desteği, Android Jelly Bean işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.





Model ilk etapta gelecek ay Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu'da satışa sunulacak. Fiyat ve uluslararası pazar stratejisi ise henüz bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/htc-desire-600-specs-images-215000/