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HTC Desire 600 resmi olarak tanıtıldı

6 yıl
1,6b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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HTC Desire 600 resmi olarak tanıtıldı

HTC'nin tek amiral gemi ve belirli sayıda orta seviye model stratejisinin yeni üyesi olan Desire 600 adlı model resmi olarak duyuruldu.

Modelin en dikkat çekici özelliği; Sense 5, güçlendirilmiş çift hoparlör taşıyan Boomsound teknolojisi ve Blinkfeed ana ekran uygulamasını HTC One modelinden miras alması olmuş. HTC Desire 600, One modelinin fiyatını yüksek bulanlar için bazı özelliklerini kullanma imkanı sunuyor.

Bu özellikler haricinde modelde 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 çözümü yer alıyor. Bu işlemci ARM Cortex-A5 mimarisini temel alırken, Adreno 203 grafik birimini de beraberinde getiriyor. 

Ekran 4.5 inç boyutunda iken Super LCD2 teknolojisi ile destekleniyor ve 960 x 540 piksel çözünürlüğe sahip. 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, Beats Audio, 1860mAh batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera, 1.3MP çözünürlükte ön kamera, çift SIM desteği, Android Jelly Bean işletim sistemi şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Model ilk etapta gelecek ay Rusya, Ukrayna ve Ortadoğu'da satışa sunulacak. Fiyat ve uluslararası pazar stratejisi ise henüz bilinmiyor.

http://www.androidauthority.com/htc-desire-600-specs-images-215000/ Yorum Yaz
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Guest-F8946C419 6 yıl en beğenilen
Kimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.
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Chandler Bing 6 yıl Guest-F8946C419
carnador

Kimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.

sonra da yarısı hatalı çıkar. güncelleme vermez.
carnadorKimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.sonra ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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The Tenth Doctor 5 yıl
Chandler Bing
carnador Kimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.
sonra da yarısı hatalı çıkar. güncelleme vermez.

Bkz. Samsung Galaxy Wonder
Chandler Bingcarnador Kimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.
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1 Yanıt Yanıtla +6
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malicalik13 5 yıl
Speedy-Step
Chandler Bing
carnador Kimileri Amiral gemisinde Plastik kullanır, kimileri var ki giriş seviyesinde bile kalitesini konuşturur.
sonra da yarısı hatalı çıkar. güncelleme vermez.
Bkz. Samsung Galaxy Wonder

Evet sadece kamera kısmı alüminyum aman tanrım!!!!
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DH Misafiri 5 yıl
htc 2 ay sonra buna bir kardeş getirir derki aha bundada 4.2 jb var.yok sende 5.5 var 3 aylık tele güncelleme atamıyor. 1.2 var yazılmış. 1.5 ghzlik sensation serisine ne diye update göndermiyor. millet sense 3.6 ile sürünüyo.bir daha htc'mi. buradan hareketi çektim sana htc nah gibi birşey..
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ec38 5 yıl
Hala alüminyum diyenler var.. komiksiniz.. telefon tasarimdan mi ibaret saniyorsunuz.. teknolojik gelismeye ne kazandirdi hatice biraz da ona bakin
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nedensiz07 5 yıl
herkes bir donannımdır tutturmuş gidiyor.. ben merak ediyorum telefon alanların kaçta kaçı içinde ne kadar ram ne çeşit işlemci var biliyorlar acaba. gayet kullanışlı şık bir model olmuş bence..
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sombre06 5 yıl
Bi değişik, anımsattı bişeyler ama çıkaramadım. Donanım çok yeni değil gibi bilemedim htc neden yılda sadece 1 model çıkartmıyor. ortada denemiş ve ciddi başarıya ulaşmış bi örnek var. bkz.apple. Çokmu zor az yapıp öz yapmak, saçma her hafta telefon duyurmak. Çeşitlilikte biyere kadar kullanıcınıda üzersin sonra. En son htc ne zaman telefon çıkardı ya da gelecek hafta bitane daha duyurulur mu ama one gibi efsane bi tasarım varken diğerlerinide göz görmüyor. :)
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atabey444 5 yıl
Hic duymadigim terimler
Arm v5 4 cekirdek s200
Adreno 203
Android 3.5 olsaymis tam olurmus
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fz18 5 yıl
htc one s in yerine düşünülmüş gibi...

ekleme; dizayn gayet güzel....
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milyondabir 5 yıl
kalite
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OverClocK1ng 5 yıl
web101
Çok çirkin

Katılmamak elde değil. Buna rağmen eksi basanları merak ediyorum.
Şu cihazı güzel mi buldunuz?
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Dexstz 5 yıl

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evetbenim 5 yıl
ben bir daha ki hafta ki modeli bekliyeceğim
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Aytu ATR 5 yıl
Adreno 203 nedir arkadaş desire x'de de bulunan gpu yu kullanıp o dört çekirdek işlemciyi mahvetmiş HTC.
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